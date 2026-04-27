Cerro Porteño x Palmeiras – Palpites, análise e odds (29/04)

Para o Palmeiras, cada etapa da Copa Libertadores 2026 é uma chance de saldar uma dívida. Vice-campeão em 2025, derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na final de Lima, o Verdão chega à terceira rodada do Grupo F como líder da chave, com quatro pontos, com o objetivo de voltar a erguer a taça continental pela quarta vez na história do clube.

O adversário desta quarta-feira é o Cerro Porteño, terceiro colocado com três pontos, na La Nueva Olla em Assunção. O estádio no Bairro Obrero é conhecido por sua atmosfera hostil para visitantes brasileiros, mas o histórico palmeirense neste endereço específico é singular: em oito visitas ao Cerro pela Libertadores, o Verdão jamais foi derrotado.

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Análise da partida

O Palmeiras chega a Assunção no melhor momento de sua temporada. Líder isolado do Brasileirão 2026 com 32 pontos, a equipe de Abel Ferreira soma dez vitórias, dois empates e uma derrota nas primeiras 15 rodadas do campeonato nacional, com oito jogos consecutivos sem perder na competição. A vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no último domingo, 26 de abril, reforçou a solidez de um time que venceu quatro dos últimos cinco jogos no Nacional.

Na Libertadores 2026, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla na estreia, em Barranquilla, antes de vencer o Sporting Cristal por 2 a 1 em São Paulo. O aproveitamento de 88% de Abel Ferreira na fase de grupos da competição nos cinco anos de seu comando (21 vitórias, dois empates e duas derrotas em 25 jogos) confirma como o Palmeiras converte consistência doméstica em resultados no continente.

O Cerro Porteño atravessa um momento menos estável. A derrota por 1 a 0 para o Sporting Cristal em Lima, na primeira rodada, foi seguida por uma resposta imediata: vitória por 1 a 0 sobre o Junior Barranquilla, em casa, na segunda rodada. No Apertura 2026 do Paraguai, o Ciclón oscila entre boas atuações e tropeços, com empate por 0 a 0 diante do Nacional e 1 a 1 contra o Sportivo Ameliano em sequências recentes.

O fator casa em La Nueva Olla não pode ser ignorado. O Cerro venceu o Junior Barranquilla no mesmo estádio na rodada anterior, e a torcida azul-e-vermelha sabe que este confronto é decisivo para manter a briga pela classificação. Uma derrota colocaria o Verdão a um passo de se classificar com três rodadas de antecedência, retirando qualquer margem de manobra dos paraguaios.

Palpites para Cerro Porteño x Palmeiras

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Confrontos diretos

O Cerro Porteño é o clube que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na história da Copa Libertadores. Em 16 duelos oficiais pela competição, o saldo é de dez vitórias palmeirenses, quatro empates e apenas duas derrotas, com 33 gols marcados e 11 sofridos. A última vitória do Ciclón sobre o Verdão em qualquer competição remonta a 2018, no Allianz Parque.

Os últimos seis confrontos diretos foram todos vencidos pelo Palmeiras, com 16 gols marcados e apenas um sofrido nesse período. O mais recente aconteceu em 7 de maio de 2025, neste mesmo estádio: vitória por 2 a 0, com gols de Estêvão e Vitor Roque, que garantiu ao Verdão a classificação antecipada às oitavas com aproveitamento perfeito. Antes disso, em 24 de maio de 2023, o Palmeiras também havia vencido em Assunção, por 3 a 0, com dois gols de Artur e um de Rony.

No Paraguai especificamente, o domínio palmeirense é imaculado. Em oito visitas à casa do Cerro pela Libertadores, o Palmeiras registra cinco vitórias e três empates. Nenhuma derrota em solo paraguaio. Os dados históricos, neste caso, convergem com o momento atual das duas equipes e sustentam o favoritismo do Verdão.

Notícias de Cerro Porteño e Palmeiras

Cerro Porteño: desfalques e dúvidas

Ariel Holan não divulgou desfalques confirmados para o confronto. Roberto "Gatito" Fernández, ex-Botafogo, segue como titular no gol do Ciclón, enquanto Pablo Vegetti, maior contratação do clube para 2026 — o argentino de 37 anos chega ao Paraguai com passagens recentes por Vasco, Belgrano e Instituto —, deve liderar o ataque. Vegetti acumula dois gols em 13 jogos na temporada e ainda não encontrou a regularidade que justifica sua reputação de goleador.

Quem mais produz no setor ofensivo é Cecilio Domínguez, com quatro gols em dez partidas. Juan Iturbe, com três gols em sete jogos, é outro que pode causar problemas nas transições. Piris da Motta, ex-Flamengo, organiza a saída de bola pelo meio, enquanto Mateo Klimowicz conecta o setor intermediário com o ataque pelos espaços interiores.

