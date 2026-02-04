Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Bahia x Fluminense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quinta-feira (05/02), a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Palpite do Lance! para Bahia x Fluminense (05/02/2026)

O Fluminense aparece como favorito para marcar o primeiro gol, mesmo atuando sob a pressão da Arena Fonte Nova, na Bahia. A equipe costuma iniciar as partidas com postura ofensiva, buscando controlar o jogo desde os minutos iniciais e evitando ficar em desvantagem no placar. Esse padrão se mantém inclusive fora do Maracanã, o que reforça a confiança no prognóstico para que o time visitante saia na frente.

O histórico recente sustenta esse cenário, já que o Fluminense tem mostrado regularidade ao abrir o marcador em diferentes contextos. Os números confirmam a tendência e fortalecem o palpite principal para o confronto.

Em confrontos diretos entre as equipes, o Fluminense marcou o primeiro gol em cinco dos últimos seis jogos O Fluminense abriu o placar em nove dos últimos onze compromissos A equipe marcou o primeiro gol em 80% de suas últimas dez partidas

Outros palpites para Bahia x Fluminense

O Tricolor de Aço entra como favorito para vencer a partida, já que costuma ser muito forte atuando em casa, na Fonte Nova, com o apoio da torcida. Além disso, jogando em seu próprio território, o Bahia venceu 11 das últimas 12 partidas disputadas. Esse desempenho consistente reforça a confiança em um resultado positivo diante do adversário.

Outro palpite sustentado pelos prognósticos recentes é a ocorrência de pelo menos três gols na partida. Seis dos últimos sete confrontos do Bahia terminaram com mais de 2,5 gols. O time apresenta um bom poder ofensivo, com média de 2,4 gols marcados nos últimos dez jogos.

Por fim, um placar mais elástico favorece o mercado de "ambos marcam". O Bahia atingiu esse cenário em três dos últimos quatro jogos disputados. Vale destacar também que o Fluminense marcou e sofreu gols em três de suas últimas quatro partidas, o que reforça essa possibilidade.

Análise e Forma dos Times

Bahia - Momento e escalação

O Bahia chega para o confronto embalado por duas vitórias recentes. Na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Corinthians por 2 x 1 e, na sequência, superou o Porto-BA por 3 x 1 em partida válida pelo Campeonato Baiano. O time tem mostrado bom desempenho no torneio regional, dominando seus compromissos mais recentes e acumulando uma sequência de cinco jogos sem derrota.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni terá alguns desfalques importantes. O ponta Michel Araújo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo anterior. Além disso, Mateo Sanabria e Ruan Pablo seguem no departamento médico e permanecem fora da equipe.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo Strada; Luciano Juba, Santiago Mingo, David Duarte e Gilberto; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Ademir Santos, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense também chega ao confronto embalado por resultados positivos. Na estreia do Campeonato Brasileiro Série A, a equipe venceu o Grêmio por 2 x 1. Pelo Campeonato Carioca, superou o Botafogo por 1 x 0 em um clássico de peso, além de ter conquistado vitórias importantes sobre o Flamengo, por 2 x 1, e o Nova Iguaçu, por 3 x 2, reforçando o bom momento coletivo.

Apesar da sequência favorável, o Tricolor entra em campo com alguns desfalques relevantes. Germán Cano segue fora enquanto se recupera de uma torção no joelho. Além dele, o meia Hércules e o ponta Yeferson também permanecem no departamento médico e não estarão à disposição para a partida.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Renê, Juan Pablo Freytes, Jemmes da Silva e Samuel Xavier; Nonato e Matheus Martinelli; Kevin Serna, Lucho Acosta e Agustin Canobbio; Erick Pulga. Técnico: Luís Zubeldía

Confronto direto e estatísticas de Bahia e Fluminense

O histórico recente entre Bahia e Fluminense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bahia e Fluminense

07/12/2025 – Fluminense 2 x 0 Bahia – (Brasileirão Série A)

10/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Bahia – (Copa do Brasil)

28/08/2025 – Bahia 1 x 0 Fluminense – (Copa do Brasil)

09/08/2025 – Bahia 3 x 3 Fluminense – (Brasileirão Série A)

04/08/2024 – Fluminense 1 x 0 Bahia – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Bahia e Fluminense

Em outras partidas, o Bahia venceu oito dos últimos nove jogos disputados Três dos últimos quatro jogos do Fluminense terminaram com pelo menos três gols O Bahia ataca com frequência, com média de 62 ataques perigosos por partida, cerca de 0,7 por minuto O Fluminense finaliza bastante, registrando média de 15,2 chutes por jogo O último confronto entre Bahia e Fluminense terminou com vitória do mandante por 1 a 0

Comparação de Odds para Bahia x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,02 1,72 Superbet 2,05 1,78 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance! para Bahia x Fluminense

Fluminense marca o 1º gol (2,40 na Betsson) Bahia vence (2,20 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (2,02 na Betsson) Ambos marcam (1,80 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.