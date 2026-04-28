Cienciano x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (29/04)

O Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.399 metros acima do nível do mar em Cusco, recebe na quarta-feira (29) o encontro direto entre os dois primeiros colocados do Grupo B da Copa Sul-Americana 2026. O Cienciano, campeão do torneio em 2003 e atual líder da chave com quatro pontos, chega ao jogo sem ter perdido nenhum dos oito compromissos disputados em casa na temporada: seis vitórias, dois empates e zero derrotas no Inca Garcilaso. Do outro lado, o Galo viaja com uma delegação de jovens da base e reservas — Eduardo Domínguez preserva o time titular para o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão no sábado (2).

A goleada de 4 a 0 sofrida para o Flamengo na Arena MRV no domingo (26), a primeira derrota em casa de Domínguez no Galo, não foi apenas o pior resultado do técnico desde que chegou: acendeu uma semana de definições. O atacante Hulk treinou separado do grupo na segunda-feira e negocia a saída para o Fluminense. Para a diretoria, o único compromisso que importa esta semana está marcado para o sábado (2), no Mineirão. A Copa Sul-Americana ficou em segundo plano.

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Análise da partida

O Cienciano chegou à terceira rodada do Grupo B como a equipe mais consistente da chave. Na Liga 1 peruana, o "Papá de América" ocupa a terceira posição com 23 pontos em 15 rodadas, e seus únicos três tropeços na temporada aconteceram fora de casa, no campeonato nacional. No Inca Garcilaso, o clube de Horacio Melgarejo é invicto em 2026: seis vitórias, dois empates e zero derrotas em oito jogos, com 75% de aproveitamento como mandante.

Na Copa Sul-Americana, o Cienciano somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas: empate sem gols com o Juventud de las Piedras na estreia e goleada por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello na sequência, com gols de Carlos Garcés e Alejandro Hohberg. Com o Atlético logo atrás com três pontos, uma vitória na quarta-feira colocaria o Cienciano com sete pontos em três rodadas, abrindo margem de três pontos sobre os adversários diretos antes da metade da fase classificatória.

A 3.399 metros, Cusco não perdoa quem chega sem preparo. A menor concentração de oxigênio eleva a frequência cardíaca, encurta o tempo de recuperação muscular e amplifica o cansaço a cada sprint. O Atlético chegou a Lima na segunda-feira e só embarcou para Cusco na terça, sem tempo real de aclimatação — condição que agrava ainda mais o impacto sobre um grupo que já enfrenta o desgaste de uma sequência pesada de jogos.

No Brasileirão, o Atlético acumula 14 pontos em 13 rodadas, a mesma pontuação do Santos, atual 17º colocado. Na Sul-Americana, o início também foi irregular: derrota para o Puerto Cabello na primeira rodada e recuperação com vitória por 2 a 1 sobre o Juventud na segunda. O Galo chega a este jogo na terceira posição do grupo, um ponto atrás do líder.

O Atlético perdeu quatro dos últimos seis jogos em todas as competições. A goleada pelo Flamengo desencadeou uma sequência de decisões em cadeia: os torcedores protestaram contra os acionistas da SAF ainda dentro da Arena MRV, Domínguez optou por ficar em Belo Horizonte para treinar os que ficaram, e a delegação que embarcou para Lima na segunda-feira saiu sem técnico, sem o diretor esportivo Paulo Bracks e sem nenhum dos titulares do último domingo.

A decisão de poupar o time principal foi explícita. Ficaram em Belo Horizonte nomes como Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco, Vitor Hugo, Maycon, Alan Franco, Mateo Cassierra e Tomás Cuello. Renan Lodri, que cumpriu suspensão diante do Flamengo, tampouco viajou. Hulk não foi relacionado por razões extraesportivas. A equipe será comandada em campo pelo auxiliar Lucas Gonçalves, com Domínguez chegando a Cusco apenas na véspera da partida.

