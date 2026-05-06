Aston Villa x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (07/05)

Análise Rápida 📊 Agregado: Nottingham Forest venceu o primeiro jogo por 1 x 0 🚑 Desfalques: Forest sem Ola Aina (contusão), Murillo, Ibrahim Sangare, Callum Hudson-Odoi e Willy Boly; Gibbs-White em dúvida (laceração facial). Villa sem Amadou Onana (joelho) e Boubacar Kamara (joelho) 📈 Forma: Forest invicto há dez jogos sob Vitor Pereira (7V, 3E); Villa perdeu três seguidos na Premier League, incluindo derrota por 2 x 1 para o Tottenham no domingo 🔑 Fator decisivo: Ausência de Aina expõe o Forest na lateral-direita — Morgan Rogers teve cinco participações decisivas em seis jogos em casa na Europa League nesta temporada 🎯 Placar previsto: Aston Villa 1 x 1 Nottingham Forest — Forest classificado (2 x 1 no agregado)

A quinta-feira à noite no Villa Park carrega um peso que raramente aparece no futebol inglês: duas equipes da Premier League, Aston Villa e Nottingham Forest, se enfrentam por uma vaga na final da UEFA Europa League em Istambul.

O Nottingham Forest chega a Birmingham com vantagem de 1 x 0 conquistada no primeiro jogo no City Ground, onde o pênalti de Chris Wood no segundo tempo garantiu um resultado que coloca o Tricky Trees a 90 minutos de sua primeira grande final europeia desde 1980 – e impõe ao Aston Villa um déficit considerável a superar diante de sua própria torcida.

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Análise da partida

O Aston Villa entra neste segundo jogo com muito a recuperar, mas também com um histórico europeu imponente no Villa Park para se apoiar. A equipe de Unai Emery chega perdendo por 1 x 0 no agregado, mas sabe que seu estádio tem sido uma fortaleza nas competições continentais nesta temporada.

O time terminou em segundo lugar na fase de liga da Europa League, eliminou o Lille nas oitavas e varreu o Bologna nas quartas. Ao todo, o Villa acumula nove vitórias consecutivas em casa na Europa, marcando em 31 dos últimos 32 jogos no Villa Park em competições europeias.

O que preocupa, no entanto, é o momento no campeonato inglês. Três derrotas consecutivas na Premier League – incluindo uma decepcionante derrota por 2 x 1 em casa para o Tottenham, ameaçado pelo rebaixamento, no domingo – representam a pior sequência desde 2024. Emery poupou titulares para aquela partida, mas o padrão de cinco derrotas em oito rodadas é impossível de ignorar.

O Villa ainda ocupa a quinta colocação e mantém vivo o objetivo de classificação para a Champions League, mas sua atenção precisa se voltar inteiramente para a Europa, onde segue sendo o time de maior nível.

Já o Nottingham Forest chega em forma extraordinária. A sequência de dez jogos sem derrota sob Pereira – sete vitórias e três empates – transformou completamente o ambiente no City Ground, onde a luta contra o rebaixamento era a principal preocupação quando o técnico assumiu em fevereiro.

Seis pontos acima da zona de descenso após o resultado contra o Chelsea, o Forest joga agora com uma confiança palpável. A questão para a quinta-feira é se conseguirá reproduzir a disciplina e a objetividade que renderam um resultado tão valioso no primeiro jogo.

A campanha do Villa na Europa League em jogos eliminatórios, no entanto, permanece excepcional. E a inteligência tática de Emery nesta competição especificamente é um fator que não pode ser descartado.

Outros palpites para Aston Villa x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

No longo histórico de encontros entre os dois clubes, o Aston Villa leva vantagem clara. Desde o primeiro confronto na FA Cup de 1880-81, o Villa acumula 64 vitórias em 136 duelos contra o Forest, que venceu 40, com 32 empates completando o cenário.

Mais relevante para esta semana: a última vitória do Forest no Villa Park remonta a outubro de 1994 – uma sequência de quase 32 anos sem triunfo em Birmingham, contexto histórico notável às vésperas deste segundo jogo.

No recente histórico entre as equipes pela Premier League nesta temporada, os times se enfrentaram com regularidade. O Villa venceu por 3 x 1 no Villa Park em janeiro, sua segunda vitória consecutiva como mandante nos duelos recentes com o Forest, tendo também ganho por 2 x 1 em abril de 2025.

