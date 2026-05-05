Blooming x Bragantino – Palpites, análise e odds (07/05)
Veja os palpites e informações de Blooming x Bragantino pela Copa Sul-Americana
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O RB Bragantino entra em campo nesta quinta-feira no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, precisando urgentemente de uma vitória para manter a vida no Grupo H da Copa Sul-Americana 2026. Com apenas três pontos em três rodadas, o Massa Bruta ocupa a terceira posição da chave, quatro pontos atrás do Carabobo e com o River Plate já escapando na liderança com sete. Perder seria, na prática, decretar a eliminação.
O Blooming, por outro lado, chega à quarta rodada como lanterna da chave com um único ponto, fruto do empate de 1 x 1 contra o River Plate na estreia. Desde então, a equipe boliviana perdeu as duas partidas seguintes e, ao receber o Bragantino com capacidade máxima nos seus domínios, encontra não apenas um adversário direto, mas também a única chance real de dar algum sentido à sua participação continental.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O RB Bragantino não vive uma temporada linear. No Brasileirão, o Massa Bruta acumula 20 pontos em 14 rodadas e flutua entre a parte intermediária e o pelotão de cima da tabela, sem nunca encontrar sequência longa de resultados positivos. A vitória por 2 x 1 sobre a Chapecoense no último domingo foi bem-vinda, mas a derrota para o River Plate por 1 x 0 na terceira rodada da Sul-Americana, com gol nos acréscimos de Martínez Quarta, ainda ecoa como uma oportunidade desperdiçada em casa.
Na competição continental, os números contam uma história de irregularidade. A derrota para o Carabobo por 1 x 0 na Venezuela na estreia, com time alternativo, custou caro ao criar uma pressão desnecessária. A virada dramática sobre o Blooming por 3 x 2 na segunda rodada, com dois gols de Isidro Pitta no segundo tempo — o primeiro aos 19 minutos e o segundo nos acréscimos — foi o sinal de que o Massa Bruta tem qualidade, mas que precisa de consistência para aproveitá-la.
O Blooming vem de uma derrota pesada por 2 x 0 para o Carabobo em Valencia, na terceira rodada, numa partida em que Matías Abisab foi expulso aos 50 minutos após revisão do VAR. A equipe de Mauricio Soria tinha começado o confronto de forma promissora, com Bayron Garcés exigindo intervenção do goleiro logo nos primeiros lances, mas a solidez defensiva venezuelana foi superior. No campeonato boliviano, o Blooming soma sete pontos em quatro rodadas e aparece na quinta posição, o que indica uma base funcional, mas que ainda não encontrou a intensidade necessária para competir de igual para igual no cenário continental.
O Estádio Ramón Tahuichi Aguilera fica a 428 metros acima do nível do mar, o que elimina o fator altitude como argumento para o Bragantino. Santa Cruz de la Sierra é a cidade mais plana entre as sedes bolivianas relevantes no futebol, num contraste absoluto com a altitude de 3,637 metros do Estádio Hernando Siles, em La Paz. O Bragantino viajará para a Bolívia sem a desvantagem fisiológica que costuma preocupar clubes brasileiros nessas ocasiões.
Palpites para Blooming x Bragantino
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O único encontro entre as duas equipes na história foi exatamente o jogo de ida desta fase de grupos, disputado em 16 de abril de 2026. O Bragantino venceu por 3 x 2 em Bragança Paulista num jogo com dois expulsos, cinco gols e uma virada nos acréscimos. Fernando abriu o placar de pênalti aos 15 minutos, Hinojosa empatou nos acréscimos do primeiro tempo com um chute de fora da área, Moisés Villarroel virou para o Blooming de pênalti logo no início do segundo tempo após a expulsão de Ignacio Sosa, e Pitta empatou e depois decretou a virada já com os dois times reduzidos a dez jogadores.
As estatísticas do jogo de ida deixam clara a superioridade técnica do Bragantino mesmo sob pressão: 26 finalizações contra 13 do Blooming, 55,9% de posse de bola para os brasileiros. O Blooming mostrou eficiência defensiva em partes do confronto, mas a capacidade de volume ofensivo do Bragantino acabou sendo determinante.
Antes de 2026, as duas equipes nunca tinham se enfrentado em competições oficiais. O Bragantino acumula uma história razoável na Sul-Americana, tendo chegado à final da edição de 2021, onde perdeu para o Athletico-PR por 1 x 0 em Montevidéu. O Blooming, fundado em 1 de maio de 1946, acaba de celebrar seu 80º aniversário e volta a disputar a competição sem nunca ter ultrapassado as fases iniciais.
Notícias do Blooming e RB Bragantino
Blooming: desfalques e dúvidas
Mauricio Soria terá de reorganizar o meio-campo para esta partida. Matías Abisab, um dos pilares de articulação na linha de cinco do Blooming, foi expulso na terceira rodada da Sul-Americana contra o Carabobo, aos 50 minutos, e cumprirá suspensão automática. Será a segunda partida seguida em que o técnico perde um elemento do setor central por disciplina, após a expulsão de Diego Giménez contra o Bragantino no jogo de ida.
Com a ausência de Abisab, Danny Bejarano assume ainda mais responsabilidade na organização defensiva do meio. A estrutura ofensiva deve manter Bayron Garcés e Anthony Vásquez como dupla de ataque, com Roberto Hinojosa numa posição mais adiantada para participar das transições. O lateral boliviano Moisés Villarroel continua disponível e deve ser utilizado na estrutura do 3-5-2 que Soria prefere.
