Chelsea x Manchester United – Palpites, análise e odds (18/04)

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado, no Stamford Bridge, em Londres, pela 33ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo coloca frente a frente o sexto e o terceiro colocados da tabela, com implicações diretas na corrida por vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os Blues vivem um momento de crise profunda. São cinco derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições, incluindo três jogos consecutivos sem marcar gol na liga. O Manchester United, por outro lado, viu sua sequência invicta de 11 partidas ser interrompida com duas derrotas nas últimas quatro rodadas, e chega a Londres com uma zaga improvisada após as suspensões de Harry Maguire e Lisandro Martínez.

A diferença de sete pontos entre as equipes mostra que, apesar da fase ruim, ambos os times ainda disputam objetivos europeus importantes. Uma vitória do Chelsea pode reaproximar o clube da zona de classificação para a Champions League, enquanto o United busca consolidar sua posição no top 4.

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Análise da partida

O Chelsea ocupa a sexta posição com 48 pontos em 32 jogos (13 vitórias, nove empates e dez derrotas), com 53 gols marcados e 41 sofridos. Os números gerais escondem uma queda vertiginosa de rendimento desde março. A eliminação por 8 x 2 no agregado para o Paris Saint-Germain na Champions League pareceu abalar o grupo de maneira irreversível.

Desde então, o time de Liam Rosenior acumulou derrotas por 0 x 1 para o Newcastle em casa, 3 x 0 para o Everton fora e 0 x 3 para o Manchester City, novamente em Stamford Bridge. São três jogos seguidos na Premier League sem balançar as redes, algo que não acontecia desde a temporada 2023/24. A única exceção no período foi a goleada de 7 x 0 sobre o Port Vale pela FA Cup.

O dado mais preocupante para os torcedores do Chelsea é a discrepância entre criação e conversão. Nos últimos cinco jogos da liga, o time acumulou nove de xG (gols esperados) e converteu apenas cinco gols. O ataque, liderado por Cole Palmer e João Pedro, está operando muito abaixo do seu potencial estatístico.

O Manchester United, terceiro colocado com 55 pontos (15 vitórias, dez empates e sete derrotas), tem uma história diferente para contar. A chegada de Michael Carrick em janeiro transformou o clube. Foram oito vitórias em 13 jogos sob o comando do ex-meia, com uma média de 2,08 pontos por partida. O United chegou a liderar a tabela de forma entre as rodadas 22 e 31.

A derrota por 2 x 1 para o Leeds em pleno Old Trafford, na última segunda-feira, quebrou uma invencibilidade de 18 jogos em casa contra os rivais de Yorkshire que durava desde 1981. Noah Okafor marcou duas vezes no primeiro tempo, e a expulsão de Lisandro Martínez no segundo tempo complicou qualquer tentativa de reação. Foi apenas a segunda derrota de Carrick desde que assumiu o cargo.

Fora de casa, o United tem tido mais dificuldades. O time manteve apenas uma partida sem sofrer gols como visitante em toda a temporada, e essa foi contra o Everton, um dos ataques menos produtivos do campeonato. O Chelsea, por sua vez, lidera a liga em xG total, o que significa que os Red Devils vão enfrentar a equipe mais perigosa ofensivamente, ao menos no papel.

Palpites para Chelsea x Manchester United

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Confrontos diretos

Chelsea e Manchester United já se enfrentaram 195 vezes em partidas competitivas. O retrospecto geral é equilibrado, com 15 vitórias do United, 13 do Chelsea e 14 empates nos últimos 42 duelos entre as equipes.

O jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 20 de setembro no Old Trafford, terminou com vitória do United por 2 x 1. A partida foi marcada pelo cartão vermelho do goleiro Robert Sánchez logo aos cinco minutos, após uma dividida imprudente. Bruno Fernandes celebrou sua aparição de número 200 na Premier League com seu centésimo gol pelo clube, e Casemiro ampliou antes do intervalo. Trevoh Chalobah diminuiu no segundo tempo, mas o Chelsea, com um jogador a menos, não conseguiu empatar.

