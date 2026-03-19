Everton x Chelsea – Palpites, análise e odds (21/03)

O Hill Dickinson Stadium recebe, neste sábado, 21 de março de 2026, um confronto carregado de peso na rodada 31 da Premier League. Everton e Chelsea entram em campo pressionados, cada um à sua maneira, mas com o mesmo objetivo: somar pontos decisivos na reta final da temporada.

Para o Everton, a partida representa uma oportunidade concreta de seguir na briga por vaga europeia — algo que o clube não alcança desde 2017-18. Com 43 pontos e ocupando a oitava colocação, a equipe de David Moyes está a apenas cinco pontos do próprio Chelsea, que fecha o G-6. Jogando em casa, o cenário é ideal para encurtar essa distância e transformar a ambição em disputa direta.

Já o Chelsea vive um momento delicado. A eliminação pesada para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, somada à derrota para o Newcastle na Premier League, aumentou a pressão sobre Liam Rosenior. São quatro derrotas consecutivas, e o time precisa reagir imediatamente para não comprometer de vez seus objetivos na temporada.

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Análise da partida

O Everton chega para o confronto refletindo bem a irregularidade que marca sua temporada. Antes da derrota por 2 x 0 para o Arsenal, vinha de duas vitórias importantes, mas ainda não conseguiu transformar bons momentos em sequência consistente — especialmente em casa. No Hill Dickinson Stadium, o desempenho é abaixo do esperado: apenas uma vitória nos últimos sete jogos da Premier League, um contraste curioso para um time que tem o quarto melhor rendimento como visitante na competição.

Esse dado escancara um ponto importante: o Everton ainda não transformou seu novo estádio em uma fortaleza. Com 24 pontos fora de casa contra apenas 19 como mandante, a equipe de David Moyes mostra mais conforto atuando longe de seus domínios. Ainda assim, o momento geral não é ruim — nos últimos dez jogos, soma quatro vitórias, três empates e três derrotas, mantendo-se vivo na disputa por vaga europeia.

O problema está na produção ofensiva. Com apenas 34 gols em 30 partidas, o Everton carece de um nome decisivo no ataque. Thierno Barry e Kiernan Dewsbury-Hall lideram a artilharia com apenas seis gols cada, o que evidencia um sistema ofensivo mais coletivo do que letal — e isso cobra preço em jogos mais equilibrados, onde falta alguém para decidir.

Já o Chelsea vive um cenário mais turbulento no curto prazo. A eliminação para o PSG na Champions League foi pesada não só pelo placar, mas pela forma, expondo fragilidades defensivas e abalando a confiança do elenco. A sequência de quatro derrotas consecutivas em competições eliminatórias europeias aumenta a pressão sobre Liam Rosenior, que precisa dar uma resposta imediata.

Na Premier League, o desempenho recente também preocupa. Derrota para o Newcastle e três tropeços nos últimos cinco jogos indicam perda de consistência, especialmente defensiva. Desde a estreia de Rosenior, o time sofreu gols em oito partidas seguidas, acumulando 11 gols concedidos — um problema claro para uma equipe que briga na parte de cima da tabela.

Ainda assim, o Chelsea mantém um trunfo importante: seu desempenho fora de casa. Com uma das melhores campanhas como visitante da liga, os Blues mostram capacidade de competir longe de Londres. Além disso, contam com João Pedro em grande fase, com 14 gols na competição, sendo a principal referência ofensiva em um momento em que o time precisa transformar volume em resultado.

Com confrontos difíceis pela frente, o Chelsea entra pressionado a pontuar, enquanto o Everton vê no fator casa — mesmo ainda instável — a chance de encurtar a distância direta para o rival e seguir sonhando com a Europa.

Outros palpites para Everton x Chelsea

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Confrontos diretos

O histórico recente favorece claramente o Chelsea. Os Blues não perderam nenhum dos últimos quatro confrontos diretos, e o Everton sequer conseguiu marcar nesses jogos — um dado relevante que levanta dúvidas sobre a capacidade ofensiva dos mandantes neste duelo específico.

