Mirassol x LDU – Palpites, análise e odds (07/05)

Análise Rápida 🏟️ Estádio: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) 📊 Grupo G: LDU, Lanús e Mirassol empatados com 6 pontos; LDU lidera pelo saldo de gols (+2) 🚑 Desfalques: Mirassol sem Negueba (lesão grave), Yuri Lara e Igor Cariús 📈 Forma: Mirassol venceu os dois últimos jogos — primeira sequência positiva desde fevereiro 🎯 Placar previsto: Mirassol 2 x 1 LDU de Quito

O Grupo G da Copa Libertadores 2026 chegou à quarta rodada com um cenário que poucos apostavam no sorteio: três equipes empatadas com seis pontos, separadas apenas pelo confronto direto. A LDU lidera com saldo de dois gols, à frente de Lanús e Mirassol, ambos com saldo de um. Na quinta-feira, 7 de maio, o Leão do Interior recebe os equatorianos no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, num duelo que pode redesenhar completamente a disputa pelas vagas às oitavas de final.

Para o Mirassol, a partida representa uma chance de revanche direta. Na segunda rodada, o clube paulista saiu derrotado por 2 x 0 da Casa Blanca, em Quito, numa noite em que a organização da LDU foi superior durante os 90 minutos.

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Análise da partida

O Mirassol vive uma das campanhas de altos e baixos do futebol brasileiro nesta temporada. No Brasileirão Série A, o clube do interior paulista acumula 12 pontos em 13 jogos e ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na Libertadores, porém, a história é diferente: dois triunfos em três rodadas, incluindo a vitória histórica por 1 x 0 sobre o Lanús na estreia, quando João Victor marcou de cabeça após escanteio de Reinaldo para encerrar um jejum de 11 jogos sem vencer.

A vitória por 2 x 0 sobre o Always Ready, em 29 de abril, e o triunfo por 2 x 1 sobre o Corinthians, em 3 de maio, trouxeram uma consistência nova ao grupo de Rafael Guanaes. Carlos Eduardo foi o principal nome nas duas últimas atuações, marcando o pênalti e dando assistência para o segundo gol contra o Corinthians. Essa sequência positiva não apaga as dificuldades defensivas da equipe ao longo da temporada, mas demonstra capacidade de reagir quando o ambiente emocional favorece.

A LDU chega a Mirassol com uma derrota recente que pesa. O 0 x 1 para o Lanús em Buenos Aires, no dia 28 de abril, tirou a equipe da liderança isolada do grupo e expôs fragilidades que Tiago Nunes ainda tenta corrigir. Fora de casa, o time equatoriano registra cinco vitórias, três empates e sete derrotas nos últimos 15 jogos nesse mando, o que revela uma dependência clara do fator altitude da Casa Blanca.

Na LigaPro equatoriana, a LDU acumula cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas em 12 rodadas, numa campanha irregular que gerou pressão interna. Tiago Nunes chegou a declarar publicamente que seria "o primeiro a ir embora" caso perdesse o apoio do clube, sinalizando um ambiente de cobrança elevada.

O Leão do Interior tem um histórico recente de resultados expressivos quando joga no Maião em contexto de alta motivação. O clube conquistou a vaga histórica na Libertadores terminando em quarto lugar no Brasileirão com grande campanha em casa, exemplo mais claro dessa capacidade de elevar o nível quando o cenário exige. O suporte da torcida mirassolense, que lotou o estádio na vitória sobre o Lanús em abril, deve se repetir numa noite que tem tudo para ser especial para a história do clube.

Outros palpites para Mirassol x LDU

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Confrontos diretos

Mirassol e LDU de Quito se enfrentaram pela primeira vez na história nesta edição da Libertadores. O primeiro duelo, disputado em 16 de abril de 2026 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, terminou em 2 x 0 para os equatorianos. A LDU dominou o jogo desde o início, aproveitando a altitude de 2.850 metros da capital equatoriana e o desgaste físico do Mirassol, que havia disputado três jogos em seis dias antes da viagem. Quinta-feira será apenas o segundo confronto entre os clubes.

Para além deste duelo específico, o Mirassol jamais havia enfrentado um time estrangeiro em competição oficial antes desta edição da Copa Libertadores. O clube do interior paulista chegou à competição continental pela primeira vez em seus cem anos de história, resultado da campanha surpreendente que rendeu a quarta colocação no Brasileirão 2025 sob o comando de Rafael Guanaes.

Notícias de Mirassol x LDU

Mirassol

O Mirassol enfrenta um cenário de baixas no departamento médico. Negueba, um dos principais criadores do time, segue fora de combate com uma lesão grave sem previsão de retorno. Yuri Lara e Igor Cariús também seguem no DM. O zagueiro João Victor foi expulso contra o Always Reads e está fora do embate, assim como Alesson que cumpre suspensão no acúmulo de amarelos.

A boa notícia é que Aldo Filho, que cumpriu suspensão no Brasileirão por acúmulo de cartões, está disponível para a disputa continental, assim como o meia Eduardo. Rafael Guanaes deve manter a base que venceu o Always Ready e o Corinthians, com Carlos Eduardo como principal opção pelo lado esquerdo do ataque.

