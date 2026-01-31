Botafogo-SP x Palmeiras – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Botafogo-SP x Palmeiras no Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Botafogo-SP x Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O duelo acontece neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto-SP, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Botafogo-SP x Palmeiras (01/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Palmeiras chega para a 6ª rodada do Campeonato Paulista em um contexto mais sólido e consistente do que o Botafogo-SP. Mesmo atuando fora de casa, o time alviverde apresenta maior controle de jogo, elenco mais profundo e capacidade de adaptação ao cenário do Paulistão, competição marcada por jogos truncados e ritmo intenso. A diferença técnica entre as equipes tende a se refletir na gestão do placar, especialmente nos momentos decisivos da partida.
Já o Botafogo-SP enfrenta dificuldades neste início de Estadual. A equipe soma apenas uma vitória na atual edição do Paulista, o que evidencia problemas de regularidade e produção ofensiva. Diante de um adversário mais organizado e acostumado a jogos de maior pressão, o cenário aponta para domínio territorial do Palmeiras e maior probabilidade de conversão das chances criadas, sustentando o palpite de vitória alviverde.
Estatísticas que sustentam o palpite
- O Palmeiras está há 11 jogos sem derrota contra o Botafogo-SP
- O Botafogo-SP soma apenas uma vitória no Paulistão 2026
- O Palmeiras apresenta maior média de pontos e regularidade nesta edição do estadual
Outros palpites para Botafogo-SP x Palmeiras
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O palpite em menos de 2,5 gols encontra respaldo no padrão recente das duas equipes na competição. Jogos envolvendo Botafogo-SP e Palmeiras ficaram abaixo dessa linha em 8 de 10 partidas, enquanto o recorte individual do Botafogo-SP reforça a tendência, com 9 de 10 jogos terminando com placar baixo. O cenário sugere um confronto mais travado, com forte disputa no meio-campo e poucas chances claras.
Já os mercados de mais de 5,5 cartões e mais de 10,5 escanteios apontam para intensidade e volume de jogo. O duelo ultrapassou a linha de cartões em 5 de 6 jogos, refletindo o perfil físico do Paulistão, enquanto os escanteios aparecem como consequência do controle territorial do Palmeiras: partidas do confronto tiveram mais de 10,5 escanteios em 6 de 7 jogos, número que se mantém alto também no recorte alviverde, com 4 de 5 jogos acima dessa marca.
Análise e Forma dos Times
Botafogo-SP - Momento e escalação
O Botafogo-SP vem de derrota por 2 a 0 para o Novorizontino na última rodada, resultado que deixou a equipe com 5 pontos, ocupando a 12ª posição na tabela do Paulistão. O desempenho recente expõe dificuldades ofensivas e pouca capacidade de reação quando sai atrás no placar, pontos sensíveis para o duelo diante de um adversário tecnicamente superior.
Provável escalação do Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Kelvin (Maranhão). Técnico: Cláudio Tencati.
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras chega ao duelo após empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, pela estreia no Campeonato Brasileiro, resultado que ampliou a sequência de jogos em meio à maratona deste início de temporada.
Diante do calendário apertado, há grande probabilidade de Abel Ferreira promover rodízio no elenco na partida no interior paulista, preservando titulares e distribuindo minutagem entre os jogadores.
Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Emiliano Martínez, Larson e Allan; Sosa, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Abel Ferreira.
Confronto direto e estatísticas de Botafogo-SP x Palmeiras
O histórico recente entre Botafogo-SP e Palmeiras fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Botafogo-SP x Palmeiras
- 20/02/2025 – Palmeiras 3 x 1 Botafogo-SP (Campeonato Paulista)
- 23/05/2024 – Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil)
- 02/05/2024 – Palmeiras 2 x 1 Botafogo-SP (Copa do Brasil)
- 09/03/2024 – Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP (Campeonato Paulista)
- 19/01/2023 – Botafogo-SP 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Botafogo-SP x Palmeiras
- Palmeiras está há 11 jogos sem derrota contra o Botafogo-SP
- Menos de 2,5 gols em oito de dez confrontos diretos
- Mais de 4,5 cartões em cinco de seies jogos do duelo
- Mais de 10,5 escanteios em seis de sete partidas entre Botafogo-SP e Palmeiras
- Palmeiras venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Pantera
Comparação de Odds para Botafogo-SP x Palmeiras
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo-SP x Palmeiras
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias