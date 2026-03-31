Chapecoense x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (02/04)

A Arena Condá recebe o confronto entre Chapecoense e Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo coloca frente a frente dois times que vivem momentos de instabilidade na competição e que precisam de uma reação urgente para não se aproximarem ainda mais da zona de rebaixamento.

A Chapecoense ocupa a 15ª colocação, com sete pontos em sete jogos, enquanto o Atlético-MG aparece em 13º, com oito pontos em oito rodadas disputadas. Os números das duas equipes estão muito aquém das expectativas, e a pausa da Data FIFA serviu como respiro para que ambos os elencos recalibrassem suas estratégias antes de voltarem a campo.

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Análise da partida

A Chapecoense vive uma sequência de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Desde a goleada por 4 x 2 sobre o Santos na estreia, na Arena Condá, o Verdão do Oeste não conseguiu mais vencer. Foram três empates em casa (3 x 3 com o Coritiba, 1 x 1 com o Grêmio e 0 x 0 com o Corinthians) e duas derrotas fora (1 x 0 para o São Paulo e 2 x 0 para o Internacional).

A defesa é o setor que mais preocupa Gilmar Dal Pozzo. A equipe catarinense sofreu 11 gols em sete partidas e só conseguiu manter a meta zerada uma vez, no empate sem gols contra o Corinthians. A média de gols sofridos coloca a Chape entre as piores defesas da Série A.

Em casa, o aproveitamento tampouco é animador. A única vitória na Arena Condá continua sendo a da primeira rodada, o que demonstra que o fator campo não tem sido o trunfo esperado para uma equipe recém-promovida.

Do outro lado, o Atlético-MG carrega um problema ainda mais alarmante: não pontuou em nenhuma das quatro partidas como visitante neste Brasileirão. São quatro derrotas em quatro jogos fora de Belo Horizonte, com apenas um gol marcado nessas partidas. O contraste com o desempenho em casa é evidente, já que, na Arena MRV, o Galo permanece invicto, somando duas vitórias e dois empates.

Na última rodada antes da pausa, o time de Eduardo Domínguez perdeu por 1 x 0 para o Fluminense, no Maracanã. Antes, havia vencido o São Paulo por 1 x 0 na Arena MRV, resultado que trouxe um pouco de alívio.

O ataque atleticano também sofre com a falta de eficiência. São apenas oito gols em oito jogos, e os dados indicam que o Galo precisa, em média, de quase 12 finalizações para balançar as redes. A taxa de conversão está entre as piores da competição.

Para a Chapecoense, o objetivo de curto prazo é acumular pontos e se distanciar do Z-4. Com um jogo a menos que a maioria dos rivais (a partida contra o Bahia, da 4ª rodada, foi adiada), a Chape ainda tem margem para se recuperar. Já o Atlético-MG precisa resolver seus problemas como visitante para não ver a temporada desandar de vez. Além do Brasileirão, o Galo ainda tem pela frente a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Outros palpites para Chapecoense x Atlético-MG

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Confrontos diretos

Chapecoense e Atlético-MG não se enfrentam desde outubro de 2021, quando empataram por 2 x 2 pela 24ª rodada daquele Brasileirão, na Arena Condá. No primeiro turno daquela edição, o Galo havia vencido por 1 x 0 no Mineirão. A Chapecoense disputou a Série B nos anos seguintes, o que interrompeu o confronto por quase cinco anos.

No panorama geral, o histórico registra 18 jogos entre as equipes. O Atlético-MG venceu seis vezes, a Chapecoense triunfou em cinco oportunidades e houve sete empates. Na Arena Condá, o equilíbrio é ainda maior: em nove confrontos, a Chape venceu três, o Galo ganhou dois e quatro partidas terminaram empatadas.

A maior goleada do Atlético-MG sobre a Chapecoense foi o 6 x 0 pela Copa do Brasil de 2010, no Mineirão. Em compensação, o maior triunfo do Verdão do Oeste aconteceu em 2015, quando a equipe catarinense venceu por 2 x 1 na Arena Condá, pelo Brasileirão.

