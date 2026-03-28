Alemanha x Gana – Palpites, análise e odds (30/03)

A Alemanha recebe Gana na MHPArena, em Stuttgart, nesta segunda-feira, 30 de março de 2026, às 15h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional da Data FIFA. O confronto serve como penúltimo teste da seleção de Julian Nagelsmann antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de junho.

A Mannschaft chega embalada pela vitória de virada sobre a Suíça (4 x 3, na Basileia), em partida com sete gols e atuação de gala de Florian Wirtz. Do outro lado, os Black Stars tentam se recuperar da goleada sofrida diante da Áustria (5 x 1) no Ernst Happel Stadion, em Viena, resultado que expôs fragilidades defensivas preocupantes a menos de três meses do Mundial.

As duas seleções estão classificadas para a Copa e usam esses amistosos como ajuste fino. A Alemanha ocupa a 10ª posição no ranking da FIFA, enquanto Gana aparece em 72º. Os dados indicam um duelo de estilos bem distintos, com odds que refletem a ampla superioridade alemã em casa.

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Análise da partida

A Alemanha terminou as eliminatórias europeias no topo do Grupo A, com cinco vitórias em seis jogos e 15 pontos conquistados. O último resultado oficial antes desta Data FIFA foi a goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia, com gols de Woltemade, Gnabry, Sané (dois), Baku e Ouédraogo.

Na sexta-feira, contra a Suíça, a equipe de Nagelsmann confirmou sua capacidade ofensiva mesmo fora de casa. Foram 22 finalizações, dez escanteios e 53,8% de posse de bola. Wirtz foi o grande nome da noite, com dois gols e duas assistências. Tah e Gnabry completaram o placar em uma partida que evidenciou, porém, fragilidades defensivas.

A média ofensiva da Alemanha em 2026 é de 2,67 gols por jogo em seis partidas. O ataque tem funcionado com regularidade, marcando em sete dos últimos nove compromissos. Em casa, nos últimos 15 jogos, a seleção registra 11 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 43 gols marcados e 11 sofridos.

Gana, por sua vez, classificou-se para a Copa pelo continente africano com vitórias sobre Mali e Madagascar, mas vem oscilando em amistosos contra adversários europeus. A derrota por 5 x 1 para a Áustria foi um banho de água fria. Marcel Sabitzer abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, e o segundo tempo foi devastador para os ganeses, que sofreram quatro gols após o intervalo.

Fora de casa, os números de Gana nas últimas 15 partidas revelam apenas quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas. O histórico aponta que a equipe de Otto Addo nunca conseguiu virar o placar quando sofreu o primeiro gol nos últimos nove jogos. Esse dado preocupa bastante antes de um duelo contra uma Alemanha que costuma abrir o marcador cedo.

Gana foi sorteada no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Panamá, Inglaterra e Croácia. Trata-se de um grupo duríssimo, e o desempenho em amistosos contra europeus está funcionando como termômetro real do nível da equipe. Até o momento, o termômetro marca febre.

Outros palpites para Alemanha x Gana

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Confrontos diretos

Alemanha e Gana se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em Copas do Mundo. Na edição de 2010, na África do Sul, a Alemanha venceu por 1 x 0 na fase de grupos, com gol de Mesut Özil.

O reencontro aconteceu quatro anos depois, no Brasil. O jogo de 2014, em Fortaleza, terminou empatado em 2 x 2, com Miroslav Klose marcando um gol histórico que o igualou a Ronaldo como maior artilheiro de Copas do Mundo à época.

O panorama geral é de vantagem alemã: uma vitória e um empate, sem nenhuma derrota para os ganeses. Este será o primeiro encontro entre as seleções em um amistoso e o primeiro fora do contexto de uma Copa do Mundo. Não há, portanto, histórico recente que ajude a prever o ritmo do jogo, mas a diferença de ranking e momento fala por si.

Notícias de Alemanha e Gana

Alemanha: desfalques e dúvidas

A principal ausência da Alemanha é Jamal Musiala. O meia do Bayern de Munique sofreu uma recaída na lesão no tornozelo contraída durante a Copa Intercontinental de Clubes no ano passado. Nagelsmann optou por preservá-lo e não convocá-lo para a Data FIFA de março.

Jamie Leweling, que estava na lista de convocados, deixou o grupo com problemas na panturrilha. Marc-André ter Stegen segue se recuperando de lesão no tendão e também está fora. Manuel Neuer já se aposentou da seleção.

Por outro lado, Nagelsmann promoveu duas estreias: o goleiro Jonas Urbig e o atacante Lennart Karl, ambos do Bayern. Kai Havertz, Pascal Gross, Anton Stach e Josha Vagnoman retornam ao grupo após um período fora.

Após utilizar força máxima na Suíça, Nagelsmann deve promover rodízio significativo. Nomes como Deniz Undav, Kevin Schade, Nick Woltemade e Lennart Karl podem ganhar oportunidades desde o início.

Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Nübel (ou Urbig); Vagnoman, Anton, Schlotterbeck e Brown; Stach e Pavlovic; Schade, Gross e Sané; Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Gana: desfalques e dúvidas

Gana enfrenta problemas sérios no elenco. Mohammed Kudus, principal estrela ofensiva, está fora desde janeiro com lesão na coxa. Mohammed Salisu, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Ernest Nuamah e Abu Francis também são desfalques confirmados.