No primeiro turno, em dezembro de 2025, o Chelsea venceu por 2 x 0 com autoridade, resolvendo a partida ainda no primeiro tempo. Esse resultado seguiu um padrão recente de domínio, já que também havia vencido o confronto anterior por 1 x 0. Antes disso, houve um empate sem gols, reforçando a tendência de jogos mais travados entre as equipes.

Os números gerais mostram equilíbrio em termos de placar, mas com leve vantagem dos londrinos: apenas uma derrota do Chelsea nos últimos seis jogos contra o Everton. Além disso, nove dos últimos 11 confrontos tiveram no máximo dois gols, indicando partidas mais controladas e de poucos espaços.

No recorte histórico mais amplo, o Chelsea também leva vantagem, mas há um detalhe importante: em casa, o Everton costuma equilibrar o duelo. Os Toffees venceram cinco dos últimos oito jogos como mandante contra os Blues na Premier League, o que sugere que, apesar do domínio recente do Chelsea, o fator local ainda pode ser um elemento relevante neste confronto.

Notícias de Everton x Chelsea

Everton

As principais dúvidas do Everton estão concentradas no setor defensivo. James Tarkowski e Jarrad Branthwaite, dupla titular de zaga, ficaram fora contra o Arsenal, gerando incerteza para este confronto. Branthwaite, que vinha sendo preservado após problema no tendão isquiotibial, tem boas chances de retornar, enquanto Tarkowski segue como dúvida após lesão em treinamento.

Caso Tarkowski não esteja disponível, a tendência é a manutenção de Jake O'Brien e Michael Keane, que tiveram desempenho sólido na última partida. Apesar das ausências, David Moyes ainda conta com alternativas confiáveis para sustentar o sistema defensivo, que deve seguir com Jordan Pickford no gol e Vitaliy Mykolenko na lateral esquerda.

No meio-campo, Charly Alcaraz continua fora desde janeiro por questões físicas, enquanto Jack Grealish está definitivamente fora da temporada após cirurgia. Mesmo assim, a base da equipe permanece estável, e o Everton não deve promover mudanças estruturais significativas para o duelo.

Escalação provável do Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane e Mykolenko; Garner e Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Barry. Técnico: David Moyes.

Chelsea

O Chelsea chega para o confronto com sérios problemas no setor defensivo. Trevoh Chalobah está fora após lesão no tornozelo, Reece James sofreu mais uma lesão muscular e também não joga, enquanto o goleiro Filip Jörgensen passou por cirurgia e só retorna em abril. Levi Colwill segue em recuperação de lesão grave e ainda não está disponível, deixando a estrutura defensiva bastante comprometida.

Apesar disso, há algumas possíveis boas notícias. Malo Gusto e Benoît Badiashile devem voltar a ficar à disposição, reforçando minimamente o sistema defensivo. No ataque, Estêvão retorna após período afastado e pode ser opção, enquanto Jamie Bynoe-Gittens ainda é dúvida. Por outro lado, Mykhaylo Mudryk está suspenso e não participa do jogo.

Diante desse cenário, Liam Rosenior será obrigado a ajustar a defesa, possivelmente com Wesley Fofana retomando a titularidade e formando dupla com Badiashile ou Hato. A necessidade de improvisação em ao menos uma posição evidencia a fragilidade atual do Chelsea, especialmente em um momento em que a equipe precisa de estabilidade para reagir na temporada.

Escalação provável do Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Badiashile e Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer e Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Destaques individuais de Everton x Chelsea

Jogador destaque · Everton Iliman Ndiaye 5 Gols na Premier League 2025/26 4 Assistências na temporada 7,1 Avaliação FotMob na temporada 9 Participações em gols — maior do elenco Jogador destaque · Chelsea Cole Palmer 9 Gols na Premier League 2025/26 7,2 Avaliação FotMob na temporada 10 Participações em gols na liga 3 Gols em uma única partida Hat-trick vs Wolverhampton em fevereiro

Os Técnicos

David Moyes é o treinador que mais enfrentou o Chelsea na história da Premier League, com 50 confrontos, e o retrospecto não é favorável. Ainda assim, o escocês é peça central na reconstrução do Everton, devolvendo competitividade e colocando o clube novamente na disputa por vagas europeias. Sua equipe é organizada, intensa sem a bola e difícil de ser batida, mas ainda carece de um diferencial técnico mais evidente no terço final.

