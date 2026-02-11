O Lance! apresenta os melhores palpites para Internacional x Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no Amazon Prime. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Internacional x Palmeiras (12/02/2026)

O Internacional vem de um retrospecto muito positivo nos inícios de partida, com grande organização em campo, imposição do seu estilo de jogo e domínio das ações desde os primeiros minutos. Esse padrão fez com que o Colorado abrisse o placar na maioria de seus jogos mais recentes, mostrando força especialmente quando atua em casa.

Somando a isso o momento defensivo do Palmeiras, que vem sofrendo gols na maior parte de suas partidas recentes, o cenário se torna ainda mais favorável para os mandantes. Diante desses fatores, o palpite para o Internacional inaugurar o marcador em seus domínios aparece como uma opção muito sólida para esse confronto.

O Internacional marcou o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos O Palmeiras sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos disputados Em quatro das últimas seis partidas onde abriu o placar o Colorado saiu com a vitória

Outros palpites para Internacional x Palmeiras

Nesse início de temporada, tanto o Internacional quanto o Palmeiras vêm protagonizando partidas com bom volume ofensivo. O Colorado registra média de 2,1 gols marcados nas últimas dez partidas, enquanto o Verdão apresenta 1,7 gol por jogo no mesmo recorte. Além disso, os últimos dez jogos do Inter tiveram média total de 3,0 gols, reforçando o cenário de um confronto aberto. Com ataques eficientes e em bom momento, o palpite para mais de 2,5 gols surge como uma opção bastante consistente.

Outro ponto que fortalece o prognóstico é o perfil de início de jogo do Internacional. A equipe costuma pressionar desde os primeiros minutos, o que resultou em ter o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos. Atuando em casa, a tendência é manter essa postura agressiva, o que sustenta o palpite para o Colorado registrar o primeiro escanteio da partida.

No quesito disciplinar, o Internacional registra média de 2,3 cartões por jogo, enquanto o Palmeiras apresenta 1,9 cartão por partida. As partidas mais recentes do Verdão vêm sendo marcadas por maior intensidade física, com a linha de cartões sendo superada em quatro dos últimos cinco jogos. Diante desse cenário e do peso do confronto fora de casa, o mercado de mais cartões na partida também ganha força.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional vive um início de temporada bastante positivo, especialmente no Campeonato Gaúcho. Em 2026, a equipe soma seis vitórias em nove partidas disputadas, confirmando a boa fase no último compromisso ao vencer o São Luiz por 3 a 1 e garantir vaga na semifinal do estadual.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o cenário tem sido diferente. O Colorado iniciou a campanha com derrota na estreia para o Athletico e, na segunda rodada, ficou no empate contra o Flamengo. Agora, o Internacional volta a atuar em seus domínios para enfrentar o Palmeiras, em busca da primeira vitória no Brasileirão.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Vitinho, Paulinho, Ronaldo e Alexandro Bernabei; Alan Patrick, Rafael Borré e Johan Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras também vive um excelente início de temporada em 2026. A equipe soma seis vitórias em nove partidas disputadas, confirmando a boa fase no último final de semana ao vencer o clássico paulista contra o Corinthians, resultado que manteve o Verdão na segunda colocação do Campeonato Paulista.

Pelo Campeonato Brasileiro, o início também é animador. Após empatar na estreia contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras respondeu com uma vitória contundente por 5 a 1 sobre o Vitória, demonstrando força ofensiva e bom momento coletivo. Agora, o Verdão viaja para enfrentar o Internacional, com o objetivo de manter a sequência positiva e seguir entre os protagonistas do início do Brasileirão.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Allan Elias, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Palmeiras

O histórico recente entre Internacional e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internacional x Palmeiras

13/09/2025 - Palmeiras 4 x 1 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

16/04/2025 - Internacional 0 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

04/08/2024 - Internacional 1 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

17/04/2024 - Palmeiras 0 x 1 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

11/11/2023 - Palmeiras 3 x 0 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Palmeiras

Em todas as competições foram disputados 94 jogos entre as duas equipes, com 38 vitórias do Internacional, 26 empates e 30 triunfos do Palmeiras O Internacional marcou o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos disputados Nas últimas dez partidas as equipes registram média de 2,1 e 1,7 gols marcados, respectivamente O Colorado teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos Em quatro dos últimos cinco jogos do Verdão tivemos mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Internacional x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Palmeiras

