Braga x Freiburg – Palpites, análise e odds (30/04)
Veja os palpites e informações de Braga x Freiburg pela Liga Europa
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Braga e Freiburg se encontram pela primeira vez em suas histórias nesta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, às 16h (horário de Brasília), em uma semi-final da Liga Europa que coloca em campo dois projetos com trajetórias distintas mas igualmente inesperadas nesta temporada. Para Os Arsenalistas, a vaga inédita na final desde 2011 está ao alcance. Para o Freiburg, sequer existia um precedente: o clube da Floresta Negra nunca havia chegado às semi-finais de uma competição europeia antes desta edição.
A campanha de Braga nesta Liga Europa foi construída sobre uma marca específica: a capacidade de virar resultados adversos. O time de Carlos Vicens perdeu o primeiro jogo das oitavas de final por 2 x 0 em Budapeste, reverteu para 4 x 0 em casa; chegou ao primeiro jogo das quartas de final empatando por 1 x 1 com o Betis no Estádio Municipal, e depois foi ao Benito Villamarín e venceu de 4 x 2. O Freiburg, por outro lado, chegou até aqui nas asas de uma série de resultados europeus expressivos: 11 gols nas últimas três partidas da competição, incluindo uma goleada de 5 x 1 sobre o Genk e uma eliminação do Celta Vigo em dois jogos.
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Análise da partida
No campeonato português, o Braga ocupa a quarta colocação na tabela, com uma identidade ofensiva construída ao longo da temporada sob Vicens. Rodrigo Zalazar acumulou 15 gols na Primeira Liga; Pau Victor e Fran Navarro complementam a linha de frente com mobilidade e presença. O dado mais revelador, porém, é defensivo: Os Arsenalistas não ficaram um jogo sequer sem marcar em casa nos últimos 18 compromissos, seja pela Liga Europa, seja pelo campeonato.
A derrota de 1 x 2 para o Santa Clara, na véspera desta semi-final, representou o primeiro tropeço doméstico do Braga em mais de um mês. Vicens optou por uma escalação alternativa nessa partida, com Zalazar de volta como a principal exceção. O resultado foi irrelevante no cenário europeu, mas a gestão de lesões que deixou Sikou Niakate, Adrian Barisic, Bright Arrey-Mbi e Diego Rodrigues de fora exigirá adaptações no time titular desta quinta-feira.
O Freiburg atravessou sete dias intensos antes de chegar a Portugal. Na quarta-feira, 23 de abril, o clube cedeu à virada do Stuttgart nas semi-finais da Copa da Alemanha: Maximilian Eggestein havia aberto o placar no MHP Arena, mas Deniz Undav empatou e Tiago Tomás converteu o gol da classificação aos 119 minutos da prorrogação. Três dias depois, o time alemão foi a Dortmund com um grupo cheio de reservas e sofreu uma derrota por 4 x 0, com o placar já em 3 x 1 aos 31 minutos.
Na Bundesliga, o Freiburg ocupa a oitava colocação, fora das vagas europeias domésticas. O foco de Julian Schuster durante as últimas semanas foi inequívoco: a Liga Europa é a prioridade absoluta. O desgaste físico acumulado em três jogos durante oito dias será a principal variável a monitorar no Estádio Municipal de Braga.
Palpites para Braga x Freiburg
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Confrontos diretos
Braga e Freiburg nunca se enfrentaram em nenhuma competição. Esta semi-final é literalmente o primeiro duelo na história entre os dois clubes. O único precedente do Freiburg contra um clube português veio em 2013/14, quando os alemães empataram duas vezes com o Estoril no grupo da Liga Europa: 1 x 1 em casa e 0 x 0 fora.
O retrospecto do Braga contra clubes alemães em competições europeias é desfavorável nas fases eliminatórias. Os portugueses venceram cinco dos 13 jogos disputados contra equipes da Bundesliga no geral, mas nas fases a eliminatório, o histórico é de um empate e três derrotas em quatro partidas. Braga ainda não venceu um duelo eliminatório europeu contra oposição alemã, o que torna esta ocasião duplamente histórica.
Notícias do Braga e Freiburg
Braga: desfalques e dúvidas
Carlos Vicens tem cinco baixas confirmadas por lesão: Florian Grillitsch, Sikou Niakaté, Adrian Leon Barisic, Bright Arrey-Mbi e Diego Rodrigues estão todos fora. O volante Gabriel Moscardo cumpre suspensão e também desfalca a equipe. A combinação das ausências deve forçar ajustes na linha defensiva, com Paulo Oliveira provavelmente assumindo a zaga central ao lado de Vitor Carvalho e Gustaf Lagerbielke no esquema de três defensores.
