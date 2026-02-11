Brentford x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Brentford x Arsenal pela Premier League
O Lance! preparou um artigo com os principais palpites e análise para Brentford x Arsenal nesta quinta-feira, 12 de fevereiro. O jogo da 26ª rodada da Premier League acontece no Brentford Community Stadium, no oeste de Londres, a partir das 17h (horário de Brasília). Ambas as equipes venceram suas últimas duas partidas na competição, e buscam manter a boa fase.
Palpite do Lance para Brentford x Arsenal (12/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Uma boa alternativa para este encontro é essa combinada utilizando o criador de aposta. O Arsenal tem um jogo de muito controle de posse, principalmente quando encara defesas mais truncadas. E o Brentford tende a ser esse tipo de adversário. O atual líder da competição é isolado o que mais venceu segundas etapas nesta edição do torneio, com 14 vitórias em 25 jogos.
As chances de triunfo na etapa aumentam, visto as opções de banco para a etapa. O combinado físico e técnico favorece para os Gunners criarem chances efetivas na etapa. Além disso, o número de escanteios deve ser favorável à equipe. Nas últimas dez partidas, a diferença entre as duas médias foi de 2,9 (7,5 do Arsenal e 4,6 dos Bees). Logo, uma aposta junto ao handicap de tiros de canto é uma boa alternativa para o duelo.
- O Arsenal venceu o segundo tempo em quatro dos últimos seis jogos
- O Brentford saiu derrotado na etapa oito das 25 partidas na Premier League
- Sete dos últimos nove jogos dos Gunners terminaram com mais de 10,5 escanteios
Outros palpites para Brentford x Arsenal
O Arsenal marcou pelo menos duas vezes em sete dos últimos nove confrontos disputados na temporada. A equipe venceu a corrida pelo segundo gol em seis deles - somente contra o United não marcou primeiro essa quantidade. Mesmo longe de casa, a postura do time favorece para marcar primeiro duas vezes no encontro. Importante reforçar que o Brentford foi vazado mais de 1,5 vez quatro dos sete duelos recentes.
Assim como o Arsenal tem altas chances de marcar, o Brentford vai apostar no seu jogo mais objetivo para tentar balançar as redes. A equipe é liderada pelo vice-artilheiro da liga, o brasileiro Igor Thiago. Cinco dos últimos oito jogos em casa na competição tiveram mais de 2,5 gols. Esse mercado se repetiu em cinco das seis partidas recentes dos Gunners.
A última aposta visa um duelo menos físico, com baixas punições para os dois lados. O time de Mikel Arteta é o segundo com menos amarelos recebidos na liga, 34 totais. O Bretford terminou com o mercado abaixo de 4,5 combinados em oito dos últimos nove jogos. A partida mais técnica favorece apostar nesse mercado.
Análise e Forma dos Times
Brentford - Momento e escalação
As últimas duas vitórias do Brentford na Premier League recolocaram a equipe na parte de cima da tabela. O resultado mais recente foi o 3 a 2 diante do Newcastle no St James' Park. Dango Ouattara, Igor Thiago e Vitaly Janelt fizeram os gols que colocaram os Bees na sétima posição. No momento, a diferença para uma vaga na Champions League é de apenas cinco pontos.
Para seguir esta grande fase, Keith Andrews deve manter a formação titular da última partida. O treinador não conta com Kevin Schade, que cumprirá o segundo de três jogos de suspensão. Além do atacante, Reiss Nelson é baixa na partida devido à cláusula de contrato de empréstimo junto aos Gunners.
Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Van den Berg e Rico Henry; Jordan Henderson e Vitaly Janelt; Dango Ouattara, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal segue isolado na liderança da Premier League e conquistou a 17ª vitória na competição ao bater o Sunderland na última partida. Os Gunners venceram por 3 a 0 em casa, sendo dois gols marcados por Viktor Gyökeres, após sair do banco. O outro tento da partida veio dos pés de Martin Zubimendi. O resultado manteve a diferença por Manchester City em seis pontos na briga pelo título.
Há três partidas sem sofrer gol, os Gunners tentam se manter na ponta para encerrar o jejum de 22 anos sem o troféu inglês. A principal baixa diante dos Bees segue sendo Bukayo Saka, se recuperando de uma lesão no quadril. Além dele, Leandro Trossard, que saiu com dores do último jogo, e Mikel Merino, que passou por cirurgia, devem ficar fora desta partida.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori; Declan Rice e Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kai Havertz (Martin Odegaard) e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Brentford e Arsenal
O histórico recente entre Brentford e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Brentford e Arsenal
- 03/12/2025 - Arsenal 2 x 0 Brentford - (Premier League)
- 12/04/2025 – Arsenal 1 x 1 Brentford - (Premier League)
- 01/01/2025 – Brentford 1 x 3 Arsenal - (Premier League)
- 09/03/2024 – Arsenal 2 x 1 Brentford - (Premier League)
- 25/11/2023 – Brentford 0 x 1 Arsenal - (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Brentford x Arsenal
- A última vez que o Brentford marcou dois gols no Arsenal foi em 2021, na sua última vitória sobre a equipe dos Gunners
- Desde então, são nove jogos sem perder do time de Arteta, com sete vitórias e dois empates
- Nove dos últimos dez encontros diretos terminaram com menos de 4,5 cartões
- Foram cinco vitórias para cada equipe nos 11 confrontos diretos disputados na casa do Brentford
- 18 dos 34 gols sofridos pelos Bees na Premier League foram na faixa final das partidas
Comparação de Odds para Brentford x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no 2º tempo:
|Casa
|Mais de 1,5 gols no 2º tempo
|Menos de 1,5 gols no 2º tempo
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Brentford x Arsenal
