O Lance! preparou um artigo com os principais palpites e análise para Brentford x Arsenal nesta quinta-feira, 12 de fevereiro. O jogo da 26ª rodada da Premier League acontece no Brentford Community Stadium, no oeste de Londres, a partir das 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes venceram suas últimas duas partidas na competição, e buscam manter a boa fase.

Palpite do Lance para Brentford x Arsenal (12/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma boa alternativa para este encontro é essa combinada utilizando o criador de aposta. O Arsenal tem um jogo de muito controle de posse, principalmente quando encara defesas mais truncadas. E o Brentford tende a ser esse tipo de adversário. O atual líder da competição é isolado o que mais venceu segundas etapas nesta edição do torneio, com 14 vitórias em 25 jogos.

As chances de triunfo na etapa aumentam, visto as opções de banco para a etapa. O combinado físico e técnico favorece para os Gunners criarem chances efetivas na etapa. Além disso, o número de escanteios deve ser favorável à equipe. Nas últimas dez partidas, a diferença entre as duas médias foi de 2,9 (7,5 do Arsenal e 4,6 dos Bees). Logo, uma aposta junto ao handicap de tiros de canto é uma boa alternativa para o duelo.

O Arsenal venceu o segundo tempo em quatro dos últimos seis jogos

jogos O Brentford saiu derrotado na etapa oito das 25 partidas na Premier League

na Premier League Sete dos últimos nove jogos dos Gunners terminaram com mais de 10,5 escanteios

Outros palpites para Brentford x Arsenal

O Arsenal marcou pelo menos duas vezes em sete dos últimos nove confrontos disputados na temporada. A equipe venceu a corrida pelo segundo gol em seis deles - somente contra o United não marcou primeiro essa quantidade. Mesmo longe de casa, a postura do time favorece para marcar primeiro duas vezes no encontro. Importante reforçar que o Brentford foi vazado mais de 1,5 vez quatro dos sete duelos recentes.

Assim como o Arsenal tem altas chances de marcar, o Brentford vai apostar no seu jogo mais objetivo para tentar balançar as redes. A equipe é liderada pelo vice-artilheiro da liga, o brasileiro Igor Thiago. Cinco dos últimos oito jogos em casa na competição tiveram mais de 2,5 gols. Esse mercado se repetiu em cinco das seis partidas recentes dos Gunners.

A última aposta visa um duelo menos físico, com baixas punições para os dois lados. O time de Mikel Arteta é o segundo com menos amarelos recebidos na liga, 34 totais. O Bretford terminou com o mercado abaixo de 4,5 combinados em oito dos últimos nove jogos. A partida mais técnica favorece apostar nesse mercado.

Análise e Forma dos Times

Brentford - Momento e escalação

As últimas duas vitórias do Brentford na Premier League recolocaram a equipe na parte de cima da tabela. O resultado mais recente foi o 3 a 2 diante do Newcastle no St James' Park. Dango Ouattara, Igor Thiago e Vitaly Janelt fizeram os gols que colocaram os Bees na sétima posição. No momento, a diferença para uma vaga na Champions League é de apenas cinco pontos.

Para seguir esta grande fase, Keith Andrews deve manter a formação titular da última partida. O treinador não conta com Kevin Schade, que cumprirá o segundo de três jogos de suspensão. Além do atacante, Reiss Nelson é baixa na partida devido à cláusula de contrato de empréstimo junto aos Gunners.

Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Van den Berg e Rico Henry; Jordan Henderson e Vitaly Janelt; Dango Ouattara, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal segue isolado na liderança da Premier League e conquistou a 17ª vitória na competição ao bater o Sunderland na última partida. Os Gunners venceram por 3 a 0 em casa, sendo dois gols marcados por Viktor Gyökeres, após sair do banco. O outro tento da partida veio dos pés de Martin Zubimendi. O resultado manteve a diferença por Manchester City em seis pontos na briga pelo título.

Há três partidas sem sofrer gol, os Gunners tentam se manter na ponta para encerrar o jejum de 22 anos sem o troféu inglês. A principal baixa diante dos Bees segue sendo Bukayo Saka, se recuperando de uma lesão no quadril. Além dele, Leandro Trossard, que saiu com dores do último jogo, e Mikel Merino, que passou por cirurgia, devem ficar fora desta partida.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori; Declan Rice e Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kai Havertz (Martin Odegaard) e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Brentford e Arsenal

O histórico recente entre Brentford e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Brentford e Arsenal

03/12/2025 - Arsenal 2 x 0 Brentford - (Premier League)

12/04/2025 – Arsenal 1 x 1 Brentford - (Premier League)

01/01/2025 – Brentford 1 x 3 Arsenal - (Premier League)

09/03/2024 – Arsenal 2 x 1 Brentford - (Premier League)

25/11/2023 – Brentford 0 x 1 Arsenal - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Brentford x Arsenal

A última vez que o Brentford marcou dois gols no Arsenal foi em 2021, na sua última vitória sobre a equipe dos Gunners Desde então, são nove jogos sem perder do time de Arteta, com sete vitórias e dois empates Nove dos últimos dez encontros diretos terminaram com menos de 4,5 cartões Foram cinco vitórias para cada equipe nos 11 confrontos diretos disputados na casa do Brentford 18 dos 34 gols sofridos pelos Bees na Premier League foram na faixa final das partidas

Comparação de Odds para Brentford x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no 2º tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 2º tempo Menos de 1,5 gols no 2º tempo Betsson 2,08 1,75 Betano 2,05 1,75 Bet365 2,00 1,72

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Brentford x Arsenal

Combinada: Arsenal vence o 2º tempo e handicap -1,5 escanteios Arsenal (3,29 na Betsson) Corrida até o segundo gol: Arsenal (1,98 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,88 na Betano) Menos de 3,5 cartões (1,72 na Bet365)

