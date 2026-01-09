Avenida x Grêmio – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Avenida x Grêmio, pelas primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece neste sábado, 10 de janeiro de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Avenida x Grêmio (10/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Grêmio retorna a campo na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, atuando fora de casa contra o Avenida. Apesar da clara superioridade técnica do Tricolor Gaúcho, o Avenida vem mostrando consistência recente, especialmente no estadual, onde chegou a ficar cinco partidas sem perder, o que tende a equilibrar o confronto.

A expectativa é de que ambas as equipes entrem em campo em bom nível competitivo, cenário que favorece um jogo com gols dos dois lados. Os prognósticos recentes reforçam o mercado de ambos marcam como uma opção de valor para a partida.

O Grêmio confirmou o mercado de ambos marcam em três dos últimos quatro jogos Três dos últimos cinco jogos do Avenida terminaram com ambos marcam As duas equipes somam 22 gols nos últimos cinco jogos

Outros palpites para Avenida x Grêmio

A segunda melhor expectativa para a partida é a vitória do Grêmio. Mesmo com o mandante apresentando um desempenho razoável e consistente no Campeonato Gaúcho, o Tricolor dos Pampas segue tecnicamente superior, atua na elite do futebol brasileiro e está habituado a enfrentar adversários de alto nível nacional. O Grêmio não perde para o Avenida há cinco partidas e, além disso, quando atuou fora de casa diante do mesmo adversário, venceu os últimos três confrontos.

Isso nos conduz ao terceiro melhor palpite, que é o Grêmio abrir o placar, cenário que se confirmou em todos os seus últimos oito jogos. É esperado um placar mais elástico para marcar o reencontro das equipes, que não se enfrentam desde 2024. A expectativa é de uma partida com mais de 2,5 gols, cenário reforçado pelo desempenho recente do Grêmio, já que todos os seus últimos quatro jogos terminaram com o placar ultrapassando essa marca.

Análise e Forma dos Times

Avenida - Momento e escalação

O Avenida entra em campo após um longo período sem jogos, já que atuou apenas no Campeonato Gaúcho e atualmente não disputa nenhuma série nacional. No último confronto contra o Grêmio, acabou sendo derrotado por 1 x 0. Ainda assim, no Gauchão do ano passado, a equipe conseguiu uma sequência invicta de cinco partidas, com vitórias importantes sobre Brasil de Pelotas, Pelotas e São José-RS.

Não há informações sobre desfalques. O atacante Matheus Rodrigues, que estava lesionado, já voltou a treinar normalmente e aparece totalmente recuperado para a partida.

Provável escalação de Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão. Técnico: Gabriel Dura

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio se prepara para a sua estreia no Campeonato Gaúcho de 2026. Agora comandada pelo português Luís Castro, a equipe visita o Avenida com a expectativa de apresentar um futebol mais agressivo, apostando em marcações mais altas e maior velocidade de execução.

A última partida do Tricolor foi contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu por 4 x 0 mesmo atuando fora de casa. Antes disso, perdeu para o Fluminense por 2 x 1, mas também superou o vice-campeão da Série A, o Palmeiras, por 3 x 2.

O Grêmio entra em campo sem o lateral-esquerdo Marlon, que ainda se recupera de uma lesão muscular. O meia Monsalve também não será opção pelos próximos três meses. Além deles, Braithwaite e Villasanti seguem no departamento médico.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Tiaguinho, Arthur e Cristaldo; Amuzu, Carlos Vinícius e Willian. Técnico: Luís Castro

Confronto direto e estatísticas de Avenida e Grêmio

O histórico recente entre Avenida e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Avenida e Grêmio

03/02/2024 – Avenida 0 x 1 Grêmio – Campeonato Gaúcho

12/02/2023 – Grêmio 2 x 0 Avenida – Campeonato Gaúcho

10/02/2019 – Grêmio 6 x 0 Avenida – Campeonato Gaúcho

28/03/2018 – Grêmio 1 x 1 Avenida – Campeonato Gaúcho

25/03/2018 – Avenida 0 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho

Estatísticas e curiosidades de Avenida e Grêmio

Em partidas recentes, o Tricolor Gaúcho venceu três dos últimos cinco jogos Em sete dos últimos jogos em que o Grêmio abriu o placar, o gol saiu ainda no primeiro tempo Três dos últimos cinco jogos do Avenida terminaram com mais de 2,5 gols O Grêmio marcou 12 gols nos últimos cinco jogos Nos confrontos diretos, as duas equipes somaram 14 gols nos últimos cinco encontros

Comparação de Odds para Avenida x Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Avenida vence Empate Grêmio vence Superbet 5,25 3,70 1,61 Betano 5,40 3,60 1,62 Bet365 5,50 3,60 1,61

Resumo dos palpites do Lance! para Avenida x Grêmio

Ambos marcam (2,12 na Betano) Mais de 2,5 Gols (2,10 na Superbet) Grêmio vence (1,62 na Betano) Grêmio faz o 1º gol (1,53 na Bet365)

