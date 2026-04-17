Coritiba x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (19/04)

O Coritiba recebe o Atlético-MG neste domingo, 19 de abril de 2026, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela, em um confronto direto pela parte de cima da classificação que vale muito para os dois lados.

O Coxa é o sétimo colocado, com 16 pontos somados em 11 rodadas, e tenta encerrar um jejum de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. O Atlético-MG aparece logo atrás, na oitava posição com 14 pontos, e chega a Curitiba com a missão de pontuar fora de casa pela segunda vez na competição.

O cenário é de equilíbrio na tabela, mas de fragilidades evidentes nos dois lados. O Coritiba é um dos piores mandantes da Série A em 2026, enquanto o Galo coleciona o pior aproveitamento como visitante de toda a competição.

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Análise da partida

O Coritiba não vence desde 15 de março, quando bateu o Remo por 1 x 0 no próprio Couto Pereira. Desde então, foram dois empates em casa (contra Vasco e Fluminense) e o 2 x 2 com o Botafogo no Engenhão na rodada passada, em jogo no qual o time de Fernando Seabra mostrou capacidade de reação ao buscar a igualdade depois de sofrer a virada.

O retrato do desempenho como mandante preocupa. Em cinco jogos no Couto Pereira em 2026, o Coxa conquistou apenas cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A campanha figura entre as piores da Série A neste recorte e contrasta com a solidez do time fora de casa, que tem 66% de aproveitamento como visitante na temporada.

O Atlético-MG vive realidade espelhada. O Galo é forte na Arena MRV, onde soma três vitórias e dois empates em cinco jogos no Brasileirão, mas se transforma quando deixa Belo Horizonte. Em seis partidas como visitante na competição, são uma vitória (4 x 0 sobre a Chapecoense) e cinco derrotas, totalizando apenas 16,6% de aproveitamento, o pior número entre os 20 clubes da Série A.

O time de Eduardo Domínguez vem de derrota por 1 x 0 para o Santos na rodada passada e do 2 x 1 sobre o Juventud, do Uruguai, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. O técnico argentino preservou Hulk, Natanael e Lyanco no jogo internacional, dando sinal claro de que o Brasileirão é prioridade para o restante da temporada.

Palpites para Coritiba x Atlético-MG

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Confrontos diretos

Este é o primeiro encontro entre Coritiba e Atlético-MG na temporada e a volta do confronto à Série A após três anos. O Coxa caiu para a Série B em 2023, ano em que perdeu os dois jogos contra o Galo no Brasileirão, e só retornou à elite em 2026 depois de ser campeão da segunda divisão em 2025.

O retrospecto recente é amplamente favorável aos mineiros. Nos últimos dez encontros entre os clubes, o Atlético-MG venceu oito, com um empate e apenas uma vitória do Coritiba. O equilíbrio histórico geral também aponta para o lado alvinegro, com vantagem expressiva em jogos disputados nos dois estados.

O dado que mais pesa para o Couto Pereira é o tabu de quase uma década. A última vitória do Coritiba sobre o Atlético-MG em casa aconteceu em 6 de novembro de 2016, no 2 x 0 com gols de Raphael Veiga e Kleber Gladiador. Desde então, as equipes se enfrentaram quatro vezes no estádio, todas com triunfo do Galo. Quebrar essa sequência de nove anos seria um marco simbólico para o trabalho de Fernando Seabra.

Notícias de Coritiba e Atlético-MG

Coritiba: desfalques e dúvidas

Fernando Seabra tem um desfalque confirmado para a partida. O volante Wallisson cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. Willian Oliveira é o substituto natural, com Fernando Sobral como segunda opção, embora ele não atue pelo Brasileirão desde a 3ª rodada.

O alerta amarelo também acende para três titulares pendurados: o zagueiro Jacy, o atacante Lucas Ronier e o atacante Breno Lopes. Qualquer um deles que receba o terceiro amarelo desfalca o Coxa contra o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo domingo. O fator pesa na intensidade da marcação que Seabra pode pedir em determinadas faixas do campo.

O sistema ofensivo segue contando com a dupla Pedro Rocha e Lucas Ronier, principais referências do time em 2026. O atacante Joaquín Lavega ganhou destaque depois do gol de empate contra o Botafogo e briga por uma vaga no time titular. Breno Lopes, recuperado de lombalgia, deve voltar à ponta esquerda.

Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez chega a Curitiba com elenco praticamente completo. A escalação contra o Juventud, na quinta-feira, foi montada justamente para preservar peças importantes. Hulk, Natanael e Lyanco assistiram ao jogo da Sul-Americana do banco de reservas e estão à disposição para começar a partida no Couto Pereira.

O volante Patrick segue como único desfalque por lesão. Maycon, recuperado de problema na panturrilha esquerda, está disponível, mas dificilmente começa entre os 11. O time titular deve ser o mesmo que vem sendo usado no Brasileirão, com Hulk como referência ofensiva e Cuello e Reinier como pontas.

O reencontro de Hulk com o Couto Pereira tem peso simbólico extra. Maicon, zagueiro do Coxa e amigo pessoal do atacante, brincou em entrevista nesta semana sobre o duelo entre os dois. O camisa 7 do Galo, natural de Campina Grande, é o vice-artilheiro do clube na história do Brasileirão por pontos corridos.