Os dados apontam que os confrontos entre as duas equipes costumam ter gols. Dos 18 jogos, apenas dois terminaram em 0 x 0. O padrão sugere que este reencontro pela nona rodada pode seguir a mesma tendência.

Notícias de Chapecoense x Atlético-MG

Chapecoense

A Chapecoense contará com o elenco quase completo após a Data FIFA. Gilmar Dal Pozzo poupou os titulares na Copa Sul-Sudeste e trabalhou com foco total no duelo contra o Atlético-MG durante a pausa. O principal desfalque é o lateral-direito Everton, expulso nos acréscimos da derrota para o Internacional na oitava rodada.

O atacante Garcez, que vinha se recuperando de lesão no músculo reto femoral da coxa, segue como dúvida. Marcos Vinícius também está no departamento médico, com edema na panturrilha. A boa notícia é que Giovanni Augusto e Yannick Bolasie estão à disposição e devem ser titulares.

Escalação provável do Chapecoense (4-2-3-1): Léo Vieira; Walter Clar, Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Leonardo; Higor Meritão e Camilo Reijers; Ítalo, Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira; Yannick Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Atlético-MG

No Atlético-MG, o zagueiro Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico no último sábado (28), após se recuperar de lesão na panturrilha esquerda. Ele desfalcou o time nos três jogos anteriores e está à disposição de Domínguez. Por outro lado, o volante Maycon segue lesionado e fora dos planos. Mamady Cissé, com problema no pé, também é baixa certa.

Os sete jogadores convocados por seleções (Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado pelo Equador, além de Vitão pela Seleção Brasileira Sub-20, entre outros) devem retornar a tempo para o confronto, já que o calendário do futebol brasileiro parou durante a Data FIFA.

Eduardo Domínguez segue em busca do time ideal. O treinador já utilizou 22 jogadores diferentes desde que assumiu o comando e testou ao menos três formações distintas. A tendência é que ele repita a base dos jogadores que atuaram em todas as partidas sob seu comando: Everson, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco e Victor Hugo.

Escalação provável do Atlético-MG (3-5-2): Everson; Junior Alonso, Ruan Tressoldi e Iván Román; Angelo Preciado, Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Renan Lodi; Bernard e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Chapecoense x Atlético-MG

Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro da equipe na competição 6 Assistências na temporada, líder de passes decisivos da Chape 7 Jogos como titular, peça indispensável no esquema de Dal Pozzo 2,7 Bolas recuperadas por jogo Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 140 Gols pelo Atlético-MG na carreira, ídolo histórico do clube 5 Gols na temporada 2026 (todas as competições), artilheiro do Galo 8 Jogos no Brasileirão, presente em 100% das partidas 11,7 Finalizações por gol no Brasileirão, eficiência abaixo do esperado

Os Técnicos

Gilmar Dal Pozzo vive sua quarta passagem pela Chapecoense. O treinador foi responsável pelo acesso à Série A e manteve a base do elenco que subiu. Seu estilo é pragmático, com prioridade na organização defensiva e transições rápidas. O esquema preferencial é o 3-5-2, que já foi utilizado na maior parte da Série B 2025, embora Dal Pozzo tenha alternado com o 4-2-3-1 em algumas rodadas do Brasileirão.

O ponto forte do trabalho de Dal Pozzo é a sinergia com o grupo. Os jogadores conhecem bem os movimentos e a proposta de jogo. O ponto fraco, no entanto, é a pouca experiência do elenco na elite, o que se reflete nos 11 gols sofridos em sete jogos.

Do lado atleticano, Eduardo Domínguez completou um mês de trabalho em 25 de março e segue em processo de adaptação. O argentino de 47 anos chegou do Estudiantes de La Plata, onde foi campeão do Clausura Argentino em 2025. Seu estilo prioriza a marcação agressiva e o equilíbrio entre defesa e ataque, geralmente em um 4-2-3-1, embora já tenha utilizado variações com três zagueiros no Galo.

