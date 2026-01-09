Argélia x Nigéria – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Argélia x Nigéria, pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste sábado, 10 de janeiro de 2026, às 13h (horário de Brasília), no Esádio de Marrakech, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Argélia x Nigéria (10/01/2026)

A expectativa é de um jogo movimentado, com um placar mais elástico. As duas seleções vêm apresentando esse padrão nas partidas recentes, e a própria Nigéria goleou Moçambique por 4 x 0 para garantir vaga na fase atual. Ambas demonstram facilidade para encontrar espaços no setor ofensivo, o que reforça os prognósticos de uma partida com pelo menos três bolas na rede, independentemente do lado, já que se trata de dois times de alto nível.

Todos os últimos cinco jogos da Nigéria terminaram com mais de 2,5 gols A seleção argelina apresenta ótimo desempenho ofensivo, com média de 2 gols por partida nos últimos dez jogos A Nigéria também mantém um alto índice ofensivo, registrando média de 2,2 gols por jogo nos últimos dez confrontos

Outros palpites para Argélia x Nigéria

O palpite principal é para mais de 2,5 gols e, por se tratar de duas seleções de alto nível ofensivo, o cenário também favorece o mercado de ambos marcam. Quando as equipes se enfrentaram em partidas passadas, esse mercado se concretizou em quatro de cinco jogos, indicando boas chances de que volte a acontecer. Com esse panorama, também confiamos na classificação da Argélia, já que a seleção saiu vencedora em três dos últimos quatro jogos que disputou. Em confrontos diretos, a equipe argelina venceu a Nigéria em três dos últimos quatro encontros.

Por fim, a expectativa é de um número reduzido de escanteios, pois o foco das duas seleções está nos ataques pelo centro e nas finalizações dentro da grande área. As equipes somam média de 9,5 escanteios nas últimas dez partidas, o que reforça a projeção de poucos cantos no confronto.

Análise e Forma dos Times

Argélia - Momento e escalação

A Seleção da Argélia chega às quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN) após vencer a República Democrática do Congo pelo placar de 1 x 0. O gol da classificação saiu na prorrogação, aos 119 minutos, marcado pelo astro Adil Boulbina. Antes disso, a equipe argelina havia vencido a Guiné Equatorial por 3 x 1 e o Burkina Faso por 1 x 0, resultados que indicam consistência ofensiva e solidez competitiva.

Para o próximo confronto, a Argélia entra em campo com elenco completo e tentará resolver a classificação no tempo regulamentar, evitando novos acréscimos. A expectativa é de uma postura mais cautelosa e defensiva, considerando o forte poder ofensivo da seleção da Nigéria, adversária desta fase decisiva.

Provável escalação de Argélia: Anthony Mandréa; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennnacer, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Nigéria - Momento e escalação

A Seleção da Nigéria goleou a Seleção de Moçambique por 4 x 0, resultado que garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN). A vitória foi construída com tranquilidade, e agora os nigerianos se preparam para enfrentar a Seleção da Argélia, adversária reconhecida por sua defesa bem organizada e compacta. A Nigéria venceu todas as partidas que disputou na CAN, o que reforça sua forte candidatura a avançar às semifinais.

Para o confronto, a equipe terá um desfalque importante. O centroavante Cyriel Dessers sofreu uma lesão na partida anterior e está fora do jogo, embora a gravidade do problema físico ainda não tenha sido detalhada.

Provável escalação da Nigéria: Francis Uzoho; Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Igoh Ogbu e Ryan Alebiosu; Moses Simon, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Chukweze; Paul Onuachu e Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle

Confronto direto e estatísticas de Argélia e Nigéria

O histórico recente entre Argélia e Nigéria é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Argélia e Nigéria

30/09/2022 – Argélia 2 x 1 Nigéria – King’s Cup

09/10/2020 – Nigéria 0 x 1 Argélia – Amistoso Internacional

14/07/2019 – Argélia 2 x 1 Nigéria – Copa Africana de Nações (Semifinal)

10/11/2017 – Argélia 3 x 0 Nigéria – Eliminatórias da Copa do Mundo (CAF)

12/11/2016 – Nigéria 3 x 1 Argélia – Eliminatórias da Copa do Mundo (CAF)

Estatísticas e curiosidades de Argélia x Nigéria

Em todas as competições desta temporada, as duas seleções somam média de 3,66 gols Sete de sete jogos recentes da Nigéria terminaram com as duas redes balançando A Argélia venceu 57% de suas partidas na temporada Três dos últimos cinco jogos da Argélia não alcançaram a marca de dez escanteios Três de cinco jogos recentes da Nigéria não passaram de 9,5 escanteios

Comparação de Odds para Argélia x Nigéria

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Argélia vence Empate Nigéria vence Betsson 3,05 2,98 2,58 Betano 3,20 2,95 2,52 Bet365 3,10 2,87 2,62

Resumo dos palpites do Lance! para Argélia x Nigéria

