Corinthians x São Paulo (F) – Palpites, análise e odds (07/05)

Palpites Rápidos Competição: Campeonato Paulista Feminino 2026 – Primeira rodada, Estádio Alfredo Schurig (Parque São Jorge) Previsão de placar: Corinthians 2 x 1 São Paulo – Odd 6,80 na Betsson Palpite principal: Vitória do Corinthians – Odd 1,88 na Betsson Aposta de valor: Mais de 8,5 escanteios – Odd 1,93 na Betano Palpite alternativo: Corinthians marcar o primeiro gol – Odd 1,62 na Betano

Corinthians e São Paulo abrem o Paulista Feminino com um Majestoso de peso também no cenário nacional. As Brabas lideram o Brasileirão Feminino com 22 pontos e o melhor ataque (23 gols), enquanto o Tricolor é vice-líder com 20 pontos e a defesa mais sólida (apenas seis sofridos).

Na estreia estadual, o confronto reúne as principais forças recentes do futebol paulista. O Corinthians soma quatro títulos desde 2019, enquanto o São Paulo busca quebrar a sequência de finais perdidas. Na Fazendinha, as Brabas ainda não perderam para o rival em jogos oficiais.

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Análise da partida

O Corinthians Feminino, comandado por Emily Lima, chega ao Majestoso no melhor momento da temporada. As Brabas acumulam seis vitórias consecutivas no Brasileirão, incluindo triunfos sobre Ferroviária, Juventude e Red Bull Bragantino, e, na nona rodada, venceram o Grêmio por 2 x 0 em Porto Alegre, com gols de Ivana Fuso e Thaís Ferreira. O resultado levou a equipe aos 22 pontos e abriu vantagem na liderança.

Mais do que regularidade, o Corinthians se destaca pelo poder ofensivo. Com 23 gols em nove jogos, tem o melhor ataque da competição e atua com transições rápidas e agressivas. Gabi Zanotti é a artilheira da Série A1 com seis gols, enquanto a movimentação de Jaqueline e Andressa Alves dá amplitude a um setor ofensivo que só passou em branco uma vez nas últimas seis rodadas.

O São Paulo Feminino, por sua vez, construiu sua campanha a partir da solidez defensiva. O Tricolor não sofreu mais de um gol em nenhum dos nove jogos e possui a melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos. Na rodada mais recente, venceu o Flamengo por 2 x 1 em Cotia, com gols de Duda Serrana e Isa Guimarães, resultado que garantiu a vice-liderança, a apenas dois pontos do rival.

O histórico recente, porém, pesa contra o São Paulo neste confronto. A equipe não venceu na Fazendinha nos últimos encontros oficiais, enquanto o Corinthians transformou o estádio em uma fortaleza, com alto aproveitamento e domínio nos clássicos. Esse fator amplia a dificuldade para o Tricolor, especialmente em um jogo de abertura.

O contexto do Paulistão Feminino 2026 aumenta ainda mais a importância do duelo. Com apenas sete rodadas na fase de grupos e vagas limitadas nas semifinais, qualquer tropeço inicial pode comprometer a campanha. Para o Corinthians, além da liderança nacional, há o objetivo de retomar o título estadual após não vencer em 2025, o que adiciona pressão e expectativa para uma estreia forte diante da torcida.

Outros palpites para Corinthians x São Paulo

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Confrontos diretos

O histórico recente entre Corinthians e São Paulo no futebol feminino é amplamente favorável às Brabas. Desde 2019, o Corinthians venceu 13 dos 19 confrontos diretos, consolidando domínio também em decisões: em quatro finais disputadas no período, levantou o título em todas (2019, 2021, 2023 e 2024).

O encontro mais recente pelo Paulistão ocorreu em dezembro de 2025, na Neo Química Arena, com vitória corintiana por 2 x 1. No recorte das últimas 15 partidas, o Corinthians soma dez vitórias, quatro derrotas e um empate, com 27 gols marcados e 17 sofridos — números que reforçam a superioridade no confronto direto.

As exceções a esse domínio vieram em 2025, quando o São Paulo eliminou o rival na Copa do Brasil com vitória por 3 x 1 e venceu a Supercopa Feminina nos pênaltis após empate sem gols. Apesar disso, ambos os resultados ocorreram em contextos específicos, fora da Fazendinha.

No estádio Alfredo Schürig, o cenário é diferente. O Corinthians mantém controle consistente sobre o clássico, transformando o mando de campo em um fator decisivo e ampliando o favoritismo sempre que enfrenta o rival diante de sua torcida.

Notícias de Corinthians x São Paulo

Corinthians

Emily Lima chega ao Paulistão com cinco desfalques confirmados no Corinthians. As zagueiras Agustina Barroso, em transição após contratura no sóleo, e Thaís Regina, ainda em recuperação de fratura na fíbula, seguem fora. No meio-campo, Juliana Passari trata lesão muscular na coxa direita, enquanto Ana Vitória cumpre protocolo de concussão após choque em compromisso com a seleção. Vic Albuquerque completa a lista de ausências após entrar no departamento médico antes do duelo contra o Grêmio.

