Borussia Dortmund x Bodo/Glimt – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt (10/12)

Borussia Dortmund x Bodo/Glimt - Vencer ambos os tempos: Borussia Dortmund (2,60 na Betsson)

O cenário favorece amplamente o Borussia Dortmund, que chega à rodada final com desempenho sólido na Champions e um modelo de jogo mais estável. A equipe soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota, mantém boa capacidade de controle territorial no Signal Iduna Park e costuma acelerar o ritmo quando atua em casa. A diferença técnica é evidente, sobretudo na criação de volume ofensivo, e isso sustenta o prognóstico de superioridade dos alemães ao longo dos 90 minutos.

Do outro lado, o Bodo/Glimt enfrenta uma campanha muito abaixo do esperado, com duas igualdades e três derrotas em cinco rodadas. O time norueguês tem dificuldade para competir em intensidade e sofre para manter consistência defensiva contra adversários de maior impacto físico e técnico. Fora de casa, o Bodo tende a ceder posse, finalizações e controlar pouco os momentos do jogo, o que reforça a probabilidade de domínio do Dortmund.

Borussia Dortmund possui média alta de produção ofensiva em casa nesta Champions, com 9,5 chutes ao gol por rodada Bodo/Glimt desempenho defensivo frágil, sofrendo gols em todas as partidas da Champions, até o momento Borussia Dortmund tem média de 2,11 gols marcados por partida, atuando como mandante na temporada

Outros palpites para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

O mercado de mais de 3,5 gols aparece bem sustentado pelo ritmo das duas equipes na Champions. O Bodo/Glimt participa de jogos naturalmente abertos, com alta produção ofensiva e fragilidade defensiva, enquanto o Dortmund, atuando no Signal Iduna Park, costuma impor volume e acelerar transições. O encontro entre um mandante dominante e um visitante que concede muitas chances cria um cenário propício para um placar mais elevado.

A tendência de Borussia Dortmund marcar primeiro também se apoia na diferença técnica e no padrão recente: o time alemão inicia partidas com pressão alta, intensidade e maior capacidade de criação nos minutos iniciais. Além disso, Guirassy, referência no setor ofensivo, vive bom momento na Champions e é presença constante nas zonas de finalização, o que reforça o mercado de marcar a qualquer momento.

Análise e Forma dos Times

Borussia Dortmund - Momento e escalação

O Borussia Dortmund vive um cenário positivo na Champions, somando 10 pontos em cinco rodadas e ocupando a zona de classificação direta às oitavas. A goleada por 4 a 0 sobre o Villarreal no Signal Iduna Park consolidou a confiança do time na competição, especialmente pelo volume ofensivo e pela consistência defensiva apresentada.

Na Bundesliga, a vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim ajudou a estancar a oscilação recente pós-eliminação para o Leverkusen na copa nacional, devolvendo estabilidade ao ambiente.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Enre Can e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Jobe Bellingham e Beier; Julian Brandt e Fabio Silva; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Bodo/Glimt - Momento e escalação

O Bodø/Glimt chega ao duelo em situação delicada, com apenas dois pontos em cinco jogos e ocupando o 32º lugar geral da Champions. A derrota por 3 a 2 para a Juventus, mesmo atuando em casa, expôs novamente a fragilidade defensiva da equipe e a dificuldade em controlar jogos contra adversários de maior intensidade.

O cenário pressiona o time norueguês, que ainda não venceu na fase de grupos e precisa pontuar para manter chances matemáticas na disputa continental.

Provável escalação do Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Aleesami e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen e Brunstad Fet; Ole Blomberg, Andreas Helmersen e Jens Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

Confronto direto e estatísticas de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

O histórico recente entre Borussia Dortmund e Bodo/Glimt é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt teve mais de 2,5 gols em nove dos últimos dez jogos O Borussia Dortmund abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos O Bodo/Glimt marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos O Borussia Dortmund venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos O Dortmund terminou com menos de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos

Comparação de Odds para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,38 3,05 Betano 1,40 3,00 Br4 1,38 3,05 Superbet 1,35 3,00 Bet365 1,40 3,00

Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt

1 .