Provável escalação do Cerro Porteño (4-3-3): Roberto Fernández; Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana e Chaparro; Cecilio Domínguez, Jorge Morel e Wilder Viera; Klimowicz, Iturbe e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira não tem suspensos para a partida, mas opera com quatro baixas por lesão. O lateral-esquerdo Joaquin Piquerez rompeu o ligamento do tornozelo e deve ficar afastado pelos próximos meses. Vitor Roque precisará de cirurgia no tornozelo e só retornará ao campo após a Copa do Mundo de 2026, enquanto Paulinho segue em recondicionamento físico após cirurgia na tíbia.

Jefté também está fora com lesão na coxa, deixando Arthur como único lateral-esquerdo disponível. A boa notícia é o retorno de Murilo, que cumpriu suspensão no Brasileirão de domingo e está disponível para recompor a zaga titular ao lado de Gustavo Gómez. Ramón Sosa deve retomar espaço no trio de ataque após a sequência de jogos recentes.

Provável escalação do Palmeiras (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Ramón Sosa, Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Destaques individuais de Cerro Porteño x Palmeiras

Jogador destaque · Cerro Porteño Cecilio Domínguez 4 Gols na temporada 2026 10 Jogos disputados em 2026 Artilheiro Maior goleador do Ciclón na temporada Veloz Principal arma nas transições ofensivas Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 23 Jogos consecutivos pelo Palmeiras (série ativa) 33 Gols no Brasileirão pelo clube (7º histórico) Artilheiro Maior goleador do Verdão na temporada 9 Títulos conquistados pelo Palmeiras

Os técnicos

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 e acumula 250 vitórias em 424 jogos, uma marca sem precedentes na história do clube. O português conquistou dois títulos consecutivos da Libertadores (2020 e 2021), três Brasileirões e duas Copas do Brasil, além de ter levado o Verdão à final de 2025, onde o time perdeu para o Flamengo por 1 a 0 em Lima.

Ariel Holan, argentino de 58 anos, chegou ao Cerro Porteño para a temporada 2026 com um currículo respeitado no futebol sul-americano. Campeão da Copa Sul-Americana de 2017 pelo Independiente, o técnico também passou pelo Santos. No Ciclón, Holan tem o desafio de extrair consistência de um elenco que mistura referências experientes do futebol brasileiro com jogadores locais, equilibrando a exigência da Libertadores com a irregularidade demonstrada no Apertura 2026.

Análise tática

O Palmeiras deve se apresentar no 4-3-3 que tem sido a base de Abel Ferreira em 2026. Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de volantes que protege a defesa e distribui o jogo, com Allan funcionando como ligação entre o meio e o ataque. Jhon Arias, com 83% de aproveitamento nos jogos que disputou pelo Verdão, e Flaco López, em série de 23 jogos consecutivos, são as principais referências ofensivas.

A solidez defensiva do Palmeiras é outro fator que pesa na análise. Carlos Miguel registrou clean sheet em 50% dos 38 jogos que disputou pelo clube (19 partidas sem sofrer gols), com média de 0,68 gols sofridos por jogo neste século — melhor índice entre todos os goleiros que atuaram pelo clube nos últimos anos. A zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo, física e experiente, dificulta a referência aérea de Vegetti.

O Cerro deve trabalhar com um bloco organizado no meio-campo, apostando nas transições verticais com Iturbe pela velocidade e Klimowicz pelos espaços interiores. A lateral esquerda de Arthur, jovem e ainda em adaptação em jogos continentais, pode ser o ponto de atenção para o Palmeiras neste confronto, exposta pelas subidas de Velázquez pela direita do Cerro e pelas combinações entre Iturbe e Klimowicz. O Ciclón só marcou um gol em suas duas partidas na Libertadores 2026, o que aponta para um time com mais virtudes defensivas do que ofensivas na competição continental.

Pronóstico de placar exato para Cerro Porteño x Palmeiras

🎯 Palpite do Lance! Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras O Palmeiras nunca perdeu no Paraguai contra o Cerro Porteño em oito visitas pela Libertadores. Com Flaco López em 23 jogos consecutivos, Carlos Miguel com 50% de partidas sem sofrer gols e o Cerro com apenas um gol marcado em dois jogos na competição, os dados convergem para uma vitória visitante com poucas concessões defensivas. Seis vitórias consecutivas do Palmeiras sobre o Cerro ( 16 gols marcados, apenas um sofrido)

vitórias consecutivas do Palmeiras sobre o Cerro ( gols marcados, apenas sofrido) Carlos Miguel manteve clean sheet em 50% dos seus 38 jogos pelo Palmeiras na temporada

em 50% dos seus 38 jogos pelo Palmeiras na temporada O Cerro marcou apenas um gol em suas duas partidas na Libertadores 2026

gol em suas duas partidas na Libertadores 2026 O Palmeiras é o visitante com mais vitórias na história da Libertadores: 52 triunfos em 96 jogos fora do Brasil

Resumo dos palpites do Lance para Cerro Porteño x Palmeiras