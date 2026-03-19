Wolfsburg x Werder Bremen – Palpites, análise e odds (21/03)

O Wolfsburg recebe o Werder Bremen na Volkswagen Arena neste sábado em um confronto da Bundesliga que tem cara de decisão para os dois lados. Com oito rodadas restantes na temporada, os dois clubes do norte da Alemanha estão presos numa briga pela sobrevivência que pode definir toda a campanha na temporada.

O Wolfsburg ocupa a 17ª posição com 21 pontos, enquanto o Bremen está em 15º com 25. Uma vitória dos mandantes reduziria a diferença para apenas um ponto e jogaria toda a pressão sobre os rivais. Já um triunfo do Bremen abriria uma vantagem de sete pontos sobre os vizinhos e praticamente garantiria um fôlego para a reta final. Os riscos não poderiam ser maiores.

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Análise da partida

O Wolfsburg vive uma temporada desastrosa sob qualquer critério. Seus 21 pontos em 26 rodadas representam o pior desempenho nessa altura de campeonato em toda a história do clube na Bundesliga. Três treinadores diferentes já passaram pelo banco desde agosto, com Dieter Hecking sendo o último nome contratado após a demissão de Daniel Bauer, que não venceu em oito partidas seguidas.

Os Lobos não sofrem por falta de gols no ataque. Seus 35 gols marcados é o melhor número entre os times da parte de baixo da tabela, mesmo tendo registrado apenas 284 finalizações em 26 jogos, o segundo menor total da liga. Mohamed Amoura tem sido o grande destaque com oito gols e três assistências, superando constantemente seus números de gols esperados (xG).

O problema está na defesa. Só o Heidenheim (58) sofreu mais gols do que os 56 do Wolfsburg nesta campanha, e resolver essa fragilidade defensiva é a primeira tarefa na agenda de Hecking.

O Bremen encerrou a temporada passada a apenas um ponto de uma vaga europeia. Isso parece coisa de outro mundo agora. Depois de um início sólido sob o comando de Horst Steffen, com apenas três derrotas nas 10 primeiras rodadas, tudo desmoronou. Uma sequência de 10 jogos consecutivos sem vitória na Bundesliga custou o emprego de Steffen no início de fevereiro.

Daniel Thioune chegou para substituí-lo e os resultados têm sido instáveis. Derrotas para Freiburg, Bayern de Munique e St. Pauli vieram antes de duas vitórias seguidas contra os lanternas Heidenheim (2 a 0) e Union Berlin (4 a 1). Esses dois resultados pareciam um ponto de virada, mas a derrota por 2 a 0 em casa para o Mainz na rodada 26 trouxe todo mundo de volta à realidade.

Os 29 gols marcados pelo Bremen ocupam a 16ª posição na liga, e apenas Heidenheim e St. Pauli balançaram as redes menos vezes. Seus 25 pontos nesta altura é um total que só foi pior em duas ocasiões na história do clube: 1974/75 e 2019/20. Escaparam do rebaixamento nas duas vezes, o que pode servir de consolo para a torcida verde e branca.

Outros palpites para Wolfsburg x Werder Bremen

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Confrontos diretos

Essa é uma rivalidade com peso histórico real. Em 55 confrontos pela Bundesliga, o equilíbrio é absoluto. Cada clube soma 22 vitórias e exatamente 98 gols marcados, com 11 empates completando o panorama.

O jogo do primeiro turno, em novembro, foi um clássico. O Wolfsburg abriu o placar com Mattias Svanberg aos 28 minutos e parecia confortável durante boa parte da partida. Mas as substituições de Horst Steffen mudaram tudo. Jens Stage empatou de cabeça aos 83 minutos após cruzamento de Yukinari Sugawara, e Samuel Mbangula marcou um gol dramático nos acréscimos, aos 94 minutos, depois de um chute de Victor Boniface causar confusão na área do Wolfsburg.

Notícias de Wolfsburg e Werder Bremen

Wolfsburg: notícias e desfalques

O Wolfsburg enfrenta uma lista extensa de desfalques. Cleiton (tornozelo), Pál Dárdai (joelho), Kilian Fischer (virilha), Tiago Paredes (muscular), Rogério (joelho), Jenson Seelt (joelho), Mattias Svanberg (muscular) e Aaron Zehnter (doença) estão todos fora.

Vale notar que Maximilian Arnold estava com dúvida para a rodada 26, mas parece ter se recuperado a tempo, sendo figura indispensável no controle do jogo. Com Hecking apostando em uma estrutura mais sólida e compacta.

