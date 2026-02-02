Albacete x Barcelona – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Albacete x Barcelona pela Copa do Rei
Confira os principais palpites para Albacete x Barcelona pela Copa do Rei 2025/26. O confronto eliminatório acontece nesta terça-feira (03/02), a partir das 17h (horário de Brasília). A partida das quartas de final será no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete. Por ser competição de jogo único, o vencedor se garante entre os semifinalistas. Veja também neste artigo as informações e prováveis escalações dos times.
Palpite do Lance! para Albacete x Barcelona (03/02/2026)
O Albacete chega motivado ao duelo muito em função da classificação sobre um dos favoritos ao título, o Real Madrid. É de esperar que a equipe entre com alta concentração no campo, buscando repetir o feito diante do Barça. Porém, os visitantes chegam ao confronto mais encorpado em relação ao rival Merengue. São 15 vitórias nas últimas 16 partidas disputadas.
Três delas foram com uma diferença de três gols e outras dez com dois tentos a mais que os adversários. O Albacete perdeu três das últimas sete partidas disputadas em casa. Apostamos em um jogo com muito ritmo e ofensividade dos visitantes. Logo, a diferença técnica favorece uma boa aposta com handicap.
- O Barcelona tem média de 2,9 gols marcados nos últimos dez compromissos
- A equipe da casa cedeu 13 chutes por jogo nas atuações recentes
Outros palpites para Albacete x Barcelona
O Albacete mostrou uma postura surpreendente quando eliminou o Real Madrid na última fase da Copa do Rei. A equipe marcou ao menos uma vez em sete dos últimos oito jogos na temporada. Esse recorte corrobora com o retrospecto recente do Barça com ambos marcam. Cinco das últimas sete partidas terminaram com esse mercado. Por ser um jogo eliminatório, a atenção dos visitantes pode cair um pouco, gerando chances para os mandantes também marcar.
A equipe catalã sozinha balançou as redes mais de 2,5 vezes em seis dos oito compromissos recentes. A força desse ataque - mesmo com possíveis alterações - deve ser vista contra um adversário inferior. Dos seis jogos que marcou ao menos três vezes, cinco terminaram com mais de 3,5 bolas nas redes. O Albacete vem de partidas animadas na Copa do Rei, com todas as quatro tendo mais de 2,5 tentos.
Das últimas 29 vezes que marcou, o Barça foi às redes no segundo tempo 18 vezes. Quatro dos últimos seis jogos terminaram com a equipe tendo o segundo tempo mais produtivo. A equipe da casa deve dificultar nos 45 minutos iniciais, procurando fecha os espaços. Assim, indicamos o tempo final como o mais goleador dos Culés.
Análise e Forma dos Times
Albacete - Momento e escalação
O Albacete tenta continuar escrevendo a histórica campanha na Copa do Rei desta temporada. Das oito equipes nestas quartas de final, o time é o único representante de uma divisão inferior à La Liga. E a classificação foi épica para o clube, já que eliminou o poderoso Real Madrid nas oitavas de final. Desde então, engatou três vitórias seguidas na segunda divisão espanhola.
A equipe está na 12ª posição na La Liga 2, a cinco pontos da zona de playoffs do acesso. No último sábado (31), bateu o Real Zaragoza por 2 a 0. Agus Medina e Jefté Betancor marcaram os gols da equipe. Esse segundo nome é um dos jogadores para ficar de olho na partida. Ele fez dois tentos na vitória sobre os Merengues, e é o artilheiro isolado do time na temporada, com nove gols.
Provável escalação do Albacete: Diego Mariño; Fran Gámez, Carlos Neva, Jesús Vallejo, Javi Villar e Jonathan Gómez; Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco e Víctor Valverde; Jefté Betancor e Agus Medina. Técnico: Alberto Gonzalez Fernandez.
Barcelona - Momento e escalação
O Barça quer evitar o mesmo vexame do rival Real Madrid e deve entrar ligado na partida contra o Albacete. A classificação para esta fase veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Racing Club. Os Culés chegam embalados na ponta da La Liga, após vencerem no sábado o Elche por 3 a 1. A equipe segue brigando pelo título do campeonato nacional, já que a diferença para os Merengues segue em um ponto.
Hansi Flick deixou o campo contra o Elche com duas preocupações. Jules Koundé e Raphinha deixaram o campo sentido dores. Ambos fizeram exames, mas não tiveram lesões comprovadas. O treinador, contudo, deve poupá-los nesta terça-feira para evitar um agravamento. Assim, João Cancelo e Rashford são favoritos a serem titulares. Alguns outros nomes, como De Jong e Lewandowski, também devem ser poupados.
Provável escalação do Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Marc Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick
Confronto direto e estatísticas de Albacete e Barcelona
O histórico recente entre Albacete e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Albacete e Barcelona
- 01/05/2005 - Barcelona 2 x 0 Albacete - (La Liga)
- 11/12/2004 - Albacete 1 x 2 Barcelona - (La Liga)
- 01/02/2004 - Barcelona 5 x 0 Albacete - (La Liga)
- 14/09/2003 - Albacete 1 x 2 Barcelona - (La Liga)
- 31/03/1996 - Albacete 0 x 1 Barcelona - (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Albacete x Barcelona
- Três dos últimos quatro confrontos diretos no estádio do Albacete terminaram com ambos marcam
- O Barcelona foi o primeiro a marcar nos últimos seis encontros diretos
- As equipes se reencontram em uma partida oficial após pouco mais de 11 anos
- O Albacete sofreu gol em três dos quatro jogos na Copa do Rei
- Na La Liga, o Barça tem 60 gols marcados em 22 partidas
Comparação de Odds para Albacete x Barcelona
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Albacete x Barcelona
