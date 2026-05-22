Villarreal x Atlético de Madrid Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 2.62 na Betsson Apostas com boas chances de acontecer: Ambas marcam (sim) – 1.41 na Betano Placar previsto: Villarreal 1 x 1 Atlético de Madrid – 7.50 na Betsson Aposta de valor: Atlético de Madrid ou empate – 1.60 na Superbet Aposta ousada: Antoine Griezmann marca a qualquer momento – 2.15 na Betsson

Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentam no domingo (25 de maio), no Estadio de la Ceramica, pela 38ª rodada da La Liga, em um duelo que vai definir quem termina a temporada espanhola em terceiro e quem fica em quarto. As duas equipes chegam com 69 pontos, 21 vitórias, seis empates e dez derrotas — além de um saldo de gols idêntico de +22. O critério de desempate é o confronto direto, e o Atlético venceu o jogo do primeiro turno por 2 x 0 no Wanda Metropolitano, o que significa que um empate já garante a terceira posição para o time de Simeone.

Para o Villarreal, não existe outro caminho que não a vitória. A equipe de Marcelino, que se despede do comando técnico ao final da temporada, precisa superar o adversário em casa para ultrapassá-lo na classificação. O Submarino Amarelo acumula apenas um ponto nos últimos três jogos da liga — empate com o Mallorca e derrotas para Sevilla e Rayo Vallecano — justamente quando mais precisava de regularidade. Veja outras dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Simetria total e um empate que vale ouro para Simeone

O Villarreal montou a quarta melhor campanha como mandante da La Liga nesta temporada, somando 43 pontos em 18 jogos em casa, com um ataque que marcou em 16 dessas 18 partidas. Mikautadze, com 12 gols na liga, é o principal responsável por esse rendimento ofensivo e termina a temporada como o artilheiro do clube no campeonato. Ao lado de Gerard Moreno, forma uma dupla que soma 18 gols, oferecendo referência e movimentação na área.

O contexto para o Atlético de Madrid é diferente e, de certa forma, mais confortável. A temporada trouxe uma semifinal de Champions League (eliminação para o Arsenal), uma final de Copa del Rey (derrota para a Real Sociedad) e 25 pontos de distância para o campeão Barcelona — um ciclo de esforço sem troféu, mas com competitividade em todas as frentes.

Nas últimas quatro rodadas da liga, o time de Simeone venceu três, cedendo apenas um gol nesse intervalo, e chega ao Estadio de la Ceramica sabendo que apenas precisa não perder. Com 39 gols sofridos em 37 jogos, a defesa do Atlético é a terceira melhor do campeonato, e esse dado sustenta a expectativa de que o time vai se apresentar compacto, disciplinado e pronto para jogar no contra-ataque.

Para o Villarreal, a temporada já é positiva independentemente do resultado. A equipe garantiu vaga na Champions League depois de um ano fora, com uma identidade tática clara e um elenco que correspondeu às ambições.

Marcelino se despede do clube com o trabalho feito, e seu substituto, Inigo Perez (que deixa o Rayo Vallecano), herda um projeto consolidado. A diferença entre terceiro e quarto lugar tem peso simbólico e financeiro, mas o cenário para a última rodada é de risco para o mandante: precisa atacar contra um adversário que historicamente se destaca quando o jogo exige controle e paciência.

Outros palpites e odds para Villarreal x Atlético de Madrid

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Confrontos diretos entre Villarreal e Atlético de Madrid

Em 49 confrontos entre as equipes, o retrospecto é dos mais equilibrados do futebol espanhol: 17 vitórias do Atlético, 16 do Villarreal e 16 empates. A média de gols por jogo nesses duelos gira em torno de 2,5, o que reforça a tendência de partidas decididas por margens estreitas. Nos últimos dez encontros, as vitórias se dividem em quatro para cada lado, com dois empates.

O jogo do primeiro turno nesta temporada foi decisivo para o cenário atual: o Atlético venceu por 2 x 0 no Wanda Metropolitano, resultado que agora funciona como o critério de desempate entre as equipes. Essa vantagem no confronto direto é a razão pela qual o Villarreal precisa vencer no domingo e não pode se contentar com um empate.

O histórico geral reforça que este duelo raramente produz goleadas ou resultados inesperados. É um confronto entre equipes que se conhecem bem e que costumam se neutralizar nos momentos decisivos, o que torna o cenário de empate estatisticamente plausível para a última rodada.

Notícias de Villarreal x Atlético de Madrid

Villarreal: desfalques e dúvidas

O Villarreal não conta com Juan Foyth e Pau Cabanes, ambos fora por lesão. Renato Veiga retorna após cumprir suspensão e deve reassumir a posição na zaga titular ao lado de Marin.

Marcelino fez rodízio na derrota para o Rayo Vallecano e deve escalar força máxima na despedida. Luiz Junior volta ao gol, Nicolas Pepe retoma a ponta direita, Dani Parejo reassume o meio-campo ao lado de Gueye, e Mikautadze e Gerard Moreno formam a dupla de ataque.

Ayoze Perez, que fez apenas três gols na liga nesta temporada e carrega um problema físico, deve começar no banco. Moleiro é a opção pela esquerda, trazendo verticalidade e capacidade de drible em um jogo que vai exigir criatividade pelos lados.

