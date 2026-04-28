Braga x Freiburg – Palpites, análise e odds (30/04)

Braga e Freiburg se encontram pela primeira vez em suas histórias nesta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, às 16h (horário de Brasília), em uma semi-final da Liga Europa que coloca em campo dois projetos com trajetórias distintas mas igualmente inesperadas nesta temporada. Para Os Arsenalistas, a vaga inédita na final desde 2011 está ao alcance. Para o Freiburg, sequer existia um precedente: o clube da Floresta Negra nunca havia chegado às semi-finais de uma competição europeia antes desta edição.

A campanha de Braga nesta Liga Europa foi construída sobre uma marca específica: a capacidade de virar resultados adversos. O time de Carlos Vicens perdeu o primeiro jogo das oitavas de final por 2 x 0 em Budapeste, reverteu para 4 x 0 em casa; chegou ao primeiro jogo das quartas de final empatando por 1 x 1 com o Betis no Estádio Municipal, e depois foi ao Benito Villamarín e venceu de 4 x 2. O Freiburg, por outro lado, chegou até aqui nas asas de uma série de resultados europeus expressivos: 11 gols nas últimas três partidas da competição, incluindo uma goleada de 5 x 1 sobre o Genk e uma eliminação do Celta Vigo em dois jogos.

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Análise da partida

No campeonato português, o Braga ocupa a quarta colocação na tabela, com uma identidade ofensiva construída ao longo da temporada sob Vicens. Rodrigo Zalazar acumulou 15 gols na Primeira Liga; Pau Victor e Fran Navarro complementam a linha de frente com mobilidade e presença. O dado mais revelador, porém, é defensivo: Os Arsenalistas não ficaram um jogo sequer sem marcar em casa nos últimos 18 compromissos, seja pela Liga Europa, seja pelo campeonato.

A derrota de 1 x 2 para o Santa Clara, na véspera desta semi-final, representou o primeiro tropeço doméstico do Braga em mais de um mês. Vicens optou por uma escalação alternativa nessa partida, com Zalazar de volta como a principal exceção. O resultado foi irrelevante no cenário europeu, mas a gestão de lesões que deixou Sikou Niakate, Adrian Barisic, Bright Arrey-Mbi e Diego Rodrigues de fora exigirá adaptações no time titular desta quinta-feira.

O Freiburg atravessou sete dias intensos antes de chegar a Portugal. Na quarta-feira, 23 de abril, o clube cedeu à virada do Stuttgart nas semi-finais da Copa da Alemanha: Maximilian Eggestein havia aberto o placar no MHP Arena, mas Deniz Undav empatou e Tiago Tomás converteu o gol da classificação aos 119 minutos da prorrogação. Três dias depois, o time alemão foi a Dortmund com um grupo cheio de reservas e sofreu uma derrota por 4 x 0, com o placar já em 3 x 1 aos 31 minutos.

Na Bundesliga, o Freiburg ocupa a oitava colocação, fora das vagas europeias domésticas. O foco de Julian Schuster durante as últimas semanas foi inequívoco: a Liga Europa é a prioridade absoluta. O desgaste físico acumulado em três jogos durante oito dias será a principal variável a monitorar no Estádio Municipal de Braga.

Palpites para Braga x Freiburg

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Confrontos diretos

Braga e Freiburg nunca se enfrentaram em nenhuma competição. Esta semi-final é literalmente o primeiro duelo na história entre os dois clubes. O único precedente do Freiburg contra um clube português veio em 2013/14, quando os alemães empataram duas vezes com o Estoril no grupo da Liga Europa: 1 x 1 em casa e 0 x 0 fora.

O retrospecto do Braga contra clubes alemães em competições europeias é desfavorável nas fases eliminatórias. Os portugueses venceram cinco dos 13 jogos disputados contra equipes da Bundesliga no geral, mas nas fases a eliminatório, o histórico é de um empate e três derrotas em quatro partidas. Braga ainda não venceu um duelo eliminatório europeu contra oposição alemã, o que torna esta ocasião duplamente histórica.

Notícias do Braga e Freiburg

Braga: desfalques e dúvidas

Carlos Vicens tem cinco baixas confirmadas por lesão: Florian Grillitsch, Sikou Niakaté, Adrian Leon Barisic, Bright Arrey-Mbi e Diego Rodrigues estão todos fora. O volante Gabriel Moscardo cumpre suspensão e também desfalca a equipe. A combinação das ausências deve forçar ajustes na linha defensiva, com Paulo Oliveira provavelmente assumindo a zaga central ao lado de Vitor Carvalho e Gustaf Lagerbielke no esquema de três defensores.

Rodrigo Zalazar, que retornou ao time no jogo contra o Santa Clara, deve aparecer entre os meias adiantados ao lado de Ricardo Horta. Pau Victor é o nome provável no centro do ataque. O experiente João Moutinho, Florian Grillitsch (emprestado pelo Hoffenheim) e Jean-Baptiste Gorby disputam as vagas no meio-campo; Demir Ege Tiknaz pode ser acionado na zaga caso o técnico opte por maior segurança.

Provável escalação do Braga (3-4-2-1): Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Vitor Carvalho; Victor Gomez, Jean-Baptiste Gorby, João Moutinho, Gabri Martinez; Ricardo Horta, Rodrigo Zalazar; Pau Victor. Técnico: Carlos Vicens.

