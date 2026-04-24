Atlético-MG x Flamengo – Palpites, análise e odds (26/04)

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam neste domingo, 26 de abril de 2026, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o vice-líder da competição, com 23 pontos e cinco vitórias consecutivas sob o comando de Leonardo Jardim; do outro, o Galo de Eduardo Domínguez, 11º colocado com 14 pontos, pressionado por duas derrotas seguidas na competição e tentando aproveitar o fator casa para reagir.

O momento evidencia um contraste claro entre as equipes. O Flamengo chega embalado, com a sequência positiva reforçada pela vantagem na Copa do Brasil após vencer o Vitória por 2 a 1 no Maracanã. Já o Atlético-MG tenta ganhar confiança após superar o Ceará pelo mesmo placar na competição nacional, resultado importante, mas que ainda não apaga a irregularidade apresentada ao longo da temporada, especialmente fora de casa.

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Análise da partida

O Atlético Mineiro vive um paradoxo que tem marcado sua temporada. Na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, pela 12ª rodada, o Galo teve 76,5% de posse de bola, 22 finalizações e sete chutes no alvo, mas não marcou. O goleiro Everson resumiu bem o cenário: o domínio territorial não tem se convertido em eficiência, e falhas coletivas seguem custando pontos importantes.

Com 14 pontos em 12 rodadas, a equipe ocupa apenas a 11ª posição, abaixo do potencial do elenco e das expectativas para a temporada. O técnico Eduardo Domínguez segue cobrando mais consistência, mesmo após rumores de demissão que foram publicamente negados pela diretoria, que mantém respaldo ao trabalho.

O principal trunfo para este confronto está na Arena MRV. Desde a chegada de Domínguez, o Atlético-MG venceu todos os jogos em casa no Brasileirão, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Ceará pela Copa do Brasil na última quinta-feira. O ambiente em Belo Horizonte tem sido determinante para um desempenho mais sólido.

Já o Flamengo chega em momento mais estável e confiante. Sob o comando de Leonardo Jardim, que assumiu em março de 2026, o time soma 78% de aproveitamento nas primeiras 11 partidas, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A adaptação ao modelo mais pragmático do treinador aconteceu de forma rápida.

A principal ausência rubro-negra é Lucas Paquetá, fora por edema no tendão da coxa esquerda. Ainda assim, o elenco oferece alternativas de alto nível, com Giorgian De Arrascaeta como principal referência criativa e Nicolás De La Cruz ganhando ritmo após retorno de lesão.

Na tabela, o Atlético-MG vê o confronto como uma oportunidade de iniciar uma reação no campeonato. O Flamengo, por sua vez, busca manter a sequência positiva e seguir pressionando o Palmeiras na ponta da competição.

Outros palpites para Atlético-MG x Flamengo

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Confrontos diretos

O histórico geral entre Atlético-MG e Flamengo revela uma rivalidade equilibrada ao longo dos anos. Em 92 partidas oficiais, o clube carioca soma 38 vitórias, contra 33 dos mineiros, além de 21 empates, números que mostram um confronto tradicionalmente disputado.

Em Belo Horizonte, porém, o cenário muda. O Atlético-MG leva vantagem como mandante, com 23 vitórias em 45 jogos, além de 12 empates e apenas dez derrotas, reforçando a Arena MRV como um fator relevante para o desempenho da equipe.

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em novembro de 2025, pela reta final do Brasileirão, e terminou empatado em 1 a 1 na Arena MRV. Naquela ocasião, o Flamengo buscava o título, mas encontrou dificuldades diante de um adversário competitivo em casa.

Ainda em 2025, os times também se enfrentaram no primeiro turno da Série A, com vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã. No mesmo ano, protagonizaram um duelo marcante pela Copa do Brasil, quando o Atlético-MG avançou nas oitavas de final após vencer por 1 a 0 em casa e levar a decisão para os pênaltis.

Já em 2024, o Flamengo levou a melhor no confronto eliminatório entre as equipes. O título da Copa do Brasil veio com autoridade, com vitória por 4 a 1 no agregado, incluindo triunfos tanto no Maracanã quanto na Arena MRV.

