Brighton x Chelsea – Palpites, análise e odds (21/04)

O Brighton recebe o Chelsea nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, no American Express Stadium, pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. Inicialmente programado para o fim de semana, o confronto foi antecipado devido à participação dos Blues na semifinal da Copa da Inglaterra no próximo domingo. As equipes chegam em momentos distintos: os Seagulls vivem sua fase mais consistente na temporada, enquanto os londrinos atravessam um período delicado sob o comando de Liam Rosenior.

A classificação evidencia o equilíbrio e a importância do duelo. Separados por apenas um ponto, Brighton e Chelsea disputam uma vaga em competições europeias. Os Blues ocupam a sexta posição, com 48 pontos, mas acumulam quatro derrotas consecutivas na liga sem marcar gols, ficando quatro pontos atrás do Liverpool, quinto colocado. Já o time comandado por Fabian Hürzeler aparece em nono lugar, com 47 pontos, embalado por uma sequência positiva onde venceu cinco dos seis jogos anteriores antes de empatar por 2 a 2 com o Tottenham, com gol nos acréscimos.

O histórico recente também pesa. Em 27 de setembro de 2025, o Brighton venceu o Chelsea por 3 a 1 em Stamford Bridge, encerrando uma invencibilidade de 12 jogos em casa do rival na competição, com dois gols de Danny Welbeck. Esse cenário recente reforça a leitura para o confronto.

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Análise da partida

O Brighton chega com o coletivo mais ajustado da temporada. Antes do empate em Londres, venceu cinco dos seis compromissos anteriores na Premier League, com triunfos sobre Liverpool, Burnley, Brentford, Nottingham Forest e Sunderland. A equipe se destaca pela intensidade sem a bola, liderando a liga em recuperações no terço final e figurando entre as melhores em sequências de pressão, refletindo a proposta ofensiva de Hürzeler.

Individualmente, nomes como Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh e Jack Hinshelwood têm papel central nesse momento positivo. Do outro lado, o Chelsea vive um colapso preocupante. A derrota para o Manchester United marcou o quarto jogo seguido sem marcar na liga, sequência que não ocorria desde 1998. Desde a vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa no início de março, o time não venceu nem balançou as redes na Premier League.

Os números refletem a queda de rendimento. Projeções indicam o Chelsea com maiores chances de terminar na sexta posição, distante da zona de classificação direta à Champions League. Diante disso, o confronto ganha contornos decisivos para ambos, com o Brighton em ascensão e os Blues pressionados por uma reação imediata.

Outros palpites para Brighton x Chelsea

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Confrontos diretos

Chelsea e Brighton já se enfrentaram 27 vezes em competições oficiais. O retrospecto geral ainda favorece os Blues, com 16 vitórias, contra seis dos Seagulls, além de cinco empates. No entanto, o cenário recente aponta para um equilíbrio maior: o Brighton venceu quatro dos últimos sete confrontos pela Premier League, incluindo o 3 a 0 em fevereiro de 2025 e o 3 a 1 no primeiro turno desta temporada.

No duelo disputado em Stamford Bridge, em setembro passado, Enzo Fernández abriu o placar para o Chelsea ainda no primeiro tempo. Após a expulsão de Trevoh Chalobah no início da etapa final, o Brighton cresceu na partida: Danny Welbeck empatou de cabeça, Maxim De Cuyper virou nos acréscimos e o próprio Welbeck fechou o placar em 3 a 1.

O retrospecto no American Express Stadium reforça essa tendência recente. O Brighton venceu dois dos últimos três jogos em casa contra o Chelsea pela Premier League, tendo como principal referência o triunfo por 3 a 0 em fevereiro de 2025.

Notícias de Brighton x Chelsea

Brighton

O Brighton conta com reforços importantes para o confronto. O capitão Lewis Dunk retorna após cumprir suspensão, enquanto o técnico Fabian Hürzeler também volta à área técnica depois de dois jogos afastado. Por outro lado, o treinador ainda não poderá contar com Adam Webster e Stefanos Tzimas, ambos fora da temporada por lesões no joelho. James Milner é dúvida, e Diego Gómez deixou o último jogo com problemas físicos. No ataque, Danny Welbeck segue como principal referência, com 12 gols na Premier League.

Escalação provável do Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Yasin Ayari e Pascal Gross; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood e Kaoru Mitoma; Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Chelsea

No Chelsea, a lista de desfalques segue extensa. Reece James continua em recuperação de lesão na coxa, enquanto Trevoh Chalobah trata problema no tornozelo. Levi Colwill segue fora após cirurgia no joelho, e Jamie Gittens também é baixa por lesão muscular. Já Mykhaylo Mudryk permanece suspenso por questões antidoping.

Entre as dúvidas, João Pedro ainda depende de evolução física para ter presença confirmada, enquanto Wesley Fofana, após pancada nas costelas, deve estar disponível. No meio-campo, Enzo Fernández voltou a atuar após cumprir suspensão interna e deve seguir como peça-chave da equipe para o duelo.

Escalação provável do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro (Liam Delap). Técnico: Liam Rosenior.

