Flamengo x Internacional – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Flamengo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 03/02/2026
07:00
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 04 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Flamengo x Internacional (04/02/2026)

O Flamengo tem enfrentado muitas dificuldades defensivas neste início de temporada. O curto período de pré-temporada, a falta de ritmo de parte do elenco e o planejamento de preservação dos titulares ajudam a explicar os resultados negativos acumulados no começo do ano.

O fato é que, na maioria de suas partidas mais recentes, o Rubro-Negro saiu atrás no placar, sendo obrigado a buscar o resultado ao longo do jogo. Diante desse retrospecto, o mercado para o Internacional abrir o marcador surge como uma ótima opção para o confronto.

  1. O Flamengo sofreu o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos que disputou,
  2. Em quatro de suas últimas seis partidas o Internacional marcou o primeiro gol
  3. Em todas as derrotas na temporada 2026, o Flamengo sofreu o primeiro gol

Outros palpites para Flamengo x Internacional

Como o Flamengo precisa dar uma resposta imediata após três derrotas consecutivas, a tendência é de uma postura bastante ofensiva desde os primeiros minutos. No entanto, como observado anteriormente, os problemas defensivos apresentados neste início de temporada podem voltar a aparecer. Soma-se a isso o retrospecto recente do confronto, no qual o Internacional sofreu gols em todos os últimos seis jogos diante do Rubro-Negro, mas chega a este duelo com média de 2,1 gols marcados em 2026. Diante desse cenário, o mercado de ambas as equipes marcam ganha ainda mais força para o confronto.

Para tentar reverter o momento negativo, uma das principais esperanças da torcida rubro-negra é o seu camisa 10, Giorgian De Arrascaeta. Na última temporada, o uruguaio teve participação direta em 45 gols pelo Flamengo, com 25 gols marcados e 20 assistências distribuídas. Assim, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do principal articulador da equipe.

A partida tem tudo para ser bastante movimentada desde o início. Considerando que as equipes registram médias de 3,1 e 2,5 escanteios no primeiro tempo em suas últimas dez partidas, respectivamente, o cenário indica boas chances de superar a linha de escanteios ainda na etapa inicial, aparecendo como mais uma ótima opção de mercado.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O início de temporada do Flamengo está bem abaixo do que a torcida esperava. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2025, a expectativa em torno da equipe era altíssima. No entanto, em sete partidas neste começo de 2026, o Flamengo soma o pior aproveitamento entre os clubes da Série A, com cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória.

No último domingo, a derrota para o Corinthians na final da Supercopa do Brasil marcou o terceiro revés consecutivo da equipe, configurando a pior sequência desde 2023 e acendendo o sinal de alerta para o próximo compromisso diante do Internacional, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Agora, cabe a Filipe Luís buscar soluções, reorganizar o time e motivar o elenco para reverter o momento negativo e iniciar uma nova sequência positiva com o Rubro-Negro.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta e Jorge Carrascal; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Internacional - Momento e escalação

Já o Internacional vive um cenário distinto neste início de temporada. Sob o comando do novo treinador Paulo Pezzolano, o Colorado soma cinco vitórias em sete partidas e encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho na liderança de seu grupo. No último final de semana, a equipe venceu o Caxias por 1 a 0.

Apesar do bom momento, o Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, em Porto Alegre. Agora, o Colorado visita o Flamengo com o objetivo de conquistar sua primeira vitória na competição e manter a boa sequência de resultados na temporada.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Alexandre Bernanei; Bruno Henrique, Ronaldo, Vitinho, Alan Patrick e Johan Carbonero; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Internacional

O histórico recente entre Flamengo e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Flamengo x Internacional

  • 20/08/2025 - Internacional 0 x 2 Flamengo - (Copa Libertadores)
  • 17/08/2025 - Internacional 1 x 3 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)
  • 13/08/2025 - Flamengo 1 x 0 Internacional - (Copa Libertadores)
  • 29/03/2025 - Flamengo 1 x 1 Internacional - (Campeonato Brasileiro)
  • 01/12/2024 - Flamengo 3 x 2 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Internacional

  1. Em todas as competições foram disputados 93 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do Flamengo, 27 empates e 33 triunfos do Internacional
  2. O Rubro-Negro vem de cinco derrotas nos últimos sete jogos
  3. O Flamengo sofreu o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos
  4. De Arrascaeta foi o destaque da temporada passada pelo Flamengo, com 45 participações diretas em gol
  5. Flamengo e Internacional registram médias de 3,1 e 2,5 escanteios no primeiro tempo

Comparação de Odds para Flamengo x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de ApostasFlamengoEmpateInternacional

Betsson

1,40

4,40

7,30

Betano

1,45

4,40

7,60

Br4bet

1,41

4,33

7,50

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Internacional

  1. Internacional marcar o primeiro gol (3,60 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson)
  3. De Arrascaeta marcar ou dar assistência (1,52 na Betano)
  4. Mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo (1,73 na Br4bet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

