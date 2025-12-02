Atlético-MG x Palmeiras – Palpites, Análise e Odds

Confira os palpites do Lance para Atlético-MG x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela partida atrasada da 34ª rodada e acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV.

O Galo entra em campo com a intenção de vencer para encerrar qualquer resquício de risco de rebaixamento. Já o Palmeiras precisa de uma reviravolta para seguir na briga pelo título após perder a final da Libertadores para o Flamengo.

Palpite do Lance para Atlético-MG x Palmeiras (03/12)

Atlético-MG x Palmeiras - Resultado: Palmeiras vence (2,32 na Betsson)

O prognóstico para a Vitória do Palmeiras surge a partir da emergência que o time tem de vencer: mesmo que poucas, ainda há chances superar o Flamengo e vencer o Brasileirão, por isso, a equipe deverá entrar com força total. O Verdão também supera o Galo nas vitórias em confrontos diretos, mesmo jogando fora de casa.

O Palmeiras venceu o Atlético-MG fora de casa em três dos últimos quatro encontros

Nas últimas seis partidas entre as equipes, o Palmeiras perdeu apenas uma

O Atlético-MG não vence há cinco partidas

Outros palpites para Atlético-MG x Palmeiras

Palmeiras marca o primeiro gol (1,90 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,82 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,63 na Betsson)

Os palpites apontam para um duelo mais cadenciado, com poucas oportunidades claras e tendência de placar baixo, onde apenas uma das equipes deve marcar, e a expectativa é de que seja o Palmeiras. Os últimos quatro jogos do Atlético-MG terminaram com menos de 2,5 gols, assim como quatro dos cinco compromissos recentes da equipe visitante.

Esse padrão reforça o cenário de apenas um lado balançando a rede, algo que ocorreu em quatro das últimas cinco partidas da equipe paulista.

Além disso, como os prognósticos indicam favoritismo do Porco, cresce também a probabilidade de que ele marque o primeiro gol do confronto, algo que já aconteceu em quatro dos últimos seis jogos.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Galo se aproxima do duelo contra o Alviverde convivendo com uma fase de irregularidade, alternando boas atuações com desempenhos abaixo do esperado. A equipe vem de derrota para o Fortaleza fora de casa, antes disso empatou com o Flamengo e ainda sofreu o duro golpe de perder o título da Sul-Americana para o Lanús. Mesmo assim, o Atlético-MG segue na luta, agora com o foco total em eliminar qualquer risco de rebaixamento e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Para este confronto, o Atlético-MG não terá desfalques importantes. Em compensação, Rony, que retorna após cumprir suspensão por cartão vermelho, e Igor Gomes, novamente à disposição, reforçam o setor ofensivo e o meio-campo. O Galo mantém bom volume ofensivo, mas ainda precisa ajustar suas instabilidades defensivas para se manter competitivo ao longo dos 90 minutos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Guilherme Arana, Bernard, Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras chega para o duelo ainda abatido pela perda do título da Libertadores para o Flamengo, resultado que impactou diretamente o moral da equipe na reta final da temporada. No Brasileirão, o Alviverde ocupa a vice-liderança e precisa de um verdadeiro milagre para conquistar o campeonato: vencer o Atlético-MG, superar o Ceará na rodada seguinte e ainda torcer para que o Rubro-Negro some apenas um ponto nas duas próximas partidas.

Para este confronto, o Palmeiras terá desfalques relevantes. Felipe Anderson está fora após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Giay, Facundo Torres e Aníbal Moreno seguem indisponíveis. Mesmo com baixas importantes, o time mantém força competitiva, mas precisará mostrar eficiência ofensiva e equilíbrio emocional para seguir vivo na disputa pelo título.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Joaquin Piquerez, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez e Khellven; Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG e Palmeiras

O histórico recente entre Atlético-MG e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e Palmeiras

20/07/2025 – Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro 2025)

28/09/2024 – Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro 2024)

17/06/2024 – Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras (Campeonato Brasileiro 2024)

19/10/2023 – Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro 2023)

09/08/2023 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG (Libertadores 2023)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG x Palmeiras

O Atlético-MG marcou apenas dois gols nas últimas quatro partidas O Galo tem média de 1,1 gol por jogo, enquanto o Palmeiras registra 2,3 O Galo Doido sofreu 41 gols na temporada, enquanto o Palmeiras levou apenas dez O Atlético-MG não vence o Palmeiras como mandante desde 2020 O Palmeiras tem média de 6,2 finalizações certas por partida, enquanto o Atlético-MG registra 4,4

Comparação de Odds para Atlético-MG x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas <a href="https://www.lance.com.br/sites-de-apostas/bets-autorizadas.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">casas de apostas legalizadas</a> no Brasil. Casa Atlético-MG vence Empate Palmeiras vence Betsson 2,95 3,25 2,32 Betano 3,05 3,20 2,45 Br4bet 2,90 3,20 2,55

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Palmeiras

Palmeiras vence (2,32 na Betsson) Palmeiras marca o primeiro gol (1,90 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,82 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,63 na Betsson)

Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.