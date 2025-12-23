Argélia x Sudão – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Argélia x Sudão. A estreia das seleções na Copa Africana de Nações acontece nesta quarta-feira (24/12), no Estádio Moulay Hassan. A partida em Rabat pelo Grupo E da competição terá início às 12h (horário de Brasília). A chave também tem as participações de Burkina Faso e Guiné Equatorial.

Palpite do Lance! para Argélia x Sudão (24/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Argélia inicia sua trajetória na Copa Africana de Nações levando um bom favoritismo ao resultado. O elenco composto por jogadores de grandes clubes, como casos de Mahrez, faz esperar uma postura mais ativa no encontro. Além disso, Sudão vive um 2025 para se esquecer com um fraco desempenho na preparação da competição. Foram oito partidas entre Amistosos e Eliminatórias da Copa, com nenhuma vitória no ano.

Nesse recorte, a seleção teve quatro derrotas e apenas um gol marcado. A Argélia conta com um sistema defensivo mais experiente para este duelo. E nas Eliminatórias da Copa, os argelianos venceram cinco dos seis compromissos, com dois jogos de meta zerada. Logo, o contexto dos elencos e de momentos favorece o mercado a favor dos bicampeões da CAN.

Sudão venceu apenas um jogo da Copa Africana nas suas últimas 16 partidas no torneio

A última derrota em estreias da Argélia foi em 2013, quando perdeu para a Tunísia

Outros palpites para Argélia x Sudão

O confronto de estreia promete ter um pouco de ansiedade por parte das equipes. Mesmo com esse fator, Sudão deve adotar uma postura mais defensiva, marcando em seu campo por conta da diferença entre os times. Nas Eliminatórias da CAN, o time terminou com 44% de posse por jogo. A Argélia aposta muita em jogadas de fundo e bolas longas. A equipe de Petkovic teve média de seis cobranças nos últimos dez compromissos.

Outra aposta é para ao menos dois gols marcados pelos argelinos. O elenco principal da seleção marcou mais de 1,5 vez em nove de dez atuações no ano. São 26 gols no recorte, com média de 2,6 por jogo. A equipe tende a dominar o ritmo durantes os 90 minutos, com bom números de tentos feitos.

Esse ritmo intenso deve ser visto já na primeira parte, já que deve trabalhar um volume de jogadas no tempo inicial. 48% dos últimos gols marcados pela seleção da Argélia foram nos 45 minutos iniciais. O mercado final se torna uma boa opção para a partida.

Análise e Forma dos Times

Argélia- Momento e escalação

Campeão em 1990 e 2019, a Argélia tenta deixar para trás as últimas duas campanhas na CAN. A seleção foi eliminada na fase de grupos nas duas edições anteriores. Será sua 21ª participação no torneio, com o sonho de conquistar o tricampeonato. O clico sob o comando de Vladimir Petkovic é positivo, já que além da classificação à competição, os argelianos confirmaram sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano. O treinador chegou em 2024 e tem 20 jogos à frente da seleção, com 15 vitórias.

A convocação da Argélia conta com jogadores experientes que devem liderar a campanha da equipe. Entre eles, Riad Mahrez, Ismaël Bennacer e o jovem do City Aït-Nouri. Filho do lendário Zinédine Zinade, Luca Zinade é cotado para ser titular na competição. Isso porque Alexis Guendouz, goleiro do ciclo, se lesionou antes da copa e está fora do torneio. Outra baixa é do meia Houssem Aouar. O jogador do Al-Ittihad se lesionou e foi cortado na última sexta-feira. Para seu lugar, Himad Abdelli, do Angers, foi convocado.

Provável formação do Argélia: Luca Zidane (Anthony Mandrea); Rafik Belghani, Aïssa Mandi, Zineddine Belaid e Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Hadj Moussa e Adem Zorgane; Bagda Bounedjah. Técnico: Vladimir Petkovic.

Sudão - Momento e escalação

Sudão volta ao torneio final da CAN desde 2021, já que não se classificou na última edição. O país do Norte da África tem três finais disputadas na história. Foi campeão em 1970, em casa, e perdeu em 1959 e 1963 para Egito e Gana, respectivamente. A equipe joga o torneio em Marrocos após terminar as Eliminatórias na segunda posição do Grupo F, atrás de Angola.

Kwesi Appiah, treinador de 64 anos, mostrou confiança na campanha de Sudão nesta Copa Africana. O treinador falou durante a convocação que com mentalidade correta o país pode brigar pelo troféu. Entre os convocados, está Mohamed Abdelrahman, atacante de 32 anos, com 40 jogos pela seleção e 19 gols.

Provável escalação do Sudão: Monged Eneel; Bahhit Khamis, Altayeb Abdelrazig, Mohamed Saeed e Bakhit Khamis; Walieldin Khidr, Salaheldin Adil, Abdekrazig Omer e Ammar Tayfour; Mohamed Essa e Mohamed Abdekrhman. Técnico: Kwesi Appiah.

Confronto direto e estatísticas de Argélia e Sudão

O histórico recente entre Argélia e Sudão é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Argélia e Sudão

03/12/2025 - Argélia 0 x 0 Sudão - (Copa Árabe)

23/08/2025 - Sudão 1 (4) x (2) 1 Argélia - (Campeonato das Nações Africanas)

01/12/2021 - Argélia 4 x 0 Sudão - (Copa Árabe)

25/02/2011 - Argélia 0 x 1 Sudão - (Campeonato das Nações Africanas)

12/02/2011 - Sudão 0 x 0 Argélia - (Campeonato das Nações Africanas)

Estatísticas e curiosidades de Argélia x Sudão

Será a primeira vez na história que as equipes se enfrentam pela Copa Africana de Nações A Argélia tem média de 1,2 gols marcados nos confrontos diretos contra Sudão Oito dos últimos dez jogos de Sudão terminaram com menos de 2,5 gols No último título, em 2019, a Argélia teve campanha de cinco das sete partidas sem sofrer gol Sudão não marcou gols nas últimas três estreias na CAN

Comparação de Odds para Argélia x Sudão

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de escanteios na partida:

Casa Mais de 8,5 escanteios Menos de 8,5 escanteios Betsson 1,82 1,85 Betano 1,87 1,87 Bet365 1,83 1,83

Resumo dos palpites do Lance! para Argélia x Sudão

Argélia vence e Ambas as equipes marcam: não (2,05 na Betsson) Mais de 8,5 escanteios (1,82 na Betsson) Mais de 1,5 gols da Argélia (1,70 na Betano) Argélia marca no primeiro tempo (1,66 na Bet365)

