Confira os principais palpites para Corinthians x Capivariano pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida acontece nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, na Neo Química Arena, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O duelo, que deveria ter acontecido no final de semana, foi adiado devido a participação do Timão na Supercopa Rei do Brasil. Confira também neste artigo todas as informações dos times para o jogo.

Palpite do Lance! para Corinthians x Capivariano (05/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Motivado por uma conquista, o Corinthians chega para o duelo buscando confirmar o favoritismo para encaminhar a vaga na próxima fase. Dorival Júnior pode fazer algumas alterações no time por conta da maratona de jogos. Apesar disso, o elenco deve controlar as ações diante do Capivariano. E o primeiro tempo passa a ser fundamental para criar uma vantagem no placar.

O Timão venceu a etapa em metade dos últimos quatro jogos feitos. O time visitante tem duas derrotas neste Paulistão. Ambas foram determinadas nos 45 minutos iniciais - período também que foi derrotado. Na Neo Química, nossa aposta é da equipe da casa dominar as ações no período, confirmando um triunfo nos 45 minutos iniciais.

Quatro dos últimos 12 gols feitos pelo Timão foram marcados nos 45 minutos iniciais A equipe venceu a etapa em três das últimas sete partidas na Neo Química Arena O Capivariano sofreu três de sete gols no estadual no primeiro tempo

Outros palpites para Corinthians x Capivariano

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Favorito para vencer, o Corinthians deve dominar as ações na Neo Química Arena e usar a força do seu grupo para buscar seu terceiro triunfo no estadual. Além da vitória, o combo é para marcar o tento inicial do duelo. O Timão abriu o placar em quatro dos cinco últimos jogos. O fator casa deve favorecer a aposta.

Três dos cinco jogos do Capivariano no estadual terminaram com o mercado de ambos marcam não. Esse mercado se repetiu em quatro dos sete duelos do Alvinegro Paulista na temporada - sendo três pelo estadual. O forte sistema defensivo dos mandantes - fortalecido por uma postura intensa sem bola - deve favorecer a aposta no mercado.

O Timão é o clube com mais escanteios cobrados neste Paulistão. Por jogo, tem 6,8 cobranças em média no estadual. O número de tiros de canto foi maior que 5,5 em quatro das cinco partidas disputadas. A postura em campo deve ser mais ofensiva, ocupando maior tempo no campo de ataque. Logo, aumentam as chances para escanteios dos mandantes no encontro.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians chega para o duelo motivado após a conquista do primeiro título disputado no futebol nacional. O time bateu o Flamengo na final da Supercopa Rei por 2 a 0 e conquistou o segundo troféu da competição após 35 anos. Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols da equipe no triunfo, que contou com grande festa da Fiel Torcida. O Timão volta às atenções ao estadual, onde busca confirmar vaga na próxima fase.

Após vencer o Velo Clube na última rodada, a equipe está na sétima posição do Paulistão, com oito pontos. A escalação do time no jogo deve contar com alterações na formação titular. Isso porque no próximo domingo (8), encerra os clássicos da primeira fase diante do Palmeiras. Assim, Matheuzinho, Breno Bidon, Depay e outros devem ser poupados no jogo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gabriel Paulista (João Pedro Tchoca) e Hugo; Raniele (Charles), André Luiz, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

Capivariano - Momento e escalação

O Capivariano tenta se recuperar do revés sofrido na última rodada para o Primavera. Em casa, a equipe perdeu por 2 a 1, encerrando a sequência de três partidas sem perder na competição. O resultado deixou o time do interior na metade da tabela. No momento, é o oitavo colocado com sete pontos, três a mais que o Velo Clube, primeiro da zona de rebaixamento.

O Leão da Sorocabana terá missão difícil nas duas próximas rodadas do Paulistão. Além do Timão, o próximo compromisso será o Mirassol, outro time da elite do Brasileirão. Élio Sizenando terá apenas uma baixa certa no jogo, após Daniel Baianinho receber o terceiro amarelo no torneio.

Provável escalação do Capivariano: Guilherme; Diogo Mateus, Lucas Costa, Wendel Lomar e Leonan; Octavio Merzker e Bruno Silva; Felipe Azevedo, Cássio Gabriel e Thiaguinho; Rodolfo. Técnico: Élio Sizenando.

Confronto direto e estatísticas de Corinthians e Capivariano

O histórico recente entre Corinthians e Capivariano é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Corinthians e Capivariano

11/02/2016 - Corinthians 2 x 1 Capivariano - (Campeonato Paulista)

22/03/2015 - Capivariano 2 x 3 Corinthians - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Capivariano

Será o terceiro confronto direto entre as equipes na história, com duas vitórias do Corinthians até o momento Em ambos os jogos, tivemos um total acima de 2,5 gols marcados Quatro dos últimos cinco duelos do Corinthians terminaram com menos de 2,5 gols O Capivariano sofreu uma média de 1,4 gols por jogo nas cinco rodadas do estadual As últimas cinco com mais de 4,5 cartões distribuídos

Comparação de Odds para Corinthians x Capivariano

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,00 1,72 Betano 1,98 1,75 Bet365 2,05 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Capivariano

Corinthians vence o 1º tempo (2,15 na Betsson) Corinthians marca o primeiro gol e vence a partida (1,72 na Betsson) Ambas as equipes marcam: não (1,75 na Betano) Mais de 5,5 escanteios do Corinthians (1,66 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.