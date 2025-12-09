Borussia Dortmund x Bodo/Glimt – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da sexta rodada da Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela sexta rodada da competição continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt (10/12)
Borussia Dortmund x Bodo/Glimt - Vencer ambos os tempos: Borussia Dortmund (2,60 na Betsson)
O cenário favorece amplamente o Borussia Dortmund, que chega à rodada final com desempenho sólido na Champions e um modelo de jogo mais estável. A equipe soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota, mantém boa capacidade de controle territorial no Signal Iduna Park e costuma acelerar o ritmo quando atua em casa. A diferença técnica é evidente, sobretudo na criação de volume ofensivo, e isso sustenta o prognóstico de superioridade dos alemães ao longo dos 90 minutos.
Do outro lado, o Bodo/Glimt enfrenta uma campanha muito abaixo do esperado, com duas igualdades e três derrotas em cinco rodadas. O time norueguês tem dificuldade para competir em intensidade e sofre para manter consistência defensiva contra adversários de maior impacto físico e técnico. Fora de casa, o Bodo tende a ceder posse, finalizações e controlar pouco os momentos do jogo, o que reforça a probabilidade de domínio do Dortmund.
- Borussia Dortmund possui média alta de produção ofensiva em casa nesta Champions, com 9,5 chutes ao gol por rodada
- Bodo/Glimt desempenho defensivo frágil, sofrendo gols em todas as partidas da Champions, até o momento
- Borussia Dortmund tem média de 2,11 gols marcados por partida, atuando como mandante na temporada
Outros palpites para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt
- Mais de 3,5 gols (1,88 na Betsson)
- Marca 1º gol: Borussia Dortmund (1,55 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Guirassy (1,66 na Betsson)
O mercado de mais de 3,5 gols aparece bem sustentado pelo ritmo das duas equipes na Champions. O Bodo/Glimt participa de jogos naturalmente abertos, com alta produção ofensiva e fragilidade defensiva, enquanto o Dortmund, atuando no Signal Iduna Park, costuma impor volume e acelerar transições. O encontro entre um mandante dominante e um visitante que concede muitas chances cria um cenário propício para um placar mais elevado.
A tendência de Borussia Dortmund marcar primeiro também se apoia na diferença técnica e no padrão recente: o time alemão inicia partidas com pressão alta, intensidade e maior capacidade de criação nos minutos iniciais. Além disso, Guirassy, referência no setor ofensivo, vive bom momento na Champions e é presença constante nas zonas de finalização, o que reforça o mercado de marcar a qualquer momento.
Análise e Forma dos Times
Borussia Dortmund - Momento e escalação
O Borussia Dortmund vive um cenário positivo na Champions, somando 10 pontos em cinco rodadas e ocupando a zona de classificação direta às oitavas. A goleada por 4 a 0 sobre o Villarreal no Signal Iduna Park consolidou a confiança do time na competição, especialmente pelo volume ofensivo e pela consistência defensiva apresentada.
Na Bundesliga, a vitória por 2 a 0 sobre o Hoffenheim ajudou a estancar a oscilação recente pós-eliminação para o Leverkusen na copa nacional, devolvendo estabilidade ao ambiente.
Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Enre Can e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Jobe Bellingham e Beier; Julian Brandt e Fabio Silva; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.
Bodo/Glimt - Momento e escalação
O Bodø/Glimt chega ao duelo em situação delicada, com apenas dois pontos em cinco jogos e ocupando o 32º lugar geral da Champions. A derrota por 3 a 2 para a Juventus, mesmo atuando em casa, expôs novamente a fragilidade defensiva da equipe e a dificuldade em controlar jogos contra adversários de maior intensidade.
O cenário pressiona o time norueguês, que ainda não venceu na fase de grupos e precisa pontuar para manter chances matemáticas na disputa continental.
Provável escalação do Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Aleesami e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen e Brunstad Fet; Ole Blomberg, Andreas Helmersen e Jens Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.
Confronto direto e estatísticas de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt
O histórico recente entre Borussia Dortmund e Bodo/Glimt é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de Borussia Dortmund x Bodo/Glimt
- O Bodo/Glimt teve mais de 2,5 gols em nove dos últimos dez jogos
- O Borussia Dortmund abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos
- O Bodo/Glimt marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos
- O Borussia Dortmund venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos
- O Dortmund terminou com menos de 4,5 cartões em seis dos últimos sete jogos
Comparação de Odds para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betano
1,40
3,00
Br4
1,38
3,05
Superbet
1,35
3,00
Bet365
1,40
3,00
Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Bodo/Glimt
- Vencer ambos os tempos: Borussia Dortmund (2,60 na Betsson)
- Mais de 3,5 gols (1,88 na Betsson)
- Marca 1º gol: Borussia Dortmund (1,55 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Guirassy (1,66 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias