Cruzeiro x Boca Juniors – Palpites, análise e odds (28/04)

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A Raposa, terceira colocada com três pontos, entra pressionada e precisa vencer em casa para se firmar na briga por uma vaga nas oitavas de final, após a derrota por 2 x 1 para a Universidad Católica na rodada anterior.

Do outro lado, o Boca, comandado por Claudio Ubeda, lidera o grupo com seis pontos em dois jogos, após vitórias sobre a Universidad Católica (2 x 1) e o Barcelona de Guayaquil (3 x 0). A equipe argentina vive grande fase, com 14 partidas de invencibilidade e chega mais descansada para o duelo em Belo Horizonte.

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Análise da partida

O Cruzeiro vive um processo de reconstrução sob o comando de Artur Jorge. O técnico assumiu a equipe na zona de rebaixamento e rapidamente reagiu, somando cinco vitórias em oito jogos, incluindo o triunfo por 1 x 0 sobre o Remo. A Raposa vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão — contra Bragantino, Grêmio e Remo —, alcançando 16 pontos e subindo para a 11ª posição.

Apesar da evolução, o desempenho recente ainda apresenta oscilações, com empate por 2 x 2 diante do Goiás pela Copa do Brasil e derrota em casa para a Universidad Católica na Libertadores. Ainda assim, o time mostra maior competitividade e organização em relação ao período anterior.

Já o Boca Juniors chega em grande fase sob o comando de Claudio Ubeda. A equipe goleou o Defensa y Justicia por 4 x 0 com time alternativo e, anteriormente, venceu o River Plate por 2 x 0 no Monumental. São 14 jogos de invencibilidade, com 22 gols marcados e apenas cinco sofridos desde a derrota para o Vélez Sarsfield.

Com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Boca pode encaminhar a classificação com uma vitória fora de casa e até administrar um empate, que mantém a liderança do grupo. Já o Cruzeiro entra pressionado: um novo tropeço aumentaria a necessidade de pontuar em La Bombonera na próxima rodada, cenário historicamente complicado para equipes visitantes.

Outros palpites para Cruzeiro x Boca Juniors

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Confrontos diretos

O histórico entre Cruzeiro e Boca Juniors é bastante equilibrado. Em 18 confrontos oficiais, cada equipe soma sete vitórias, além de quatro empates, com 19 gols marcados para cada lado. Outro dado que reforça esse equilíbrio é que nenhum desses jogos terminou com diferença superior a dois gols.

O encontro mais recente aconteceu em 22 de agosto de 2024, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2 x 1, com gols de Matheus Henrique e Walace, enquanto Milton Giménez descontou. Como o Boca havia vencido a ida por 1 x 0 na La Bombonera, com gol de Edinson Cavani, a decisão foi para os pênaltis, com vitória da Raposa por 5 x 4.

Já o último duelo pela Libertadores ocorreu em outubro de 2018, quando as equipes empataram em 1 x 1 no Mineirão, com gols de Sassá e Cristian Pavón. Este será o primeiro reencontro entre os clubes na principal competição sul-americana em quase oito anos.

Notícias de Cruzeiro x Boca Juniors

Cruzeiro

O Cruzeiro ainda convive com um departamento médico cheio. O goleiro Cássio só deve retornar no fim de 2026 após cirurgia no joelho, enquanto Marquinhos segue fora por lesão ligamentar. Em contrapartida, há reforços importantes com as voltas de Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão na última rodada.

O técnico Artur Jorge deve manter Matheus Cunha como titular no gol, após a boa atuação recente, com Otávio como opção no banco. No meio-campo, o retorno de Matheus Pereira é fundamental, já que o camisa 10 é o principal articulador da equipe e teve grande volume ofensivo no último jogo pela Libertadores.

A principal dúvida está na lateral direita. Fagner segue em tratamento de dores musculares e pode novamente desfalcar o time, assim como Néiser Villarreal. Caso não tenha condições de jogo, William deve assumir a posição, com Kauã Moraes como alternativa.

Provável escalação do Cruzeiro (4-3-3): Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Keny Arroyo. Técnico: Artur Jorge.

Boca Juniors

No Boca Juniors, a lista de desfalques é mais pesada. O goleiro Agustín Marchesín está fora da temporada após romper o ligamento cruzado anterior, dando lugar ao jovem Leandro Brey, com Javier García como reserva.

Além disso, Edinson Cavani segue afastado por problemas lombares, Rodrigo Battaglia se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles, Carlos Palacios trata lesão no menisco e Ander Herrera também está fora por lesão muscular.

O técnico Claudio Ubeda preservou titulares no último compromisso justamente para este duelo e deve escalar força máxima disponível, mantendo o 4-4-2 como base da equipe para o confronto no Mineirão.

