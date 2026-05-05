Ind. Medellín x Flamengo – Palpites, análise e odds (07/05)

Palpites Rápidos Classificação do Grupo A: Flamengo 7 pts (1.º) · Estudiantes 5 pts · Ind. Medellín 4 pts · Cusco 0 pts Previsão de placar: Ind. Medellín 1 x 2 Flamengo - Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Ambas as equipes marcam - Odd 1,99 na Betsson Aposta de valor: Flamengo marcar o primeiro gol - Odd 1,70 na Betsson Destaque ofensivo: Pedro — 16 gols em 26 jogos na temporada - Para marcar - Odd 2,18 na Betano

O Flamengo chega ao Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, com uma situação confortável no Grupo A. Líder com sete pontos, o Rubro-Negro abriu vantagem sobre o Estudiantes e o Ind. Medellín, podendo administrar o cenário na busca pela classificação às oitavas de final da Copa Libertadores 2026.

O principal problema está no departamento médico. Giorgian de Arrascaeta sofreu fratura na clavícula e não deve atuar até a Copa do Mundo, enquanto Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem em recuperação de lesões e também estão fora. Trata-se de três peças fundamentais na construção ofensiva da equipe, ausências que impactam diretamente o funcionamento do meio-campo.

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Análise da partida

O Independiente Medellín que vai a campo nesta quinta-feira é bem diferente daquele que deixou o Maracanã abatido após a goleada por 4 x 1 em 16 de abril.

Desde que Sebastián Botero assumiu interinamente em 21 de abril, após a saída de Alejandro Restrepo, a equipe venceu três dos últimos quatro jogos. Boyacá Chicó (2 x 0), Fortaleza (1 x 0) e Cusco FC (1 x 0) foram superados, com destaque para o gol de Francisco Fydriszewski aos 87 minutos na Libertadores. Em pouco tempo, o jovem técnico de 39 anos reorganizou completamente o sistema defensivo.

Apesar da reação recente, o cenário geral ainda é de instabilidade. O Independiente Medellín ocupa apenas a 14ª posição na Liga BetPlay, com 20 pontos em 16 jogos, contexto que levou à troca no comando técnico e mantém alta a pressão por resultados. Na Libertadores, a classificação ainda é possível, mas o time precisa somar ao menos quatro pontos nas três rodadas restantes.

Do outro lado, o Flamengo vive um momento de reconstrução sob o comando de Leonardo Jardim, contratado em março. A equipe soma nove jogos de invencibilidade, venceu as duas primeiras partidas na Libertadores e ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Pedro é o principal destaque ofensivo, com 16 gols em 26 jogos na temporada.

No último compromisso, o Flamengo empatou em 2 x 2 com o Vasco após abrir 2 x 0, sofrendo o empate nos acréscimos. Já a altitude do Estádio Atanasio Girardot, a cerca de 1.500 metros, é um fator relevante, embora o elenco rubro-negro tenha experiência suficiente para lidar com a condição, reforçada por uma preparação antecipada em solo colombiano.

Outros palpites para Independiente Medellín x Flamengo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Na história entre os dois clubes, há apenas um registro anterior: em 13 de fevereiro de 1964, durante uma excursão do Flamengo pela América do Sul, o Rubro-Negro venceu por 1 x 0 no próprio Atanasio Girardot, com gol de Paulo Alves ("Choco"), em um torneio amistoso que também contou com o Atlético Nacional. Assim, os confrontos desta Libertadores 2026 marcam os primeiros encontros oficiais entre as equipes.

No único duelo oficial até aqui, disputado em 16 de abril no Maracanã, diante de mais de 55 mil torcedores, o Flamengo goleou por 4 x 1. Paquetá abriu o placar aos 15 minutos, o Ind. Medellín empatou aos 40 com Yony González após erro no meio-campo, mas o time carioca retomou o controle ainda antes do intervalo com Bruno Henrique. Na segunda etapa, Arrascaeta ampliou logo no início, e Pedro fechou o placar nos acréscimos após contra-ataque.

Para o confronto desta quinta-feira, o cenário muda em relação àquela partida. Arrascaeta e Paquetá, protagonistas diretos da vitória no Maracanã, não estarão em campo. A ausência da dupla não elimina o favoritismo do Flamengo, mas devolve aos colombianos possibilidades táticas que não existiram no primeiro encontro.

Notícias de Independiente Medellín x Flamengo

Independiente Medellín

Para o Independiente Medellín, Sebastián Botero conta com um elenco praticamente completo. A única ausência confirmada é o meia Didier Moreno, fora desde a segunda rodada após cirurgia ligamentar no joelho.

Na vitória sobre o Cusco, o técnico consolidou o 4-4-2, com Francisco Fydriszewski como referência e Yony González pelos lados. Frank Fabra deve iniciar na lateral esquerda, trazendo experiência e conhecimento do adversário após longa passagem pelo Flamengo.

Provável escalação do Independiente Medellín (4-4-2): Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortíz, Daniel Londoño e Frank Fabra; Francisco Chaverra, Alexis Serna, Halam Loboa e Daniel Cataño; Yony González e Francisco Fydriszewski. Técnico: Sebastián Botero.

Flamengo

No Flamengo, os desfalques se concentram no meio-campo. Giorgian de Arrascaeta (clavícula), Lucas Paquetá (coxa) e Erick Pulgar (ombro) seguem fora. A principal novidade é o retorno de Jorge Carrascal, que reassume a função de criação após cumprir suspensão.

