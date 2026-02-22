Confira os principais palpites e análise completa para Newcastle x Qarabag pela Champions League. O confronto de volta dos playoffs acontece no St James' Park nesta terça-feira (24). A bola rola às 17h (horário de Brasília). O duelo vale uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Palpite do Lance para Newcastle x Qarabag (24/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite aponta para um placar elástico, com pelo menos quatro gols na partida. No jogo de ida, o Newcastle United aplicou uma goleada de seis gols sobre o Qarabag, e agora o time visitante deve adotar postura mais ofensiva para tentar diminuir o prejuízo. Mesmo com a possibilidade de entrar com uma formação alternativa, o Newcastle mantém um padrão de jogo agressivo, o que favorece novamente um confronto com muitas oportunidades.

Vale destacar que este não foi um caso isolado: o Newcastle tem participado com frequência de partidas com placares elevados, reforçando a viabilidade do palpite.

O Newcastle marca em média dois gols por jogo A defesa do Qarabag é vulnerável e sofre, em média, 2,1 gols por partida A defesa do Newcastle também apresenta fragilidades, com média de 1,8 gols sofridos por jogo

Outros palpites para Newcastle x Qarabag

A partida se desenha para um possível ambos marcam, sustentado pelo histórico recente entre as equipes. O Newcastle United vem de uma sequência de oito jogos consecutivos marcando e sofrendo gols, o que aumenta consideravelmente essa expectativa. Além disso, três dos últimos quatro compromissos do Qarabag terminaram com gols para os dois lados.

Também há forte tendência para protagonismo do Qarabag no mercado de escanteios. A equipe não apenas marcou o primeiro escanteio, mas chegou a conquistar os sete primeiros tiros de canto em 70% de seus últimos dez jogos. Além disso, o Qarabag superou o adversário em número de escanteios em nove das últimas dez partidas disputadas.

O mercado de cantos, inclusive, surge como excelente alternativa para o confronto. O Qarabag registra média de 7,6 escanteios por jogo, e nos últimos cinco compromissos, as duas equipes somaram média de 14,6 cantos por partida, totalizando 73 escanteios nesse recorte recente. Espera-se, pelo menos, onze escanteios no jogo.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle United entra em campo com a classificação praticamente encaminhada. Mesmo atuando fora de casa no jogo de ida, aplicou uma goleada de 6 x 1 sobre o Qarabag, resultado difícil de ser revertido. Ainda assim, o confronto promete ser interessante, já que o time visitante deve adotar postura ofensiva na tentativa de diminuir a desvantagem.

Mesmo com a possibilidade de poupar alguns titulares, o Newcastle terá ausências confirmadas. Malick Thiaw está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Bruno Guimarães e Lewis Miley seguem no departamento médico e também não participam da partida.

Provável escalação do Newcastle: Nick Pope; Lewis Hall, Dan Burn, Sven Botman e Kieran Trippier; Joe Willock e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga; Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe

Qarabag - Momento e escalação

O Qarabag precisa de uma missão quase impossível: marcar cinco gols para empatar o confronto contra o Newcastle United e levar a decisão para uma eventual disputa por pênaltis. A tarefa é complicada, especialmente fora de casa, mas a equipe deve adotar postura ofensiva desde os primeiros minutos na tentativa de pressionar e buscar uma reação histórica.

Sob o comando de Qurban Qurbanov, o time entra completo para o confronto, sem desfalques informados até o momento, o que ao menos garante força máxima para tentar o improvável.

Provável escalação do Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; Jankovic, Pedro Bicalho e Montiel; Leandro Andrade, Zoubir e Camilo Duran. Técnico: Qurban Qurbanov

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Qarabag

O histórico recente entre Newcastle e Qarabag é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle e Qarabag

18/02/2026 - Qarabag 1 x 6 Newcastle - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Newcastle x Qarabag

O Qarabag apresenta ataque perigoso, com média de 67 investidas ofensivas por partida, cerca de 0,7 por minuto

investidas ofensivas por partida, cerca de por minuto O Newcastle United finaliza com frequência, registrando média de 14 tentativas por jogo, somando chutes no alvo e para fora

tentativas por jogo, somando chutes no alvo e para fora O Newcastle alcançou o ambos marcam em 66% de suas partidas na temporada atual

de suas partidas na temporada atual O Qarabag conquistou 36 escanteios nos últimos quatro jogos disputados

escanteios nos últimos jogos disputados O Qarabag registra média elevada de 7,6 escanteios por partida

escanteios por partida O Newcastle também apresenta números altos no quesito, com média de 6,2 tiros de canto por jogo

tiros de canto por jogo As duas equipes somam média combinada de 11,93 escanteios na temporada atual

equipes somam média combinada de escanteios na temporada atual Nos últimos cinco jogos, os dois times registraram média de 14,6 cantos por partida, totalizando 73 escanteios nesse período

Comparação de Odds para Newcastle x Qarabag

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Qarabag

Ambos marcam (1,98 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (1,75 na Betsson) Qarabag marca o 1º escanteio (2,95 na Superbet) Mais de 10,5 Escanteios (2,00 na Bet365)