Para piorar, Iñaki Williams (desconforto na virilha) e Brandon Thomas-Asante (lesão no joelho) desistiram da convocação após os jogos de seus clubes no fim de semana anterior à Data FIFA. Ransford-Yeboah Königsdörffer, do Hamburgo, foi chamado como substituto.

André Ayew, ídolo e ex-capitão, segue fora das convocações de Otto Addo, o que gerou polêmica entre torcedores e comentaristas. A decisão do técnico de priorizar renovação sobre experiência é arriscada tão perto de uma Copa.

Quatro jogadores foram convocados pela primeira vez: Derrick Luckassen (Pafos FC), Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Marvin Senaya (Auxerre) e Daniel Agyei (Kocaelispor). Thomas Partey e Alexander Djiku retornaram ao grupo.

Contra a Áustria, Gana começou com Ati-Zigi no gol e uma defesa que incluiu Adjetey, Opoku, Köhn e Djiku. Após a goleada, mudanças são esperadas. Antoine Semenyo, do Manchester City, é o nome em melhor forma no elenco.

Provável escalação de Gana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Mensah, Djiku, Pfeiffer (ou Luckassen) e Köhn; Partey e Owusu; Issahaku, Semenyo e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. Técnico: Otto Addo.

Destaques individuais de Alemanha x Gana

Jogador destaque · Alemanha Florian Wirtz 2 Gols contra a Suíça (27/03) 15 Participações em gols na temporada (clubes + seleção) Decisivo Gol da vitória aos 85 min contra a Suíça 1º Melhor meia-atacante do mundo (FourFourTwo) Jogador destaque · Gana Antoine Semenyo Fev. Jogador do mês da Premier League em fevereiro 7 Gols de Jordan Ayew (artilheiro da equipe em 2026) Veloz Referência ofensiva dos Black Stars na temporada 72º Ranking FIFA de Gana (14º na África)

Os técnicos

Julian Nagelsmann, de 38 anos, assumiu a Alemanha após a demissão de Hansi Flick e transformou a seleção. Com estilo baseado no gegenpressing e domínio de posse, levou a equipe a uma campanha sólida na Euro 2024 e a uma classificação tranquila para a Copa. O treinador é conhecido por valorizar a intensidade e por não ter medo de promover jovens talentos, como fez com Lennart Karl e Jonas Urbig nesta convocação.

Otto Addo comanda Gana desde março de 2024 e foi responsável pela classificação africana para o Mundial. O técnico, nascido em Hamburgo e com raízes ganesas, conhece bem o futebol europeu. O desafio de Addo é integrar um elenco com jogadores de ligas muito diferentes e criar uma identidade tática coesa antes de junho. A derrota para a Áustria mostrou que o trabalho ainda precisa de ajustes significativos, especialmente no setor defensivo.

Análise tática

A Alemanha deve atuar no seu tradicional 4-2-3-1, com forte pressão no campo adversário e transições rápidas pelas alas. Nagelsmann provavelmente usará o jogo contra Gana para dar minutos a nomes que ficaram no banco contra a Suíça, mas sem abrir mão do modelo tático. Undav como referência, com Sané pela esquerda e Schade pela direita, oferece mobilidade e capacidade de finalização.

Gana tende a se organizar em 4-2-3-1 ou 4-3-3, priorizando compactação defensiva e contra-ataques. Partey será o eixo do meio-campo, responsável por dar equilíbrio entre defesa e ataque. A velocidade de Kamaldeen Sulemana e Abdul Fatawu Issahaku nas pontas é a principal arma ofensiva dos Black Stars nas transições.

O problema estrutural de Gana é a defesa central. Sem Salisu e com novatos como Pfeiffer e Luckassen, a linha de trás terá pouca entrosamento. A Alemanha pode explorar essa fragilidade com movimentações de Gross e Sané entre linhas. O espaço nas costas da defesa ganesa, que a Áustria aproveitou à vontade, deve ser novamente o ponto fraco a ser atacado.

Para Gana, a chance de machucar a Alemanha está nas bolas longas para Ayew e nas investidas de Semenyo pela direita. Se os Black Stars conseguirem manter um bloco compacto no primeiro tempo e explorar os espaços que a Alemanha naturalmente cede ao pressionar alto, há oportunidade de marcar ao menos um gol.

Prognóstico de placar exato para Alemanha x Gana

🎯 Palpite do Lance! Alemanha 3 x 1 Gana A Alemanha deve dominar o jogo em Stuttgart, impulsionada pela confiança de ter batido a Suíça por 4 x 3 na sexta-feira. A diferença técnica entre as equipes ficou evidente na goleada de Gana pela Áustria (5 x 1), e o cenário de amistoso pré-Copa favorece a Mannschaft, que jogará em casa com público a favor. A Alemanha marcou quatro gols na Suíça e tem média de 2,67 gols por jogo em 2026

gols na Suíça e tem média de gols por jogo em 2026 Gana sofreu cinco gols contra a Áustria e perde 60% dos jogos fora de casa

gols contra a Áustria e perde dos jogos fora de casa Florian Wirtz vive fase espetacular: dois gols e duas assistências contra a Suíça

gols e assistências contra a Suíça Gana está sem Kudus, Iñaki Williams e Salisu, seus principais jogadores ofensivos e defensivos Previsão final: vitória alemã confortável, mas Gana deve marcar ao menos um gol explorando contra-ataques, como fez Jordan Ayew contra a Áustria.

Resumo dos palpites do Lance para Alemanha x Gana