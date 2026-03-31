Chapecoense x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (02/04)
Confira os palpites e informações de Chapecoense x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
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A Arena Condá recebe o confronto entre Chapecoense e Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo coloca frente a frente dois times que vivem momentos de instabilidade na competição e que precisam de uma reação urgente para não se aproximarem ainda mais da zona de rebaixamento.
A Chapecoense ocupa a 15ª colocação, com sete pontos em sete jogos, enquanto o Atlético-MG aparece em 13º, com oito pontos em oito rodadas disputadas. Os números das duas equipes estão muito aquém das expectativas, e a pausa da Data FIFA serviu como respiro para que ambos os elencos recalibrassem suas estratégias antes de voltarem a campo.
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Análise da partida
A Chapecoense vive uma sequência de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Desde a goleada por 4 x 2 sobre o Santos na estreia, na Arena Condá, o Verdão do Oeste não conseguiu mais vencer. Foram três empates em casa (3 x 3 com o Coritiba, 1 x 1 com o Grêmio e 0 x 0 com o Corinthians) e duas derrotas fora (1 x 0 para o São Paulo e 2 x 0 para o Internacional).
A defesa é o setor que mais preocupa Gilmar Dal Pozzo. A equipe catarinense sofreu 11 gols em sete partidas e só conseguiu manter a meta zerada uma vez, no empate sem gols contra o Corinthians. A média de gols sofridos coloca a Chape entre as piores defesas da Série A.
Em casa, o aproveitamento tampouco é animador. A única vitória na Arena Condá continua sendo a da primeira rodada, o que demonstra que o fator campo não tem sido o trunfo esperado para uma equipe recém-promovida.
Do outro lado, o Atlético-MG carrega um problema ainda mais alarmante: não pontuou em nenhuma das quatro partidas como visitante neste Brasileirão. São quatro derrotas em quatro jogos fora de Belo Horizonte, com apenas um gol marcado nessas partidas. O contraste com o desempenho em casa é evidente, já que, na Arena MRV, o Galo permanece invicto, somando duas vitórias e dois empates.
Na última rodada antes da pausa, o time de Eduardo Domínguez perdeu por 1 x 0 para o Fluminense, no Maracanã. Antes, havia vencido o São Paulo por 1 x 0 na Arena MRV, resultado que trouxe um pouco de alívio.
O ataque atleticano também sofre com a falta de eficiência. São apenas oito gols em oito jogos, e os dados indicam que o Galo precisa, em média, de quase 12 finalizações para balançar as redes. A taxa de conversão está entre as piores da competição.
Para a Chapecoense, o objetivo de curto prazo é acumular pontos e se distanciar do Z-4. Com um jogo a menos que a maioria dos rivais (a partida contra o Bahia, da 4ª rodada, foi adiada), a Chape ainda tem margem para se recuperar. Já o Atlético-MG precisa resolver seus problemas como visitante para não ver a temporada desandar de vez. Além do Brasileirão, o Galo ainda tem pela frente a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.
Outros palpites para Chapecoense x Atlético-MG
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Confrontos diretos
Chapecoense e Atlético-MG não se enfrentam desde outubro de 2021, quando empataram por 2 x 2 pela 24ª rodada daquele Brasileirão, na Arena Condá. No primeiro turno daquela edição, o Galo havia vencido por 1 x 0 no Mineirão. A Chapecoense disputou a Série B nos anos seguintes, o que interrompeu o confronto por quase cinco anos.
No panorama geral, o histórico registra 18 jogos entre as equipes. O Atlético-MG venceu seis vezes, a Chapecoense triunfou em cinco oportunidades e houve sete empates. Na Arena Condá, o equilíbrio é ainda maior: em nove confrontos, a Chape venceu três, o Galo ganhou dois e quatro partidas terminaram empatadas.
A maior goleada do Atlético-MG sobre a Chapecoense foi o 6 x 0 pela Copa do Brasil de 2010, no Mineirão. Em compensação, o maior triunfo do Verdão do Oeste aconteceu em 2015, quando a equipe catarinense venceu por 2 x 1 na Arena Condá, pelo Brasileirão.
Os dados apontam que os confrontos entre as duas equipes costumam ter gols. Dos 18 jogos, apenas dois terminaram em 0 x 0. O padrão sugere que este reencontro pela nona rodada pode seguir a mesma tendência.
Notícias de Chapecoense x Atlético-MG
Chapecoense
A Chapecoense contará com o elenco quase completo após a Data FIFA. Gilmar Dal Pozzo poupou os titulares na Copa Sul-Sudeste e trabalhou com foco total no duelo contra o Atlético-MG durante a pausa. O principal desfalque é o lateral-direito Everton, expulso nos acréscimos da derrota para o Internacional na oitava rodada.
O atacante Garcez, que vinha se recuperando de lesão no músculo reto femoral da coxa, segue como dúvida. Marcos Vinícius também está no departamento médico, com edema na panturrilha. A boa notícia é que Giovanni Augusto e Yannick Bolasie estão à disposição e devem ser titulares.
