Argélia x Nigéria – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Argélia x Nigéria pelas quartas da Copa Africana
O Lance! apresenta os melhores palpites para Argélia x Nigéria, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste sábado, 10 de janeiro de 2026, às 13h (horário de Brasília), no Esádio de Marrakech, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Argélia x Nigéria (10/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A expectativa é de um jogo movimentado, com um placar mais elástico. As duas seleções vêm apresentando esse padrão nas partidas recentes, e a própria Nigéria goleou Moçambique por 4 x 0 para garantir vaga na fase atual. Ambas demonstram facilidade para encontrar espaços no setor ofensivo, o que reforça os prognósticos de uma partida com pelo menos três bolas na rede, independentemente do lado, já que se trata de dois times de alto nível.
- Todos os últimos cinco jogos da Nigéria terminaram com mais de 2,5 gols
- A seleção argelina apresenta ótimo desempenho ofensivo, com média de 2 gols por partida nos últimos dez jogos
- A Nigéria também mantém um alto índice ofensivo, registrando média de 2,2 gols por jogo nos últimos dez confrontos
Outros palpites para Argélia x Nigéria
O palpite principal é para mais de 2,5 gols e, por se tratar de duas seleções de alto nível ofensivo, o cenário também favorece o mercado de ambos marcam. Quando as equipes se enfrentaram em partidas passadas, esse mercado se concretizou em quatro de cinco jogos, indicando boas chances de que volte a acontecer. Com esse panorama, também confiamos na classificação da Argélia, já que a seleção saiu vencedora em três dos últimos quatro jogos que disputou. Em confrontos diretos, a equipe argelina venceu a Nigéria em três dos últimos quatro encontros.
Por fim, a expectativa é de um número reduzido de escanteios, pois o foco das duas seleções está nos ataques pelo centro e nas finalizações dentro da grande área. As equipes somam média de 9,5 escanteios nas últimas dez partidas, o que reforça a projeção de poucos cantos no confronto.
Análise e Forma dos Times
Argélia - Momento e escalação
A Seleção da Argélia chega às quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN) após vencer a República Democrática do Congo pelo placar de 1 x 0. O gol da classificação saiu na prorrogação, aos 119 minutos, marcado pelo astro Adil Boulbina. Antes disso, a equipe argelina havia vencido a Guiné Equatorial por 3 x 1 e o Burkina Faso por 1 x 0, resultados que indicam consistência ofensiva e solidez competitiva.
Para o próximo confronto, a Argélia entra em campo com elenco completo e tentará resolver a classificação no tempo regulamentar, evitando novos acréscimos. A expectativa é de uma postura mais cautelosa e defensiva, considerando o forte poder ofensivo da seleção da Nigéria, adversária desta fase decisiva.
Provável escalação de Argélia: Anthony Mandréa; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennnacer, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.
Nigéria - Momento e escalação
A Seleção da Nigéria goleou a Seleção de Moçambique por 4 x 0, resultado que garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN). A vitória foi construída com tranquilidade, e agora os nigerianos se preparam para enfrentar a Seleção da Argélia, adversária reconhecida por sua defesa bem organizada e compacta. A Nigéria venceu todas as partidas que disputou na CAN, o que reforça sua forte candidatura a avançar às semifinais.
Para o confronto, a equipe terá um desfalque importante. O centroavante Cyriel Dessers sofreu uma lesão na partida anterior e está fora do jogo, embora a gravidade do problema físico ainda não tenha sido detalhada.
Provável escalação da Nigéria: Francis Uzoho; Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Igoh Ogbu e Ryan Alebiosu; Moses Simon, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Chukweze; Paul Onuachu e Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle
Confronto direto e estatísticas de Argélia e Nigéria
O histórico recente entre Argélia e Nigéria é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Argélia e Nigéria
- 30/09/2022 – Argélia 2 x 1 Nigéria – King’s Cup
- 09/10/2020 – Nigéria 0 x 1 Argélia – Amistoso Internacional
- 14/07/2019 – Argélia 2 x 1 Nigéria – Copa Africana de Nações (Semifinal)
- 10/11/2017 – Argélia 3 x 0 Nigéria – Eliminatórias da Copa do Mundo (CAF)
- 12/11/2016 – Nigéria 3 x 1 Argélia – Eliminatórias da Copa do Mundo (CAF)
Estatísticas e curiosidades de Argélia x Nigéria
- Em todas as competições desta temporada, as duas seleções somam média de 3,66 gols
- Sete de sete jogos recentes da Nigéria terminaram com as duas redes balançando
- A Argélia venceu 57% de suas partidas na temporada
- Três dos últimos cinco jogos da Argélia não alcançaram a marca de dez escanteios
- Três de cinco jogos recentes da Nigéria não passaram de 9,5 escanteios
Comparação de Odds para Argélia x Nigéria
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Argélia vence
|Empate
|Nigéria vence
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Argélia x Nigéria
- Mais de 2,5 Gols (2,37 na Betsson)
- Argélia vence (3,05 na Betsson)
- Ambos marcam (1,98 na Bet365)
- Menos de 9,5 Escanteios (1,55 na Betano)
