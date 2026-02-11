Fluminense x Botafogo – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Nesta quarta-feira (11/02), Fluminense x Botafogo acontece no Maracanã pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 19h30 (horário de Brasília) e aqui, confira a análise completa e as informações deste confronto.
Palpite do Lance para Fluminense x Botafogo (12/02/2026)
O Fluminense entra em campo com claro favoritismo para a vitória, especialmente pelo retrospecto recente diante do Botafogo. As equipes se enfrentaram há pouco tempo pelo Campeonato Carioca, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 x 0, mostrando organização defensiva e eficiência ofensiva nos momentos decisivos. Esse resultado reforça a superioridade recente do Fluzão no clássico.
Agora, jogando pelo Campeonato Brasileiro e contando com o apoio de sua torcida, o Fluzão tem a oportunidade de repetir o desempenho e conquistar mais um triunfo. Atuando como mandante, a equipe costuma impor seu ritmo, controlar a posse de bola e criar boas chances, o que aumenta as expectativas por mais uma vitória diante do rival.
- O Fluminense venceu todos os seus últimos 14 jogos atuando em casa
- Considerando partidas dentro e fora de casa, o Fluzão triunfou em quatro dos últimos cinco compromissos
- O Fogão perdeu seus últimos três confrontos consecutivos
Outros palpites para Fluminense x Botafogo
A partida também se encaminha para o mandante sair na frente do placar. O Fluminense abriu o marcador em todos os seus últimos cinco compromissos, demonstrando forte capacidade de iniciar bem os jogos. Além disso, o Fogão costuma sofrer mais gols no segundo tempo, cenário que se repetiu em dez dos últimos 14 jogos.
Com maior controle da posse e das ações ofensivas, a expectativa é de um jogo mais cadenciado, com no máximo dois gols. Em confrontos diretos, cinco de seis partidas entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols, reforçando esse cenário. O próprio Fluminense também colabora, já que não ultrapassou a marca de 2,5 gols combinados em três dos últimos quatro jogos.
Por fim, espera-se um duelo mais controlado também no aspecto disciplinar. As equipes não apresentam histórico recente de jogo excessivamente truncado, o que sustenta a projeção de no máximo cinco cartões combinados. Todos os últimos cinco compromissos do Botafogo terminaram com no máximo cinco advertências, enquanto o Fluminense também reforça o prognóstico disciplinar, já que seus últimos quatro jogos acabaram com menos de 5,5 cartões.
Análise e Forma dos Times
Fluminense - Momento e escalação
O Fluminense entra em campo com expectativas elevadas para a partida. Além de atuar em casa, a equipe conhece bem o estilo de jogo do Botafogo, já que enfrentou o rival há poucas semanas e venceu por 1 x 0. Após esse confronto, o Tricolor empatou com o Bahia e voltou a vencer ao superar o Maricá por 1 x 0, mantendo uma sequência sólida de resultados.
Agora, no Maracanã, o objetivo é repetir o bom desempenho, conquistar mais uma vitória sobre o Botafogo e reforçar o retrospecto favorável no clássico. Para o duelo, o Fluminense não contará com o meia Nonato, que segue fora por conta de uma lesão na coxa. Germán Cano também permanece como desfalque e tem retorno previsto apenas para meados do fim de fevereiro.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía
Botafogo - Momento e escalação
O Botafogo atravessa um momento negativo e não vive boa fase. A equipe vem de uma sequência de derrotas, com revés diante do Fluminense, do Grêmio e do Vasco, o que evidencia falhas defensivas e dificuldades para criar e converter chances, tanto atuando em casa quanto como visitante.
Para a próxima partida, Bastos e Ponte são dúvidas, já que apresentaram problemas durante os treinos e podem se tornar desfalques. O meia Santi Rodríguez e o lateral Marçal seguem fora por mais algumas semanas. Além disso, o zagueiro Kaio Pantaleão e o atacante Chris Ramos ainda não atuaram em 2026, o que limita ainda mais as opções do elenco.
Provável escalação do Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi
Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Botafogo
O histórico recente entre Fluminense e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Fluminense e Botafogo
- 01/02/2026 – Botafogo 0 x 1 Fluminense – (Campeonato Carioca)
- 28/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)
- 26/04/2025 – Botafogo 2 x 0 Fluminense – (Campeonato Brasileiro – Série A)
- 29/01/2025 – Botafogo 2 x 1 Fluminense – (Campeonato Carioca)
- 21/09/2024 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)
Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Botafogo
- O Fluminense marca mais gols no primeiro tempo, especialmente entre os minutos 46 e 60, enquanto o Botafogo costuma balançar a rede com mais frequência entre os minutos 76 e 90, já na reta final da partida
- O Flu finaliza com constância, alcançando a média de 13,2 chutes por jogo
- O Botafogo sofre muitos chutes ao longo das partidas, permitindo em média 14,3 finalizações por jogo
- As duas equipes apresentam números semelhantes no aspecto disciplinar, somando média de 4,43 cartões por partida na temporada atual
- O Fluminense prioriza finalizações dentro da área, com média de 9,1 chutes por jogo nessa zona ofensiva
Comparação de Odds para Fluminense x Botafogo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:
|Casa
|Fluminense marca o 1º escanteio
|Botafogo marca o 1º escanteio
Betsson
Superbet
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Botafogo
Tudo sobre