Escalação provável do Chapecoense (4-2-3-1): Léo Vieira; Walter Clar, Victor Caetano, Eduardo Doma e Bruno Leonardo; Higor Meritão e Camilo Reijers; Ítalo, Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira; Yannick Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Atlético-MG
No Atlético-MG, o zagueiro Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico no último sábado (28), após se recuperar de lesão na panturrilha esquerda. Ele desfalcou o time nos três jogos anteriores e está à disposição de Domínguez. Por outro lado, o volante Maycon segue lesionado e fora dos planos. Mamady Cissé, com problema no pé, também é baixa certa.
Os sete jogadores convocados por seleções (Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado pelo Equador, além de Vitão pela Seleção Brasileira Sub-20, entre outros) devem retornar a tempo para o confronto, já que o calendário do futebol brasileiro parou durante a Data FIFA.
Eduardo Domínguez segue em busca do time ideal. O treinador já utilizou 22 jogadores diferentes desde que assumiu o comando e testou ao menos três formações distintas. A tendência é que ele repita a base dos jogadores que atuaram em todas as partidas sob seu comando: Everson, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco e Victor Hugo.
Escalação provável do Atlético-MG (3-5-2): Everson; Junior Alonso, Ruan Tressoldi e Iván Román; Angelo Preciado, Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Renan Lodi; Bernard e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.
Destaques individuais de Chapecoense x Atlético-MG
Os Técnicos
Gilmar Dal Pozzo vive sua quarta passagem pela Chapecoense. O treinador foi responsável pelo acesso à Série A e manteve a base do elenco que subiu. Seu estilo é pragmático, com prioridade na organização defensiva e transições rápidas. O esquema preferencial é o 3-5-2, que já foi utilizado na maior parte da Série B 2025, embora Dal Pozzo tenha alternado com o 4-2-3-1 em algumas rodadas do Brasileirão.
O ponto forte do trabalho de Dal Pozzo é a sinergia com o grupo. Os jogadores conhecem bem os movimentos e a proposta de jogo. O ponto fraco, no entanto, é a pouca experiência do elenco na elite, o que se reflete nos 11 gols sofridos em sete jogos.
Do lado atleticano, Eduardo Domínguez completou um mês de trabalho em 25 de março e segue em processo de adaptação. O argentino de 47 anos chegou do Estudiantes de La Plata, onde foi campeão do Clausura Argentino em 2025. Seu estilo prioriza a marcação agressiva e o equilíbrio entre defesa e ataque, geralmente em um 4-2-3-1, embora já tenha utilizado variações com três zagueiros no Galo.
Domínguez deixou claro, em coletiva, que vai continuar testando peças até encontrar a formação ideal. A frase do treinador resume sua abordagem: quem não correr, não vai jogar. A pausa da Data FIFA deu a ele 12 dias de trabalho ininterrupto, tempo precioso para implementar sua metodologia.
Análise Tática
A Chapecoense deve apostar na organização defensiva e nas transições rápidas, aproveitando os espaços que o Atlético-MG costuma deixar quando perde a bola. Se Dal Pozzo optar pelo 4-2-3-1, Giovanni Augusto terá liberdade para flutuar entre as linhas e abastecer Bolasie no comando do ataque.
A fragilidade defensiva da Chape, porém, pode ser explorada pelo Atlético-MG. O Galo tende a pressionar com os alas (Preciado pela direita e Renan Lodi pela esquerda) e buscar cruzamentos para Hulk, que segue como a principal referência ofensiva. Bernard e Victor Hugo são os responsáveis por conectar o meio-campo ao ataque.
Se Domínguez escalar três zagueiros, a tendência é que o Atlético-MG tenha mais posse de bola e controle territorial. A linha de cinco (três zagueiros mais dois alas) dá segurança defensiva, mas pode dificultar a criação em espaços reduzidos, problema que o Galo já enfrentou nesta temporada.
O ponto de vulnerabilidade do Atlético-MG como visitante é a transição defensiva. Quando perde a bola no campo ofensivo, o time demora a se recompor, e os contra-ataques rápidos podem ser letais. É exatamente nesse cenário que a Chapecoense costuma ser mais perigosa, com Ítalo e Bolasie explorando a velocidade pelos lados.
Pelo lado atleticano, a chance de gol pode surgir em jogadas de bola parada, setor em que Junior Alonso e Ruan Tressoldi oferecem grande perigo. A Chapecoense tem fragilidade nesse tipo de lance, algo que o Galo pode explorar com inteligência.
Prognóstico de placar exato para Chapecoense x Atlético-MG
- A Chapecoense está invicta como mandante no Brasileirão 2026, com uma vitória e três empates na Arena Condá
- O Atlético-MG não pontuou em nenhum dos quatro jogos como visitante, marcando apenas um gol em quatro partidas
- A Chape tem uma das piores defesas da competição, com 11 gols sofridos em sete jogos (média de 1,57 por partida)
- O Galo precisa de quase 12 finalizações para marcar um gol no Brasileirão, a 16ª pior taxa de conversão da Série A
Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Atlético-MG
Melhor palpite do jogo: Chapecoense marcar o primeiro gol – Odd 2,20
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88
Palpite alternativo 2: Mais de 25,5 finalizações – Odd 1,78
Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,60
Palpite de placar exato: Chapecoense 1 x 1 Atlético-MG – Odd 6,00
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