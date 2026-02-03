Palmeiras x Vitória – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Palmeiras x Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira (04/02), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.

Palpite do Lance! para Palmeiras x Vitória (04/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Flaco López surge como principal candidato para abrir o placar pelo Palmeiras, equipe que entra como ampla favorita para vencer a partida. O centroavante é o atual artilheiro do Verdão e tem se destacado pela presença constante na área e pela capacidade de decidir nos minutos iniciais dos jogos.

Além disso, Flaco López foi o responsável pelo primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2026, reforçando sua tendência de sair na frente no marcador. Com cotação atrativa e desempenho consistente, o atacante reúne fundamentos sólidos que sustentam o palpite para marcar antes de qualquer outro atleta da equipe mandante.

No Paulistão, Flaco López marcou dois gols em cinco jogos, além de distribuir três assistências Na estreia do Brasileirão, Flaco López marcou o primeiro gol da partida, antes de Vitor Roque fazer o segundo López apresenta média de 8,30 na temporada atual, considerada elevada. No Paulistão, sua nota média é de 7,46

Outros palpites para Palmeiras x Vitória

O Vitória aparece como uma boa opção para marcar o primeiro escanteio da partida. A equipe explora com frequência as jogadas pelos lados do campo, utilizando bastante seus pontas e levantando bolas na área, o que aumenta as chances de conquistar tiros de canto logo nos minutos iniciais. Esse padrão se reflete nos números recentes, já que o Vitória marcou mais escanteios que o adversário em 70% das últimas dez partidas e abriu a contagem de escanteios em sete desses dez compromissos.

Outro mercado que ganha força é o de no máximo dois gols no confronto. Atuando como mandante, o Palmeiras tem apresentado partidas mais controladas, e seis dos últimos sete jogos disputados em casa terminaram com menos de 2,5 gols. Esse cenário indica um duelo mais equilibrado e com menor volume de bolas na rede.

Por fim, o confronto também aponta para um número elevado de escanteios no total. O Palmeiras vem registrando altos números nesse fundamento, tendo ultrapassado a marca de dez escanteios em oito das últimas dez partidas. Além disso, o Verdão superou a linha de 9,5 escanteios em quatro dos últimos cinco jogos, reforçando a expectativa de muitos cantos somados entre as duas equipes.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras entra em campo como favorito destacado para o confronto. Ainda assim, a equipe vem de um empate por 2 x 2 com o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Paulista, no último compromisso antes deste jogo, acabou surpreendida ao ser derrotada pelo Botafogo-SP por 1 x 0.

Para a partida, o Verdão contará com a maior parte de seus principais jogadores, mas segue sem Felipe Anderson e Paulinho. A boa notícia fica por conta de Lucas Evangelista, que foi visto treinando normalmente com o restante do elenco e pode ser liberado para enfrentar a equipe baiana.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté (Arthur); Luis Pacheco, Emiliano Martínez e Andreas Pereira; Riquelme, Luighi e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória - Momento e escalação

O Vitória também iniciou o Campeonato Brasileiro de forma positiva, ao conquistar vitória sobre o Remo na estreia da competição. Pelo Campeonato Baiano, a equipe manteve o bom momento ao vencer o Barcelona de Ilhéus por 2 x 0, resultado que reforça a confiança do elenco neste início de temporada.

Com esse cenário, o time baiano chega motivado e disposto a impor dificuldades ao Palmeiras, mesmo atuando fora de casa. Para o confronto, o Vitória segue com alguns desfalques, já que Edu Ribeiro, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael permanecem no departamento médico.

Provável escalação do Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Diogo Silva e Luan Cândido; Nathan Mendes, Ronald, Zé Breno e Felipe Vieira; Kike Saverio, Pablo e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Vitória

O histórico recente entre Palmeiras e Vitória é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Vitória

19/11/2025 – Palmeiras 0 x 0 Vitória – (Brasileirão Série A)

03/08/2025 – Vitória 2 x 2 Palmeiras – (Brasileirão Série A)

27/07/2024 – Palmeiras 0 x 2 Vitória – (Brasileirão Série A)

14/04/2024 – Vitória 0 x 1 Palmeiras – (Brasileirão Série A)

02/12/2018 – Palmeiras 3 x 2 Vitória – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras e Vitória

A equipe visitante marcou os três primeiros escanteios antes do adversário em oito dos últimos dez jogos Sete dos últimos oito jogos do Vitória terminaram com menos de 2,5 gols O Palmeiras sofre, em média, 6,4 escanteios por partida O Vitória sofre, em média, 3 escanteios por jogo Na temporada atual, as duas equipes somam média de 12,83 escanteios por partida

Comparação de Odds para Palmeiras x Vitória

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,72 2,02 Superbet 1,77 2,07 Bet365 1,75 2,05

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Palmeiras x Vitória

Flaco Lopez marca o 1º gol do Palmeiras (3,65 na Superbet) Vitória marca o primeiro escanteio (2,65 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (2,02 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,80 na Bet365)