Observando o recorte mais recente, o equilíbrio segue presente. Desde 2001, foram 54 confrontos, com 23 vitórias do Flamengo, 20 do Atlético-MG e 11 empates, confirmando que, apesar de fases distintas, trata-se de um duelo historicamente nivelado.

Esse retrospecto reforça a expectativa de mais um confronto competitivo, em que o fator casa pode pesar, mas dificilmente será determinante por si só diante do equilíbrio entre os clubes.

Notícias de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG

O Atlético-MG chega para o confronto com uma baixa importante: Renan Lodi cumpre suspensão automática após expulsão contra o Coritiba. Sem o titular da lateral esquerda, Eduardo Domínguez deve recorrer ao jovem Pascini como solução imediata. Além disso, Patrick Silva, Alan Minda e Índio seguem fora por lesão, reduzindo ainda mais as opções do elenco.

Outro ponto de atenção é o momento de Hulk. O atacante não marca há 13 partidas, apesar de ainda ser o artilheiro do clube em 2026, com cinco gols. Reinier, Victor Hugo e Dudu aparecem logo atrás na artilharia, enquanto o camisa 7 tenta recuperar a eficiência, especialmente no Brasileirão.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Tomás Pérez e Victor Hugo; Tomás Cuello, Hulk e Reinier. Técnico: Eduardo Dominguez.

Flamengo

No Flamengo, as ausências também são relevantes. Lucas Paquetá está fora por lesão muscular e deve retornar apenas na Libertadores, enquanto Erick Pulgar cumpre punição somada a problema físico. Saúl Ñíguez, ainda em recuperação de cirurgia, também não reúne condições de jogo.

Por outro lado, Jorginho pode ser a principal novidade, com chance de assumir a função deixada por Paquetá após avançar na recuperação física. Guillermo Varela é dúvida por dores no tornozelo, enquanto Alex Sandro e Éverton Cebolinha entram em campo pendurados, o que exige atenção extra para evitar novos desfalques nas próximas rodadas.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson e Jorginho; Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal e Éverton Cebolinha; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Atlético-MG x Flamengo

Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 5 Gols em 2026 — artilheiro do Atlético na temporada em todas as competições 13 Jogos seguidos sem marcar — jejum que não superava desde o 2º semestre de 2025 24 Gols na Arena MRV — maior artilheiro da arena 2 Gols contra o Flamengo na Arena MRV marcado em outubro de 2021 Jogador destaque · Flamengo Giorgian De Arrascaeta 14 Títulos pelo Flamengo — duas Libertadores, dois Brasileirões, duas Copas do Brasil 300+ Jogos com a camisa rubro-negra — ídolo e líder técnico do elenco 78% Aproveitamento do Flamengo sob o comando de Jardim 5 Participações em gols no Brasileirão 2026 — motor criativo do Rubro-Negro

Os Técnicos

Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG com a missão de resgatar a competitividade da equipe. O treinador argentino aposta em um modelo de jogo baseado em pressão alta e կառուցção organizada desde a defesa, mas ainda convive com oscilações. O contraste mais evidente está no desempenho como mandante: desde sua chegada, o time segue invicto na Arena MRV, enquanto fora de casa apresenta um dos piores aproveitamentos entre os clubes da parte superior da tabela.

O próprio Domínguez reconhece publicamente a necessidade de maior consistência coletiva. A vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, trouxe alívio momentâneo, mas não elimina as falhas recorrentes no Brasileirão. Apesar disso, a diretoria, representada por Marco Bracks, reafirmou confiança no trabalho e tratou de encerrar os rumores recentes sobre uma possível demissão.

Do outro lado, Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março de 2026 após a saída surpreendente de Filipe Luís. Com experiência internacional e título da Ligue 1 pelo Monaco, o português rapidamente imprimiu sua identidade no elenco rubro-negro. O início foi sólido, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos primeiros jogos, recolocando o time em alto nível competitivo.

A principal mudança em relação ao trabalho anterior está na flexibilidade tática. Diferente do modelo mais rígido de Filipe Luís, Jardim adapta o sistema de acordo com as peças disponíveis, alternando entre formações como 4-2-3-1 e 4-3-3. Essa versatilidade tornou o Flamengo mais imprevisível e difícil de ser neutralizado ao longo da temporada.