A boa notícia para Marcelino é a disponibilidade de praticamente todo o elenco titular para o que será seu último jogo no comando do Villarreal. A expectativa é de que o técnico use a formação que melhor conhece, sem experimentos, para buscar a vitória que garante o terceiro lugar.

Provável escalação do Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Renato Veiga, Marin e Pedraza; Nicolas Pepe, Dani Parejo, Gueye e Moleiro; Gerard Moreno e Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Atlético de Madrid: desfalques e dúvidas

Robin Le Normand cumpre suspensão e abre espaço para Marc Pubill continuar ao lado de David Hancko na zaga. Rodrigo Mendoza e Nahuel Molina estão fora por lesão, o que reduz as opções de Simeone no setor ofensivo e na lateral direita.

Julian Alvarez e Pablo Barrios são dúvidas significativas. Caso não tenham condições, Simeone deve optar por Thiago Almada no meio-campo ao lado de Koke e Alex Baena, com Giuliano Simeone pela direita. Marcos Llorente retorna de suspensão e assume a lateral direita, posição em que tem atuado com regularidade nesta temporada.

Lookman, que marcou na vitória sobre o Osasuna na rodada passada, é peça confirmada pela esquerda. Griezmann será o centroavante, em partida que tem peso emocional enorme: trata-se da despedida do francês do Atlético antes da transferência para o Orlando City, da MLS, movimento já confirmado pelo clube.

A relação de Griezmann com a torcida atleticana é uma das mais intensas do futebol espanhol, mesmo considerando os desgastes de sua segunda saída. A recepção que receberá no Estadio de la Ceramica — e a motivação extra que esse contexto pode trazer — é um fator intangível, mas real.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko e Ruggeri; Alex Baena, Koke e Thiago Almada; Giuliano Simeone, Griezmann e Lookman. Técnico: Diego Simeone.

Destaques individuais de Villarreal x Atlético de Madrid

Destaque do Villarreal Georges Mikautadze 12 Gols na La Liga 2025-26 6 Assistências na La Liga 26 Finalizações certas na temporada 2 Prêmios de melhor em campo Destaque do Atlético de Madrid Ademola Lookman 4 Gols na La Liga 2025-26 3 Gols na Copa del Rey 2 Gols na Champions League 9 Gols totais em todas as competições

Os técnicos - Despedida e pragmatismo no último ato

Marcelino

A passagem de Marcelino pelo Villarreal termina com a missão cumprida em termos gerais: a equipe retorna à Champions League, construiu uma identidade clara e disputou o topo da tabela até a última rodada. O técnico espanhol é conhecido por exigir organização defensiva e agressividade controlada, e essas características se refletiram na campanha do Submarino Amarelo ao longo de grande parte da temporada.

A queda de rendimento nas últimas três rodadas — um ponto em nove possíveis — gera dúvidas sobre a capacidade do elenco de sustentar a intensidade no momento decisivo. Marcelino sabe que seu último jogo no comando pode definir a percepção final sobre um trabalho que, em todos os outros aspectos, foi bem-sucedido.

Diego Simeone

Em seu 15º ano no comando do Atlético de Madrid, Simeone encerra a temporada da La Liga sem troféus, mas com uma campanha que reflete sua filosofia: competitividade em todas as frentes, solidez defensiva como base e a capacidade de extrair resultados quando o contexto exige pragmatismo.

A eliminação para o Arsenal na semifinal da Champions League e a derrota para a Real Sociedad na final da Copa del Rey deixaram um gosto de incompletude, mas terminar em terceiro — acima de rivais com orçamentos maiores — seria um fechamento coerente para uma temporada de alto desgaste. Simeone tem duas ligas e duas finais de Champions no currículo, e mesmo em anos sem títulos, sua capacidade de montar equipes difíceis de bater permanece evidente.

Análise tática de Villarreal x Atlético de Madrid

A dinâmica tática deste jogo se define pela assimetria de objetivos: o Villarreal precisa marcar e o Atlético precisa não sofrer gol. Marcelino deve manter seu 4-4-2, com Mikautadze e Gerard Moreno como referências e Moleiro oferecendo profundidade pela esquerda. A questão central é se o ataque do Villarreal consegue gerar volume suficiente contra uma equipe que sofreu apenas 45 gols em 37 rodadas — a terceira defesa menos vazada da competição.

Simeone vai responder com uma estrutura compacta, provavelmente oscilando entre um 4-3-3 e um 4-4-2 defensivo, com linhas próximas e espaço negado nos corredores. Lookman pela esquerda e Giuliano Simeone pela direita são as armas de contra-ataque, e a velocidade de ambos pode punir qualquer desorganização defensiva do Villarreal quando a equipe da casa se lançar ao ataque com mais jogadores.

Um ponto de vulnerabilidade para o Atlético é a zaga improvisada: sem Le Normand (suspenso) e com Llorente atuando como lateral direito em vez de Molina (lesionado), o lado direito da defesa pode ser explorado por Pepe e Moleiro, cujas movimentações em profundidade foram consistentes ao longo da temporada.

Em bolas paradas, a estatura de Veiga combinada com a qualidade de cruzamento de Parejo oferece ao Villarreal uma rota alternativa que pode contornar o bloco baixo do Atlético. O risco para Marcelino é claro: avançar demais e deixar espaço para Lookman, que tem na condução de bola em transições rápidas uma de suas maiores qualidades — e que pode decidir o jogo com uma única arrancada se o Villarreal se expuser.

Prognóstico de placar exato para Villarreal x Atlético de Madrid