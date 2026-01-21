Santos x Corinthians – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo Santos x Corinthians no Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Santos x Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quinta-feira, 22 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola na Vila Belmiro, em Santos. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Santos x Corinthians (22/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Corinthians apresenta maior consistência coletiva e equilíbrio entre defesa e ataque, mesmo em partidas fora de casa, o que aumenta a chance de vitória diante do Santos. A equipe tem conseguido criar oportunidades de finalização e manter o controle do meio de campo, enquanto o Santos enfrenta dificuldades para transformar posse de bola em chances claras de gol.
Além disso, o Timão tem se mostrado mais eficiente em momentos decisivos das partidas, conseguindo abrir o placar cedo e administrar o resultado. Já o Santos oscila em termos de produção ofensiva e vulnerabilidade defensiva, o que favorece o desempenho do Corinthians em um clássico com alta pressão.
- Corinthians marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos
- Santos sofreu gols em três dos últimos cinco jogos
- Média de finalizações do Corinthians por jogo: 12, contra 7 do Santos
Outros palpites para Santos x Corinthians
O clássico entre Santos e Corinthians deve ser marcado por equilíbrio ofensivo, com ambos os times tendo capacidade de balançar a rede. Cinco dos últimos oito confrontos registraram gols de ambas as equipes, e o Corinthians foi o primeiro a marcar em sete dos últimos nove duelos, mostrando tendência de sair na frente.
Além disso, a partida deve apresentar intensidade física elevada, refletida no número de faltas e cartões: todos os últimos dez confrontos entre as equipes tiveram mais de 4,5 cartões, indicando um jogo pegado e disputado.
Análise e Forma dos Times
Santos - Momento e escalação
O Santos chega para o duelo diante do Corinthians pressionado pelos resultados recentes, ocupando a 8ª posição no Campeonato Paulista com 4 pontos em 3 partidas.
No último jogo, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Guarani, evidenciando dificuldade para manter regularidade ofensiva e aproveitar as chances criadas. O fator casa será importante para o Peixe tentar somar pontos e ganhar confiança na busca pela classificação.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira); Willian Arão, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Lautaro Díaz e Gabigol (Thaciano). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Corinthians - Momento e escalação
O Corinthians entra no clássico ocupando a 7ª posição do Campeonato Paulista, com quatro pontos em três rodadas, mesma campanha do Santos, mas com vantagem no saldo de gols.
A equipe busca aproveitar a superioridade tática e a consistência defensiva para se distanciar do rival na tabela e somar pontos importantes para se aproximar da classificação.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Confronto direto e estatísticas de Santos x Corinthians
O histórico recente entre Santos e Corinthians fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Santos x Corinthians
- 15/10/2025 – Santos 3 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)
- 18/05/2025 – Corinthians 1 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)
- 09/03/2025 – Corinthians 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)
- 12/02/2025 – Corinthians 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)
- 07/02/2024 – Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Santos x Corinthians
- Nos últimos nove confrontos, o Corinthians foi o primeiro a marcar em sete jogos
- O Santos sofreu gols em quatro dos últimos cinco duelos diretos com o Corinthians
- Todos os últimos dez clássicos entre Santos e Corinthians tiveram mais de 4,5 cartões
- Nos últimos cinco confrontos, quatro terminaram com menos de 10,5 escanteios
- O Santos sofreu gols em três das últimas cinco partidas da temporada
Comparação de Odds para Santos x Corinthians
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Santos vence
|Empate
|Corinthians vence
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Santos x Corinthians
- Resultado: Corinthians vence (3,25 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,88 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Corinthians (2,17 na Superbet)
- Mais de 4,5 cartões (1,66 na Betano)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias