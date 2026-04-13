Arsenal x Sporting – Palpites, análise e odds (15/04)

O Arsenal recebe o Sporting nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Os Gunners chegam com uma vantagem de 1 x 0 conquistada em Lisboa, graças a um gol tardio de Kai Havertz nos acréscimos (90+1). Uma vantagem curta, mas valiosa, já que foi obtida fora de casa.

Este confronto acontece em um contexto particular para o Arsenal. Depois de ter almejado quatro troféus no início da temporada, os comandados de Mikel Arteta perderam três de suas quatro últimas partidas em todas as competições: a final da Copa da Liga contra o Manchester City (0 x 2), as quartas de final da FA Cup contra o Southampton (1 x 2) e, no sábado, uma derrota por 1 x 2 em casa diante do Bournemouth pela Premier League.

O Sporting, por sua vez, disputa suas primeiras quartas de final de Champions League. O clube português se apresenta em Londres com ambições reais. Seu percurso nesta temporada, marcado por uma remontada espetacular contra o Bodo/Glimt nas oitavas de final (0 x 3 na ida, 5 x 0 na volta), mostra um mental sólido. Apesar da derrota por 0 x 1 na ida, um único gol bastaria aos lisboetas para relançar completamente a classificação.

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Análise da partida

O Arsenal encerrou a fase de liga na liderança do ranking com um percurso perfeito: oito vitórias em oito jogos, 24 pontos e um saldo de gols de +19. Uma dominância europeia clara, que contrasta, porém, com as dificuldades recentes no cenário nacional.

Na Premier League, os Gunners somam 70 pontos após 32 rodadas (21 vitórias, sete empates, quatro derrotas). Ainda ocupam a primeira posição, mas o Manchester City se aproxima com dois jogos a menos e apenas seis pontos de diferença, após sua goleada de 3 x 0 sobre o Chelsea neste fim de semana. As duas equipes se enfrentam, aliás, no próximo domingo no Etihad, o que adiciona uma dimensão estratégica importante em termos de gestão física e mental.

Mikel Arteta reconheceu que a derrota para o Bournemouth foi "um soco na cara". Sua equipe, que havia sofrido apenas três derrotas em seus 49 primeiros jogos da temporada, acumulou três em suas quatro últimas partidas. Contra o Bournemouth, o xG ofensivo em jogo aberto foi de apenas 0,19 – um número muito baixo para um líder de campeonato.

Do outro lado, o Sporting ocupa a segunda posição da Liga Portugal com 71 pontos em 28 rodadas (22 vitórias, cinco empates, apenas uma derrota), a cinco pontos do FC Porto. Atuais campeões, os lisboetas vêm de uma dobradinha realizada na temporada anterior sob o comando de Rui Borges.

Na Champions League, o Sporting se apoia em uma solidez impressionante como mandante, com cinco vitórias em seis jogos. Seu percurso europeu se sustenta em um coletivo disciplinado e uma grande resiliência, ilustrada pela remontada espetacular contra o Bodo/Glimt nas oitavas de final. Porém, como visitante, o rendimento é mais irregular, com três derrotas em cinco deslocamentos.

Palpites para Arsenal x Sporting

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Confrontos diretos

Antes destas quartas de final, Arsenal e Sporting haviam se enfrentado seis vezes em competições europeias. O balanço é favorável aos Gunners, com três vitórias e três empates.

O Sporting nunca derrotou o Arsenal no tempo regulamentar. Seu único sucesso remonta às oitavas de final da Europa League 2022/23, com uma classificação nos pênaltis após um empate em 1 x 1 na volta (2 x 2 na ida). Naquela noite, Pedro Gonçalves marcou um gol excepcional de 46 metros no Emirates, uma lembrança marcante para os torcedores portugueses.

Na fase de liga 2024/25, o Arsenal dominou amplamente o Sporting por 5 x 1 no Alvalade, com gols de Havertz e Saka, entre outros. Nesta temporada, a vitória por 1 x 0 na ida confirma essa tendência: os Gunners seguem invictos no tempo regulamentar diante dos lisboetas.

Notícias de Arsenal e Sporting

Arsenal: desfalques e dúvidas

A enfermaria do Arsenal continua complicando a vida de Mikel Arteta. Bukayo Saka, ausente desde a data Fifa, ainda não está recuperado e sua presença na quarta-feira parece muito incerta. Jurrien Timber, afastado dos gramados desde meados de março, se encontra em situação semelhante.

Mikel Merino está fora desde sua operação no pé em fevereiro. O caso de Martin Odegaard gera interrogações. O capitão norueguês não integrou o grupo contra o Bournemouth após ter sentido um incômodo no jogo de ida. Visto no Emirates no sábado, pode estar disponível, embora seu estado ainda seja incerto.

Riccardo Calafiori também ficou de fora do último jogo por um problema físico não especificado. Sua participação na volta permanece em dúvida. Piero Hincapié está fora desde que sofreu lesão com o Equador durante a data Fifa.

O ponto positivo para os Gunners: Declan Rice, Gabriel e Leandro Trossard estão à disposição. Eberechi Eze está disponível após se recuperar de um problema na panturrilha. Viktor Gyökeres, autor do gol de pênalti contra o Bournemouth, reencontrava o Alvalade pela primeira vez desde sua saída no verão. Na ida, ele tocou apenas nove vezes na bola no primeiro tempo – um total muito baixo para um atacante desse nível.

Provável escalação do Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Havertz; Madueke, Gyökeres, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Sporting: desfalques e dúvidas

O Sporting recupera seu capitão Morten Hjulmand, ausente na ida por suspensão (acúmulo de cartões amarelos). Seu retorno representa um reforço importante no meio-campo, onde João Simões e Hidemasa Morita haviam sido escalados no primeiro jogo.