Outros palpites para Cienciano x Atlético-MG

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Confrontos diretos

Este é o terceiro encontro entre Cienciano e Atlético-MG, e pela segunda temporada consecutiva os dois clubes caíram no mesmo grupo da Copa Sul-Americana. Os dois confrontos de 2025 terminaram empatados: 0 a 0 no Inca Garcilaso e 1 a 1 em Belo Horizonte. Em ambas as oportunidades, o Galo contou com o elenco principal e não conseguiu vencer os peruanos em casa.

No histórico do clube peruano contra equipes brasileiras, o balanço é de duas vitórias, três empates e cinco derrotas em dez confrontos. Uma vitória na quarta-feira seria apenas o terceiro triunfo do Cienciano sobre um clube do Brasil em toda a sua história continental, e o primeiro sobre o Atlético especificamente.

Notícias de Cienciano x Atlético-MG

Cienciano

O único desfalque confirmado do Cienciano é o volante Santiago Arias, de 30 anos, que sofreu uma hérnia discal em meados de abril e ainda não está disponível. O restante do elenco está à disposição de Melgarejo, o que lhe permite manter a mesma equipe que venceu o Puerto Cabello. O centroavante Carlos Garcés, de 36 anos, chega a este jogo como artilheiro do campeonato peruano com nove gols: marcou em cinco dos últimos sete jogos, totalizando seis bolas nas redes nesse período, incluindo o gol que abriu o placar contra o Puerto Cabello na Sul-Americana.

Escalação provável do Cienciano (4-2-3-1): Ítalo Espinoza; Claudio Nunez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Ademar Robles, Henry Caparó; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Nari Bandiera; Carlos Garcés. Técnico: Horacio Melgarejo.

Atlético-MG

A delegação atleticana que viajou para o Peru é a mais remendada do Galo em uma competição continental em anos recentes. Dos titulares que iniciaram o duelo com o Flamengo, apenas Everson, Kauã Pascini e Bernard seguiram na lista de relacionados. Gustavo Scarpa, Ángelo Preciado, Junior Alonso, Ivan Román, Alexsander, Igor Gomes, Tomás Perez, Dudu e Alan Minda completam o grupo mais experiente. Jovens como Mateus Iseppe, Reinier e Gabriel Veneno estarão disponíveis no banco.

Escalação provável do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Ángelo Preciado, Junior Alonso, Ivan Román, Kauã Pascini; Alexsander, Tomás Perez, Igor Gomes; Bernard, Dudu, Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Cienciano x Atlético-MG

Jogador destaque · Cienciano Carlos Garcés 9 Gols no Campeonato Peruano 2026 1 Gol na Copa Sul-Americana 2026 5/7 Últimos jogos com gol marcado 36 Anos de idade Jogador destaque · Atlético-MG Everson 35 Anos de idade 8 Títulos pelo Atlético (incl. Brasileirão e Copa do Brasil 2021) 7.01 Nota média no Brasileirão 2026 · FotMob (11 jogos) 2025 Único da delegação que disputou a final da Sul-Americana vs Lanús

Os técnicos

Horacio Melgarejo assumiu o Cienciano em dezembro de 2025, com contrato de 12 meses. O argentino, que trabalhou durante anos como assistente de Ángel Comizzo em Universitario de Deportes, Deportivo Municipal e Atlético Grau no Peru, só assumiu o seu primeiro cargo como técnico principal em 2025 no ADT de Tarma, onde dirigiu 17 partidas com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas antes de ser anunciado em Cusco. Seu conhecimento profundo do futebol peruano, aliado ao entendimento das vantagens que a altitude proporciona, foram determinantes para a escolha da diretoria. Desde que chegou ao clube, o Cienciano não perdeu um único jogo em casa.