Na temporada passada, o confronto em Stamford Bridge foi diferente. O Chelsea venceu por 1 x 0, com gol de cabeça de Marc Cucurella após cruzamento de Reece James, em uma partida que ajudou os Blues a garantirem vaga na Champions League. O histórico mostra que, nos jogos em Londres, o equilíbrio tende a favorecer levemente o mandante.

Notícias de Chelsea e Manchester United

Chelsea: desfalques e dúvidas

Reece James segue fora com lesão muscular na coxa. O lateral voltou a correr nos treinos, mas ainda não participou de atividades com o grupo. O retorno é esperado apenas para o início de maio. Levi Colwill, que não joga desde o início da temporada por conta de uma lesão no ligamento cruzado, está de volta aos treinos completos, mas Rosenior descartou uma volta imediata.

Trevoh Chalobah sofreu uma lesão grave no tornozelo durante a eliminação contra o PSG em março e só deve retornar em maio. Jamie Gittens, contratado do Borussia Dortmund no verão passado, teve uma recaída de lesão no tendão da coxa durante os treinos e também está fora até maio. Filip Jorgensen, goleiro reserva, passou por cirurgia na virilha e segue indisponível.

Mykhaylo Mudryk está suspenso. A boa notícia é que Benoit Badiashile se recuperou de um vírus e pode voltar ao banco.

Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moises Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Manchester United: zaga sub-20 em Stamford Bridge

Michael Carrick enfrenta uma crise de opções na zaga. Harry Maguire recebeu cartão vermelho contra o Bournemouth em 20 de março por derrubar Evanilson, e nesta quarta-feira a FA confirmou uma suspensão adicional de um jogo por conduta imprópria contra o quarto árbitro. O zagueiro admitiu ter dito palavras ofensivas ao deixar o campo e foi multado em 30 mil libras.

Lisandro Martínez, que era o substituto natural, foi expulso contra o Leeds por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, em um lance revisado pelo VAR. O argentino enfrenta uma suspensão de três jogos por conduta violenta. O United recorreu da decisão, mas a expectativa é de que a punição seja mantida.

Matthijs de Ligt continua afastado por um problema nas costas que o tira dos gramados desde janeiro, sem data de retorno confirmada. Patrick Dorgu também está lesionado. Com todas essas ausências, Carrick deve escalar uma dupla de zaga formada por jogadores sub-20 da academia do clube, possivelmente Ayden Heaven e Leny Yoro.

Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo são dúvidas, mas devem estar disponíveis após períodos afastados. Bruno Fernandes, com oito gols e 16 assistências na temporada (líder de assistências na Premier League), é o grande trunfo do time. Casemiro deve comandar o meio-campo ao lado de Manuel Ugarte.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Altay Bayindir; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven e Luke Shaw; Casemiro e Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Destaques individuais de Chelsea x Manchester United

Jogador destaque · Chelsea Cole Palmer 9 Gols na Premier League 2025/26 7,16 Nota média FotMob na temporada 4 Hat-tricks na Premier League na carreira Líder Primeiro em xG no elenco do Chelsea Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 8 Gols na Premier League 2025/26 16 Assistências na liga (líder isolado) 8,03 Nota média FotMob (top 3 da liga) Recorde Mais assistências em uma temporada pelo United

Os técnicos

Liam Rosenior chegou ao Chelsea em 6 de janeiro para substituir Enzo Maresca, demitido após uma sequência de uma vitória em sete jogos na liga e um desgaste com a direção do clube. O ex-lateral de 41 anos, que teve uma passagem de destaque pelo Hull City, venceu dez de 19 jogos no comando dos Blues. Porém, sete dessas vitórias vieram em copas, contra adversários de divisões inferiores ou na fase de grupos da Champions League. Na Premier League, seus números são preocupantes: apenas cinco vitórias em 13 partidas.

A pressão sobre Rosenior aumenta a cada semana. A sequência de cinco derrotas em seis jogos gerou rumores sobre uma possível demissão antes do fim da temporada. A questão disciplinar envolvendo Enzo Fernández e as declarações públicas de Cucurella questionando a política de contratações do clube revelam fissuras internas que o treinador ainda não conseguiu resolver.

