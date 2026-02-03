Palmeiras x Vitória – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Palmeiras x Vitória-BA pelo Campeonato Brasileiro
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Palmeiras x Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira (04/02), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.
Palpite do Lance! para Palmeiras x Vitória (04/02/2026)
Flaco López surge como principal candidato para abrir o placar pelo Palmeiras, equipe que entra como ampla favorita para vencer a partida. O centroavante é o atual artilheiro do Verdão e tem se destacado pela presença constante na área e pela capacidade de decidir nos minutos iniciais dos jogos.
Além disso, Flaco López foi o responsável pelo primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2026, reforçando sua tendência de sair na frente no marcador. Com cotação atrativa e desempenho consistente, o atacante reúne fundamentos sólidos que sustentam o palpite para marcar antes de qualquer outro atleta da equipe mandante.
- No Paulistão, Flaco López marcou dois gols em cinco jogos, além de distribuir três assistências
- Na estreia do Brasileirão, Flaco López marcou o primeiro gol da partida, antes de Vitor Roque fazer o segundo
- López apresenta média de 8,30 na temporada atual, considerada elevada. No Paulistão, sua nota média é de 7,46
Outros palpites para Palmeiras x Vitória
O Vitória aparece como uma boa opção para marcar o primeiro escanteio da partida. A equipe explora com frequência as jogadas pelos lados do campo, utilizando bastante seus pontas e levantando bolas na área, o que aumenta as chances de conquistar tiros de canto logo nos minutos iniciais. Esse padrão se reflete nos números recentes, já que o Vitória marcou mais escanteios que o adversário em 70% das últimas dez partidas e abriu a contagem de escanteios em sete desses dez compromissos.
Outro mercado que ganha força é o de no máximo dois gols no confronto. Atuando como mandante, o Palmeiras tem apresentado partidas mais controladas, e seis dos últimos sete jogos disputados em casa terminaram com menos de 2,5 gols. Esse cenário indica um duelo mais equilibrado e com menor volume de bolas na rede.
Por fim, o confronto também aponta para um número elevado de escanteios no total. O Palmeiras vem registrando altos números nesse fundamento, tendo ultrapassado a marca de dez escanteios em oito das últimas dez partidas. Além disso, o Verdão superou a linha de 9,5 escanteios em quatro dos últimos cinco jogos, reforçando a expectativa de muitos cantos somados entre as duas equipes.
Análise e Forma dos Times
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras entra em campo como favorito destacado para o confronto. Ainda assim, a equipe vem de um empate por 2 x 2 com o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Paulista, no último compromisso antes deste jogo, acabou surpreendida ao ser derrotada pelo Botafogo-SP por 1 x 0.
Para a partida, o Verdão contará com a maior parte de seus principais jogadores, mas segue sem Felipe Anderson e Paulinho. A boa notícia fica por conta de Lucas Evangelista, que foi visto treinando normalmente com o restante do elenco e pode ser liberado para enfrentar a equipe baiana.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté (Arthur); Luis Pacheco, Emiliano Martínez e Andreas Pereira; Riquelme, Luighi e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Vitória - Momento e escalação
O Vitória também iniciou o Campeonato Brasileiro de forma positiva, ao conquistar vitória sobre o Remo na estreia da competição. Pelo Campeonato Baiano, a equipe manteve o bom momento ao vencer o Barcelona de Ilhéus por 2 x 0, resultado que reforça a confiança do elenco neste início de temporada.
Com esse cenário, o time baiano chega motivado e disposto a impor dificuldades ao Palmeiras, mesmo atuando fora de casa. Para o confronto, o Vitória segue com alguns desfalques, já que Edu Ribeiro, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael permanecem no departamento médico.
Provável escalação do Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Diogo Silva e Luan Cândido; Nathan Mendes, Ronald, Zé Breno e Felipe Vieira; Kike Saverio, Pablo e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.
Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Vitória
O histórico recente entre Palmeiras e Vitória é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Vitória
- 19/11/2025 – Palmeiras 0 x 0 Vitória – (Brasileirão Série A)
- 03/08/2025 – Vitória 2 x 2 Palmeiras – (Brasileirão Série A)
- 27/07/2024 – Palmeiras 0 x 2 Vitória – (Brasileirão Série A)
- 14/04/2024 – Vitória 0 x 1 Palmeiras – (Brasileirão Série A)
- 02/12/2018 – Palmeiras 3 x 2 Vitória – (Brasileirão Série A)
Estatísticas e curiosidades de Palmeiras e Vitória
- A equipe visitante marcou os três primeiros escanteios antes do adversário em oito dos últimos dez jogos
- Sete dos últimos oito jogos do Vitória terminaram com menos de 2,5 gols
- O Palmeiras sofre, em média, 6,4 escanteios por partida
- O Vitória sofre, em média, 3 escanteios por jogo
- Na temporada atual, as duas equipes somam média de 12,83 escanteios por partida
Comparação de Odds para Palmeiras x Vitória
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:
|Casa
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Superbet
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Palmeiras x Vitória