Domínguez deixou claro, em coletiva, que vai continuar testando peças até encontrar a formação ideal. A frase do treinador resume sua abordagem: quem não correr, não vai jogar. A pausa da Data FIFA deu a ele 12 dias de trabalho ininterrupto, tempo precioso para implementar sua metodologia.

Análise Tática

A Chapecoense deve apostar na organização defensiva e nas transições rápidas, aproveitando os espaços que o Atlético-MG costuma deixar quando perde a bola. Se Dal Pozzo optar pelo 4-2-3-1, Giovanni Augusto terá liberdade para flutuar entre as linhas e abastecer Bolasie no comando do ataque.

A fragilidade defensiva da Chape, porém, pode ser explorada pelo Atlético-MG. O Galo tende a pressionar com os alas (Preciado pela direita e Renan Lodi pela esquerda) e buscar cruzamentos para Hulk, que segue como a principal referência ofensiva. Bernard e Victor Hugo são os responsáveis por conectar o meio-campo ao ataque.

Se Domínguez escalar três zagueiros, a tendência é que o Atlético-MG tenha mais posse de bola e controle territorial. A linha de cinco (três zagueiros mais dois alas) dá segurança defensiva, mas pode dificultar a criação em espaços reduzidos, problema que o Galo já enfrentou nesta temporada.

O ponto de vulnerabilidade do Atlético-MG como visitante é a transição defensiva. Quando perde a bola no campo ofensivo, o time demora a se recompor, e os contra-ataques rápidos podem ser letais. É exatamente nesse cenário que a Chapecoense costuma ser mais perigosa, com Ítalo e Bolasie explorando a velocidade pelos lados.

Pelo lado atleticano, a chance de gol pode surgir em jogadas de bola parada, setor em que Junior Alonso e Ruan Tressoldi oferecem grande perigo. A Chapecoense tem fragilidade nesse tipo de lance, algo que o Galo pode explorar com inteligência.

Prognóstico de placar exato para Chapecoense x Atlético-MG

🎯 Previsão de Placar Chapecoense 1 x 1 Atlético-MG O confronto coloca frente a frente duas equipes em momento de instabilidade no Brasileirão 2026. A Chapecoense não vence há cinco jogos, mas mantém invencibilidade como mandante na Arena Condá. Já o Atlético-MG vive grande dificuldade fora de casa, ainda sem pontuar como visitante na competição. A pausa da Data FIFA serviu como oportunidade de ajustes para ambos os lados. Gilmar Dal Pozzo trabalhou focado na preparação específica para o duelo, enquanto Eduardo Domínguez teve mais tempo para implementar suas ideias no comando do Galo. A Chapecoense está invicta como mandante no Brasileirão 2026, com uma vitória e três empates na Arena Condá

no Brasileirão 2026, com uma vitória e três empates na Arena Condá O Atlético-MG não pontuou em nenhum dos quatro jogos como visitante, marcando apenas um gol em quatro partidas

como visitante, marcando apenas um gol em quatro partidas A Chape tem uma das piores defesas da competição, com 11 gols sofridos em sete jogos (média de 1,57 por partida)

da competição, com 11 gols sofridos em sete jogos (média de 1,57 por partida) O Galo precisa de quase 12 finalizações para marcar um gol no Brasileirão, a 16ª pior taxa de conversão da Série A A análise aponta para um empate em 1 x 1. O Atlético-MG possui qualidade individual para sair na frente, especialmente em bolas paradas ou em jogadas de Hulk, mas a instabilidade defensiva como visitante pesa contra. A Chapecoense, forte em casa, deve equilibrar o jogo e aproveitar transições rápidas para buscar o empate, com destaque para Ítalo e Bolasie. Diante do desempenho irregular do Galo fora de casa, o empate aparece como resultado mais provável dentro do cenário atual.

Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Atlético-MG