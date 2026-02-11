Nesta quarta-feira (11/02), Fluminense x Botafogo acontece no Maracanã pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 19h30 (horário de Brasília) e aqui, confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para Fluminense x Botafogo (12/02/2026)

O Fluminense entra em campo com claro favoritismo para a vitória, especialmente pelo retrospecto recente diante do Botafogo. As equipes se enfrentaram há pouco tempo pelo Campeonato Carioca, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 x 0, mostrando organização defensiva e eficiência ofensiva nos momentos decisivos. Esse resultado reforça a superioridade recente do Fluzão no clássico.

Agora, jogando pelo Campeonato Brasileiro e contando com o apoio de sua torcida, o Fluzão tem a oportunidade de repetir o desempenho e conquistar mais um triunfo. Atuando como mandante, a equipe costuma impor seu ritmo, controlar a posse de bola e criar boas chances, o que aumenta as expectativas por mais uma vitória diante do rival.

O Fluminense venceu todos os seus últimos 14 jogos atuando em casa

Considerando partidas dentro e fora de casa, o Fluzão triunfou em quatro dos últimos cinco compromissos

O Fogão perdeu seus últimos três confrontos consecutivos

Outros palpites para Fluminense x Botafogo

A partida também se encaminha para o mandante sair na frente do placar. O Fluminense abriu o marcador em todos os seus últimos cinco compromissos, demonstrando forte capacidade de iniciar bem os jogos. Além disso, o Fogão costuma sofrer mais gols no segundo tempo, cenário que se repetiu em dez dos últimos 14 jogos.

Com maior controle da posse e das ações ofensivas, a expectativa é de um jogo mais cadenciado, com no máximo dois gols. Em confrontos diretos, cinco de seis partidas entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols, reforçando esse cenário. O próprio Fluminense também colabora, já que não ultrapassou a marca de 2,5 gols combinados em três dos últimos quatro jogos.

Por fim, espera-se um duelo mais controlado também no aspecto disciplinar. As equipes não apresentam histórico recente de jogo excessivamente truncado, o que sustenta a projeção de no máximo cinco cartões combinados. Todos os últimos cinco compromissos do Botafogo terminaram com no máximo cinco advertências, enquanto o Fluminense também reforça o prognóstico disciplinar, já que seus últimos quatro jogos acabaram com menos de 5,5 cartões.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense entra em campo com expectativas elevadas para a partida. Além de atuar em casa, a equipe conhece bem o estilo de jogo do Botafogo, já que enfrentou o rival há poucas semanas e venceu por 1 x 0. Após esse confronto, o Tricolor empatou com o Bahia e voltou a vencer ao superar o Maricá por 1 x 0, mantendo uma sequência sólida de resultados.

Agora, no Maracanã, o objetivo é repetir o bom desempenho, conquistar mais uma vitória sobre o Botafogo e reforçar o retrospecto favorável no clássico. Para o duelo, o Fluminense não contará com o meia Nonato, que segue fora por conta de uma lesão na coxa. Germán Cano também permanece como desfalque e tem retorno previsto apenas para meados do fim de fevereiro.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo atravessa um momento negativo e não vive boa fase. A equipe vem de uma sequência de derrotas, com revés diante do Fluminense, do Grêmio e do Vasco, o que evidencia falhas defensivas e dificuldades para criar e converter chances, tanto atuando em casa quanto como visitante.

Para a próxima partida, Bastos e Ponte são dúvidas, já que apresentaram problemas durante os treinos e podem se tornar desfalques. O meia Santi Rodríguez e o lateral Marçal seguem fora por mais algumas semanas. Além disso, o zagueiro Kaio Pantaleão e o atacante Chris Ramos ainda não atuaram em 2026, o que limita ainda mais as opções do elenco.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Botafogo

O histórico recente entre Fluminense e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Botafogo

01/02/2026 – Botafogo 0 x 1 Fluminense – (Campeonato Carioca)

28/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)

26/04/2025 – Botafogo 2 x 0 Fluminense – (Campeonato Brasileiro – Série A)

29/01/2025 – Botafogo 2 x 1 Fluminense – (Campeonato Carioca)

21/09/2024 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Botafogo

O Fluminense marca mais gols no primeiro tempo, especialmente entre os minutos 46 e 60, enquanto o Botafogo costuma balançar a rede com mais frequência entre os minutos 76 e 90, já na reta final da partida O Flu finaliza com constância, alcançando a média de 13,2 chutes por jogo O Botafogo sofre muitos chutes ao longo das partidas, permitindo em média 14,3 finalizações por jogo As duas equipes apresentam números semelhantes no aspecto disciplinar, somando média de 4,43 cartões por partida na temporada atual O Fluminense prioriza finalizações dentro da área, com média de 9,1 chutes por jogo nessa zona ofensiva

Comparação de Odds para Fluminense x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Fluminense marca o 1º escanteio Botafogo marca o 1º escanteio Betsson 1,57 2,10 Superbet 1,67 2,07 Bet365 1,65 2,10

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Botafogo

Fluminense vence (2,15 na Betsson) Fluminense marca o 1º gol (1,83 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,75 na Superbet) Menos de 5,5 Cartões (1,66 na Bet365)

