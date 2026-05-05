Blooming x Bragantino – Palpites, análise e odds (07/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: RB Bragantino vence – odd 1.85 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1.78 na Betsson Total de gols: Mais de 2,5 gols – odd 1.88 na Superbet Artilheiro: Isidro Pitta marca a qualquer momento – odd 2.15 na Betano Placar previsto: Blooming 1 x 2 RB Bragantino – odd 7.00 na Betsson

O RB Bragantino entra em campo nesta quinta-feira no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, precisando urgentemente de uma vitória para manter a vida no Grupo H da Copa Sul-Americana 2026. Com apenas três pontos em três rodadas, o Massa Bruta ocupa a terceira posição da chave, quatro pontos atrás do Carabobo e com o River Plate já escapando na liderança com sete. Perder seria, na prática, decretar a eliminação.

O Blooming, por outro lado, chega à quarta rodada como lanterna da chave com um único ponto, fruto do empate de 1 x 1 contra o River Plate na estreia. Desde então, a equipe boliviana perdeu as duas partidas seguintes e, ao receber o Bragantino com capacidade máxima nos seus domínios, encontra não apenas um adversário direto, mas também a única chance real de dar algum sentido à sua participação continental.

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Análise da partida

O RB Bragantino não vive uma temporada linear. No Brasileirão, o Massa Bruta acumula 20 pontos em 14 rodadas e flutua entre a parte intermediária e o pelotão de cima da tabela, sem nunca encontrar sequência longa de resultados positivos. A vitória por 2 x 1 sobre a Chapecoense no último domingo foi bem-vinda, mas a derrota para o River Plate por 1 x 0 na terceira rodada da Sul-Americana, com gol nos acréscimos de Martínez Quarta, ainda ecoa como uma oportunidade desperdiçada em casa.

Na competição continental, os números contam uma história de irregularidade. A derrota para o Carabobo por 1 x 0 na Venezuela na estreia, com time alternativo, custou caro ao criar uma pressão desnecessária. A virada dramática sobre o Blooming por 3 x 2 na segunda rodada, com dois gols de Isidro Pitta no segundo tempo — o primeiro aos 19 minutos e o segundo nos acréscimos — foi o sinal de que o Massa Bruta tem qualidade, mas que precisa de consistência para aproveitá-la.

O Blooming vem de uma derrota pesada por 2 x 0 para o Carabobo em Valencia, na terceira rodada, numa partida em que Matías Abisab foi expulso aos 50 minutos após revisão do VAR. A equipe de Mauricio Soria tinha começado o confronto de forma promissora, com Bayron Garcés exigindo intervenção do goleiro logo nos primeiros lances, mas a solidez defensiva venezuelana foi superior. No campeonato boliviano, o Blooming soma sete pontos em quatro rodadas e aparece na quinta posição, o que indica uma base funcional, mas que ainda não encontrou a intensidade necessária para competir de igual para igual no cenário continental.

O Estádio Ramón Tahuichi Aguilera fica a 428 metros acima do nível do mar, o que elimina o fator altitude como argumento para o Bragantino. Santa Cruz de la Sierra é a cidade mais plana entre as sedes bolivianas relevantes no futebol, num contraste absoluto com a altitude de 3,637 metros do Estádio Hernando Siles, em La Paz. O Bragantino viajará para a Bolívia sem a desvantagem fisiológica que costuma preocupar clubes brasileiros nessas ocasiões.

Palpites para Blooming x Bragantino

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O único encontro entre as duas equipes na história foi exatamente o jogo de ida desta fase de grupos, disputado em 16 de abril de 2026. O Bragantino venceu por 3 x 2 em Bragança Paulista num jogo com dois expulsos, cinco gols e uma virada nos acréscimos. Fernando abriu o placar de pênalti aos 15 minutos, Hinojosa empatou nos acréscimos do primeiro tempo com um chute de fora da área, Moisés Villarroel virou para o Blooming de pênalti logo no início do segundo tempo após a expulsão de Ignacio Sosa, e Pitta empatou e depois decretou a virada já com os dois times reduzidos a dez jogadores.

As estatísticas do jogo de ida deixam clara a superioridade técnica do Bragantino mesmo sob pressão: 26 finalizações contra 13 do Blooming, 55,9% de posse de bola para os brasileiros. O Blooming mostrou eficiência defensiva em partes do confronto, mas a capacidade de volume ofensivo do Bragantino acabou sendo determinante.

Antes de 2026, as duas equipes nunca tinham se enfrentado em competições oficiais. O Bragantino acumula uma história razoável na Sul-Americana, tendo chegado à final da edição de 2021, onde perdeu para o Athletico-PR por 1 x 0 em Montevidéu. O Blooming, fundado em 1 de maio de 1946, acaba de celebrar seu 80º aniversário e volta a disputar a competição sem nunca ter ultrapassado as fases iniciais.

Notícias do Blooming e RB Bragantino

Blooming: desfalques e dúvidas

Mauricio Soria terá de reorganizar o meio-campo para esta partida. Matías Abisab, um dos pilares de articulação na linha de cinco do Blooming, foi expulso na terceira rodada da Sul-Americana contra o Carabobo, aos 50 minutos, e cumprirá suspensão automática. Será a segunda partida seguida em que o técnico perde um elemento do setor central por disciplina, após a expulsão de Diego Giménez contra o Bragantino no jogo de ida.

Com a ausência de Abisab, Danny Bejarano assume ainda mais responsabilidade na organização defensiva do meio. A estrutura ofensiva deve manter Bayron Garcés e Anthony Vásquez como dupla de ataque, com Roberto Hinojosa numa posição mais adiantada para participar das transições. O lateral boliviano Moisés Villarroel continua disponível e deve ser utilizado na estrutura do 3-5-2 que Soria prefere.

Provável escalação do Blooming (3-5-2): Uraezaña; Juan Valverde, Vila, Carrasco; Enoumba, Bejarano, Moisés Villarroel, Hinojosa, Miguel Villarroel; Vásquez, Garcés. Técnico: Mauricio Soria.

RB Bragantino: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Bragantino continua lotado para este confronto. Guzmán Rodríguez, David Gomes, Agustín Sant'Anna, Fabricio e Ryan permanecem lesionados, enquanto Vanderlan segue em recuperação de cirurgia e Eduardo ainda está em transição física. São sete nomes indisponíveis, uma sangria que obriga Vagner Mancini a trabalhar com o que tem disponível.

A novidade negativa para esta rodada é a suspensão de Alix Vinícius, que recebeu o segundo cartão amarelo na partida contra o River Plate no dia 30 de abril. O lateral-direito brasileiro era titular nos últimos compromissos e sua ausência abre espaço para Pedro Henrique deslizar à direita da zaga enquanto Gustavo Marques assume o lado esquerdo. O meio-campo deve se organizar com Gabriel e Matheus Fernandes na base, deixando Herrera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha na faixa ofensiva atrás de Isidro Pitta.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Herrera, Eduardo Sasha; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Destaques individuais de Blooming x RB Bragantino

Jogador destaque · Blooming Bayron Garcés Principal Maior ameaça ofensiva do Blooming na Sul-Americana Veloz Especialista em transições rápidas e jogadas individuais Mano a mano Desperdiçou chance cara a cara com o goleiro vs Carabobo no 2º minuto Hat-trick Três gols contra o GV San José na Copa de Verão 2026 Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 2 Gols na Sul-Americana 2026 – ambos contra o Blooming 2 Gols de cabeça no jogo de ida (19' e 52' do 2T) Decisivo Entrou no 2T e virou o jogo de 1 x 2 para 3 x 2 Área Excelente movimentação na grande área para receber cruzamentos

Os técnicos

Vagner Mancini comanda o Bragantino desde o início de 2026 e vive a contradição habitual do clube nesta fase: lampejos de futebol de alto nível, como a goleada de 3 x 0 sobre o Flamengo em abril no Brasileirão, alternados com derrotas inesperadas para adversários inferiores. A derrota para o Carabobo na estreia da Sul-Americana, com time reserva, foi uma aposta de gestão que saiu cara e que comprimiu o calendário de decisões do técnico. O veterano de mais de 20 anos de carreira nas bancadas brasileiras sabe, porém, que conquistas no exterior passam por adaptação rápida, e a virada sobre o Blooming no jogo de ida foi um teste que o elenco passou com dificuldade, mas passou.

