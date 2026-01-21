Santos x Corinthians – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Santos x Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quinta-feira, 22 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola na Vila Belmiro, em Santos. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Santos x Corinthians (22/01/2026)

O Corinthians apresenta maior consistência coletiva e equilíbrio entre defesa e ataque, mesmo em partidas fora de casa, o que aumenta a chance de vitória diante do Santos. A equipe tem conseguido criar oportunidades de finalização e manter o controle do meio de campo, enquanto o Santos enfrenta dificuldades para transformar posse de bola em chances claras de gol.

Além disso, o Timão tem se mostrado mais eficiente em momentos decisivos das partidas, conseguindo abrir o placar cedo e administrar o resultado. Já o Santos oscila em termos de produção ofensiva e vulnerabilidade defensiva, o que favorece o desempenho do Corinthians em um clássico com alta pressão.

Corinthians marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos Santos sofreu gols em três dos últimos cinco jogos Média de finalizações do Corinthians por jogo: 12, contra 7 do Santos

Outros palpites para Santos x Corinthians

O clássico entre Santos e Corinthians deve ser marcado por equilíbrio ofensivo, com ambos os times tendo capacidade de balançar a rede. Cinco dos últimos oito confrontos registraram gols de ambas as equipes, e o Corinthians foi o primeiro a marcar em sete dos últimos nove duelos, mostrando tendência de sair na frente.

Além disso, a partida deve apresentar intensidade física elevada, refletida no número de faltas e cartões: todos os últimos dez confrontos entre as equipes tiveram mais de 4,5 cartões, indicando um jogo pegado e disputado.

Análise e Forma dos Times

Santos - Momento e escalação

O Santos chega para o duelo diante do Corinthians pressionado pelos resultados recentes, ocupando a 8ª posição no Campeonato Paulista com 4 pontos em 3 partidas.

No último jogo, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Guarani, evidenciando dificuldade para manter regularidade ofensiva e aproveitar as chances criadas. O fator casa será importante para o Peixe tentar somar pontos e ganhar confiança na busca pela classificação.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabigol (Thaciano). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians entra no clássico ocupando a 7ª posição do Campeonato Paulista, com quatro pontos em três rodadas, mesma campanha do Santos, mas com vantagem no saldo de gols.

A equipe busca aproveitar a superioridade tática e a consistência defensiva para se distanciar do rival na tabela e somar pontos importantes para se aproximar da classificação.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Santos x Corinthians

O histórico recente entre Santos e Corinthians fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Santos x Corinthians

15/10/2025 – Santos 3 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

18/05/2025 – Corinthians 1 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

09/03/2025 – Corinthians 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

12/02/2025 – Corinthians 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

07/02/2024 – Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Santos x Corinthians

Nos últimos nove confrontos, o Corinthians foi o primeiro a marcar em sete jogos O Santos sofreu gols em quatro dos últimos cinco duelos diretos com o Corinthians Todos os últimos dez clássicos entre Santos e Corinthians tiveram mais de 4,5 cartões Nos últimos cinco confrontos, quatro terminaram com menos de 10,5 escanteios O Santos sofreu gols em três das últimas cinco partidas da temporada

Comparação de Odds para Santos x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Corinthians