Provável escalação do Mirassol (4-4-2): Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo e Denílson; Carlos Eduardo e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

LDU

A LDU não tem baixas confirmadas para esta partida. Tiago Nunes deve manter o sistema utilizado nas últimas rodadas da Libertadores, com Deyverson como referência central no ataque e a dupla Corozo e Alvarado (ou Estrada) pelos lados. O goleiro Gonzalo Valle, destaque nas vitórias anteriores da fase de grupos, é titular confirmado.

Provável escalação da LDU de Quito (4-3-3): Gonzalo Valle; José Quintero, Allala, Luis Segovia e Leonel Quiñónez; Jesus Pretell, Fernando Cornejo e Gabriel Villamil; Janner Corozo, Deyverson e Alexander Alvarado. Técnico: Tiago Nunes.

Destaques individuais de Mirassol x LDU

Jogador destaque · Mirassol Carlos Eduardo 1 Gols no Brasileirão 2026 1 Assistências no Brasileirão 2026 3 Jogos na Libertadores 2026 0* Gols na Libertadores 2026 Jogador destaque · LDU de Quito Deyverson 3 Jogos na Libertadores 2026 0* Gols na Libertadores 2026 1 Títulos Libertadores (carreira) 2021 Título com o Palmeiras

Os técnicos

Rafael Guanaes assumiu o Mirassol no início de 2025, sucedendo Mozart Santos, e conduziu o clube à melhor campanha de sua história no Brasileirão: quarto lugar em 2025, o que garantiu a vaga inédita na Libertadores. A temporada 2026 tem sido muito mais árdua no campeonato nacional, mas na Libertadores Guanaes conseguiu extrair do grupo um desempenho acima do esperado. O técnico é reconhecido pelo trabalho cuidadoso com bolas paradas e pela disciplina defensiva do time, aspectos que foram decisivos nas vitórias sobre Lanús e Always Ready.

Tiago Nunes está no comando da LDU desde junho de 2025, com passagens anteriores por Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará no futebol brasileiro. Ele acumula 28 vitórias, nove empates e 17 derrotas em 54 jogos pelo clube equatoriano, segundo levantamento divulgado antes da segunda rodada da Libertadores. O treinador conhece profundamente o futebol brasileiro e sabe ler os padrões dos rivais do país, o que torna o encontro contra Guanaes um duelo técnico de alto interesse tático. A pressão pela irregularidade na LigaPro, porém, é um fator que pode condicionar as decisões de Nunes em Mirassol.

Análise tática

O Mirassol deve atuar num bloco médio-baixo no 4-4-2, buscando compactar o espaço entre as linhas e aproveitar transições rápidas. O sistema funcionou bem contra o Lanús na estreia e contra o Always Ready na terceira rodada, justamente por não expor os pontos mais fracos da equipe e maximizar a eficiência nos poucos contra-ataques que conseguia construir. Carlos Eduardo e André Luís, como dupla de ataque, têm mobilidade suficiente para pressionar a saída de bola da LDU quando a situação permitir.

A LDU deve tentar dominar a posse de bola, com Jesus Pretell e Fernando Cornejo controlando o meio-campo e fornecendo qualidade na circulação. Janner Corozo e Alexander Alvarado pelas pontas exploram os corredores laterais com velocidade, algo que pode criar problemas para os laterais do Mirassol caso estes tentem avançar demais. Deyverson, como referência central, exige que os zagueiros da equipe paulista sejam consistentes no duelo aéreo. João Victor e William Machado precisarão ser sólidos na marcação para conter o centroavante brasileiro.

A grande dúvida tática é se o Mirassol terá coragem de propor o jogo ou se vai apostar exclusivamente na organização defensiva. Jogar em casa, diante de sua torcida, com três pontos de diferença de vantagem sobre o adversário no confronto direto (se vencer), pode levar Guanaes a adotar uma postura ligeiramente mais ousada do que o habitual, o que tornaria a partida mais aberta.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x LDU

🎯 Previsão de Placar Mirassol 2 x 1 LDU de Quito O Mirassol tem condições reais de vencer em casa: joga em embalo de dois triunfos consecutivos pela primeira vez em três meses, enquanto a LDU chega desgastada após derrota, sem o trunfo da altitude e com um retrospecto de visitante que aponta cinco derrotas nos últimos dez jogos fora. Nos três jogos do Grupo G, o Mirassol marcou pelo menos um gol em dois deles — e nas duas ocasiões em que pontuou, o fez jogando em casa ou como visitante com mais organização do que na derrota em Quito.

A LDU venceu apenas um dos seus dois jogos fora de casa na Libertadores até aqui: o 1 x 0 sobre o Always Ready na Bolívia, com gol de Villamil nos acréscimos. No único outro compromisso como visitante, perdeu por 1 x 0 para o Lanús em Buenos Aires.

O Mirassol encerrou uma sequência negativa de sete derrotas em oito jogos do Brasileirão com duas vitórias seguidas — sobre o Always Ready (2 x 0) e o Corinthians (2 x 1) — o que indica uma equipe que recuperou confiança e organização coletiva no momento certo.

A LDU vive irregularidade na LigaPro equatoriana (três vitórias, um empate e três derrotas em sete rodadas) e o próprio Tiago Nunes reconheceu publicamente a pressão interna, sinalizando um ambiente menos estável do que o esperado para um clube da envergadura da LDU.

Resumo do palpites do Lance para Mirassol x LDU