Escalação provável do Wolfsburg (3-4-3): Kamil Grabara; Jeanuel Belocian, Konstantinos Koulierakis e Moritz Jenz; Sael Kumbedi, Vinícius Souza, Christian Eriksen eJoakim Maehle; Jesper Lindstrom, Mohamed Amoura e Dzenan Pejcinovic. Técnico: Dieter Hecking.

Werder Bremen: notícias e desfalques

O Bremen também sofre com desfalques importantes. Victor Boniface (joelho), Jovan Milošević (costas), Amos Pieper (joelho), Mitchell Weiser (joelho) e Maximilian Wöber (coxa) estão no departamento médico. Felix Agu (virilha) e Samuel Mbangula (coxa) são dúvidas após ficarem de fora da derrota para o Mainz, embora Mbangula tenha sido relacionado entre os reservas naquela partida.

Escalação provável do Werder Bremen (4-3-3): Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Marco Friedl, Niklas Stark e Olivier Deman; Cameron Puertas, Jens Stage e Leonardo Bittencourt; Marco Grüll, Keke Topp e Romano Schmid. Técnico: Daniel Thioune.

Destaque individuais de Wolfsburg x Werder Bremen

Jogador destaque · VfL Wolfsburg Mohamed Amoura 8 Gols na Bundesliga 3 Assistências na Bundesliga +1.03 Gols acima do xG esperado 1º Participações em gol no elenco Jogador destaque · SV Werder Bremen Romano Schmid 2 Gols na Bundesliga 7 Assistências na Bundesliga 609 Duelos disputados na temporada 281,3 Distância percorrida (km)

Os técnicos

Dieter Hecking traz décadas de experiência para a Volkswagen Arena. O técnico de 61 anos comandou 443 partidas na Bundesliga em passagens por Wolfsburg, Nürnberg, Hannover, Aachen e Borussia Mönchengladbach. Sua primeira passagem pelo Wolfsburg, entre 2012 e 2016, rendeu um título da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), uma Supercopa e um vice-campeonato da Bundesliga. Foi eleito o melhor treinador do futebol alemão em 2015.

Daniel Thioune comanda uma equipe na Bundesliga pela primeira vez. Foi contratado pelo Bremen em fevereiro de 2026 após a demissão de Steffen e enfrenta o maior desafio da sua carreira. Seu retrospecto é de duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos na elite. A derrota para o Mainz foi um baque, mas as atuações contra Heidenheim e Union mostraram que sua equipe sabe reagir quando a pressão aperta.

Análise tática

Hecking montou o Wolfsburg num sistema 3-4-2-1 contra o Hoffenheim. Os três zagueiros oferecem proteção extra para uma defesa que ficou escancarada durante toda a temporada, enquanto os alas proporcionam amplitude nos contra-ataques. Eriksen ocupa um papel livre atrás do centroavante, distribuindo passes e aparecendo em zonas perigosas.

O confronto tático promete ser interessante. A linha de três do Wolfsburg pode ficar vulnerável à movimentação do Bremen nos corredores intermediários, especialmente se Schmid flutuar pelos meios-espaços onde uma defesa com três zagueiros costuma deixar brechas. Por outro lado, a velocidade e a objetividade de Amoura podem causar problemas reais nos contra-ataques contra uma defesa do Bremen que não tem sido nada segura longe de casa.

Os dois times devem começar com cautela. Nenhum dos dois pode se dar ao luxo de mais uma derrota, e esse fator medo pode gerar uns 30 minutos iniciais tensos antes de o jogo abrir na segunda etapa.

Prognóstico de placar exato para Wolfsburg x Werder Bremen

🎯 Previsão de Placar Wolfsburg 1 x 1 Werder Bremen O peso do confronto deve travar os dois times no início, mas a fragilidade defensiva de ambos tende a produzir gols conforme a partida se abre na segunda etapa. O Wolfsburg tem o segundo pior registro defensivo da Bundesliga com 56 gols sofridos em 26 jogos, atrás apenas do Heidenheim. O Bremen vai encontrar pelo menos uma brecha.

Amoura, com oito gols e três assistências, carrega qualidade individual suficiente para criar algo do nada contra qualquer defesa da liga. Ele é a principal arma dos Lobos nos contra-ataques.

Sete dos últimos oito confrontos diretos tiveram mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando. O histórico recente aponta para um jogo aberto mesmo com a tensão do rebaixamento.

O efeito Hecking trouxe estabilidade ao Wolfsburg, mas uma semana de treinos não basta para consertar uma defesa que sangrou gols a temporada inteira. O Bremen enfrenta problema parecido no ataque, onde os gols têm sido escassos. Previsão final: Empate em 1 a 1, com ambos os times aceitando o ponto mas desejando que tivessem conquistado três nesta reta final pela permanência na Bundesliga.

Resumo do palpites do Lance para Wolfsburg x Werder Bremen