RB Bragantino x Corinthians – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para RB Bragantino x Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para RB Bragantino x Corinthians (15/01)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Corinthians chega para o confronto diante do RB Bragantino em um momento de maior consistência defensiva e equilíbrio coletivo, mesmo jogando fora de casa. A equipe mostrou capacidade de controlar o ritmo das partidas e explorar transições rápidas, algo que pode ser decisivo diante de um Bragantino ainda ajustando seu setor defensivo após a pré-temporada. Além disso, o Corinthians mantém uma sequência invicta recente, o que fortalece a confiança do grupo para encarar um adversário tradicionalmente perigoso em Bragança Paulista.

Por outro lado, o RB Bragantino tem apresentado dificuldades em manter o gol intacto, especialmente em jogos contra adversários com histórico de explorar seus espaços. A pressão por resultado diante da torcida pode gerar exposição defensiva, abrindo oportunidades para o Corinthians explorar jogadas rápidas e bolas paradas, que têm sido um ponto forte da equipe. Assim, o prognóstico aponta para vitória visitante, considerando organização tática, momento atual e capacidade de aproveitamento de erros do rival.

Corinthians está invicto nos últimos três jogos RB Bragantino sofreu gols em todas as últimas seis partidas contra o Corinthians O Alvinegro venceu duas das últimas três partidas contra o Massa Bruta em Bragança Paulista

Outros palpites para RB Bragantino x Corinthians

Os confrontos entre RB Bragantino e Corinthians costumam ser bastante movimentados e com gols de ambos os lados, como mostram os últimos seis jogos em que ambas as equipes marcaram. Além disso, cinco desses confrontos registraram mais de 2,5 gols, indicando que as partidas entre os times têm grande potencial ofensivo e tendência a um início intenso.

Apesar disso, o RB Bragantino historicamente consegue sair na frente, marcando o primeiro gol em 8 dos últimos 10 jogos e vencendo o primeiro tempo em 7 de 9 confrontos. Isso reforça a ideia de um início forte do time da casa, mesmo que o Corinthians tenha vantagem para buscar a virada ao longo do segundo tempo.

Análise e Forma dos Times

RB Bragantino - Momento e escalação

O RB Bragantino inicia o Campeonato Paulista em boa posição, atualmente na 5ª colocação, após vencer a estreia por 1 a 0. A equipe busca aproveitar o fator casa para somar mais três pontos e se firmar entre os líderes do estadual.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vágner Mancini.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians inicia o Campeonato Paulista em boa forma, ocupando a 2ª posição na tabela após uma estreia convincente: 3 a 0 sobre a Ponte Preta. A equipe mostrou eficiência ofensiva e controle de jogo, explorando bem as transições rápidas e a movimentação dos atacantes, o que será fundamental para manter a sequência de bons resultados.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de RB Bragantino x Corinthians

O histórico recente entre RB Bragantino e Corinthians fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre RB Bragantino x Corinthians

16/01/2025 – Red Bull Bragantino 1 x 2 Corinthians (Campeonato Paulista)

13/07/2025 – Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino (Brasileirão)

05/11/2025 – Red Bull Bragantino 2 x 1 Corinthians (Brasileirão)

13/08/2024 – Red Bull Bragantino 1 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana)

20/08/2024 – Corinthians 1 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino (Copa Sul-Americana)

Estatísticas e curiosidades de RB Bragantino x Corinthians

RB Bragantino sofreu em seis dos últimos seis jogos contra o Corinthians; o Corinthians sofreu em dez partidas desse período Foram registrados mais de 2,5 gols em todos os cinco confrontos recentes Ambas equipes marcaram em seis de seis jogos RB Bragantino marcou primeiro em oito de dez partidas Massa Bruta venceu o primeiro tempo em sete de nove confrontos Tiveram mais de 10,5 escanteios em cinco dos seis jogos recentes

Comparação de Odds para RB Bragantino x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Resumo dos palpites do Lance para RB Bragantino x Corinthians

