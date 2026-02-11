Athletico x Santos – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Athletico x Santos pelo Campeonato Brasileiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para Athletico x Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Athletico x Santos (12/02/2026)
O Athletico vive excelente fase, vindo de quatro vitórias consecutivas. Uma das principais características do Furacão tem sido o forte início de jogo, com controle das ações, imposição de ritmo e vitórias no primeiro tempo na maioria dos confrontos recentes.
Do outro lado, o Santos atravessa um período de resultados negativos, evidenciando fragilidades defensivas, sobretudo quando atua fora de casa. Diante desse cenário, o palpite para o Athletico vencer novamente o primeiro tempo se apresenta como uma ótima opção para o confronto.
- O Athletico abriu o placar em todos os últimos cinco jogos que disputou
- Em todos os últimos cinco jogos o Furacão venceu a parcial da primeira etapa
- O Santos sofreu gols em oito dos nove jogos disputados em 2026
Outros palpites para Athletico x Santos
Uma outra opção muito válida para este confronto é o mercado de ambas as equipes marcam. Nas partidas mais recentes, o Athletico vem apresentando ótimo volume ofensivo, com 20 gols marcados nos últimos dez jogos. Já o Santos sofreu gols nas últimas quatro partidas e, além disso, em cinco dos últimos sete confrontos do Peixe tivemos gols para os dois lados — números que reforçam bastante esse palpite.
Outro mercado interessante é o de escanteios. Ambas as equipes vêm jogando de forma ofensiva, o que elevou bastante o número de tiros de canto. O Athletico registra média de 4,9 escanteios por jogo, enquanto o Santos chega a 6,8 por partida. Soma-se a isso o fato de que em cinco dos últimos seis jogos do Furacão a linha de escanteios foi superada, fortalecendo ainda mais o prognóstico.
Por fim, o mercado de cartões do Santos também chama atenção. O Peixe vem de um histórico de partidas muito faltosas, com média de 3,1 cartões por jogo na temporada — número que subiu para 4,0 cartões por partida nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Diante desse perfil mais agressivo defensivamente, o palpite para o Santos ultrapassar a linha de cartões se mostra uma opção bastante consistente.
Análise e Forma dos Times
Athletico - Momento e escalação
O Athletico Paranaense vive uma fase muito positiva na temporada, vindo de quatro vitórias consecutivas e somando seis triunfos nas dez partidas disputadas em 2026. O bom momento se confirmou no último final de semana, quando a equipe venceu o Foz do Iguaçu FC por 3 a 1, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Paranaense.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão também começou com o pé direito ao conquistar uma importante vitória fora de casa sobre o Internacional, em Porto Alegre. Como o duelo contra o Corinthians foi adiado, o Athletico agora encara o Santos em sua segunda partida na competição, com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento neste início de Brasileirão.
Provável escalação do Athletico: Santos; Carlos Terán, Juan Felipe Aguirre e Arthur Dias; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Léo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Santos - Momento e escalação
O Santos conseguiu enfim encerrar uma longa sequência negativa ao voltar a vencer no último final de semana. Após sete partidas consecutivas sem triunfos, o Peixe derrotou o Noroeste por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista, resultado que trouxe alívio para uma equipe que vinha bastante pressionada neste início de temporada.
Já pelo Campeonato Brasileiro, o cenário ainda é de busca por reação. O Santos foi derrotado na estreia pela Chapecoense e, na segunda rodada, ficou no empate contra o São Paulo. Agora, ainda sem poder contar com Neymar, que segue em recuperação de lesão, o Peixe visita o Athletico Paranaense em busca da primeira vitória no Brasileirão.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Gabriel Menino, João Schmidt e Zé Rafael; Álvaro Barreal, Gabriel Barbosa e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Confronto direto e estatísticas de Athletico x Santos
O histórico recente entre Athletico e Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Athletico x Santos
- 03/12/2023 - Athletico 3 x 0 Santos - (Campeonato Brasileiro)
- 05/08/2023 - Santos 1 x 1 Athletico - (Campeonato Brasileiro)
- 27/09/2022 - Santos 2 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)
- 04/06/2022 - Atheltico 2 x 2 Santos - (Campeonato Brasileiro)
- 30/10/2021 - Athletico 0 x 1 Santos - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Athletico x Santos
- Em todas as competições foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Athletico Paranaense, 15 empates e 29 triunfos do Santos
- O Furacão venceu o primeiro tempo em todos os últimos cinco jogos disputados
- Tivemos ambas as equipes marcando em cinco dos últimos sete jogos do Peixe
- Em cinco dos últimos seis jogos do Athlético tivemos mais de 10,5 escanteios
- O Santos registra média de 3,1 cartões amarelos recebidos nas últimas dez partidas
Comparação de Odds para Athletico x Santos
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Athletico
|Empate
|Santos
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance para Athletico x Santos
- Athletico vencer o primeiro tempo (3,05 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,82 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios (2,00 na Betano)
- Santos mais de 2,5 cartões (1,78 na Br4bet)