Análise Tática

Domínguez deve manter o 4-3-3 como base, com Hulk centralizado no ataque e Cuello aberto pela direita. No meio-campo, Alan Franco atua como âncora, enquanto Victor Hugo e Tomás Pérez exercem funções de apoio na construção desde a saída de bola com Everson. Pela esquerda, Reinier tem liberdade para circular entre linhas e tentar criar superioridade próxima à área adversária.

O principal problema do Atlético-MG segue sendo a eficiência ofensiva. Apesar do bom volume de jogo, a equipe tem dificuldade para transformar produção em gols, cenário agravado pelo jejum de Hulk. Com isso, cresce a responsabilidade de Cuello e Reinier na criação, enquanto a ausência de Renan Lodi e a entrada de Pascini na lateral esquerda podem abrir espaços perigosos na recomposição.

Do outro lado, Leonardo Jardim deve organizar o Flamengo em um 4-2-3-1, com Gerson e Jorginho formando a base do meio-campo e Arrascaeta atuando com liberdade na faixa central. Pelos lados, Carrascal e Éverton Cebolinha oferecem velocidade e drible, enquanto Pedro segue como referência ofensiva. A proposta prioriza posse qualificada e ocupação inteligente dos espaços entre linhas.

A estratégia rubro-negra passa justamente por explorar o lado esquerdo defensivo do Atlético-MG. Com Pascini como improviso, o setor pode ser alvo constante das investidas de Carrascal e Cebolinha, especialmente em transições rápidas. Esse tipo de jogada tem sido uma das principais fontes de gols do Flamengo na temporada.

As bolas paradas também entram como fator decisivo. O Atlético-MG aposta na força aérea de Victor Hugo e Ruan Tressoldi, enquanto o Flamengo responde com Léo Pereira e Léo Ortiz como ameaças semelhantes. Com Arrascaeta nas cobranças, o jogo pode encontrar nesse tipo de lance um caminho direto para desequilibrar o placar.

Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Flamengo

🎯 Previsão de Placar Atlético-MG 0 x 2 Flamengo O Flamengo chega a Belo Horizonte respaldado pelo melhor retrospecto recente no confronto e por um modelo de jogo que tem sabido explorar fragilidades adversárias. A Arena MRV não tem sido um obstáculo intransponível para o Rubro-Negro: além da vitória na final da Copa do Brasil de 2024 no estádio, a equipe também arrancou empate no Brasileirão de novembro passado. O Atlético-MG, por sua vez, deve novamente produzir volume ofensivo. No entanto, o padrão recente — como as 22 finalizações sem marcar contra o Coritiba — expõe um problema recorrente de eficiência. O jejum de Hulk, que não marca há 13 jogos, somado à ausência de Renan Lodi, suspenso, enfraquece o plano de jogo do Galo. Diante desse cenário, a tendência é de um jogo em que o Atlético-MG assuma riscos em busca do resultado, especialmente na segunda etapa. Esse contexto favorece o estilo reativo do Flamengo, que tem sido letal em transições rápidas. A análise aponta para vitória visitante por 0 a 2, com os gols surgindo justamente após o time mineiro se expor mais em campo. O Flamengo tem cinco vitórias consecutivas e 78% de aproveitamento com Leonardo Jardim no comando, desde março de 2026

e 78% de aproveitamento com Leonardo Jardim no comando, desde março de 2026 Hulk não balança as redes há 13 jogos pelo Atlético — segundo maior jejum do atacante desde que chegou ao clube, em 2021

pelo Atlético — segundo maior jejum do atacante desde que chegou ao clube, em 2021 Renan Lodi está suspenso , forçando o jovem Pascini como titular na lateral esquerda diante do vice-líder

, forçando o jovem Pascini como titular na lateral esquerda diante do vice-líder O Flamengo tem a segunda melhor defesa da Série A 2026, com apenas seis gols sofridos nos 12 jogos disputados Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Flamengo Melhor palpite do jogo: Arrascaeta marcar a qualquer momento – Odd 3,30 Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,69 Palpite alternativo 2: Mais de 25,5 finalizações – Odd 1,78 Palpite alternativo 3: Flamengo não sofrer gols – Odd 2,40 Palpite de placar exato: Atlético-MG 0 x 2 Flamengo – Odd 9,50