Provável escalação do Blooming (3-5-2): Uraezaña; Juan Valverde, Vila, Carrasco; Enoumba, Bejarano, Moisés Villarroel, Hinojosa, Miguel Villarroel; Vásquez, Garcés. Técnico: Mauricio Soria.
RB Bragantino: desfalques e dúvidas
O departamento médico do Bragantino continua lotado para este confronto. Guzmán Rodríguez, David Gomes, Agustín Sant'Anna, Fabricio e Ryan permanecem lesionados, enquanto Vanderlan segue em recuperação de cirurgia e Eduardo ainda está em transição física. São sete nomes indisponíveis, uma sangria que obriga Vagner Mancini a trabalhar com o que tem disponível.
A novidade negativa para esta rodada é a suspensão de Alix Vinícius, que recebeu o segundo cartão amarelo na partida contra o River Plate no dia 30 de abril. O lateral-direito brasileiro era titular nos últimos compromissos e sua ausência abre espaço para Pedro Henrique deslizar à direita da zaga enquanto Gustavo Marques assume o lado esquerdo. O meio-campo deve se organizar com Gabriel e Matheus Fernandes na base, deixando Herrera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha na faixa ofensiva atrás de Isidro Pitta.
Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Herrera, Eduardo Sasha; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Destaques individuais de Blooming x RB Bragantino
Os técnicos
Vagner Mancini comanda o Bragantino desde o início de 2026 e vive a contradição habitual do clube nesta fase: lampejos de futebol de alto nível, como a goleada de 3 x 0 sobre o Flamengo em abril no Brasileirão, alternados com derrotas inesperadas para adversários inferiores. A derrota para o Carabobo na estreia da Sul-Americana, com time reserva, foi uma aposta de gestão que saiu cara e que comprimiu o calendário de decisões do técnico. O veterano de mais de 20 anos de carreira nas bancadas brasileiras sabe, porém, que conquistas no exterior passam por adaptação rápida, e a virada sobre o Blooming no jogo de ida foi um teste que o elenco passou com dificuldade, mas passou.
Mauricio Soria, de 59 anos e natural de Cochabamba, é um nome de referência no futebol boliviano. Em sua segunda passagem pelo Blooming, o técnico construiu uma equipe com reforços colombianos que foram bem-sucedidos na fase preliminar da competição, quando o time goleou o San Antonio Bulo Bulo por 3 x 0. A capacidade do Blooming de surpreender equipes maiores já foi demonstrada quando arrancou o empate contra o River Plate na estreia, mas a sequência de derrotas nas rodadas seguintes revela as limitações da equipe quando é pressionada a criar, e não apenas a reagir.
Análise tática
O Bragantino deve chegar a Santa Cruz de la Sierra organizado no 4-2-3-1 consolidado por Mancini ao longo da temporada. Com Gabriel e Matheus Fernandes no miolo de campo, o Massa Bruta costuma construir pela posse e pressionar alto após perdas de bola. A saída pela direita, com Andrés Hurtado avançando e Lucas Barbosa fechando para o interior, é um dos caminhos preferidos de Mancini para criar desequilíbrio. O ponto de atenção é a ausência de Alix Vinícius: com Pedro Henrique no lugar, a direita defensiva fica ligeiramente mais vulnerável nas recuperações.
O Blooming tende a se organizar no 3-5-2 que Soria utiliza desde o início da competição, com três zagueiros centrais e dois alas carregados de responsabilidade defensiva. Sem Abisab no meio, a equipe perde um dos poucos jogadores com capacidade de distribuição rápida entre as linhas. Bejarano vai assumir mais responsabilidade, mas o Bragantino tem jogadores suficientes para sobrecarregar o corredor central e criar superioridade numérica nas segundas bolas.
A principal fragilidade tática do Blooming nesta partida estará nos cruzamentos: os dois gols com que o Bragantino reverteu a desvantagem no jogo de ida vieram de bolas alçadas na área com Pitta chegando de trás da defesa. As mesmas combinações devem ser testadas em Santa Cruz. Se o Bragantino conseguir explorar o espaço nas costas dos alas bolivianos com Juninho Capixaba pelo lado esquerdo, a defesa de três do Blooming vai sofrer com as movimentações na largura.
Prognóstico de placar exato para Blooming x RB Bragantino
- O Bragantino venceu 3 x 2 no jogo de ida com equipes reduzidas nos dois lados e ainda assim controlou o jogo
- O Blooming sofreu gols em todos os três jogos da Sul-Americana 2026, somando seis gols concedidos em três partidas
- Pitta marcou dois gols de cabeça contra o Blooming no primeiro encontro, um padrão que pode se repetir
- O Blooming não venceu nenhuma das três partidas na Sul-Americana 2026 e perdeu os dois jogos seguintes à estreia
Resumo dos palpites do Lance para Blooming x RB Bragantino
Melhor palpite do jogo: RB Bragantino vence – Odd 1,85 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,78 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols – Odd 1,88 na Superbet
Palpite alternativo 3: Isidro Pitta marca a qualquer momento – Odd 2,15 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Blooming 1 x 2 RB Bragantino – Odd 7,00 na Betsson
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