Freiburg: desfalques e dúvidas

Julian Schuster enfrenta um cenário de desgaste físico após a maratona de três jogos em oito dias. Max Rosenfelder está fora com lesão muscular na coxa e Patrick Osterhage se recupera de cirurgia no joelho. Jordy Makengo e Philipp Treu passaram por testes físicos de última hora e são dúvidas para o jogo, o que pode alterar a faixa esquerda da defesa.

Vincenzo Grifo, poupado na derrota para o Dortmund, deve retornar como titular. Noah Atubolu e Matthias Ginter cumpriram os 1.080 minutos de Liga Europa desta edição sem serem substituídos, mais do que qualquer outro jogador desta semi-final, e são os pilares inegociáveis do time. Yuito Suzuki e Niklas Beste completam os meias adiantados.

Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Destaques individuais de Braga x Freiburg

Jogador destaque · Braga Ricardo Horta 32 Participações em gols pela Liga Europa (carreira no Braga) 18 Jogos seguidos em casa com gol marcado pelo Braga 4–2 Agregado contra o Betis, com Horta como peça central Líder Principal articulador do ataque de Vicêns em campo Jogador destaque · Freiburg Vincenzo Grifo 10 Gols na Liga Europa (30 jogos) 6 Assistências na Liga Europa (30 jogos) 16 Participações diretas: só Pellegrini supera desde 2022/23 11 Gols do Freiburg nas 3 últimas partidas de Liga Europa

Os técnicos

Carlos Vicens chegou ao Braga com uma bagagem de elite: quatro anos como assistente de Pep Guardiola no Manchester City, período em que o clube conquistou a Liga dos Campeões, duas Premier Leagues e a FA Cup. A influência desse estágio é visível na abordagem ofensiva de Os Arsenalistas, na capacidade de pressionar alto e de reconfigurar o time no intervalo, o que foi determinante na virada de 4 x 0 sobre o Ferencváros e na ressurreição em Sevilha.

Julian Schuster está no segundo ano como técnico principal do Freiburg, tendo assumido o comando após a saída de Christian Streich em 2023. O clube de Baden nunca havia avançado além das oitavas de final de um torneio europeu antes desta temporada. Schuster respondeu a cada fase com frieza, declarando após a eliminação do Celta Vigo: É a primeira vez que podemos jogar numa semi-final. É um momento muito histórico. Vamos continuar a trabalhar. A eliminação na Copa da Alemanha, decidida aos 119 minutos, impõe uma reciclagem psicológica imediata.

Análise tática

O Braga deve se organizar no seu habitual 3-4-2-1, explorando a largura com os alas Victor Gomez e Gabri Martinez para criar desequilíbrio nas costas dos laterais do Freiburg. A linha de três zagueiros permite que o time pressione alto na saída do adversário sem comprometer a estabilidade central. Com as cinco ausências no elenco, porém, o timing de uma pressão bem-sucedida é ainda mais determinante, pois o contra-ataque vertical de Yuito Suzuki pelo corredor é um perigo imediato.

O Freiburg, no seu 4-2-3-1, tem em Vincenzo Grifo o ponto de articulação ofensiva. O capitão italiano controla o ritmo pela esquerda e distribui bolas para as chegadas de Suzuki e Beste. Nas bolas paradas, Grifo é particularmente perigoso contra uma defesa reconfigurada: com dez gols e seis assistências em 30 jogos de Liga Europa, ele é um dos mais produtivos da competição desde 2022/23. A linha defensiva do Braga, afetada pelas ausências, terá de ser precisa no posicionamento em situações de bola parada no campo defensivo.

O grande confronto tático desta primeira mão será entre o bloco alto do Braga e a transição vertical do Freiburg. Se Os Arsenalistas conseguirem recuperar a bola rapidamente no terço do adversário, Horta e Zalazar têm os recursos técnicos para criar situações de gol com poucas trocas de passes. Se os alemães saírem rápido pelos corredores, Suzuki e Matanovic são ameaças concretas nas costas da linha de três. O fato de este ser o primeiro encontro entre os dois clubes adiciona uma camada de imprevisibilidade genuína ao jogo.

Prognóstico de placar exato para Braga x Freiburg

🎯 Palpite do Lance! Braga 2 x 1 Freiburg O Braga leva vantagem no Estádio Municipal, mas a defesa reconfigurada e o poder ofensivo do Freiburg na Liga Europa tornam quase certo que os alemães vão balançar as redes. Os dados sugerem um triunfo estreito dos anfitriões, com o cenário de Braga saindo com uma vantagem mínima para o segundo jogo. Braga marcou em 18 jogos consecutivos em casa em todas as competições

jogos consecutivos em casa em todas as competições Freiburg marcou 11 gols nas últimas três partidas de Liga Europa

gols nas últimas partidas de Liga Europa Grifo tem dez gols e seis assistências em 30 jogos de Liga Europa

gols e seis assistências em jogos de Liga Europa Braga nunca venceu uma fase eliminatória europeia contra clubes alemães: histórico de D1 L3

Resumo dos palpites do Lance para Braga x Freiburg