A única vitória do Forest sobre o Villa nas últimas temporadas veio em dezembro de 2024, quando uma virada dramática no City Ground viu Nikola Milenkovic e Anthony Elanga superarem o gol de Jhon Duran num triunfo por 2 x 1 sob Nuno Espírito Santo.

O último clássico antes desta semifinal terminou 1 x 1 no City Ground em abril de 2026, com o Forest empatando pelo gol de Neco Williams após um gol contra de Murillo ter colocado o Villa em vantagem.

O primeiro jogo desta competição, disputado há pouco mais de uma semana, é o que mais importa agora: a conversão clínica do Forest em sua única chance real criada – o pênalti de Wood após handball nítido de Lucas Digne – preparou um segundo ato fascinante.

Notícias de Aston Villa x Nottingham Forest

Aston Villa

Emery enfrenta um cenário mais tranquilo do que Pereira no quesito disponibilidade, com seu elenco principal amplamente recuperado após o lineup rotacionado de domingo.

Amadou Onana (joelho, ausente até 24 de maio) e Boubacar Kamara (joelho, ausente até junho) seguem fora, assim como o inelegível Ross Barkley.

John McGinn sofreu um problema muscular leve que o manteve fora da derrota para o Tottenham, mas sua data de retorno prevista coincide com a quinta-feira e ele deve estar em condições de ser titular – Emery o preservou exatamente para esta ocasião. Ollie Watkins, ausente do time inicial no domingo, retorna para liderar o ataque. Ele carrega quatro gols na Europa League nesta temporada, sendo o artilheiro do clube na competição.

Aston Villa provável: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Nottingham Forest

O cenário do Forest é consideravelmente mais complicado e potencialmente prejudicial às chances da equipe de segurar a classificação. A contusão de Ola Aina o mantém afastado, removendo o lateral-direito titular e o jogador com mais aparições europeias pelo clube nesta temporada.

Zach Abbott é o substituto mais provável, apesar de uma preocupação com um pequeno problema na cabeça sofrido no jogo contra o Chelsea. A disponibilidade de Dan Ndoye também permanece incerta após sua própria contusão. Murillo, Ibrahim Sangare, Callum Hudson-Odoi, Nicolo Savona, John Victor e Willy Boly seguem fora com lesões de longo prazo.

A maior dúvida envolve Morgan Gibbs-White, que sofreu uma laceração facial profunda em um choque de cabeças com o goleiro do Chelsea, Robert Sanchez, na segunda-feira, sendo substituído aos 66 minutos. Igor Jesus, autor de cinco gols fora de casa na Europa League nesta temporada e líder em finalizações no gol na competição, deve formar dupla com Wood no sistema de dois atacantes de Pereira.

Nottingham Forest provável: Ortega; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Jesus, Wood.

Destaques individuais de Aston Villa x Nottingham Forest

Jogador destaque · Aston Villa Morgan Rogers 2 Gols na Europa League (temporada) 3 Assistências na Europa League 9 Gols na Premier League 2025-26 5 Envolvimentos em gols em casa na EL Jogador destaque · Nottingham Forest Igor Jesus 7 Gols na Europa League (temporada) 1 Assistências na Europa League 6 Gols na Premier League 2025-26 34 Jogos na PL 2025/26

Os técnicos

A presença de Unai Emery em uma semifinal de Europa League é tão corriqueira que quase dispensa comentários – e ainda assim seu histórico na competição permanece genuinamente extraordinário.

Tetracampeão do torneio, com o Sevilla entre 2014 e 2016 e com o Villarreal em 2021, Emery não perdeu um confronto de ida e volta na competição desde que o Atlético de Madrid eliminou o Valencia nas semifinais de 2012.

São 22 fases eliminatórias consecutivas sem derrota – uma estatística que representa, talvez, o recorde individual mais notável na história da competição.

Ele sabe exatamente como administrar uma desvantagem de um gol ao longo de dois jogos: quando pressionar, quando absorver, e como extrair o melhor de seus jogadores nos momentos decisivos.

A experiência de Vitor Pereira na Europa League é muito mais recente e muito mais condensada. Ele assumiu o Forest em fevereiro, como o quarto técnico da equipe na temporada.

O coach português chegou com a missão clara de evitar o rebaixamento, após guiar o Wolverhampton Wanderers à permanência na temporada 2024-25, e cumpriu o objetivo com sobras.