Eduardo Domínguez foi anunciado no Atlético em fevereiro de 2026, após a demissão de Jorge Sampaoli, assinando contrato até dezembro de 2027. O argentino de 47 anos, ex-zagueiro revelado pelo Vélez Sarsfield, acumulou cinco títulos em três temporadas no Estudiantes de La Plata: Clausura Argentino de 2025, Copa Argentina de 2023 e dois Troféus de Campeões (2024 e 2025). Antes do clube de La Plata, ficou marcado pelo "milagre do Colón" em 2021, quando conduziu o time ao primeiro título nacional de sua história. No aspecto tático, Domínguez preza por equipes compactas no bloco médio, com marcação intensa na zona de pressão e aproveitamento dos laterais nas transições, modelo que rendeu resultados no futebol argentino mas que ainda não encontrou regularidade no Atlético. Ele e o próprio clube carregam a frustração do vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2025, quando o Galo perdeu para o Lanús nos pênaltis, em Assunção. Domínguez também foi vice do torneio em 2015 com o Huracán, igualmente derrotado nos pênaltis, desta vez para o Santa Fe.

Análise tática

O Cienciano deve manter o 4-2-3-1 que tem sido a base de Melgarejo em casa. A dupla de volantes (Robles e Caparó) oferece proteção defensiva e libera os três meias-atacantes para criar. Garcés funciona como pivô avançado, pressionando a saída de bola adversária e atraindo marcadores para abrir espaço a Hohberg e Cristian Souza pelas diagonais. A estratégia de pressão alta em altitude é especialmente eficaz: os adversários têm menor capacidade de recuperação entre os sprints defensivos, e o Cienciano usa isso para encurtar o campo e forçar erros.

O Atlético chegará provavelmente num 4-3-3, com Alan Minda como centroavante e Bernard e Dudu pelas pontas. Com um meio-campo de jovens e reservas, o Galo deve abrir mão da posse de bola e recuar em dois blocos de quatro, deixando Minda como referência isolada no ataque para os contra-ataques. A maior fragilidade está no entrosamento: jogadores que raramente atuam juntos, enfrentando a altitude de Cusco pela primeira vez ao lado uns dos outros.

Os lances de bola parada devem ser decisivos para os donos da casa. Hohberg, que já converteu um pênalti decisivo nos acréscimos pelo campeonato peruano e marcou na Sul-Americana, é o jogador do Cienciano mais perigoso nessas situações, e o ar rarefeito a 3.399 metros altera a trajetória do esférico de formas que goleiros não habituados ao ambiente têm dificuldade em calcular.

Prognóstico de placar exato para Cienciano x Atlético-MG

🎯 Previsão de Placar Cienciano 1 x 1 Atlético-MG A altitude e o mando de campo favorecem o Cienciano, mas o Atlético tem Everson, organização defensiva e jogadores experientes para segurar o resultado. O histórico entre os dois clubes aponta para um jogo truncado, com gols pontuais dos dois lados. Os dois confrontos anteriores entre Cienciano e Atlético, ambos em 2025 pela Sul-Americana, terminaram empatados: 0 a 0 em Cusco e 1 a 1 em Belo Horizonte, mesmo com o Galo usando o elenco completo.

Quatro dos últimos sete jogos do Atlético terminaram com ambas as equipes marcando. Com um time mais reativo e suscetível a brechas defensivas, as chances de o Cienciano balançar a rede são altas, mas o Galo também deve encontrar espaços no contra-ataque.

O Cienciano é invicto em casa em 2026 e tem em Carlos Garcés um centroavante em série: cinco gols nos últimos sete jogos. A pressão inicial sobre a defesa reserva do Galo deve gerar chances concretas.

O Atlético chega desfalcado, mas Everson, Bernard e Dudu têm experiência para manter o time equilibrado. Um gol em transição rápida, quando o Cienciano empurra e abre espaços, é o cenário mais provável para o Galo marcar.

Resumo do palpites do Lance para Cienciano x Atlético-MG