Esse é justamente o principal desafio para este jogo. O Everton não marca contra o Chelsea há quatro partidas, um reflexo direto das limitações criativas do elenco. Moyes terá que encontrar soluções para aumentar a produção ofensiva se quiser transformar competitividade em resultado.

Liam Rosenior assumiu o Chelsea em janeiro de 2026 com a missão de dar identidade a um elenco talentoso, mas instável. Com apenas 41 anos, já apresenta uma filosofia clara: posse de bola com objetivo, circulação rápida e pressão alta para recuperar a bola em zonas avançadas. Seu modelo privilegia construção curta e controle do jogo através da técnica.

O início foi promissor, mas a sequência recente expôs fragilidades, especialmente defensivas. O Chelsea sofreu gols em oito jogos consecutivos na liga, e a crise de lesões agravou o problema. Ainda assim, a inconsistência não se explica apenas pelas ausências — Rosenior segue em busca de equilíbrio para transformar a proposta em resultados consistentes, algo essencial neste momento decisivo da temporada.

Análise Tática

O Everton deve manter seu 4-2-3-1 característico, com Garner e Gueye protegendo a base do meio-campo e Ndiaye atuando entre as linhas como principal elo criativo. Thierno Barry é a referência no ataque, com McNeil ou Armstrong dando amplitude. A ideia de Moyes segue sendo reativa: bloco compacto, pouca exposição e transições rápidas. O problema é que, em casa, esse modelo ainda não entrega a mesma consistência vista fora.

O Chelsea também atua no 4-2-3-1, mas com proposta mais dominante. Rosenior exige construção desde trás, com Sánchez participando da saída e Caicedo ao lado de Enzo Fernández organizando o ritmo. Cole Palmer é o cérebro ofensivo, flutuando entre linhas e acelerando o jogo, enquanto João Pedro oferece profundidade e finalização — um perfil que pode incomodar bastante a defesa do Everton.

O ponto crítico do Chelsea está na defesa improvisada. Sem Chalobah, Reece James e Jörgensen, a dupla Fofana–Badiashile precisa ganhar entrosamento rapidamente. Esse cenário abre espaço para o Everton explorar bolas paradas e segundas jogadas, especialmente se Barry conseguir fixar os zagueiros e liberar os meias para infiltração.

Por outro lado, o Chelsea tem armas claras para ferir o adversário. João Pedro, em grande fase, ataca espaços com eficiência, enquanto Palmer dita o ritmo criativo. Se os Blues conseguirem acelerar transições pelo centro antes da recomposição do Everton, terão vantagem.

No fim, o duelo tático passa por dois pontos-chave: o Everton precisa neutralizar Palmer e fechar os caminhos para João Pedro; o Chelsea, por sua vez, depende de explorar os espaços nas transições rápidas e testar a organização defensiva dos mandantes.

Prognóstico de placar exato para Everton x Chelsea

🎯 Previsão de Placar Everton 1 x 2 Chelsea O Everton recebe o Chelsea ainda sonhando com a Europa, mas pressionado após derrota para o Arsenal e com apenas uma vitória nos últimos sete jogos em casa. O Chelsea chega abalado pela eliminação para o PSG e com problemas defensivos, mas mantém um dos melhores desempenhos como visitante da Premier League. O histórico recente pesa: os Blues não perderam os últimos quatro confrontos, e o Everton não marcou em nenhum deles. O Everton não balançou as redes do Chelsea nas últimas quatro partidas entre as equipes

partidas entre as equipes O Chelsea tem sete vitórias como visitante na temporada, o segundo melhor desempenho fora de casa da Premier League

João Pedro participou de oito gols nos últimos oito jogos como visitante em todas as competições

gols nos últimos oito jogos como visitante em todas as competições A crise defensiva dos Blues — Chalobah, Reece James e Jörgensen ausentes — abre espaço para o Everton marcar pelo menos um gol

Resumo dos palpites do Lance para Everton x Chelsea