Botafogo x Chapecoense – Palpites, análise e odds (21/04)

O Botafogo recebe a Chapecoense nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O reencontro acontece três dias depois da goleada por 4 x 1 que o Glorioso aplicou na Arena Condá, no fim de semana, pelo Brasileirão, e a vantagem psicológica é evidente.

O peso financeiro da partida não é menor. No novo formato da competição, em que os clubes da Série A só entram a partir desta fase, cada classificado embolsa R$ 2 milhões garantidos, com um potencial máximo de R$ 96 milhões para o time que erguer a taça. O confronto entre Botafogo e Chapecoense, avaliado em R$ 848,66 milhões em valores de mercado somados, é o sexto duelo mais caro da rodada.

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Análise da partida

A vitória do fim de semana recolocou o Botafogo na sétima posição do Brasileirão, com 16 pontos, e completou seis jogos de invencibilidade na temporada. O time soma agora dois triunfos sob o comando do técnico Franclim Carvalho, que assumiu após as saídas de Martín Anselmi (em 21 de março) e do interino Rodrigo Bellão.

O momento alvinegro é o melhor da temporada. Antes da goleada em Chapecó, o Glorioso virou para 3 x 2 sobre o Racing, em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana, com gol decisivo de Danilo nos acréscimos.

O calendário, no entanto, não dá folga. Já no sábado seguinte, o Botafogo enfrenta o Internacional em Brasília pela 13ª rodada do Brasileirão, o que torna a gestão de minutos um tema relevante para Franclim na partida desta terça.

A Chapecoense vive a outra ponta da realidade. O time catarinense aparece em 19º lugar no Brasileirão, com oito pontos em 11 jogos, dentro da zona de rebaixamento e ainda sem vencer fora da estreia da competição.

O desempenho em casa, que era o único ponto sólido, ruiu de vez no sábado. A Chape sofreu três gols nos primeiros 20 minutos e expôs as fragilidades defensivas que Fábio Matias, recém-chegado, ainda não conseguiu corrigir.

A Copa do Brasil é, neste momento, a alternativa mais palpável para a Chape salvar a temporada. Avançar à próxima fase garante R$ 2 milhões e oxigena financeiramente um clube em reestruturação, mas o tropeço de sábado tornou a missão consideravelmente mais difícil.

Palpites para Botafogo x Chapecoense

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Confrontos diretos

O confronto entre Botafogo e Chapecoense ficou seis anos sem acontecer em jogos oficiais. O último encontro antes da goleada de sábado havia sido em 27 de novembro de 2019, com vitória alvinegra por 1 x 0 em Chapecó.

A retomada veio com placar elástico. O Botafogo resolveu a partida em 20 minutos no fim de semana, com dois gols de Edenílson (aos dez e aos 20) e dois de Matheus Martins (aos 13 e aos 79), enquanto Marcinho, ex-jogador alvinegro, descontou nos acréscimos do primeiro tempo.

O retrospecto histórico é amplamente favorável ao Botafogo. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Glorioso venceu quatro vezes e empatou uma, sem nenhuma derrota.

Notícias de Botafogo e Chapecoense

Botafogo: desfalques e dúvidas

Franclim Carvalho seguirá sem dois jogadores entregues ao departamento médico: Marçal (joelho) e Kaio Pantaleão (pós-cirurgia).

O argentino Joaquín Correa foi relacionado pela primeira vez no jogo de sábado, sem entrar em campo, o que indica que ele está pronto para receber alguns minutos a partir desta terça. O atacante não atua desde 21 de março.

Mateo Ponte, sequer relacionado para o duelo da Arena Condá pelo limite de estrangeiros, deve voltar a ser opção. A regra é restritiva apenas para o Brasileirão, o que abre espaço para o lateral-direito uruguaio retornar à lista na Copa do Brasil.

A vantagem extra é que ninguém saiu suspenso do jogo de sábado. Vitinho, Cristian Medina e Júnior Santos estão pendurados no Brasileirão, mas a contagem de cartões é independente entre as competições.

A leitura aqui é de rotação parcial. Franclim sinalizou que vai apresentar coisas diferentes no jogo da Copa, e Allan, Mateo Ponte, Bastos e Santi Rodríguez devem ganhar oportunidades, com a base ofensiva preservada.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Neto; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenílson e Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral e Júnior Santos. Técnico: Franclim Carvalho.

