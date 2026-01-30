Confira os principais palpites, uma análise completa e as melhores odds para Chelsea x West Ham pela Premier League. O confronto pela 24ª rodada acontece neste sábado (31/01), às 14h30 (horário de Brasília). A partida terá como palco o Stamford Bridge, em Londres. Blues e Hammers chegam após vencerem as últimas duas rodadas, e o duelo ganha importância para alcançarem diferentes objetivos na tabela.

Palpite do Lance! para Chelsea x West Ham (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Chelsea chega embalado e com a confiança alta depois da boa vitória sobre o Napoli. Dos seis jogos com Liam Rosenior, o ataque azul marcou mais de 2,5 vezes em três. Foram 16 gols totais nesse recorte, com média de 2,6 por jogo. O West Ham vive uma temporada de oscilação, tendo um sistema muito exposto em suas partidas.

A equipe ficou apenas uma das 23 rodadas disputadas na Premier League sem sofrer gol. Essa fragilidade cria dificuldades de marcação como visitante, principalmente contra ataques superiores tecnicamente. Assim, no Stamford Bridge, os Blues são favoritos para terem uma alta imposição no ataque e marcar mais de 2,5 vezes.

O Chelsea marcou 17 gols nos últimos nove jogos como mandante, sendo que em dois foi às redes mais de 2,5 vezes O West Ham foi vazado 19 vezes em partidas como visitante na competição Cinco das últimas sete partidas dos Blues terminaram com mais de 2,5 gols

Outros palpites para Chelsea x West Ham

A expectativa é para um segundo tempo mais goleador, com pelo menos dois gols marcados. O Chelsea teve 14 dos últimos 21 tentos feitos saindo nos 45 minutos finais. Assim, cinco dos sete duelos recentes terminaram com mais de 1,5 bolas nas redes no período. 27 das vezes que o West Ham foi vazado na Premier League após os intervalos.

Essa fragilidade defensiva dos Hammers em segundos tempos faz a equipe ser a que mais perdeu o período na competição. São 13 derrotas nos 45 minutos finais em 23 jogos. A equipe da casa, ao contrário, tem o segundo melhor aproveitamento da etapa. E muito disso passa pela qualidade do banco, que ajuda a manter a disposição física em campo. Logo, nossa análise é para o time conseguir se impor e vencer a etapa.

Nos últimos dez compromissos, o Chelsea finalizou em média 14,1 chutes por jogo. Na Premier League, 4,7 foram na direção do gol por partida. A equipe acertou mais de 5,5 vezes nos seus últimos três duelos. A tendência é do ataque azul criar um grande volume de ataques na partida, conseguindo muitas finalizações no encontro.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea confirmou sua vaga entre os oito melhores da primeira fase da Champions League. A classificação direto às oitavas veio com a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli. Um dos destaques do jogo foi João Pedro, atacante brasileiro autor de dois gols dos Blues. A equipe fechou a fase de liga com 16 pontos na sexta posição.

Na Premier League, os Blues venceram na última rodada o Crystal Palace por 3 a 1. Agora, Liam Rosenior tem a missão de levar seus comandados em busca de entrar dentro do G4. O novo desfalque da equipe é o zagueiro Adarabioyo, que sofreu uma lesão na panturrilha e ficará algumas semanas fora. Já Cole Palmer atuou no segundo tempo na Itália e pode ganhar novos minutos saindo do banco de reservas.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernandez; Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

West Ham - Momento e escalação

Uma sequência de duas vitórias seguidas deu respiro ao West Ham na briga contra o rebaixamento. Os seis pontos somados deixaram a equipe cinco a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento. O último triunfo foi pelo placar de 3 a 1 contra o Sunderland, no último sábado. Mateus Fernandes, Jarrod Browen e Summerville marcaram os gols dos Hammers no jogo.

Durante a semana, o elenco do time sofreu uma importante baixa. O meia Lucas Paquetá fechou sua transferência para o Flamengo. O atleta pediu a sua saída, e os clubes chegaram a um acordo nos últimos dias. Outra saída foi do meia James Ward-Prowse, emprestado pelo clube para o Burnley. Por outro lado, o atacante Adama Traoré fechou sua vinda aos Hammers e pode ser relacionado por Nuno Espirito Santo.

Provável escalação do West Ham: Alphonse Aréola; Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo e Oliver Scarles; Mateus Fernandes e Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Pablo Felipe e Crys Summerville; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e West Ham

O histórico recente entre Chelsea e West Ham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e West Ham

22/08/2025 - West Ham 1 x 5 Chelsea - (Premier League)

03/02/2025 - Chelsea 2 x 1 West Ham - (Premier League)

21/09/2024 – West Ham 0 x 3 Chelsea - (Premier League)

05/05/2024 – Chelsea 5 x 0 West Ham - (Premier League)

20/08/2023 – West Ham 3 x 1 Chelsea - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x West Ham

O Chelsea venceu sete dos últimos dez confrontos diretos entre os clubes A equipe azul marcou mais de 2,5 vezes em três dos quatro encontros recentes Cinco dos últimos sete jogos entre Blues e Hammers terminaram com mais de 2,5 gols A defesa do West Ham teve uma média de 1,8 gols sofridos nos últimos dez compromissos 23 dos 39 gols marcados pelo Chelsea na competição foram após os intervalos

Comparação de Odds para Chelsea x West Ham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Chelsea Empate Vitória do West Ham Betsson 1,52 4,60 5,60 Betano 1,52 4,35 6,30 Bet365 1,54 4,55 6,40

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x West Ham

Mais de 2,5 gols do Chelsea (2,51 na Betsson) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,77 na Betsson) Chelsea vence o 2º tempo (1,78 na Betano) Mais de 5,5 chutes no gol do Chelsea (1,80 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.