Michael Carrick, por sua vez, assumiu o United em 13 de janeiro como uma aposta da diretoria em um rosto familiar. O ex-meia de 44 anos, que começou como técnico interino do sub-18 no próprio clube, teve uma passagem de sucesso pelo Middlesbrough antes de retornar a Old Trafford. Em 13 jogos, acumula oito vitórias e uma média de pontos compatível com os melhores da liga.

A marca de Carrick é uma organização tática mais pragmática do que a de Amorim. O United sob seu comando é mais vertical, explora melhor as transições e depende fortemente da criatividade de Bruno Fernandes para desbloquear defesas. A derrota para o Leeds foi um golpe, mas o técnico classificou a expulsão de Martínez como "uma das piores decisões que já vi", sinalizando que não pretende mudar a identidade da equipe por causa de um revés pontual.

Análise tática

O Chelsea deve se organizar em um 4-2-3-1, com Caicedo e Fernández como dupla de volantes, Palmer centralizado e liberdade para Pedro Neto e Garnacho (ou Estêvão, se recuperado) nas pontas. A equipe de Rosenior tende a dominar a posse de bola e progredir pelos corredores laterais, especialmente pelo lado esquerdo com Cucurella e Neto.

O problema é que o Chelsea, nos últimos jogos, tem gerado volume sem eficiência. Contra o Newcastle, foram 63% de posse sem criar chances claras. Contra o City, o time foi dominado em praticamente todas as métricas. A chave para Rosenior é encontrar velocidade nas transições, algo que Palmer e João Pedro oferecem quando bem servidos.

O Manchester United, mesmo com a zaga desfalcada, deve manter seu 4-2-3-1. Casemiro e Ugarte formam uma dupla de meio-campo com boa capacidade de marcação, e o trio ofensivo de Amad, Fernandes e Mbeumo carrega velocidade e imprevisibilidade. Sesko, como referência, oferece profundidade e jogo aéreo.

A principal fragilidade do United neste jogo será a inexperiência da dupla de zaga. Com Maguire, Martínez e De Ligt todos indisponíveis, Heaven e Yoro terão de enfrentar Palmer e João Pedro em uma das atmosferas mais hostis do futebol inglês. Sem Martínez em campo, o United manteve apenas dois jogos sem sofrer gols em 17 partidas na temporada. Em jogos fora de casa dentro dessa amostra, adversários marcaram mais de 1,5 gol em 66% das vezes.

O confronto tático decisivo será entre o ataque do Chelsea, que precisa reencontrar o gol desesperadamente, e uma defesa do United formada por jovens sob pressão máxima. Os dados sugerem que ambas as equipes devem marcar, com o Chelsea tendo uma vantagem leve por jogar em casa.

Prognóstico de placar exato para Chelsea x Manchester United

🎯 Palpite do Lance! Chelsea 2 x 1 Manchester United O Chelsea deve voltar a marcar diante de uma zaga improvisada do United, e o fator casa tende a pesar em uma partida onde ambos os times precisam dos três pontos. A ausência de Maguire, Martínez e De Ligt é um golpe duro demais para o setor defensivo visitante. O United manteve apenas uma partida sem sofrer gol como visitante em toda a temporada

partida sem sofrer gol como visitante em toda a temporada Sem Martínez, adversários do United marcaram mais de 1,5 gol em 66% dos jogos fora de casa

gol em dos jogos fora de casa O Chelsea acumulou nove xG nos últimos cinco jogos da liga, convertendo apenas cinco gols: a regressão à média favorece os Blues

nos últimos cinco jogos da liga, convertendo apenas gols: a regressão à média favorece os Blues O United marcou em 20 jogos consecutivos na Premier League Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Manchester United Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,50 na Betsson Palpite alternativo: Chelsea vence – Odd 2,28 na Betsson Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols – Odd 1,53 na Superbet Palpite alternativo 3: Cole Palmer marca a qualquer momento – Odd 2,70 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Chelsea 2 x 1 Manchester United – Odd 8,80 na Betsson