O Lance! apresenta os melhores palpites para Athletico x Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Athletico x Santos (12/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Athletico vive excelente fase, vindo de quatro vitórias consecutivas. Uma das principais características do Furacão tem sido o forte início de jogo, com controle das ações, imposição de ritmo e vitórias no primeiro tempo na maioria dos confrontos recentes.

Do outro lado, o Santos atravessa um período de resultados negativos, evidenciando fragilidades defensivas, sobretudo quando atua fora de casa. Diante desse cenário, o palpite para o Athletico vencer novamente o primeiro tempo se apresenta como uma ótima opção para o confronto.

O Athletico abriu o placar em todos os últimos cinco jogos que disputou Em todos os últimos cinco jogos o Furacão venceu a parcial da primeira etapa O Santos sofreu gols em oito dos nove jogos disputados em 2026

Outros palpites para Athletico x Santos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma outra opção muito válida para este confronto é o mercado de ambas as equipes marcam. Nas partidas mais recentes, o Athletico vem apresentando ótimo volume ofensivo, com 20 gols marcados nos últimos dez jogos. Já o Santos sofreu gols nas últimas quatro partidas e, além disso, em cinco dos últimos sete confrontos do Peixe tivemos gols para os dois lados — números que reforçam bastante esse palpite.

Outro mercado interessante é o de escanteios. Ambas as equipes vêm jogando de forma ofensiva, o que elevou bastante o número de tiros de canto. O Athletico registra média de 4,9 escanteios por jogo, enquanto o Santos chega a 6,8 por partida. Soma-se a isso o fato de que em cinco dos últimos seis jogos do Furacão a linha de escanteios foi superada, fortalecendo ainda mais o prognóstico.

Por fim, o mercado de cartões do Santos também chama atenção. O Peixe vem de um histórico de partidas muito faltosas, com média de 3,1 cartões por jogo na temporada — número que subiu para 4,0 cartões por partida nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Diante desse perfil mais agressivo defensivamente, o palpite para o Santos ultrapassar a linha de cartões se mostra uma opção bastante consistente.

Análise e Forma dos Times

Athletico - Momento e escalação

O Athletico Paranaense vive uma fase muito positiva na temporada, vindo de quatro vitórias consecutivas e somando seis triunfos nas dez partidas disputadas em 2026. O bom momento se confirmou no último final de semana, quando a equipe venceu o Foz do Iguaçu FC por 3 a 1, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Paranaense.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão também começou com o pé direito ao conquistar uma importante vitória fora de casa sobre o Internacional, em Porto Alegre. Como o duelo contra o Corinthians foi adiado, o Athletico agora encara o Santos em sua segunda partida na competição, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento neste início de Brasileirão.

Provável escalação do Athletico: Santos; Carlos Terán, Juan Felipe Aguirre e Arthur Dias; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Léo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Santos - Momento e escalação

O Santos conseguiu enfim encerrar uma longa sequência negativa ao voltar a vencer no último final de semana. Após sete partidas consecutivas sem triunfos, o Peixe derrotou o Noroeste por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista, resultado que trouxe alívio para uma equipe que vinha bastante pressionada neste início de temporada.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o cenário ainda é de busca por reação. O Santos foi derrotado na estreia pela Chapecoense e, na segunda rodada, ficou no empate contra o São Paulo. Agora, ainda sem poder contar com Neymar, que segue em recuperação de lesão, o Peixe visita o Athletico Paranaense em busca da primeira vitória no Brasileirão.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Gabriel Menino, João Schmidt e Zé Rafael; Álvaro Barreal, Gabriel Barbosa e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Athletico x Santos

O histórico recente entre Athletico e Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Athletico x Santos

03/12/2023 - Athletico 3 x 0 Santos - (Campeonato Brasileiro)

05/08/2023 - Santos 1 x 1 Athletico - (Campeonato Brasileiro)

27/09/2022 - Santos 2 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)

04/06/2022 - Atheltico 2 x 2 Santos - (Campeonato Brasileiro)

30/10/2021 - Athletico 0 x 1 Santos - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Athletico x Santos

Em todas as competições foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Athletico Paranaense, 15 empates e 29 triunfos do Santos

jogos entre as duas equipes, com vitórias do Athletico Paranaense, empates e triunfos do Santos O Furacão venceu o primeiro tempo em todos os últimos cinco jogos disputados

tempo em todos os últimos jogos disputados Tivemos ambas as equipes marcando em cinco dos últimos sete jogos do Peixe

jogos do Peixe Em cinco dos últimos seis jogos do Athlético tivemos mais de 10,5 escanteios

jogos do Athlético tivemos mais de escanteios O Santos registra média de 3,1 cartões amarelos recebidos nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Athletico x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Athletico x Santos

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.