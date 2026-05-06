Strasbourg x Rayo Vallecano – Palpites, análise e odds (07/05)

Análise Rápida ⚖️ Agregado: Rayo Vallecano vence por 1 x 0; Strasbourg precisa de ao menos dois gols sem sofrer para avançar sem prorrogação 🚑 Desfalques: Strasbourg sem Panichelli (ligamentos cruzados), Anselmino, Amougou e Mwanga; Rayo sem Luiz Felipe, Nteka e Mumin 🔄 Retorno chave: Valentin Barco (suspenso na ida) volta ao flanco esquerdo do Strasbourg; Isi Palazón disponível após suspensão na Liga 📈 Forma na Meinau: Strasbourg invicto em seis jogos em casa na Conference League (três vitórias, três empates) 🎯 Placar previsto: Strasbourg 3 x 1 Rayo Vallecano (Strasbourg avança no agregado)

O Stade de la Meinau já viu reviravolta improvável nesta temporada e conta com uma nova recuperação para buscar uma vaga na final. Isso porque o Strasbourg recebe nesta quinta-feira o Rayo Vallecano em desvantagem de 1 a 0 no agregado da semifinal da Liga Europa.

O Rayo Vallecano chega à Alsácia com um gol de vantagem marcado por Alemão em cobrança de escanteio de Isi Palazón logo após o intervalo da primeira partida, no subúrbio de Madri, em uma noite histórica para o bairro de Vallecas: a primeira semifinal europeia do clube madrileno. Os Franjirrojos não atuavam oficialmente na França desde a vitória em Bordeaux pela Copa da UEFA em 2001. Para os dois clubes, Leipzig em 27 de maio está a apenas 90 minutos de distância. Ou 120. Ou nos pênaltis.

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Análise da partida

O Strasbourg ocupa a oitava posição na Ligue 1 com três rodadas ainda a disputar, ligeiramente abaixo das ambições declaradas pelo clube no início do campeonato. O Racing acumula oito pontos de desvantagem para o sexto colocado, mas a aventura europeia compensa amplamente uma campanha de Campeonato Francês abaixo do esperado. O RCS está invicto na Meinau na Conference League nesta temporada em seis partidas – três vitórias e três empates –, o que o torna uma das fortalezas europeias mais sólidas da competição.

A virada retumbante contra o Mainz (0 x 2 na ida, 4 x 0 na volta) estabeleceu claramente que o Strasbourg nunca é mais perigoso do que quando joga de costas para a parede em casa. A forma recente no campeonato é mais irregular – derrota de 1 x 2 para o Toulouse em 3 de maio e empates acumulados –, mas a Conference League energiza este grupo.

Fundado em 1924 em um bairro operário do sul de Madri, o Rayo se estabilizou na Liga nos últimos cinco anos e vive uma temporada encantada no cenário continental sob o comando de Inigo Pérez. Na Liga, os madrilenos ocupam a 11ª posição, a cinco pontos de uma vaga europeia a quatro rodadas do fim.

A forma recente é sólida. Nos últimos cinco jogos, o Rayo registrou derrota para o AEK Atenas (1 x 3), vitória contra o Espanyol (1 x 0), empate movimentado contra a Real Sociedad (3 x 3), triunfo sobre o Strasbourg na ida (1 x 0) e vitória fora de casa contra o Getafe (0 x 2).

Outros palpites para Strasbourg x Rayo Vallecano

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Confrontos diretos

Rayo Vallecano e Strasbourg nunca haviam se enfrentado em competição oficial antes desta semifinal. A partida de 30 de abril marca a primeira oposição histórica entre os dois clubes – um fato que adiciona uma camada de imprevisibilidade ao confronto completo.

O Rayo não disputava partida oficial na França desde a vitória de 2 x 1 sobre o Bordeaux no caminho até as quartas de final da Copa da UEFA de 2000/01. Vinte e cinco anos depois, o clube madrileno retorna ao solo francês com uma missão defensiva: preservar o gol de vantagem em um estádio totalmente favorável ao adversário.

O jogo de ida ofereceu poucas informações sobre a capacidade do Strasbourg de marcar contra este Rayo. O Racing não criou nenhuma oportunidade clara no primeiro tempo. A melhor chance alsaciana surgiu aos 78 minutos, quando Omobamidele não conseguiu finalizar dentro da pequena área. O Strasbourg foi dominado no jogo, mas resistiu até o fim. A conclusão: sem seus elementos ofensivos ao completo, o Racing produz pouco no ataque. Com o retorno de Barco, o cenário pode mudar.

Notícias de Strasbourg x Rayo Vallecano

Strasbourg

Valentin Barco estava suspenso para o jogo de ida, mas estará disponível para a volta. É o retorno mais aguardado pelo lado alsaciano: o lateral-esquerdo argentino, vinculado a uma possível transferência para o Chelsea ao fim da temporada, liderava as estatísticas de duelos ganhos no elenco (84) e registrava a melhor nota FotMob do grupo (7,27). Sua contribuição ofensiva pelo flanco esquerdo fez muita falta em Vallecas.

Gary O'Neil sinalizou após a ida que poderia recuperar alguns jogadores lesionados para a volta. Guéla Doué, o lateral marfinense que se recuperava de uma virose antes da ida, é aguardado para este jogo.

Seguem ausentes: Joaquin Panichelli (ligamentos cruzados, temporada encerrada), Aaron Anselmino (posterior da coxa), Mathis Amougou (tornozelo) e Junior Mwanga (não inscrito na Conference League). A ausência de Panichelli, autor de 16 gols na Ligue 1 nesta temporada, é a perda mais pesada em termos de produção ofensiva pura.