Com isso, a base da equipe deve repetir a formação utilizada na última rodada: Lelê no gol; Ivana Fuso, Erika e Thaís Ferreira formando a linha de três, com Juliete pela esquerda. No meio, Duda Sampaio, Letícia Monteiro e Andressa Alves, enquanto o trio ofensivo deve ter Belén Aquino, Jaqueline e Gabi Zanotti.

Provável escalação do Corinthians (4-3-3): Lelê; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Juliete; Duda Sampaio, Letícia Monteiro e Andressa Alves; Belén Aquino, Jaqueline e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

São Paulo

No São Paulo, o técnico Thiago Viana não indicou novas baixas para a partida. A tendência é a manutenção da base que venceu o Flamengo, com Carlinha no gol e uma linha defensiva formada por Bruna Calderan, Rafa Soares, Tayla e Ana Clara.

O meio-campo deve seguir com Karla Alves, Aline Milene, Robinha e Duda Serrana, enquanto o ataque conta com Isa Guimarães e Giovanna Crivelari, mantendo a estrutura que sustenta a consistência da equipe na temporada.

Provável escalação do São Paulo (4-4-2): Carlinha; Rafa Soares, Bruna Calderan, Tayla e Ana Clara; Karla Alves, Aline Milene, Duda Serrana e Robinha; Isa Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Destaques individuais de Corinthians x São Paulo

Jogadora destaque · Corinthians Gabi Zanotti 6 Gols no Brasileirão Feminino 2026 9 Jogos disputados no Brasileirão 2026 +100 Gols pelo Corinthians na carreira — referência histórica das Brabas 1.ª Artilheira isolada do Brasileirão Feminino 2026 Jogadora destaque · São Paulo Duda Serrana 1 Gol contra o Flamengo na última partida 9 Jogos disputados pelo São Paulo no Brasileirão Feminino 2026 Volante Atua como meia de recuperação com liberdade para avançar — perfil híbrido no esquema de Viana 2 Gols na temporada

Os Técnicos

Emily Lima assumiu o Corinthians em fevereiro de 2026, tornando-se a primeira mulher a comandar a equipe profissional das Brabas após a saída de Lucas Piccinato. Com trajetória consolidada, soma títulos do Campeonato Paulista por São José (2015) e Santos (2018), além de ter sido a primeira mulher a dirigir a Seleção Brasileira principal. Passou ainda por Equador, Peru e Levante antes de chegar ao clube paulista, onde rapidamente ganhou respaldo do elenco, refletido na sequência de seis vitórias seguidas no Brasileirão.

No São Paulo, Thiago Viana está no comando desde 2023 e consolidou um dos sistemas defensivos mais sólidos do país. Sob sua liderança, o Tricolor conquistou a Supercopa de 2025 nos pênaltis contra o Corinthians e também eliminou o rival na Copa do Brasil. Seu modelo de jogo prioriza organização posicional e transições rápidas, explorando os espaços deixados por equipes que buscam maior controle da posse.

Análise Tática

Emily Lima alterna no Corinthians entre um 4-3-3 com meio-campo em linha e uma versão mais agressiva, com pressão alta desde a saída rival. Para o clássico, a tendência é manter o bloco médio-alto, explorando as transições com Gabi Zanotti atacando os espaços internos e a velocidade de Jaqueline pela direita. Andressa Alves atua com liberdade pela esquerda, participando da criação e sendo peça importante nas bolas paradas, fundamento que já rendeu gols em três das últimas seis rodadas.

Do outro lado, o São Paulo Feminino de Thiago Viana tende a baixar suas linhas sem a bola, formando um 4-4-2 compacto. A principal arma ofensiva é a transição rápida, com lançamentos de Carlinha buscando Giovanna Crivelari ou Isa Guimarães em situações de um contra um. Esse padrão pode explorar os espaços nas costas dos laterais corintianos, especialmente pelo lado de Ivana Fuso.

A vulnerabilidade mais evidente do São Paulo está nas bolas paradas defensivas. Apesar da solidez ao longo da temporada, o Corinthians já demonstrou eficiência nesse fundamento, como no gol de escanteio contra o Atlético-MG. Com boas cobradoras e presença física de jogadoras como Erika e Thaís Ferreira, o time alvinegro encontra nesse cenário um caminho claro para gerar perigo.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Corinthians 2 x 1 São Paulo O Corinthians chega ao Majestoso em grande fase, embalado por seis vitórias consecutivas no Brasileirão e dono do melhor ataque da competição. Além do momento positivo, as Brabas contam com o fator casa: na Fazendinha, nunca perderam para o São Paulo em jogos oficiais. O São Paulo apresenta a defesa mais sólida do campeonato, mas carrega um retrospecto desfavorável fora de casa no clássico. Mesmo com cinco desfalques no elenco corintiano, a profundidade do grupo reduz o impacto das ausências. Nas bolas paradas, especialmente com Andressa Alves e Thaís Ferreira, o Corinthians aparece com uma de suas principais armas para construir vantagem. O Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão Feminino 2026 , com 23 gols marcados em 9 jogos — média de 2,55 por partida

, com 23 gols marcados em 9 jogos — média de 2,55 por partida O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Fazendinha em clássicos oficiais

em clássicos oficiais Gabi Zanotti lidera a artilharia da Série A1 com 6 gols em 9 jogos e esteve presente em todos os jogos da sequência invicta do Corinthians

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x São Paulo