Provável escalação do Boca Juniors (4-4-2): Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Tomás Aranda, Leandro Paredes, Milton Delgado e Santiago Ascacíbar; Adam Bareiro e Miguel Merentiel. Técnico: Claudio Ubeda.

Destaques individuais de Cruzeiro x Boca Juniors

Jogador destaque · Cruzeiro Kaio Jorge 9 Gols pelo Cruzeiro em 2026, artilheiro isolado da equipe 42 Gols em 80 jogos pelo clube desde 2024 28 Gols no novo Mineirão, vice-artilheiro do estádio na era 53 Participações em gols pela Raposa, com 11 assistências Jogador destaque · Boca Juniors Miguel Merentiel 4 Gols no Torneo Apertura 2026, artilheiro xeneize 0,66 Gols a cada partida no Apertura 19 Jogos disputados pelo Boca na temporada, todos como titular 53 Gols pelo Boca, vice-artilheiro uruguaio da história do clube

Os Técnicos

Artur Jorge assumiu o Cruzeiro em um cenário adverso, com a equipe na lanterna do Brasileirão e sob forte pressão após a saída de Tite. Em pouco mais de um mês, o português conseguiu uma rápida reação, somando cinco vitórias e resgatando a confiança do elenco, mesmo com pouco tempo de trabalho e constantes desfalques.

Já Claudio Ubeda assumiu o Boca Juniors em outubro de 2025, após o falecimento de Miguel Ángel Russo, de quem era auxiliar. Confirmado por Juan Román Riquelme para a temporada 2026, o treinador estruturou uma equipe sólida defensivamente e baseada na experiência do elenco, ganhando ainda mais prestígio após a vitória sobre o River Plate no Monumental.

Análise Tática

O Cruzeiro deve atuar no 4-3-3, com Lucas Romero como volante de contenção, Gerson responsável pela transição e Matheus Pereira mais avançado na criação. Pelos lados, Christian e Keny Arroyo dão profundidade, enquanto Kaio Jorge atua como referência na área, peça-chave no jogo mais direto proposto por Artur Jorge.

Já o Boca Juniors mantém o 4-4-2 tradicional, priorizando compactação. Santiago Ascacíbar e Leandro Paredes formam a dupla central, com funções complementares: marcação e cobertura de um lado, distribuição e controle de ritmo do outro. Pelas pontas, Tomás Aranda e Milton Delgado ajudam a fechar os espaços por dentro sem a bola.

Um dos pontos vulneráveis do Boca está nas costas dos laterais, especialmente quando Lautaro Blanco e Marcelo Weigandt avançam. Esse cenário pode ser explorado por Christian e Keny Arroyo em transições rápidas, com o ponta sendo um dos jogadores mais produtivos do Cruzeiro em dribles e criação sob o comando de Artur Jorge.

Por outro lado, o Boca leva vantagem no jogo aéreo. Adam Bareiro e Miguel Merentiel são presenças fortes na área, enquanto Paredes se destaca nas bolas paradas. A zaga formada por Fabrício Bruno e Jonathan Jesus precisará de máxima atenção para neutralizar esse tipo de jogada.

A tendência é de maior posse de bola para o Cruzeiro, que precisa do resultado. Ainda assim, o Boca costuma ser eficiente em contra-ataques, o que equilibra o confronto e explica as odds próximas, com leve favoritismo para os mandantes.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Boca Juniors

🎯 Previsão de Placar Cruzeiro 1 x 1 Boca Juniors A análise aponta para um duelo equilibrado e de poucas brechas no Mineirão. O Cruzeiro deve adotar postura ofensiva, impulsionado pela necessidade do resultado e pelo apoio da torcida, mas terá pela frente um Boca Juniors bem organizado defensivamente e com maior tempo de preparação. Os retornos de Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva fortalecem o time mineiro, especialmente na construção pelo meio. Já o Boca chega com moral elevada, sustentado pela liderança do grupo e por uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. O histórico do confronto reforça o cenário de equilíbrio: em 18 partidas, nenhuma teve diferença superior a dois gols, com quatro empates registrados. Diante disso, a tendência é de um jogo decidido nos detalhes, marcado pelo contraste entre a urgência do Cruzeiro e o pragmatismo da equipe argentina. O Boca Juniors está invicto há 14 jogos na temporada, com oito vitórias e seis empates, e tem 100% de aproveitamento na Libertadores

na temporada, com oito vitórias e seis empates, e tem 100% de aproveitamento na Libertadores Na sequência sem perder, o time de Ubeda marcou 22 e sofreu apenas cinco gols

Os 18 confrontos diretos entre os clubes mostram equilíbrio: 7 vitórias para cada lado e 4 empates, com 19 gols marcados por cada equipe

entre os clubes mostram equilíbrio: 7 vitórias para cada lado e 4 empates, com 19 gols marcados por cada equipe O Cruzeiro recupera três titulares para o duelo: Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira, todos não jogaram contra o Remo

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Boca Juniors