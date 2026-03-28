Alemanha x Gana – Palpites, análise e odds (30/03)
Confira os palpites e informações de Alemanha x Gana em Amistoso Internacional
- Matéria
- Mais Notícias
A Alemanha recebe Gana na MHPArena, em Stuttgart, nesta segunda-feira, 30 de março de 2026, às 15h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional da Data FIFA. O confronto serve como penúltimo teste da seleção de Julian Nagelsmann antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de junho.
A Mannschaft chega embalada pela vitória de virada sobre a Suíça (4 x 3, na Basileia), em partida com sete gols e atuação de gala de Florian Wirtz. Do outro lado, os Black Stars tentam se recuperar da goleada sofrida diante da Áustria (5 x 1) no Ernst Happel Stadion, em Viena, resultado que expôs fragilidades defensivas preocupantes a menos de três meses do Mundial.
As duas seleções estão classificadas para a Copa e usam esses amistosos como ajuste fino. A Alemanha ocupa a 10ª posição no ranking da FIFA, enquanto Gana aparece em 72º. Os dados indicam um duelo de estilos bem distintos, com odds que refletem a ampla superioridade alemã em casa.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
A Alemanha terminou as eliminatórias europeias no topo do Grupo A, com cinco vitórias em seis jogos e 15 pontos conquistados. O último resultado oficial antes desta Data FIFA foi a goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia, com gols de Woltemade, Gnabry, Sané (dois), Baku e Ouédraogo.
Na sexta-feira, contra a Suíça, a equipe de Nagelsmann confirmou sua capacidade ofensiva mesmo fora de casa. Foram 22 finalizações, dez escanteios e 53,8% de posse de bola. Wirtz foi o grande nome da noite, com dois gols e duas assistências. Tah e Gnabry completaram o placar em uma partida que evidenciou, porém, fragilidades defensivas.
A média ofensiva da Alemanha em 2026 é de 2,67 gols por jogo em seis partidas. O ataque tem funcionado com regularidade, marcando em sete dos últimos nove compromissos. Em casa, nos últimos 15 jogos, a seleção registra 11 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 43 gols marcados e 11 sofridos.
Gana, por sua vez, classificou-se para a Copa pelo continente africano com vitórias sobre Mali e Madagascar, mas vem oscilando em amistosos contra adversários europeus. A derrota por 5 x 1 para a Áustria foi um banho de água fria. Marcel Sabitzer abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, e o segundo tempo foi devastador para os ganeses, que sofreram quatro gols após o intervalo.
Fora de casa, os números de Gana nas últimas 15 partidas revelam apenas quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas. O histórico aponta que a equipe de Otto Addo nunca conseguiu virar o placar quando sofreu o primeiro gol nos últimos nove jogos. Esse dado preocupa bastante antes de um duelo contra uma Alemanha que costuma abrir o marcador cedo.
Gana foi sorteada no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Panamá, Inglaterra e Croácia. Trata-se de um grupo duríssimo, e o desempenho em amistosos contra europeus está funcionando como termômetro real do nível da equipe. Até o momento, o termômetro marca febre.
Outros palpites para Alemanha x Gana
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
Alemanha e Gana se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em Copas do Mundo. Na edição de 2010, na África do Sul, a Alemanha venceu por 1 x 0 na fase de grupos, com gol de Mesut Özil.
O reencontro aconteceu quatro anos depois, no Brasil. O jogo de 2014, em Fortaleza, terminou empatado em 2 x 2, com Miroslav Klose marcando um gol histórico que o igualou a Ronaldo como maior artilheiro de Copas do Mundo à época.
O panorama geral é de vantagem alemã: uma vitória e um empate, sem nenhuma derrota para os ganeses. Este será o primeiro encontro entre as seleções em um amistoso e o primeiro fora do contexto de uma Copa do Mundo. Não há, portanto, histórico recente que ajude a prever o ritmo do jogo, mas a diferença de ranking e momento fala por si.
Notícias de Alemanha e Gana
Alemanha: desfalques e dúvidas
A principal ausência da Alemanha é Jamal Musiala. O meia do Bayern de Munique sofreu uma recaída na lesão no tornozelo contraída durante a Copa Intercontinental de Clubes no ano passado. Nagelsmann optou por preservá-lo e não convocá-lo para a Data FIFA de março.
Jamie Leweling, que estava na lista de convocados, deixou o grupo com problemas na panturrilha. Marc-André ter Stegen segue se recuperando de lesão no tendão e também está fora. Manuel Neuer já se aposentou da seleção.
Por outro lado, Nagelsmann promoveu duas estreias: o goleiro Jonas Urbig e o atacante Lennart Karl, ambos do Bayern. Kai Havertz, Pascal Gross, Anton Stach e Josha Vagnoman retornam ao grupo após um período fora.
Após utilizar força máxima na Suíça, Nagelsmann deve promover rodízio significativo. Nomes como Deniz Undav, Kevin Schade, Nick Woltemade e Lennart Karl podem ganhar oportunidades desde o início.
Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Nübel (ou Urbig); Vagnoman, Anton, Schlotterbeck e Brown; Stach e Pavlovic; Schade, Gross e Sané; Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.
Gana: desfalques e dúvidas
Gana enfrenta problemas sérios no elenco. Mohammed Kudus, principal estrela ofensiva, está fora desde janeiro com lesão na coxa. Mohammed Salisu, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Ernest Nuamah e Abu Francis também são desfalques confirmados.
Para piorar, Iñaki Williams (desconforto na virilha) e Brandon Thomas-Asante (lesão no joelho) desistiram da convocação após os jogos de seus clubes no fim de semana anterior à Data FIFA. Ransford-Yeboah Königsdörffer, do Hamburgo, foi chamado como substituto.
André Ayew, ídolo e ex-capitão, segue fora das convocações de Otto Addo, o que gerou polêmica entre torcedores e comentaristas. A decisão do técnico de priorizar renovação sobre experiência é arriscada tão perto de uma Copa.
Quatro jogadores foram convocados pela primeira vez: Derrick Luckassen (Pafos FC), Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Marvin Senaya (Auxerre) e Daniel Agyei (Kocaelispor). Thomas Partey e Alexander Djiku retornaram ao grupo.
Contra a Áustria, Gana começou com Ati-Zigi no gol e uma defesa que incluiu Adjetey, Opoku, Köhn e Djiku. Após a goleada, mudanças são esperadas. Antoine Semenyo, do Manchester City, é o nome em melhor forma no elenco.
Provável escalação de Gana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Mensah, Djiku, Pfeiffer (ou Luckassen) e Köhn; Partey e Owusu; Issahaku, Semenyo e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. Técnico: Otto Addo.
Destaques individuais de Alemanha x Gana
Os técnicos
Julian Nagelsmann, de 38 anos, assumiu a Alemanha após a demissão de Hansi Flick e transformou a seleção. Com estilo baseado no gegenpressing e domínio de posse, levou a equipe a uma campanha sólida na Euro 2024 e a uma classificação tranquila para a Copa. O treinador é conhecido por valorizar a intensidade e por não ter medo de promover jovens talentos, como fez com Lennart Karl e Jonas Urbig nesta convocação.
Otto Addo comanda Gana desde março de 2024 e foi responsável pela classificação africana para o Mundial. O técnico, nascido em Hamburgo e com raízes ganesas, conhece bem o futebol europeu. O desafio de Addo é integrar um elenco com jogadores de ligas muito diferentes e criar uma identidade tática coesa antes de junho. A derrota para a Áustria mostrou que o trabalho ainda precisa de ajustes significativos, especialmente no setor defensivo.
Análise tática
A Alemanha deve atuar no seu tradicional 4-2-3-1, com forte pressão no campo adversário e transições rápidas pelas alas. Nagelsmann provavelmente usará o jogo contra Gana para dar minutos a nomes que ficaram no banco contra a Suíça, mas sem abrir mão do modelo tático. Undav como referência, com Sané pela esquerda e Schade pela direita, oferece mobilidade e capacidade de finalização.
Gana tende a se organizar em 4-2-3-1 ou 4-3-3, priorizando compactação defensiva e contra-ataques. Partey será o eixo do meio-campo, responsável por dar equilíbrio entre defesa e ataque. A velocidade de Kamaldeen Sulemana e Abdul Fatawu Issahaku nas pontas é a principal arma ofensiva dos Black Stars nas transições.
O problema estrutural de Gana é a defesa central. Sem Salisu e com novatos como Pfeiffer e Luckassen, a linha de trás terá pouca entrosamento. A Alemanha pode explorar essa fragilidade com movimentações de Gross e Sané entre linhas. O espaço nas costas da defesa ganesa, que a Áustria aproveitou à vontade, deve ser novamente o ponto fraco a ser atacado.
Para Gana, a chance de machucar a Alemanha está nas bolas longas para Ayew e nas investidas de Semenyo pela direita. Se os Black Stars conseguirem manter um bloco compacto no primeiro tempo e explorar os espaços que a Alemanha naturalmente cede ao pressionar alto, há oportunidade de marcar ao menos um gol.
Prognóstico de placar exato para Alemanha x Gana
- A Alemanha marcou quatro gols na Suíça e tem média de 2,67 gols por jogo em 2026
- Gana sofreu cinco gols contra a Áustria e perde 60% dos jogos fora de casa
- Florian Wirtz vive fase espetacular: dois gols e duas assistências contra a Suíça
- Gana está sem Kudus, Iñaki Williams e Salisu, seus principais jogadores ofensivos e defensivos
Resumo dos palpites do Lance para Alemanha x Gana
Melhor palpite do jogo: Alemanha vence e mais de 2,5 gols – Odd 1,55 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 3,5 gols no total – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,82 na Superbet
Palpite alternativo 3: Handicap Alemanha -1,5 – Odd 1,60 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Alemanha 3 x 1 Gana – Odd 9,00 na Betsson
- Matéria
- Mais Notícias