Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para RB Bragantino x Atlético-MG pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira (04/02), a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques.

Palpite do Lance! para RB Bragantino x Atlético-MG (04/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Bragantino entra em campo como favorito para conquistar a vitória. A equipe iniciou bem o Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba por 1 x 0 na estreia. Do outro lado, o Atlético Mineiro ficou no empate com o Palmeiras em sua primeira partida no Brasileirão. Atuando em casa, o time de Bragança Paulista tem demonstrado força e regularidade, vencendo a maioria dos jogos recentes com o apoio de sua torcida.

Diante desse cenário, o favoritismo recai sobre o Bragantino e, considerando as cotações atrativas, o palpite na vitória do mandante se mostra bastante justificável.

O Bragantino não perde há cinco jogos

O Atlético Mineiro venceu apenas duas vezes nas últimas cinco partidas

O Bragantino venceu em casa três das últimas quatro partidas

Outros palpites para RB Bragantino x Atlético-MG

O segundo melhor palpite do jogo aponta para que as equipes somem pelo menos onze escanteios ao longo da partida. Esse cenário se mostra plausível diante do histórico recente dos times. Três dos últimos cinco compromissos do Atlético Mineiro terminaram com ao menos onze cantos. Além disso, o Bragantino ultrapassou a marca de 10,5 escanteios em três dos últimos cinco jogos.

Outro mercado com boa sustentação é o de pelo menos três gols no confronto. Todos os últimos três jogos do Atlético Mineiro terminaram com mais de 2,5 gols. Nas últimas cinco partidas, o Bragantino marcou sete gols, enquanto o Atlético Mineiro anotou oito, resultando em média combinada de três gols por jogo. Esse cenário também se repete no histórico recente entre as equipes.

Por fim, o mercado de ambos marcam aparece como uma opção consistente. As equipes vêm apresentando ataques eficientes, mas também demonstram fragilidades defensivas. Todas as últimas quatro partidas do Galo terminaram com gols dos dois lados. Além disso, três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes confirmaram o ambos marcam.

Análise e Forma dos Times

Bragantino - Momento e escalação

O Bragantino iniciou bem a temporada e atravessa uma sequência positiva, sem derrotas nos últimos cinco jogos. Na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe conquistou uma vitória importante ao bater o Coritiba por 1 x 0. Já no compromisso mais recente pelo Campeonato Paulista, empatou com o São Bernardo por 1 x 1, mantendo a regularidade nos resultados.

Para o próximo confronto, o time de Bragança Paulista segue com alguns desfalques relevantes. Guzmán Rodríguez, Isidro Pitta e Vanderlan permanecem no departamento médico e não estarão à disposição da comissão técnica, o que pode exigir ajustes pontuais na formação da equipe.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Ignaio Sosa; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético Mineiro atravessa um momento de equilíbrio neste início de temporada. Na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe empatou por 2 x 2 com o Palmeiras em um jogo bastante disputado. Já na apresentação mais recente, válida pelo Campeonato Mineiro, o Galo venceu o Pouso Alegre por 3 x 1, demonstrando bom desempenho ofensivo e controle da partida.

Para o próximo compromisso, o time comandado por Diogo Meschine contará praticamente com força máxima. A única ausência confirmada é a do zagueiro Lyanco, que segue em recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles e tem retorno previsto apenas para o mês de março.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Confronto direto e estatísticas de RB Bragantino e Atlético-MG

O histórico recente entre RB Bragantino e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre RB Bragantino e Atlético-MG

16/11/2025 – RB Bragantino 2 x 0 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

03/08/2025 – Atlético-MG 2 x 1 RB Bragantino – (Brasileirão Série A)

22/09/2024 – Atlético-MG 3 x 0 RB Bragantino – (Brasileirão Série A)

11/06/2024 – RB Bragantino 1 x 2 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

25/10/2023 – RB Bragantino 1 x 2 Atlético-MG – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de RB Bragantino e Atlético-MG

O Atlético Mineiro registra média de 7,8 escanteios nos últimos dez jogos O Bragantino sofre, em média, 3,4 escanteios por partida O Bragantino cria bom volume ofensivo, com média de 11,7 finalizações por jogo O Atlético Mineiro ataca com frequência e perigo, somando média de 66 ataques por partida, o que representa cerca de 0,7 por minuto As duas equipes apresentam média elevada de chutes: o Bragantino finaliza 16 vezes por jogo, enquanto o Galo chega a 18, aumentando a probabilidade de gols para ambos os lados

Comparação de Odds para RB Bragantino x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para RB Bragantino x Atlético-MG

Bragantino vence (2,15 na Betsson) Mais de 10,5 Escanteios (2,07 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (2,05 na Bet365) Ambos marcam (1,78 na Betsson)