Seus métodos demoraram a se consolidar, com a torcida do Forest inicialmente cética, mas a sequência de dez jogos sem derrota – que inclui a eliminação de Fenerbahce, Midtjylland e Porto na Europa – o transformou em uma espécie de ídolo em Nottingham.

Pereira também nunca perdeu uma partida contra o Aston Villa: venceu por 2 x 0 com o Wolves no campeonato inglês na temporada passada, empatou em 1 x 1 no City Ground em abril e ganhou o primeiro jogo desta semifinal na semana passada.

É um retrospecto que ele vai querer preservar no duelo de maior repercussão entre os dois clubes em memória recente.

Análise Tática

Emery vai armar o Villa para atacar desde o apito inicial, quase certamente em um 4-2-3-1 que migra para um 4-3-3 com a bola, com amplitude e intensidade de pressão pensadas para sobrecarregar o Forest nos minutos iniciais, quando a atmosfera no estádio estará no ápice.

O campo de batalha decisivo será o lado direito da defesa do Forest, onde Abbott deve substituir o lesionado Aina. Morgan Rogers receberá uma instrução muito clara: atacar Abbott durante toda a partida.

A ausência de Ola Aina é genuinamente significativa. Sua capacidade aérea, velocidade e experiência em grandes jogos não são facilmente repostas por um jogador que não tem vaga garantida na equipe – e Rogers, que prospera em situações de um contra um, vai tratar aquela faixa como alvo prioritário.

Igualmente importante para o Villa será a questão de se a ausência de Amadou Onana no meio de campo enfraquece a capacidade da equipe de disputar as segundas bolas e construir a plataforma para os ataques. A combinação de Tielemans e Bogarde é uma dupla ligeiramente menos dominante no centro do campo.

A abordagem do Forest será aquela que Pereira domina: manter o bloco organizado, pressionar de forma seletiva e aproveitar as transições quando o Villa compromete jogadores no ataque.

A recente mudança tática para um sistema com dois atacantes – Igor Jesus e Chris Wood – deu ao Forest uma opção muito mais direta pelas costas de uma linha defensiva alta do Villa. A capacidade aérea de Wood em particular será uma ameaça nas bolas paradas, assim como seu pênalti converteu a única chance real do Forest no primeiro jogo.

A preocupação de Pereira é se seu meio de campo, possivelmente sem Gibbs-White, terá qualidade suficiente para manter a posse quando precisar no segundo tempo – especialmente se o Villa estiver pressionando com dois ou três gols de vantagem.

Sem Gibbs-White, Elliot Anderson assume uma responsabilidade criativa muito maior, e a capacidade de Omari Hutchinson de carregar a bola pelo meio de campo torna-se vital para aliviar a pressão quando o Villa avançar em ondas.

Prognóstico de placar exato para Aston Villa x Nottingham Forest

🎯 Previsão de Placar Aston Villa 1 x 1 Nottingham Forest — Forest classificado (2 x 1 no agregado) O Villa vai marcar — marcou em 31 dos últimos 32 jogos europeus em casa — mas o Forest de Pereira demonstrou ao longo de dez jogos sem derrota que não precisa de domínio territorial para ser perigoso. Um gol fora de casa pode ser suficiente para fechar a série. O Forest perdeu apenas um dos seus últimos 13 confrontos eliminatórios após vencer o jogo de ida — e aquela única exceção foi a controversa derrota para o Anderlecht em 1984. A história recente aponta fortemente para a classificação dos Reds.

Pereira nunca perdeu para o Aston Villa: venceu por 2 x 0 com o Wolves na Premier League, empatou em 1 x 1 no City Ground em abril e ganhou o primeiro jogo desta semifinal. O domínio tático do português sobre Emery neste confronto específico é um dado que não pode ser ignorado.

Igor Jesus marcou cinco gols fora de casa na Europa League nesta temporada, mais do que qualquer outro jogador na competição. Com o Villa obrigado a abrir espaços em busca da virada, a transição direta de Pereira através de Jesus e Wood será letal em pelo menos uma ocasião.

O Villa vem de cinco derrotas em oito rodadas da Premier League, incluindo a derrota por 2 x 1 para o Tottenham no domingo. Mesmo com o retorno de titulares poupados, o padrão recente sugere uma equipe que sofre para fechar partidas — e não que domina com margem suficiente para superar uma desvantagem no agregado.

Resumo do palpites do Lance para Aston Villa x Nottingham Forest