Barcelona x Sevilla – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o duelo da 28ª rodada da La Liga 2025/26
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Confira os principais palpites e análise completa para Barcelona x Sevilla pela 28ª rodada da La Liga 2025/26. A partida no Spotify Camp Nou acontece neste domingo (15), a partir das 12h15 (horário de Brasília). O encontro acontece em meio as diferentes disputas na tabela de classificação, com os Culés brigando pelo título e os Rojiblancos contra o rebaixamento.
Palpite do Lance para Barcelona x Sevilla (15/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A ferramenta do criador de aposta oferece uma boa odd a partir da junção desses dois mercados. O primeiro é reforçado com o histórico do confronto. Quatro dos últimos cinco tiveram ambos os lados marcando. Na atual temporada, o Sevilla terminou sete das últimas oito partidas com esse mesmo mercado. A linha alta do Barcelona sempre gera muitas chances aos adversários, principalmente em contra-ataques.
A equipe catalã sofreu um tento em quatro dos dez jogos recentes em casa na La Liga. Dessa maneira, as chances para os dois times marcar ganha valor. Outro ponto é para termos um tento em 25 minutos. O Barça marca bastante no período na competição. Em casa, foram 12 de 41 bolas nas redes em até o minuto 30. O jogo de imposição ajuda a reforçar o nosso palpite.
- O Sevilla marca em média 1,3 gols por jogo nesta edição da La Liga
- O Barcelona é o time que mais marcou nos primeiros 15 minutos na La Liga, com 13 gols feitos
- Oito dos últimos dez jogos dos Culés terminaram com mais de 2,5 gols, sendo metade com ambos marcam
Outros palpites para Barcelona x Sevilla
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O futebol muito ofensivo do Barcelona como mandante é uma das marcas do time desde a última temporada. Dos últimos 11 jogos no Camp Nou, a equipe marcou mais de 2,5 vezes em nove. A equipe consegue aproveitar da capacidade individual para dominar as defesas adversárias. O Sevilla sofreu gol em nove das dez partidas recentes na La Liga. Essa fragilidade deve ser exposta diante do poderio dos Culés.
Nos últimos três jogos em casa, o Barça teve vitórias no primeiro tempo pelo placar de 2 a 0. A equipe carrega um bom retrospecto no período. São 14 triunfos em 27 rodadas dentro dos 45 minutos finais. Novamente, a alta intensidade junto a capacidade técnica devem favorecer um handicap a favor dos mandantes.
Outro ponto interessante para o encontro é o número total de finalizações. O Barça, como já citado, tem um estilo de amplo domínio no campo de ataque. A média de chutes feitas no campeonato é de 20,1. Contudo, sofre bastante com as subidas dos adversários, principalmente aqueles que atacam a partir das bolas em velocidade. O jogo tende a ter muita trocação entre os dois lados, com muitos chutes totais.
Análise e Forma dos Times
Barcelona - Momento e escalação
O Barcelona vive uma semana decisiva na temporada, com jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o duelo deste domingo. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Newcastle na primeira partida do mata-mata. Assim, o futuro na competição será definido no Camp Nou na próxima terça-feira (17). Antes disso, tenta manter a vantagem na liderança da La Liga.
Os últimos resultados - incluindo a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao na última rodada - deixaram os Culés a quatro pontos do Real Madrid. Com essa vantagem, Flick pode fazer um rodar o elenco neste domingo, descansando algumas pelas para enfrentar os Magpies. Lamine Yamal e Eric Garcia não participaram do primeiro treino com foco no jogo. Porém, a dupla fez tratamento devido a incômodos musculares, e pode ser relacionada para o clássico.
Provável escalação do Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Marc Casadó; Lamine Yamal (Roony Bardghji), Fermín López e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Sevilla - Momento e escalação
A seis pontos da zona de rebaixamento, o Sevilla tenta seguir pontuando para evitar uma queda à La Liga 2. A equipe está há cinco jogos sem perder na competição, com quatro empates e uma vitória. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Rayo Vallecano em casa. Após sair na frente do placar, com Akor Adams, Alfonso Espino deixou tudo igual no segundo tempo.
Os Rojiblancos desembarcam no Camp Nou com um desfalque a beira do campo. Matias Almeyda, técnico da equipe, segue cumprindo suspensão pela expulsão diante do Alavés. Quem deve comanda neste duelo é o auxiliar Javi Martínez. Rubén Vargas, após uma lesão muscular e dois meses fora, pode voltar a ser relacionado.
Provável escalação do Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Nianzou, Nemanja Gudelj e Cesc Azpilicueta; José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé e Oso; Djibril Sow; Alexis Sánchez e Akor Adams. Técnico: Javi Martínez (auxiliar).
Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Sevilla
O histórico recente entre Barcelona e Sevilla é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Barcelona e Sevilla
- 05/10/2025 - Sevilla 4 x 1 Barcelona - (La Liga)
- 09/02/2025 – Sevilla 1 x 4 Barcelona – (La Liga)
- 20/10/2024 – Barcelona 5 x 1 Sevilla – (La Liga)
- 26/05/2024 – Sevilla 1 x 2 Barcelona – (La Liga)
- 29/09/2023 – Barcelona 1 x 0 Sevilla – (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Sevilla
- A vitória do Sevilla no primeiro turno encerrou uma sequência de dez partidas sem vencer o Barcelona
- O Barcelona venceu 78 dos 99 jogos contra o Sevilla disputados como mandante
- Os Rojiblacos marcaram em 126 dos 203 confrontos diretos da história
- A equipe catalã tem 2,7 gols marcados por jogo dentro da La Liga
- Quatro dos últimos cinco jogos dos visitantes terminaram com menos de 10,5 escanteios
Comparação de Odds para Barcelona x Sevilla
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Superbet
Betano
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Sevilla
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
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