Provável escalação do Strasbourg (4-2-3-1): Penders; Doué, Omobamidele, Doukoure e Chilwell; Barco e El Mourabet; Moreira, Nanasi e Godo; Enciso. Técnico: Gary O'Neil

Rayo Vallecano

Do lado do Rayo, alguns jogadores não estão inscritos na competição ou têm lesões de longa duração: Randy Nteka, Abdul Mumin, Fran Pérez e Carlos Martin. Luiz Felipe segue lesionado, e Álvaro García permanece incerto após ser substituído nas quartas de final de volta contra o AEK Atenas, mas deve viajar.

O capitão Isi Palazón, autor de três gols e três assistências na Conference League – incluindo o escanteio que originou o gol da ida –, está disponível após cumprir suspensão na Liga no fim de semana passado.

Provável escalação do Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarría; Unai López e Óscar Valentín; De Frutos, Isi Palazón e Akhomach; Alemão. Técnico: Inigo Pérez

Destaques individuais de Strasbourg x Rayo Vallecano

Jogador destaque · Strasbourg Julio Enciso 3 Gols na Conference League (temporada) 4 Assistências na Conference League 11 Gols + assistências em todas as competições 6,97 Nota FotMob na temporada Jogador destaque · Rayo Vallecano Isi Palazón 3 Gols na Conference League (temporada) 3 Assistências na Conference League ✓ Gol decisivo contra o AEK nas quartas ✓ Escanteio que originou o gol da ida

Os técnicos

Nomeado treinador do Strasbourg em 7 de janeiro de 2026 para substituir Liam Rosenior, Gary O'Neil estreou com vitória de 6 x 0 sobre o Avranches na Copa da França três dias após assumir o cargo. O ex-técnico de Wolverhampton e Bournemouth não teve resultados consistentes no campeonato, mas sua gestão das partidas decisivas na Conference League é difícil de questionar. Contra o Mainz, ajustou taticamente entre a ida e a volta para explorar as fragilidades defensivas identificadas. Nesta quinta-feira, recupera dois titulares ausentes na ida – Barco e, muito provavelmente, Doué –, o que amplia consideravelmente suas opções.

Após a derrota em Vallecas, O'Neil declarou que seu grupo havia «demonstrado coragem e bravura» apesar de um banco de reservas esvaziado. Com um elenco mais completo diante de sua torcida na Meinau, o discurso tende a ser diferente.

Inigo Pérez, à frente do Rayo desde 2023, é o arquiteto desta aventura europeia. Na Liga, estabilizou um clube habituado às turbulências na primeira metade da tabela. Sua filosofia de jogo se baseia em pressão alta, densidade no meio-campo e verticalidade constante pelos pontas. Após a ida, Pérez avaliou o resultado como magro diante das chances criadas, o que revela suas ambições ofensivas mesmo jogando fora de casa. Ele não virá a Strasbourg para defender o 1 x 0, mas para ir buscar uma vaga na final com jogo.

Análise tática

O Strasbourg deve atuar no 4-2-3-1 ou 4-3-3 com bloco médio, buscando pressão alta logo após a recuperação da bola. O retorno de Barco pelo flanco esquerdo vai alterar a fisionomia das transições: o argentino assume riscos ofensivos que poucos laterais da Ligue 1 ousam, e esse perfil fez muita falta em Vallecas. Enciso no eixo, atrás de um centroavante móvel, deve ser a principal fonte de desequilíbrio.

O Rayo não vai mudar de identidade. Inigo Pérez provavelmente escalará o 4-2-3-1 habitual com a dobradinha Unai López – Óscar Valentín para cobrir os espaços e libertar o trio Akhomach – Palazón – De Frutos. A ameaça principal virá das bolas paradas: Lejeune quase dobrou a vantagem por duas vezes na ida em cobranças de escanteio de Palazón. O Strasbourg precisará melhorar sua organização defensiva nas bolas paradas para evitar sofrer ao longo de todo o jogo.

A brecha a explorar pelo Racing: o Rayo cede espaços nas costas dos laterais quando pressiona alto. Barco e Moreira, rápidos e técnicos nas transições, podem se aproveitar disso. A vulnerabilidade dos alsacianos: o Strasbourg manteve a meta inviolada apenas três vezes em 2026 em todas as competições, e os madrilenos trabalham muita bola nos 30 metros finais do adversário. Um gol dos visitantes, mesmo no meio da partida, complicaria seriamente os cálculos alsacianos.

Prognóstico de placar exato para Strasbourg x Rayo Vallecano

🎯 Previsão de Placar Strasbourg 3 x 1 Rayo Vallecano — Strasbourg classificado no agregado (3 a 2) O Strasbourg tem condições reais de vencer em casa e deve apostar no bom aproveitamento no mando para conseguir uma classificação. O RCS está invicto na Meinau em seis jogos na Conference League nesta temporada (três vitórias, três empates) e já virou uma desvantagem de dois gols contra o Mainz nas quartas — o contexto de pressão doméstica favorece o Strasbourg mais do que qualquer outro cenário.

O retorno de Valentin Barco muda a fisionomia ofensiva dos alsacianos: o lateral-esquerdo argentino liderava o elenco em duelos ganhos (84) e registrava a melhor nota FotMob do grupo (7,27). Sua ausência em Vallecas foi determinante para o bloqueio ofensivo do Strasbourg na ida.

O Rayo, porém, não viaja para defender. Inigo Pérez declarou após a ida que o resultado foi magro diante das chances criadas — e o clube já demonstrou nesta Conference League que marca fora de casa. Um gol dos madrilenos em transição ou em bola parada, especialidade de Palazón e Lejeune, é o cenário mais provável para complicar a classificação alsaciana.

O Strasbourg manteve a meta inviolada apenas três vezes em 2026 em todas as competições.

Resumo do palpites do Lance para Strasbourg x Rayo Vallecano