Rodrigo Zalazar, que retornou ao time no jogo contra o Santa Clara, deve aparecer entre os meias adiantados ao lado de Ricardo Horta. Pau Victor é o nome provável no centro do ataque. O experiente João Moutinho, Florian Grillitsch (emprestado pelo Hoffenheim) e Jean-Baptiste Gorby disputam as vagas no meio-campo; Demir Ege Tiknaz pode ser acionado na zaga caso o técnico opte por maior segurança.
Provável escalação do Braga (3-4-2-1): Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Vitor Carvalho; Victor Gomez, Jean-Baptiste Gorby, João Moutinho, Gabri Martinez; Ricardo Horta, Rodrigo Zalazar; Pau Victor. Técnico: Carlos Vicens.
Freiburg: desfalques e dúvidas
Julian Schuster enfrenta um cenário de desgaste físico após a maratona de três jogos em oito dias. Max Rosenfelder está fora com lesão muscular na coxa e Patrick Osterhage se recupera de cirurgia no joelho. Jordy Makengo e Philipp Treu passaram por testes físicos de última hora e são dúvidas para o jogo, o que pode alterar a faixa esquerda da defesa.
Vincenzo Grifo, poupado na derrota para o Dortmund, deve retornar como titular. Noah Atubolu e Matthias Ginter cumpriram os 1.080 minutos de Liga Europa desta edição sem serem substituídos, mais do que qualquer outro jogador desta semi-final, e são os pilares inegociáveis do time. Yuito Suzuki e Niklas Beste completam os meias adiantados.
Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. Técnico: Julian Schuster.
Destaques individuais de Braga x Freiburg
Os técnicos
Carlos Vicens chegou ao Braga com uma bagagem de elite: quatro anos como assistente de Pep Guardiola no Manchester City, período em que o clube conquistou a Liga dos Campeões, duas Premier Leagues e a FA Cup. A influência desse estágio é visível na abordagem ofensiva de Os Arsenalistas, na capacidade de pressionar alto e de reconfigurar o time no intervalo, o que foi determinante na virada de 4 x 0 sobre o Ferencváros e na ressurreição em Sevilha.
Julian Schuster está no segundo ano como técnico principal do Freiburg, tendo assumido o comando após a saída de Christian Streich em 2023. O clube de Baden nunca havia avançado além das oitavas de final de um torneio europeu antes desta temporada. Schuster respondeu a cada fase com frieza, declarando após a eliminação do Celta Vigo: É a primeira vez que podemos jogar numa semi-final. É um momento muito histórico. Vamos continuar a trabalhar. A eliminação na Copa da Alemanha, decidida aos 119 minutos, impõe uma reciclagem psicológica imediata.
Análise tática
O Braga deve se organizar no seu habitual 3-4-2-1, explorando a largura com os alas Victor Gomez e Gabri Martinez para criar desequilíbrio nas costas dos laterais do Freiburg. A linha de três zagueiros permite que o time pressione alto na saída do adversário sem comprometer a estabilidade central. Com as cinco ausências no elenco, porém, o timing de uma pressão bem-sucedida é ainda mais determinante, pois o contra-ataque vertical de Yuito Suzuki pelo corredor é um perigo imediato.
O Freiburg, no seu 4-2-3-1, tem em Vincenzo Grifo o ponto de articulação ofensiva. O capitão italiano controla o ritmo pela esquerda e distribui bolas para as chegadas de Suzuki e Beste. Nas bolas paradas, Grifo é particularmente perigoso contra uma defesa reconfigurada: com dez gols e seis assistências em 30 jogos de Liga Europa, ele é um dos mais produtivos da competição desde 2022/23. A linha defensiva do Braga, afetada pelas ausências, terá de ser precisa no posicionamento em situações de bola parada no campo defensivo.
O grande confronto tático desta primeira mão será entre o bloco alto do Braga e a transição vertical do Freiburg. Se Os Arsenalistas conseguirem recuperar a bola rapidamente no terço do adversário, Horta e Zalazar têm os recursos técnicos para criar situações de gol com poucas trocas de passes. Se os alemães saírem rápido pelos corredores, Suzuki e Matanovic são ameaças concretas nas costas da linha de três. O fato de este ser o primeiro encontro entre os dois clubes adiciona uma camada de imprevisibilidade genuína ao jogo.
Prognóstico de placar exato para Braga x Freiburg
- Braga marcou em 18 jogos consecutivos em casa em todas as competições
- Freiburg marcou 11 gols nas últimas três partidas de Liga Europa
- Grifo tem dez gols e seis assistências em 30 jogos de Liga Europa
- Braga nunca venceu uma fase eliminatória europeia contra clubes alemães: histórico de D1 L3
Resumo dos palpites do Lance para Braga x Freiburg
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo: Braga vence – Odd 2,42 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols – Odd 2,12 na Superbet
Palpite alternativo 3: Vincenzo Grifo marca a qualquer momento – Odd 4,33 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Braga 2 x 1 Freiburg – Odd 9,00 na Betsson
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