Gonzalo Plata está liberado, mas deve começar no banco, com Luiz Araújo mantido entre os titulares. Existe ainda a possibilidade de preservação de Pedro, o que abriria espaço para Bruno Henrique atuar como referência ofensiva.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho; Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino; Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Independiente Medellín x Flamengo

Jogador destaque · Independiente Medellín Francisco Fydriszewski Centroavante · 32 anos · Argentina · "O Polaco" 21 Gols pelo Ind. Medellín desde a sua chegada em 2025 — principal referência ofensiva do clube 1 Gol na Copa Libertadores 2026, decisivo contra o Cusco FC 6,58 Nota média FotMob na Liga BetPlay 2026 em 675 minutos disputados 1 Assistência na Liga BetPlay 2026 Jogador destaque · Flamengo Pedro Centroavante · 28 anos · Brasil 16 Gols em 26 jogos na temporada 2026 — melhor momento da carreira 8 Gols no Brasileirão — artilheiro da competição, empatado na liderança 11 Participações diretas (8 gols + 3 assistências) em 13 jogos pelo Brasileirão 0,69 Gols por jogo desde a chegada de Jardim em março de 2026

Os Técnicos

Sebastián Botero, de 39 anos, assumiu o Independiente Medellín em um momento de alta pressão. Vindo do sub-20, chegou ao time principal horas antes de um jogo decisivo, com a classificação ameaçada. Desde então, soma três vitórias em quatro jogos, mudando completamente o ambiente ao redor da equipe.

O próprio Botero destaca que seu foco está na construção interna, sem buscar comparações externas. Em entrevista, afirmou que hoje consegue desfrutar mais do processo, algo que não ocorreu em sua passagem anterior. Ainda assim, sua permanência no cargo segue condicionada aos resultados nas rodadas finais da temporada.

Do outro lado, Leonardo Jardim, de 51 anos, chegou ao Flamengo em março de 2026. Com trajetória consolidada na Europa e passagem recente pelo futebol brasileiro, rapidamente estabilizou a equipe, acumulando nove jogos de invencibilidade, incluindo vitórias importantes na Libertadores.

Jardim também lida com desafios no elenco, principalmente no meio-campo. Com uma sequência exigente de jogos fora de casa, o treinador precisa gerenciar o grupo com cautela para manter o desempenho competitivo.

Análise Tática

O Independiente Medellín de Sebastián Botero atua em um 4-4-2 compacto, com duas linhas bem organizadas e foco em transições rápidas, especialmente pelo lado esquerdo. Nesse setor, Frank Fabra tem liberdade para avançar e assumir protagonismo ofensivo.

A projeção de Fabra cria um desequilíbrio intencional pelo corredor esquerdo, tornando o duelo nesse setor um dos pontos-chave da partida. O lateral conhece bem os movimentos de Samuel Lino e as infiltrações de Jorge Carrascal, o que aumenta a complexidade tática do confronto. Já Yony González acumula experiência contra o Flamengo e já balançou as redes contra o clube nesta edição da Libertadores.

Sem Giorgian de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o Flamengo perde criatividade e intensidade na pressão alta. O meio-campo formado por Carrascal, Jorginho e Evertton Araújo tende a priorizar a posse de bola, com menor verticalidade para acionar rapidamente o ataque.

Diante de um jogo mais travado no Atanasio Girardot, o Flamengo deve apostar nas bolas paradas e nas arrancadas de Samuel Lino pela esquerda, explorando o setor mais vulnerável da defesa adversária. O Ind. Medellín, por sua vez, deve atuar em bloco médio-baixo, protegendo o meio-campo e tentando impor pressão inicial com o apoio da torcida. Um primeiro tempo sem gols favorece os colombianos; já um gol do Flamengo tende a abrir espaços e potencializar a superioridade técnica do visitante.

Prognóstico de placar exato para Independiente Medellín x Flamengo

🎯 Previsão de Placar Independiente Medellín 1 x 2 Flamengo O Ind. Medellín tem argumentos para marcar em casa: atua no Atanasio Girardot com o apoio da torcida, conta com a velocidade de Yony González nas transições e enfrenta um adversário com o meio-campo desfalcado. Ainda assim, a diferença técnica entre os elencos pesa. O Flamengo tende a assumir o controle desde cedo, priorizando a posse de bola e explorando as bolas paradas como principal arma. Mesmo sem Giorgian de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o Flamengo mantém capacidade criativa, com Jorge Carrascal assumindo protagonismo na construção. O Ind. Medellín pode encontrar seu gol em transições rápidas, especialmente aproveitando erros no meio-campo, cenário já visto no primeiro confronto. Ainda assim, o poder ofensivo do Rubro-Negro indica capacidade suficiente para reagir e equilibrar o placar. O Flamengo está a nove jogos sem derrotas sob o comando de Leonardo Jardim

sob o comando de Leonardo Jardim Yony González já marcou contra o Flamengo nesta Libertadores

nesta Libertadores Com Arrascaeta, Paquetá e Pulgar ausentes , o meio-campo do Flamengo depende de Carrascal como principal meio-campista de criação

, o meio-campo do Flamengo depende de Carrascal como principal meio-campista de criação Pedro soma 16 gols em 26 jogos na temporada

Resumo dos palpites do Lance para Independiente Medellín x Flamengo