Outro reencontro envolve Natanael, formado nas categorias de base do Coritiba e com mais de 180 jogos pela camisa alviverde antes de ser negociado em 2025. Será a primeira vez que ele enfrenta o ex-clube como adversário.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Coritiba x Atlético-MG

Jogador destaque · Coritiba Lucas Ronier 44% Participação direta nos gols do Coxa no Brasileirão 1,081 Minutos em campo, mais que qualquer outro do elenco em 2026 15 Dribles certos no Brasileirão, entre os cinco melhores Cria Formado no CT da Graciosa, multa de R$ 200 milhões Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 65 Gols no Brasileirão pelo Galo, vice-artilheiro histórico 140 Gols com a camisa do Atlético-MG em 297 jogos 16 Gols na Libertadores, recordista do clube Único Artilheiro e campeão de Brasileirão e Copa do Brasil em 2021

Os técnicos

Fernando Seabra completou pouco mais de quatro meses no comando do Coritiba e tem entregado o que a diretoria esperava no curto prazo. O treinador, que assumiu em dezembro com passagens por Cruzeiro e Red Bull Bragantino no currículo, recolocou o Coxa entre os primeiros colocados da Série A logo no retorno à elite. A oscilação recente como mandante é o principal ruído em um trabalho que ainda recebe avaliação positiva interna.

Seabra também esteve no radar do Atlético-MG em fevereiro, quando o Galo demitiu Jorge Sampaoli. A diretoria chegou a sondar a multa rescisória, mas optou por outro caminho. O reencontro com o clube que tentou contratá-lo dá tempero adicional ao confronto.

Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG em fevereiro depois da saída de Sampaoli e ainda busca consistência. O argentino tem o discurso da paciência, mas convive com pressão crescente da torcida pelos resultados como visitante. A vitória sobre a Chapecoense por 4 x 0 foi o melhor momento do trabalho até aqui, e a sequência de derrotas longe de Belo Horizonte impõe um teste imediato em Curitiba.

Análise tática

O Coritiba de Fernando Seabra trabalha basicamente com dois esquemas, alternando entre o 4-2-3-1 e o 3-4-2-1 que surpreendeu no empate com o Fluminense. Diante do Atlético-MG, a tendência é de retorno à linha de quatro, com Lucas Ronier pela direita, Breno Lopes pela esquerda e Josué centralizado, alimentando Pedro Rocha. A pressão na saída de bola adversária deve ser o primeiro recurso para tentar recuperar a posse em zonas adiantadas.

O time alviverde aposta em transições pelos lados e em bolas paradas, setor em que tem encontrado boas saídas no Brasileirão. A linha defensiva precisa estar atenta às movimentações de Hulk pelas costas dos volantes e às inversões longas que o Atlético-MG costuma usar quando encontra blocos médios.

O Atlético-MG deve manter o 4-3-3 com Cuello aberto pela esquerda, Reinier pela direita e Hulk como referência centralizada. Domínguez gosta de equipes com posse de bola e construção paciente, mas longe de casa o Galo tem mostrado dificuldade de criar volume ofensivo, o que ajuda a explicar o aproveitamento ruim como visitante.

O confronto entre Cuello, da esquerda mineira, e o lateral JP Chermont será um dos pontos quentes do jogo. O argentino tem qualidade no um contra um e tende a cobrar erros de posicionamento. Do outro lado, Renan Lodi precisa se preocupar com Lucas Ronier, atacante mais participativo do Coxa nas ações ofensivas.

O fato de o Atlético-MG ter poupado titulares na quinta-feira tende a reduzir o desgaste físico, mas também tira ritmo de jogo. Já o Coritiba teve a semana cheia para preparar a partida, e Seabra pode ajustar detalhes de marcação para conter os jogadores de criação do Galo.

Prognóstico de placar exato para Coritiba x Atlético-MG

🎯 Palpite do Lance! Coritiba 1 x 1 Atlético-MG O confronto entre o pior visitante e um dos piores mandantes da Série A em 2026 tem cara de jogo equilibrado e de poucos gols. O Coxa não vence o Galo no Couto Pereira há nove anos, e o Atlético-MG só pontuou fora de casa em uma das seis viagens, mas a tendência é de partida estudada e definida em detalhes. Em cinco jogos como mandante no Brasileirão, o Coritiba marcou apenas seis gols

jogos como mandante no Brasileirão, o Coritiba marcou apenas gols O Atlético-MG fez somente cinco gols nas seis partidas como visitante na competição

gols nas seis partidas como visitante na competição Quatro dos últimos cinco jogos do Coxa terminaram com menos de três gols no total

dos últimos jogos do Coxa terminaram com menos de três gols no total O retrospecto recente da rivalidade aponta para placar apertado, com média de 2,1 gols por jogo nos últimos dez confrontos Resumo dos palpites do Lance para Coritiba x Atlético-MG Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,61 na Betsson Palpite alternativo: Empate ou Atlético-MG (dupla chance) – Odd 1,55 na Betsson Palpite alternativo 2: Empate ao final – Odd 3,05 na Superbet Palpite alternativo 3: Hulk a qualquer momento – Odd 3,30 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Coritiba 1 x 1 Atlético-MG – Odd 6,00 na Betsson