Destaques individuais de Brighton x Chelsea

Jogador destaque · Brighton Danny Welbeck 12 Gols na Premier League 2025/26 — artilheiro do Brighton e a um tento do recorde do clube na era PL 7 Participações em gols em oito jogos da Premier League contra o Chelsea pelo Brighton (cinco gols e duas assistências) 32 Jogos pela Premier League nesta temporada — regularidade mesmo aos 35 anos 3 Gols em quatro partidas no mês de março — indicado a jogador do mês da Premier League Jogador destaque · Chelsea João Pedro 14 Gols na Premier League 2025/26 — artilheiro do Chelsea na competição 19 Gols em todas as competições nesta temporada de estreia com a camisa dos Blues 5 Assistências — líder em criação ofensiva do Chelsea na Premier League 0,54 Gols por partida — 15º colocado entre todos os jogadores da Premier League

Os Técnicos

Fabian Hürzeler, aos 33 anos, tornou-se o técnico mais jovem a assumir um clube de forma permanente na história da Premier League ao chegar ao Brighton em 2024. Na temporada 2025/26, consolidou o modelo de marcação individual em bloco alto e pressão agressiva que já aplicava no St. Pauli, com o Brighton liderando a liga em recuperações no campo ofensivo.

O resultado é uma equipe cada vez mais alinhada à proposta do treinador. Após um período de instabilidade entre dezembro e fevereiro, o time evoluiu de forma consistente e entrou na disputa por uma vaga na Liga Europa ou na Conference League.

Já Liam Rosenior, de 41 anos, vive cenário oposto no Chelsea. Contratado em janeiro para substituir Enzo Maresca, o inglês teve início promissor, com quatro vitórias consecutivas na Premier League, mas o desempenho despencou nos últimos dois meses.

Desde 1º de março, nenhum clube das cinco principais ligas europeias perdeu mais partidas do que o Chelsea em todas as competições. A eliminação por 8 a 2 no agregado para o Paris Saint-Germain na Champions League, somada à sequência de quatro derrotas seguidas sem marcar na liga, aumentou a pressão sobre o treinador, que já admitiu a necessidade urgente de voltar a vencer.

Análise Tática

A disputa tática deve girar em torno de quem conseguirá impor o ritmo de jogo. Fabian Hürzeler organiza o Brighton em um 4-2-3-1 com pressão alta e marcação individual na saída adversária. Pelos lados, Kaoru Mitoma e Yankuba Minteh exploram velocidade para atacar os espaços, enquanto Yasin Ayari e Pascal Gross garantem equilíbrio no meio-campo.

A fragilidade defensiva do Chelsea é um ponto sensível diante desse cenário. A equipe sofreu sete gols nos últimos quatro jogos e perdeu consistência sem Reece James e Trevoh Chalobah. Wesley Fofana ainda inspira cuidados após lesão recente, e uma eventual ausência reduziria ainda mais as opções defensivas de Liam Rosenior.

No setor ofensivo, os Blues dependem da conexão entre Cole Palmer e o centroavante para progredir. Com João Pedro ou Liam Delap como referência, a equipe tenta explorar o espaço entre linhas, justamente uma zona onde o Brighton pode conceder oportunidades ao pressionar alto. Garnacho ou Pedro Neto, pela direita, surge como alternativa para aproveitar avanços defensivos, especialmente pelo setor de Ferdi Kadioglu.

O aspecto emocional também pode influenciar o duelo. O Brighton atua com confiança, acostumado a reagir e decidir jogos nos minutos finais, enquanto o Chelsea chega pressionado pelos resultados recentes e pelo risco de repetir falhas em momentos decisivos, algo já reconhecido publicamente por Rosenior.

Entre os pontos-chave, a transição defensiva é o principal alerta para os Seagulls: se o Chelsea recuperar a posse no meio e acionar Palmer com espaço, há potencial de desequilíbrio. Já para os Blues, a bola parada defensiva exige atenção redobrada, já que o Brighton tem sido eficiente nesse fundamento, como demonstrado no confronto do primeiro turno.

Prognóstico de placar exato para Brighton x Chelsea

🎯 Previsão de Placar Brighton 2 x 1 Chelsea O Brighton & Hove Albion venceu cinco dos seis jogos anteriores ao empate com o Tottenham Hotspur e atua no American Express Stadium diante de um adversário em crise. O Chelsea chega após quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar gols, algo que não acontecia desde 1998, aumentando a pressão sobre Liam Rosenior. Com Fabian Hürzeler de volta ao banco e comandando uma equipe em seu melhor momento coletivo na temporada, o cenário favorece os donos da casa. A tendência é de uma vitória por margem mínima dos Seagulls, com o Chelsea até podendo encerrar o jejum ofensivo, mas sem consistência suficiente para acompanhar o ritmo do adversário. O retrospecto recente, os problemas defensivos dos visitantes e a boa fase de Danny Welbeck reforçam essa leitura. O Brighton venceu quatro dos últimos sete confrontos pela Premier League contra o Chelsea, incluindo o 3 x 1 em Stamford Bridge no primeiro turno

confrontos pela Premier League contra o Chelsea, incluindo o em Stamford Bridge no primeiro turno O Chelsea perdeu quatro jogos seguidos na Premier League sem marcar gols, sequência que não acontecia desde fevereiro e março de 1998

na Premier League sem marcar gols, sequência que não acontecia desde fevereiro e março de 1998 Danny Welbeck acumula cinco gols e duas assistências em oito jogos da Premier League contra o Chelsea pelo Brighton

em oito jogos da Premier League contra o Chelsea pelo Brighton O Brighton lidera a Premier League em recuperações no campo ofensivo , com 264 bolas recuperadas no terço final, cenário ideal contra um Chelsea com desfalques na defesa

, com 264 bolas recuperadas no terço final, cenário ideal contra um Chelsea com desfalques na defesa O Brighton venceu dois dos últimos três encontros em casa contra o Chelsea na Premier League, com o 3 x 0 de fevereiro de 2025 como referência mais recente

Resumo dos palpites do Lance para Brighton x Chelsea