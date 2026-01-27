Corinthians x Bahia – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Corinthians x Bahia pelo Campeonato Brasileiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para Corinthians x Bahia, pela primeira rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, em Santos, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Corinthians x Bahia (28/01/2026)
Vindo de um início de temporada muito consistente, a equipe do Bahia conquistou cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. O período foi utilizado para preparação do elenco visando um calendário cheio, e a equipe deve ir a campo com força máxima diante do Corinthians.
Nas partidas mais recentes, ficou evidente o domínio das ações ofensivas do time baiano, que controlou o ritmo dos jogos e abriu o placar em todos eles. Diante de um Corinthians que pode poupar alguns titulares, já pensando na final da Supercopa contra o Flamengo, o Bahia aparece com leve superioridade e boas chances de repetir o cenário positivo observado nas últimas atuações.
- Em todas as últimas cinco partidas do Bahia a equipe marcou o primeiro gol
- O Corinthians sofreu o primeiro gol em duas das últimas quatro partidas
- O Bahia marcou 16 gols nas cinco partidas desse início de temporada
Outros palpites para Corinthians x Bahia
Com média de 3,2 gols marcados neste início de temporada, o Bahia chega para o confronto com um ataque muito eficiente. Diante de um Corinthians que apresentou certa inconsistência defensiva nas últimas partidas, sofrendo cinco gols nos últimos quatro jogos, o palpite para uma partida com muitos gols surge como uma ótima opção.
Somando-se a isso, os inícios dominantes da equipe baiana reforçam o mercado de primeiro escanteio a favor do Tricolor. Em nove dos últimos dez jogos, o Bahia foi a equipe responsável por cobrar o primeiro tiro de canto, o que fortalece ainda mais esse prognóstico.
Autor do gol da vitória sobre o Velo Clube na rodada passada, Yuri Alberto segue como a principal esperança de gols da Fiel. Em quatro partidas nesta temporada, o atacante já soma dois gols. Em 2025, foram 19 ao todo. Nosso palpite aponta para mais uma atuação decisiva do camisa 9 do Timão.
Análise e Forma dos Times
Corinthians - Momento e escalação
O Corinthians iniciou a temporada de 2026 com duas vitórias, dois empates e uma derrota no Campeonato Paulista. A equipe teve pouco tempo de pré-temporada em razão da disputa da fase final da Copa do Brasil, competição da qual saiu campeã, e ainda enfrenta alguns dilemas na formação do elenco.
Memphis Depay segue como dúvida por conta de um edema ósseo no joelho. Cacá é desfalque confirmado devido a uma lesão muscular, enquanto José Martínez permanece na Venezuela em razão de problemas com o passaporte.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.
Bahia - Momento e escalação
Já a equipe do Bahia vive um início de temporada dominante, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas. O período tem sido bem aproveitado para testes com formações mistas e a utilização de jovens da base, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro. Na última partida, o Tricolor levou a melhor no clássico baiano contra o Vitória, vencendo por 1 a 0, com gol da jovem promessa Dell.
Após poupar jogadores na última partida, o Tricolor terá o retorno ao time titular de Everton Ribeiro, William José, Jean Lucas e Luciano Juba. Seguem fora os atacantes Ruan Pablo e Sanabria, ambos lesionados.
Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e William José. Técnico: Rogério Ceni.
Confronto direto e estatísticas de Corinthians x Bahia
O histórico recente entre Corinthians e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Corinthians x Bahia
- 16/08/2025 – Corinthians 1 x 2 Bahia (Campeonato Brasileiro)
- 30/03/2025 – Bahia 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)
- 03/12/2024 – Corinthians 3 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)
- 21/07/2024 – Bahia 0 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)
- 24/11/2023 – Corinthians 1 x 5 Bahia (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Bahia
- Em todas as competições foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 29 vitórias do Corinthians, 16 empates e 18 triunfos do Bahia
- O Bahia marcou o primeiro gol em todos os cinco jogos dessa temporada
- Em quatro dos últimos cinco jogos da equipe baiana tivemos mais de 2,5 gols
- O Bahia teve o primeiro escanteio do jogo em nove dos últimos dez jogos
- Yuri Alberto já registra dois gols em quatro partidas nesse início de temporada
Comparação de Odds para Corinthians x Bahia
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Corinthians
|Empate
|Bahia
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Bahia
- Bahia marcar o primeiro gol (2,18 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (2,05 na Betsson)
- Bahia cobrar o primeiro escanteio (2,07 na Betano)
- Yuri Alberto marcar a qualquer momento (2,30 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
