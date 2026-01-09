Avenida x Grêmio – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Avenida x Grêmio pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho
O Lance! apresenta os melhores palpites para Avenida x Grêmio, pelas primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece neste sábado, 10 de janeiro de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Avenida x Grêmio (10/01/2026)
O Grêmio retorna a campo na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, atuando fora de casa contra o Avenida. Apesar da clara superioridade técnica do Tricolor Gaúcho, o Avenida vem mostrando consistência recente, especialmente no estadual, onde chegou a ficar cinco partidas sem perder, o que tende a equilibrar o confronto.
A expectativa é de que ambas as equipes entrem em campo em bom nível competitivo, cenário que favorece um jogo com gols dos dois lados. Os prognósticos recentes reforçam o mercado de ambos marcam como uma opção de valor para a partida.
- O Grêmio confirmou o mercado de ambos marcam em três dos últimos quatro jogos
- Três dos últimos cinco jogos do Avenida terminaram com ambos marcam
- As duas equipes somam 22 gols nos últimos cinco jogos
Outros palpites para Avenida x Grêmio
A segunda melhor expectativa para a partida é a vitória do Grêmio. Mesmo com o mandante apresentando um desempenho razoável e consistente no Campeonato Gaúcho, o Tricolor dos Pampas segue tecnicamente superior, atua na elite do futebol brasileiro e está habituado a enfrentar adversários de alto nível nacional. O Grêmio não perde para o Avenida há cinco partidas e, além disso, quando atuou fora de casa diante do mesmo adversário, venceu os últimos três confrontos.
Isso nos conduz ao terceiro melhor palpite, que é o Grêmio abrir o placar, cenário que se confirmou em todos os seus últimos oito jogos. É esperado um placar mais elástico para marcar o reencontro das equipes, que não se enfrentam desde 2024. A expectativa é de uma partida com mais de 2,5 gols, cenário reforçado pelo desempenho recente do Grêmio, já que todos os seus últimos quatro jogos terminaram com o placar ultrapassando essa marca.
Análise e Forma dos Times
Avenida - Momento e escalação
O Avenida entra em campo após um longo período sem jogos, já que atuou apenas no Campeonato Gaúcho e atualmente não disputa nenhuma série nacional. No último confronto contra o Grêmio, acabou sendo derrotado por 1 x 0. Ainda assim, no Gauchão do ano passado, a equipe conseguiu uma sequência invicta de cinco partidas, com vitórias importantes sobre Brasil de Pelotas, Pelotas e São José-RS.
Não há informações sobre desfalques. O atacante Matheus Rodrigues, que estava lesionado, já voltou a treinar normalmente e aparece totalmente recuperado para a partida.
Provável escalação de Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão. Técnico: Gabriel Dura
Grêmio - Momento e escalação
O Grêmio se prepara para a sua estreia no Campeonato Gaúcho de 2026. Agora comandada pelo português Luís Castro, a equipe visita o Avenida com a expectativa de apresentar um futebol mais agressivo, apostando em marcações mais altas e maior velocidade de execução.
A última partida do Tricolor foi contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu por 4 x 0 mesmo atuando fora de casa. Antes disso, perdeu para o Fluminense por 2 x 1, mas também superou o vice-campeão da Série A, o Palmeiras, por 3 x 2.
O Grêmio entra em campo sem o lateral-esquerdo Marlon, que ainda se recupera de uma lesão muscular. O meia Monsalve também não será opção pelos próximos três meses. Além deles, Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.
Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Tiaguinho, Arthur e Cristaldo; Amuzu, Carlos Vinícius e Willian. Técnico: Luís Castro
Confronto direto e estatísticas de Avenida e Grêmio
O histórico recente entre Avenida e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Avenida e Grêmio
- 03/02/2024 – Avenida 0 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho
- 12/02/2023 – Grêmio 2 x 0 Avenida – Campeonato Gaúcho
- 10/02/2019 – Grêmio 6 x 0 Avenida – Campeonato Gaúcho
- 28/03/2018 – Grêmio 1 x 1 Avenida – Campeonato Gaúcho
- 25/03/2018 – Avenida 0 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho
Estatísticas e curiosidades de Avenida e Grêmio
- Em partidas recentes, o Tricolor Gaúcho venceu três dos últimos cinco jogos
- Em sete dos últimos jogos em que o Grêmio abriu o placar, o gol saiu ainda no primeiro tempo
- Três dos últimos cinco jogos do Avenida terminaram com mais de 2,5 gols
- O Grêmio marcou 12 gols nos últimos cinco jogos
- Nos confrontos diretos, as duas equipes somaram 14 gols nos últimos cinco encontros
Comparação de Odds para Avenida x Grêmio
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Avenida vence
|Empate
|Grêmio vence
Superbet
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Avenida x Grêmio
