Botafogo-SP x Palmeiras – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Botafogo-SP x Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O duelo acontece neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto-SP, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Botafogo-SP x Palmeiras (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Palmeiras chega para a 6ª rodada do Campeonato Paulista em um contexto mais sólido e consistente do que o Botafogo-SP. Mesmo atuando fora de casa, o time alviverde apresenta maior controle de jogo, elenco mais profundo e capacidade de adaptação ao cenário do Paulistão, competição marcada por jogos truncados e ritmo intenso. A diferença técnica entre as equipes tende a se refletir na gestão do placar, especialmente nos momentos decisivos da partida.

Já o Botafogo-SP enfrenta dificuldades neste início de Estadual. A equipe soma apenas uma vitória na atual edição do Paulista, o que evidencia problemas de regularidade e produção ofensiva. Diante de um adversário mais organizado e acostumado a jogos de maior pressão, o cenário aponta para domínio territorial do Palmeiras e maior probabilidade de conversão das chances criadas, sustentando o palpite de vitória alviverde.

Estatísticas que sustentam o palpite

O Palmeiras está há 11 jogos sem derrota contra o Botafogo-SP

contra o Botafogo-SP O Botafogo-SP soma apenas uma vitória no Paulistão 2026

no Paulistão 2026 O Palmeiras apresenta maior média de pontos e regularidade nesta edição do estadual

Outros palpites para Botafogo-SP x Palmeiras

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite em menos de 2,5 gols encontra respaldo no padrão recente das duas equipes na competição. Jogos envolvendo Botafogo-SP e Palmeiras ficaram abaixo dessa linha em 8 de 10 partidas, enquanto o recorte individual do Botafogo-SP reforça a tendência, com 9 de 10 jogos terminando com placar baixo. O cenário sugere um confronto mais travado, com forte disputa no meio-campo e poucas chances claras.

Já os mercados de mais de 5,5 cartões e mais de 10,5 escanteios apontam para intensidade e volume de jogo. O duelo ultrapassou a linha de cartões em 5 de 6 jogos, refletindo o perfil físico do Paulistão, enquanto os escanteios aparecem como consequência do controle territorial do Palmeiras: partidas do confronto tiveram mais de 10,5 escanteios em 6 de 7 jogos, número que se mantém alto também no recorte alviverde, com 4 de 5 jogos acima dessa marca.

Análise e Forma dos Times

Botafogo-SP - Momento e escalação

O Botafogo-SP vem de derrota por 2 a 0 para o Novorizontino na última rodada, resultado que deixou a equipe com 5 pontos, ocupando a 12ª posição na tabela do Paulistão. O desempenho recente expõe dificuldades ofensivas e pouca capacidade de reação quando sai atrás no placar, pontos sensíveis para o duelo diante de um adversário tecnicamente superior.

Provável escalação do Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Kelvin (Maranhão). Técnico: Cláudio Tencati.

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras chega ao duelo após empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, pela estreia no Campeonato Brasileiro, resultado que ampliou a sequência de jogos em meio à maratona deste início de temporada.

Diante do calendário apertado, há grande probabilidade de Abel Ferreira promover rodízio no elenco na partida no interior paulista, preservando titulares e distribuindo minutagem entre os jogadores.

Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Emiliano Martínez, Larson e Allan; Sosa, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo-SP x Palmeiras

O histórico recente entre Botafogo-SP e Palmeiras fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo-SP x Palmeiras

20/02/2025 – Palmeiras 3 x 1 Botafogo-SP (Campeonato Paulista)

23/05/2024 – Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil)

02/05/2024 – Palmeiras 2 x 1 Botafogo-SP (Copa do Brasil)

09/03/2024 – Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP (Campeonato Paulista)

19/01/2023 – Botafogo-SP 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo-SP x Palmeiras

Palmeiras está há 11 jogos sem derrota contra o Botafogo-SP Menos de 2,5 gols em oito de dez confrontos diretos Mais de 4,5 cartões em cinco de seies jogos do duelo Mais de 10,5 escanteios em seis de sete partidas entre Botafogo-SP e Palmeiras Palmeiras venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Pantera

Comparação de Odds para Botafogo-SP x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,82 Betano 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,85

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo-SP x Palmeiras

Resultado: Palmeiras vence (1,50 na Betsson) Menos de 2,5 gols (1,75 na Betsson) Mais de 5,5 cartões (1,76 na Superbet) Mais de 10,5 escanteios (1,66 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.