Mauricio Soria, de 59 anos e natural de Cochabamba, é um nome de referência no futebol boliviano. Em sua segunda passagem pelo Blooming, o técnico construiu uma equipe com reforços colombianos que foram bem-sucedidos na fase preliminar da competição, quando o time goleou o San Antonio Bulo Bulo por 3 x 0. A capacidade do Blooming de surpreender equipes maiores já foi demonstrada quando arrancou o empate contra o River Plate na estreia, mas a sequência de derrotas nas rodadas seguintes revela as limitações da equipe quando é pressionada a criar, e não apenas a reagir.

Análise tática

O Bragantino deve chegar a Santa Cruz de la Sierra organizado no 4-2-3-1 consolidado por Mancini ao longo da temporada. Com Gabriel e Matheus Fernandes no miolo de campo, o Massa Bruta costuma construir pela posse e pressionar alto após perdas de bola. A saída pela direita, com Andrés Hurtado avançando e Lucas Barbosa fechando para o interior, é um dos caminhos preferidos de Mancini para criar desequilíbrio. O ponto de atenção é a ausência de Alix Vinícius: com Pedro Henrique no lugar, a direita defensiva fica ligeiramente mais vulnerável nas recuperações.

O Blooming tende a se organizar no 3-5-2 que Soria utiliza desde o início da competição, com três zagueiros centrais e dois alas carregados de responsabilidade defensiva. Sem Abisab no meio, a equipe perde um dos poucos jogadores com capacidade de distribuição rápida entre as linhas. Bejarano vai assumir mais responsabilidade, mas o Bragantino tem jogadores suficientes para sobrecarregar o corredor central e criar superioridade numérica nas segundas bolas.

A principal fragilidade tática do Blooming nesta partida estará nos cruzamentos: os dois gols com que o Bragantino reverteu a desvantagem no jogo de ida vieram de bolas alçadas na área com Pitta chegando de trás da defesa. As mesmas combinações devem ser testadas em Santa Cruz. Se o Bragantino conseguir explorar o espaço nas costas dos alas bolivianos com Juninho Capixaba pelo lado esquerdo, a defesa de três do Blooming vai sofrer com as movimentações na largura.

Prognóstico de placar exato para Blooming x RB Bragantino

🎯 Palpite do Lance! Blooming 1 x 2 RB Bragantino O Bragantino tem mais qualidade técnica, mais motivação e já demonstrou no jogo de ida que sabe lidar com as particularidades do Blooming. Mesmo fora de casa, os dados apontam para uma vitória brasileira com pelo menos um gol boliviano, repetindo o padrão do confronto de ida. O Bragantino venceu 3 x 2 no jogo de ida com equipes reduzidas nos dois lados e ainda assim controlou o jogo

no jogo de ida com equipes reduzidas nos dois lados e ainda assim controlou o jogo O Blooming sofreu gols em todos os três jogos da Sul-Americana 2026, somando seis gols concedidos em três partidas

jogos da Sul-Americana 2026, somando seis gols concedidos em três partidas Pitta marcou dois gols de cabeça contra o Blooming no primeiro encontro, um padrão que pode se repetir

gols de cabeça contra o Blooming no primeiro encontro, um padrão que pode se repetir O Blooming não venceu nenhuma das três partidas na Sul-Americana 2026 e perdeu os dois jogos seguintes à estreia

Resumo dos palpites do Lance para Blooming x RB Bragantino