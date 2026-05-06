Dortmund x Frankfurt – Palpites, análise e odds (08/05)

Palpites Rápidos Classificação (33ª rodada): Dortmund 2.º (67 pts) · Frankfurt 8.º (43 pts, a um ponto do 7.º Freiburg) Previsão de placar: Dortmund 2 x 1 Frankfurt - Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Segundo tempo mais produtivo - Odd 2,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 10,5 escanteios - Odd 1,62 na Betsson Destaque ofensivo: Serhou Guirassy — 22 gols em 48 jogos na temporada - Para marcar - Odd 1,53 na Betano

O Signal Iduna Park recebe, nesta sexta-feira, 08 de maio de 2026, um confronto decisivo na reta final da Bundesliga. O Borussia Dortmund, vice-líder com 67 pontos, encara um Eintracht Frankfurt pressionado por resultados: apenas uma vitória nas últimas seis rodadas e o técnico Albert Riera com futuro indefinido, dependendo diretamente do desfecho desta partida.

Para o Dortmund, a missão é retomar a consistência após três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo o 1 x 0 para o Borussia Mönchengladbach. Com o Bayern de Munique já campeão, a equipe de Niko Kovac busca assegurar o vice-campeonato e um lugar privilegiado no chaveamento da próxima Champions League. Em casa, o desempenho segue sólido, com 73,5% de aproveitamento no Signal Iduna Park.

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Análise da partida

O Dortmund chega ao Signal Iduna Park com o moral abalado por uma queda de rendimento que não condiz com a posição de vice-líder. Após a goleada por 4 x 0 sobre o Freiburg em 26 de abril, a equipe de Niko Kovac voltou a tropeçar, perdendo por 1 x 0 para o Borussia Mönchengladbach em 03 de maio. São três derrotas nos últimos quatro jogos da Bundesliga.

Os números resumem bem o paradoxo do Dortmund. A equipe conquistou 24 dos últimos 30 pontos em casa nesta temporada, oito vitórias e duas derrotas nos últimos dez jogos, mas sofreu gols em sete das últimas dez partidas no geral. No Signal Iduna Park, diante do Eintracht Frankfurt, o retrospecto recente é amplamente favorável, com quatro vitórias seguidas na liga, incluindo o 2 x 0 em agosto de 2024.

O Frankfurt, por sua vez, chega pressionado por um contexto que vai além das quatro linhas. Segundo o jornal BILD, a diretoria realizou uma reunião de crise para discutir o futuro de Albert Riera, com uma decisão formal adiada para depois da partida. O momento é delicado: apenas uma vitória nas últimas seis rodadas e derrota em casa por 2 x 1 para o Hamburgo na rodada anterior.

Ainda assim, a motivação do Frankfurt permanece. Com 43 pontos na oitava colocação, os Eagles estão a apenas um ponto do Freiburg, que ocupa a sétima posição, com a última vaga para a Conference League. Como o rival só entra em campo no domingo, uma vitória nesta sexta-feira colocaria o Frankfurt provisoriamente na zona de classificação europeia.

Um dado que adiciona complexidade ao favoritismo do Dortmund é a eficiência ofensiva das equipes. Dortmund e Frankfurt possuem duas das três melhores taxas de conversão de chances da Bundesliga, atrás apenas do Bayern de Munique. Os Eagles marcaram 57 gols em 32 jogos, com Jonathan Burkardt registrando média de 0,82 gol por partida, o quarto melhor índice entre os atacantes da liga, o que reforça a capacidade do time de balançar as redes mesmo contra adversários mais fortes.

Outros palpites para Dortmund x Frankfurt

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Confrontos diretos

O retrospecto histórico na Bundesliga é amplamente favorável ao Dortmund. Em 104 confrontos diretos pela competição, o Borussia soma 51 vitórias, contra 32 do Eintracht Frankfurt, além de 21 empates.

Na atual temporada, os dois times já se enfrentaram duas vezes no Deutsche Bank Park. Pela Copa da Alemanha, em outubro de 2025, o Frankfurt eliminou o Dortmund nos pênaltis. Já na Bundesliga, em 09 de janeiro de 2026, o Borussia arrancou um empate por 3 x 3 nos minutos finais, após estar em desvantagem por 3 x 2.