Geovany Quenda, o jovem talento de 17 anos que se transferirá ao Chelsea neste verão, retomou os treinos após uma fratura no pé e entrou em campo no sábado contra o Estrela. Pode começar no banco.

Ivan Fresneda, o lateral-direito, saiu no intervalo neste fim de semana por um problema físico. Sua presença na quarta-feira é incerta. Luís Guilherme (chegou do West Ham em janeiro), Fotis Ioannidis (joelho) e Nuno Santos (isquiotibiais) estão fora.

Provável escalação do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Diomandé, Inácio, Fresneda; Hjulmand, Morita; Catamo, Pedro Gonçalves, Trincão; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.

Destaques individuais de Arsenal x Sporting

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyökeres 4 Gols na Champions League 2025/26 12 Gols na Premier League 97 Gols em 102 jogos pelo Sporting 9 Toques na bola no 1º tempo da ida Jogador destaque · Sporting Francisco Trincão 4 Gols na Champions League 2025/26 6 Gols na Liga Portugal 46m Gol contra o Arsenal em 2023 4 Assistências na Champions League

Os técnicos

Mikel Arteta atravessa, sem dúvida, o período mais delicado de seu comando. Após seis temporadas à frente do Arsenal, o espanhol alçou o clube à condição de candidato ao título e de sério protagonista na cena europeia. Neste ano, seus jogadores pareciam a caminho de um quadrupleto histórico, antes que três derrotas em quatro jogos freassem esse impulso.

A Champions League surge agora como uma oportunidade capital para salvar a temporada. Uma conquista europeia faria esquecer os tropeços domésticos, mas a gestão do elenco se anuncia complexa entre as lesões e a sequência de jogos, sobretudo com o clássico contra o Manchester City três dias depois.

Do outro lado, Rui Borges encarna uma trajetória atípica e inspiradora. O técnico português de 44 anos, que ainda atuava na quarta divisão com o Mirandela há menos de uma década, subiu os degraus em alta velocidade. Chegou ao Sporting no final de dezembro de 2024 para substituir João Pereira (sucessor de Ruben Amorim, que partiu para o Manchester United) e conquistou a dobradinha Liga Portugal – Taça de Portugal já em sua primeira meia-temporada.

Seu 4-2-3-1 está perfeitamente azeitado. Apesar da saída de Gyökeres, conseguiu manter a competitividade de sua equipe apoiando-se em Luís Suárez e na criatividade da dupla Trincão – Pedro Gonçalves. Fiel aos seus valores, Borges segue usando o mesmo relógio Casio que usava no Mirandela, símbolo de uma humildade apreciada no vestiário.

Análise tática

O Arsenal deve atuar no 4-3-3, como em seus grandes jogos nesta temporada. O trio Rice – Zubimendi – Havertz (ou Odegaard, se estiver apto) oferece um equilíbrio interessante entre recuperação e projeção. Pelas pontas, Madueke pela direita e Martinelli ou Trossard pela esquerda trazem amplitude.

Na ida, o principal problema dos Gunners residia na falta de criatividade sem Bukayo Saka. Madueke acertou a trave em um escanteio, mas no jogo, o Arsenal tinha dificuldade para desequilibrar o bloco adversário. Gyökeres, frequentemente isolado na frente, foi pouco abastecido.

O Sporting deve manter seu 4-2-3-1. O retorno de Hjulmand ao lado de Morita no duplo pivô muda o equilíbrio do meio-campo. O dinamarquês traz presença física e uma inteligência de jogo preciosa.

Atrás de Luís Suárez, o trio Trincão – Pedro Gonçalves – Geny Catamo se distingue por sua mobilidade e capacidade de permutação. Na ida, Trincão teve uma grande chance, enquanto Suárez, ativo mas impreciso, não conseguiu converter as oportunidades.

A fragilidade do Arsenal está em suas transições defensivas. A derrota para o Bournemouth expôs dificuldades nos contra-ataques rápidos e nos movimentos nos corredores. Se o Sporting conseguir sair jogando de forma limpa, pode explorar essa brecha.

David Raya se mostrou decisivo na ida com uma defesa reflexo diante de Maxi Araújo logo aos seis minutos, seguida de uma dupla defesa no final do jogo para preservar o placar antes do gol de Havertz. Os Gunners precisarão contar novamente com seu goleiro espanhol.

Prognóstico de placar exato para Arsenal x Sporting

🎯 Palpite do Lance! Arsenal 2 x 1 Sporting O Arsenal possui o melhor desempenho da competição nesta temporada (nove vitórias em dez jogos) e joga em casa com uma vantagem de um gol. Apesar da fase ruim recente, os grandes compromissos europeus tendem a despertar essa equipe. O Sporting provavelmente encontrará o caminho das redes via Trincão ou Suárez, mas o Arsenal deve administrar a situação graças à sua solidez defensiva (cinco gols sofridos na C1) e um ou dois gols no primeiro tempo para matar o suspense. O Arsenal nunca perdeu para o Sporting no tempo regulamentar em competições europeias

para o Sporting no tempo regulamentar em competições europeias Os Gunners marcaram 27 gols em dez jogos de Champions como mandantes

em dez jogos de Champions como mandantes O Sporting tem apenas duas vitórias em cinco jogos fora de casa na Champions nesta temporada

vitórias em cinco jogos fora de casa na Champions nesta temporada O Arsenal sofreu apenas cinco gols em toda a campanha europeia 2025/26

Resumo dos palpites do Lance para Arsenal x Sporting