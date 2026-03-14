Confira os principais palpites e análise completa para Barcelona x Sevilla pela 28ª rodada da La Liga 2025/26. A partida no Spotify Camp Nou acontece neste domingo (15), a partir das 12h15 (horário de Brasília). O encontro acontece em meio as diferentes disputas na tabela de classificação, com os Culés brigando pelo título e os Rojiblancos contra o rebaixamento.

Palpite do Lance para Barcelona x Sevilla (15/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A ferramenta do criador de aposta oferece uma boa odd a partir da junção desses dois mercados. O primeiro é reforçado com o histórico do confronto. Quatro dos últimos cinco tiveram ambos os lados marcando. Na atual temporada, o Sevilla terminou sete das últimas oito partidas com esse mesmo mercado. A linha alta do Barcelona sempre gera muitas chances aos adversários, principalmente em contra-ataques.

A equipe catalã sofreu um tento em quatro dos dez jogos recentes em casa na La Liga. Dessa maneira, as chances para os dois times marcar ganha valor. Outro ponto é para termos um tento em 25 minutos. O Barça marca bastante no período na competição. Em casa, foram 12 de 41 bolas nas redes em até o minuto 30. O jogo de imposição ajuda a reforçar o nosso palpite.

O Sevilla marca em média 1,3 gols por jogo nesta edição da La Liga O Barcelona é o time que mais marcou nos primeiros 15 minutos na La Liga, com 13 gols feitos Oito dos últimos dez jogos dos Culés terminaram com mais de 2,5 gols, sendo metade com ambos marcam

Outros palpites para Barcelona x Sevilla

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O futebol muito ofensivo do Barcelona como mandante é uma das marcas do time desde a última temporada. Dos últimos 11 jogos no Camp Nou, a equipe marcou mais de 2,5 vezes em nove. A equipe consegue aproveitar da capacidade individual para dominar as defesas adversárias. O Sevilla sofreu gol em nove das dez partidas recentes na La Liga. Essa fragilidade deve ser exposta diante do poderio dos Culés.

Nos últimos três jogos em casa, o Barça teve vitórias no primeiro tempo pelo placar de 2 a 0. A equipe carrega um bom retrospecto no período. São 14 triunfos em 27 rodadas dentro dos 45 minutos finais. Novamente, a alta intensidade junto a capacidade técnica devem favorecer um handicap a favor dos mandantes.

Outro ponto interessante para o encontro é o número total de finalizações. O Barça, como já citado, tem um estilo de amplo domínio no campo de ataque. A média de chutes feitas no campeonato é de 20,1. Contudo, sofre bastante com as subidas dos adversários, principalmente aqueles que atacam a partir das bolas em velocidade. O jogo tende a ter muita trocação entre os dois lados, com muitos chutes totais.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona vive uma semana decisiva na temporada, com jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o duelo deste domingo. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Newcastle na primeira partida do mata-mata. Assim, o futuro na competição será definido no Camp Nou na próxima terça-feira (17). Antes disso, tenta manter a vantagem na liderança da La Liga.

Os últimos resultados - incluindo a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao na última rodada - deixaram os Culés a quatro pontos do Real Madrid. Com essa vantagem, Flick pode fazer um rodar o elenco neste domingo, descansando algumas pelas para enfrentar os Magpies. Lamine Yamal e Eric Garcia não participaram do primeiro treino com foco no jogo. Porém, a dupla fez tratamento devido a incômodos musculares, e pode ser relacionada para o clássico.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Marc Casadó; Lamine Yamal (Roony Bardghji), Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Sevilla - Momento e escalação

A seis pontos da zona de rebaixamento, o Sevilla tenta seguir pontuando para evitar uma queda à La Liga 2. A equipe está há cinco jogos sem perder na competição, com quatro empates e uma vitória. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Rayo Vallecano em casa. Após sair na frente do placar, com Akor Adams, Alfonso Espino deixou tudo igual no segundo tempo.

Os Rojiblancos desembarcam no Camp Nou com um desfalque a beira do campo. Matias Almeyda, técnico da equipe, segue cumprindo suspensão pela expulsão diante do Alavés. Quem deve comanda neste duelo é o auxiliar Javi Martínez. Rubén Vargas, após uma lesão muscular e dois meses fora, pode voltar a ser relacionado.

Provável escalação do Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Nianzou, Nemanja Gudelj e Cesc Azpilicueta; José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé e Oso; Djibril Sow; Alexis Sánchez e Akor Adams. Técnico: Javi Martínez (auxiliar).

Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Sevilla

O histórico recente entre Barcelona e Sevilla é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Sevilla

05/10/2025 - Sevilla 4 x 1 Barcelona - (La Liga)

09/02/2025 – Sevilla 1 x 4 Barcelona – (La Liga)

20/10/2024 – Barcelona 5 x 1 Sevilla – (La Liga)

26/05/2024 – Sevilla 1 x 2 Barcelona – (La Liga)

29/09/2023 – Barcelona 1 x 0 Sevilla – (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Sevilla

A vitória do Sevilla no primeiro turno encerrou uma sequência de dez partidas sem vencer o Barcelona O Barcelona venceu 78 dos 99 jogos contra o Sevilla disputados como mandante Os Rojiblacos marcaram em 126 dos 203 confrontos diretos da história A equipe catalã tem 2,7 gols marcados por jogo dentro da La Liga Quatro dos últimos cinco jogos dos visitantes terminaram com menos de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Barcelona x Sevilla

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,22 Superbet 1,65 2,15 Betano 1,65 2,15

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Sevilla

Combinada: Ambas as equipes marcam e acima de 0,5 gol até o minuto 25 (2,39 na Betsson) Mais de 2,5 gols do Barcelona (1,78 na Betsson) Handicap asiático -1 Barcelona no 1º tempo (2,25 na Superbet) Mais de 25,5 chutes totais na partida (1,78 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.