Quando o recorte é o Signal Iduna Park, o cenário segue amplamente favorável ao Dortmund. O time venceu os últimos quatro confrontos como mandante diante do Frankfurt na liga, mantendo um padrão consistente de domínio em casa.

De forma geral, o Eintracht Frankfurt venceu apenas um dos últimos nove duelos contra o Borussia na Bundesliga desde abril de 2021. A exceção foi o triunfo por 2 x 0 em janeiro de 2025.

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Borussia Dortmund

O Dortmund chega para o confronto com uma lista significativa de desfalques. Niklas Süle (joelho), Ramy Bensebaini (pé), Karim Adeyemi (muscular) e Felix Nmecha (joelho) estão fora. A ausência mais impactante é a de Emre Can, que sofreu ruptura do ligamento cruzado e não joga mais na temporada. Nmecha, que ficou fora contra o Borussia Mönchengladbach por não ter retornado aos treinos com o grupo, ainda é dúvida, apesar de uma possível recuperação.

Sem Bensebaini e Süle, a dupla formada por Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck deve seguir no centro da defesa. Niko Kovac pode optar por Daniel Svensson na lateral esquerda ou adaptá-lo como terceiro zagueiro em uma linha de quatro, enquanto Julian Ryerson permanece no lado direito. No meio-campo, Marcel Sabitzer divide as funções de transição com Jobe Bellingham ou Carney Chukwuemeka.

No ataque, Serhou Guirassy volta a ser a principal referência ofensiva. O centroavante retornou ao time titular na goleada por 4 x 0 sobre o Freiburg após se recuperar de uma concussão que o afastou por dois jogos e marcou duas vezes. Artilheiro do Dortmund na Bundesliga, com 11 gols em 21 partidas, Guirassy chega plenamente recuperado e em bom momento para liderar o ataque.

Provável escalação do Borussia Dortmund (4-2-3-1): Gregor Kobel; Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Daniel Svensson; Marcel Sabitzer e Jobe Bellingham; Maximilian Beier, Pascal Gross e Julian Brandt; Serhou Guirassy. Técnico: Nico Kovac.

Eintracht Frankfurt

No Eintracht Frankfurt, a lista de desfalques é extensa. Os goleiros Kauã Santos (joelho, fora da temporada) e Jens Grahl (coxa, previsão para meados de maio) seguem indisponíveis, deixando Michael Zetterer como titular absoluto. Nnamdi Collins sofreu uma grave lesão no tornozelo contra o Mainz, passou por cirurgia e também está fora da temporada. Rasmus Kristensen se recuperou de lesão, mas cumpre suspensão nesta partida, enquanto Ansgar Knauff (cirurgia abdominal) e Michy Batshuayi (tornozelo) completam o quadro de ausências.

Por outro lado, há retornos importantes. Arthur Theate, que ficou cerca de dois meses afastado por lesão no menisco, voltou a atuar como titular contra o Hamburgo em 02 de maio, formando a linha de três defensiva. Ritsu Doan retorna após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos e reforça o setor ofensivo. Já Jonathan Burkardt segue como principal referência no ataque, com dez gols em 19 jogos na Bundesliga, mantendo regularidade e sem sinais de desgaste físico.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Michael Zetterer; Robin Koch, Aurèle Amenda e Arthur Theate; Ritsu Doan, Ellyes Skhiri, Hugo Larsson e Nathaniel Brown; Farès Chaibi e Mario Götze; Jonathan Burkardt. Técnico: Albert Riera.

Destaques individuais de Dortmund x Frankfurt

Jogador destaque · Borussia Dortmund Serhou Guirassy 11 Gols na Bundesliga 2025/26 em 21 jogos — artilheiro do Dortmund na liga 6,89 Nota média Opta na Bundesliga nesta temporada 2 Gols no retorno após concussão — goleada de 4 x 0 sobre o Freiburg em 26/04 18,5% Taxa de conversão de finalizações na Bundesliga Jogador destaque · Eintracht Frankfurt Jonathan Burkardt 10 Gols na Bundesliga 2025/26 em 19 jogos — artilheiro do Frankfurt 6,94 Nota média FotMob na Bundesliga nesta temporada 35 Finalizações certas na Bundesliga — quarto melhor índice de gols por partida entre atacantes da liga (0,82) 88,9% Aproveitamento em pênaltis na carreira

Os Técnicos

Niko Kovac tem uma ligação direta com este confronto. O técnico iniciou sua trajetória no Eintracht Frankfurt em março de 2016, quando salvou o clube do rebaixamento após vencer o playoff contra o Nuremberg. Em 2018, conquistou a Copa da Alemanha ao derrotar o Bayern de Munique na final, justamente o clube que o contrataria semanas depois.