Chapecoense: desfalques e dúvidas

Fábio Matias enfrenta um cenário ainda mais delicado depois do jogo de sábado. Everton, lateral-direito, saiu lesionado aos 28 minutos do primeiro tempo, e João Vitor também precisou ser substituído por problema físico, somando-se à lista que já incluía Bruno Matias e Robert.

Giovani Augusto segue em recuperação de lesão na coxa direita e é dúvida. Marcos Vinicius, que entrou no lugar de Everton, deve assumir a lateral-direita, enquanto Camilo ou Vinicius Balieiro disputam a vaga de João Vitor no meio.

O time deve manter Bolasie como referência de ataque, com Ítalo e Marcinho (ex-Botafogo, autor do gol catarinense no fim de semana) pelas pontas. A escalação no entanto pode ter mudanças significativas, já que o técnico precisa equilibrar a busca por reação na Copa com a preservação física pensando no Brasileirão.

Provável escalação da Chapecoense (4-3-3): Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho. Técnico: Fábio Matias.

Destaques individuais de Botafogo x Chapecoense

Jogador destaque · Botafogo Matheus Martins 2 Gols na goleada de sábado em Chapecó Top 1 Melhor em campo na Arena Condá Velocidade Principal arma em transições pela esquerda €6,5 mi Valor de mercado segundo o Transfermarkt Jogador destaque · Chapecoense Yannick Bolasie Ex-Premier Passagens por Crystal Palace e Everton 50+ Jogos pela seleção da R.D. do Congo Drible Especialista em jogadas de um contra um Referência Principal arma ofensiva da Chape em 2026

Os técnicos

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo no início de abril, depois do desgaste com Anselmi. A transição foi rápida, mas os primeiros sinais são animadores: três jogos sob seu comando, duas vitórias e um empate, com seis partidas no total sem derrota desde a saída do antecessor.

O treinador português já adiantou que vai fazer leituras diferentes para o jogo da Copa, justamente para evitar que a Chapecoense chegue preparada para o roteiro do fim de semana.

Do outro lado, Fábio Matias volta ao Estádio Nilton Santos como adversário do clube que comandou na conquista da Copa Libertadores de 2024, na função de interino. A trajetória de retorno tem sido dura: estreia com derrota para o Athletico-PR (2 x 0) e agora goleada sofrida em casa.

Análise tática

Franclim Carvalho deve manter a base do 4-3-3, mas com leituras adaptadas. O Botafogo aposta em saídas curtas pela esquerda com Alex Telles e Matheus Martins, em transições rápidas com Júnior Santos pela direita e na presença de Arthur Cabral como referência na área.

A Chapecoense conhece bem a receita após a goleada de sábado. Espera-se um bloco médio mais compacto, com menos espaço entre as linhas e a prioridade de não levar gol nos minutos iniciais, justamente a vulnerabilidade que custou três gols na Arena Condá.

O confronto tático fica nas pontas. Bolasie, Ítalo e Marcinho são jogadores de um contra um, e a Chape tentará prender a defesa alvinegra em duelos individuais para liberar as transições. O Botafogo, por sua vez, tende a explorar o miolo defensivo da Chape, vulnerável após a saída precoce de Everton no fim de semana e a indefinição na zaga.

A previsão é de jogo controlado pelo mandante, com posse acima de 60% e número alto de finalizações. A questão é se o Botafogo converte o domínio em gols com a mesma eficiência da Arena Condá, agora com algumas mudanças no time titular.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Chapecoense

🎯 Palpite do Lance! Botafogo 2 x 0 Chapecoense O Botafogo deve administrar o jogo com posse, mesmo com rotação parcial no time titular. A Chapecoense tende a chegar mais protegida defensivamente após a goleada do fim de semana, mas a fragilidade nos primeiros minutos e a falta de poder ofensivo devem manter o roteiro favorável ao mandante. A Chapecoense sofreu gols em nove dos últimos dez jogos no Brasileirão

dos últimos jogos no Brasileirão O Botafogo soma seis partidas seguidas sem derrota na temporada

partidas seguidas sem derrota na temporada O Glorioso venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos, com um empate

dos últimos confrontos diretos, com um empate A Chape nunca conseguiu virar um placar nesta edição do Brasileirão Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Chapecoense Melhor palpite do jogo: Botafogo vence – Odd 1,52 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,73 na Betsson Palpite alternativo 2: Botafogo handicap -1 – Odd 2,00 na Superbet Palpite alternativo 3: Matheus Martins marca a qualquer momento – Odd 3,00 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Botafogo 2 x 0 Chapecoense – Odd 6,50 na Betsson