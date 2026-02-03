O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 04 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Flamengo x Internacional (04/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Flamengo tem enfrentado muitas dificuldades defensivas neste início de temporada. O curto período de pré-temporada, a falta de ritmo de parte do elenco e o planejamento de preservação dos titulares ajudam a explicar os resultados negativos acumulados no começo do ano.

O fato é que, na maioria de suas partidas mais recentes, o Rubro-Negro saiu atrás no placar, sendo obrigado a buscar o resultado ao longo do jogo. Diante desse retrospecto, o mercado para o Internacional abrir o marcador surge como uma ótima opção para o confronto.

O Flamengo sofreu o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos que disputou, Em quatro de suas últimas seis partidas o Internacional marcou o primeiro gol Em todas as derrotas na temporada 2026, o Flamengo sofreu o primeiro gol

Outros palpites para Flamengo x Internacional

Como o Flamengo precisa dar uma resposta imediata após três derrotas consecutivas, a tendência é de uma postura bastante ofensiva desde os primeiros minutos. No entanto, como observado anteriormente, os problemas defensivos apresentados neste início de temporada podem voltar a aparecer. Soma-se a isso o retrospecto recente do confronto, no qual o Internacional sofreu gols em todos os últimos seis jogos diante do Rubro-Negro, mas chega a este duelo com média de 2,1 gols marcados em 2026. Diante desse cenário, o mercado de ambas as equipes marcam ganha ainda mais força para o confronto.

Para tentar reverter o momento negativo, uma das principais esperanças da torcida rubro-negra é o seu camisa 10, Giorgian De Arrascaeta. Na última temporada, o uruguaio teve participação direta em 45 gols pelo Flamengo, com 25 gols marcados e 20 assistências distribuídas. Assim, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do principal articulador da equipe.

A partida tem tudo para ser bastante movimentada desde o início. Considerando que as equipes registram médias de 3,1 e 2,5 escanteios no primeiro tempo em suas últimas dez partidas, respectivamente, o cenário indica boas chances de superar a linha de escanteios ainda na etapa inicial, aparecendo como mais uma ótima opção de mercado.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O início de temporada do Flamengo está bem abaixo do que a torcida esperava. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2025, a expectativa em torno da equipe era altíssima. No entanto, em sete partidas neste começo de 2026, o Flamengo soma o pior aproveitamento entre os clubes da Série A, com cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória.

No último domingo, a derrota para o Corinthians na final da Supercopa do Brasil marcou o terceiro revés consecutivo da equipe, configurando a pior sequência desde 2023 e acendendo o sinal de alerta para o próximo compromisso diante do Internacional, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Agora, cabe a Filipe Luís buscar soluções, reorganizar o time e motivar o elenco para reverter o momento negativo e iniciar uma nova sequência positiva com o Rubro-Negro.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta e Jorge Carrascal; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Internacional - Momento e escalação

Já o Internacional vive um cenário distinto neste início de temporada. Sob o comando do novo treinador Paulo Pezzolano, o Colorado soma cinco vitórias em sete partidas e encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho na liderança de seu grupo. No último final de semana, a equipe venceu o Caxias por 1 a 0.

Apesar do bom momento, o Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, em Porto Alegre. Agora, o Colorado visita o Flamengo com o objetivo de conquistar sua primeira vitória na competição e manter a boa sequência de resultados na temporada.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Alexandre Bernanei; Bruno Henrique, Ronaldo, Vitinho, Alan Patrick e Johan Carbonero; Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Internacional

O histórico recente entre Flamengo e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Flamengo x Internacional

20/08/2025 - Internacional 0 x 2 Flamengo - (Copa Libertadores)

17/08/2025 - Internacional 1 x 3 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

13/08/2025 - Flamengo 1 x 0 Internacional - (Copa Libertadores)

29/03/2025 - Flamengo 1 x 1 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

01/12/2024 - Flamengo 3 x 2 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Internacional

Em todas as competições foram disputados 93 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do Flamengo, 27 empates e 33 triunfos do Internacional O Rubro-Negro vem de cinco derrotas nos últimos sete jogos O Flamengo sofreu o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos De Arrascaeta foi o destaque da temporada passada pelo Flamengo, com 45 participações diretas em gol Flamengo e Internacional registram médias de 3,1 e 2,5 escanteios no primeiro tempo

Comparação de Odds para Flamengo x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Internacional