Após passagens por Monaco e Wolfsburg, Kovac assumiu o Borussia Dortmund em fevereiro de 2025, renovou até 2027 e, apesar das oscilações recentes, segue respaldado pela diretoria.

Já Albert Riera percorreu um caminho bem diferente como técnico. Ex-jogador com passagens por Liverpool, Espanyol e Galatasaray, iniciou a carreira de treinador em clubes de menor expressão, como Olimpija Ljubljana, Celje e Bordeaux.

Assumiu o Frankfurt em fevereiro de 2026, após a saída de Dino Toppmöller, com contrato de dois anos e meio, mas ainda não conseguiu convencer: média de 1,33 ponto por jogo e queda para a oitava posição após o clube ter terminado a temporada anterior em terceiro evidenciam o momento delicado.

Análise Tática

Borussia Dortmund deve manter o 4-2-3-1, com Anton e Schlotterbeck no centro da defesa, Svensson na lateral esquerda e Ryerson na direita. Sabitzer atua como pivô defensivo, acompanhado por Bellingham ou Chukwuemeka, enquanto Gross dá suporte direto a Guirassy. O principal desafio da equipe é encontrar equilíbrio: sem Bensebaini e Süle, o setor defensivo perde profundidade, e a linha de quatro improvisada pode deixar espaços nos lados do campo.

O ponto de atenção para o Dortmund é a consistência defensiva. A equipe sofreu gols em sete dos últimos dez jogos da Bundesliga, e, diante de um adversário eficiente como o Eintracht Frankfurt, erros em bolas aéreas e transições podem ser decisivos. Mesmo com as ausências de Collins e Kristensen, a linha de três do Frankfurt formada por Koch, Amenda e Theate, ganhou algum entrosamento recente, embora ainda apresente fragilidades que Guirassy pode explorar, sobretudo no jogo aéreo e em profundidade.

No lado do Frankfurt, o retorno de Ritsu Doan pelo lado direito devolve equilíbrio ao sistema de Riera. O japonês tem sido um dos destaques da equipe, com capacidade de condução em espaços curtos e progressão ofensiva. Ao lado de Mario Götze, atuando mais centralizado, e Chaibi pela esquerda, forma-se a base criativa que alimenta Jonathan Burkardt no comando do ataque.

Fora de casa, o Frankfurt tende a adotar um bloco médio-baixo, apostando nos contra-ataques. O problema é que o Dortmund costuma pressionar intensamente no Signal Iduna Park, frequentemente construindo vantagem ainda no primeiro tempo. Caso Guirassy abra o placar cedo, o cenário força o Frankfurt a se expor — e é justamente nesse contexto que a superioridade de elenco do Dortmund tende a fazer diferença.

Prognóstico de placar exato para Dortmund x Frankfurt

🎯 Previsão de Placar Borussia Dortmund 2 x 1 Eintracht Frankfurt O Dortmund busca reação imediata após a derrota para o Borussia Mönchengladbach. Em casa, mantém alto rendimento na Bundesliga (73,5% de aproveitamento) e soma quatro vitórias seguidas sobre o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park, o que sustenta o favoritismo mesmo com oscilações defensivas recentes. O Frankfurt chega pressionado, com desfalques importantes, um técnico ameaçado e apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Ainda assim, a eficiência de Jonathan Burkardt e o retorno de Ritsu Doan mantêm o time competitivo. O Dortmund venceu os últimos quatro jogos em casa contra o Frankfurt na Bundesliga

contra o Frankfurt na Bundesliga O Frankfurt perdeu oito dos últimos nove confrontos de Bundesliga contra o Dortmund desde abril de 2021

confrontos de Bundesliga contra o Dortmund desde abril de 2021 Dortmund sofreu gols em sete dos últimos dez jogos na Bundesliga

na Bundesliga Guirassy voltou da concussão com dois gols sobre o Freiburg (4 x 0) e segue em boa fase

Resumo dos palpites do Lance para Dortmund x Frankfurt