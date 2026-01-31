Botafogo x Fluminense – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Botafogo x Fluminense pelo Campeonato Carioca. O clássico acontece neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela quinta rodada do Cariocão 2026. O Clássico Vovô marca o último clássico das equipes na primeira fase da competição. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Botafogo x Fluminense (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Clássico Vovô pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2026 reúne dois times em momento muito semelhante. Botafogo e Fluminense chegam embalados, ambos com três vitórias consecutivas, o que eleva o nível de confiança, mas também tende a gerar um confronto mais estudado. Em clássicos desse porte, especialmente na primeira fase do Estadual, a gestão de risco costuma pesar, com equipes priorizando equilíbrio defensivo e controle emocional.

Além disso, o contexto da tabela e o fato de ser o último clássico da fase inicial aumentam o peso estratégico do resultado. Com campanhas próximas e objetivos claros de classificação, a tendência é de um jogo travado em muitos momentos, com alternância de domínio e poucas concessões claras, cenário que sustenta a leitura de igualdade ao fim dos 90 minutos.

Botafogo chega com 3 vitórias consecutivas no Campeonato Carioca Fluminense também soma 3 vitórias seguidas na competição 30% dos jogos envolvendo Botafogo ou Fluminense na temporada terminaram empatados

Outros palpites para Botafogo x Fluminense

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O mercado de ambas as equipes marcam encontra suporte no momento recente do Fluminense, que teve gols dos dois lados em quatro de seus últimos cinco jogos, refletindo uma equipe produtiva ofensivamente, mas que também concede espaços. Diante de um clássico equilibrado, a tendência é de oportunidades para ambos os ataques ao longo da partida.

Já os palpites em mais de 4,5 cartões e Botafogo para marcar o primeiro gol se apoiam em padrões claros de jogo. O clássico apresenta alta carga competitiva, com oito de dez jogos recentes de Botafogo e Fluminense ultrapassando a linha de cartões, índice que se repete no recorte individual do Botafogo. Além disso, o time alvinegro costuma começar forte: foi o primeiro a marcar em cinco de cinco jogos recentes e em 9 de 10 partidas no recorte ampliado, reforçando a leitura de pressão inicial.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega ao clássico como líder do Grupo B, com 9 pontos, sustentando um início sólido no Campeonato Carioca. A equipe vive bom momento competitivo, vem de vitória na rodada anterior e mostra força principalmente na intensidade inicial e na organização defensiva, fatores que explicam o desempenho consistente na competição.

O ponto forte segue sendo a capacidade de pressionar alto e sair na frente no placar, enquanto a principal fragilidade aparece na gestão do jogo quando perde o controle do meio-campo. Não há registro de desfalques determinantes, o que mantém o time próximo da força máxima.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santi Rodríguez, Montoro e Alex Telles (Nathan Fernandes); Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Fluminense - Momento e escalação

Já o Fluminense, líder do Grupo A também com 9 pontos, entra no clássico com objetivos semelhantes: uma vitória pode encaminhar classificação antecipada às quartas de final, dependendo dos demais resultados da penúltima rodada.

O time tricolor vem de triunfo, mantém bom volume ofensivo e se destaca pela qualidade técnica e circulação de bola, mas ainda apresenta vulnerabilidades defensivas, especialmente em transições rápidas, aspecto sensível diante do Botafogo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Fluminense

O histórico recente entre Botafogo e Fluminense fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo x Fluminense

28/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

26/04/2025 – Botafogo 2 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

29/01/2025 – Botafogo 2 x 1 Fluminense (Campeonato Carioca)

21/09/2024 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

11/06/2024 – Botafogo 1 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Fluminense

Menos de 2,5 gols em quatro de cinco confrontos entre Botafogo e Fluminense Botafogo abriu o placar em nove de dez clássicos Mais de 4,5 cartões em oito de dez jogos do Clássico Vovô Menos de 10,5 escanteios em cinco partidas do duelo Botafogo perdeu apenas um dos últimos nove confrontos

Comparação de Odds para Botafogo x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,82 Betano 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,85

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo x Fluminense

Resultado: Empate (3,00 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,71 na Betsson) Mais de 4,5 cartões (1,76 na Superbet) Marcar primeiro gol: Botafogo (1,89 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.