Bayern de Munique x Union Berlin – Palpites, análise e odds (21/03)

Confira os palpites e informações de Bayern de Munique x Union Berlin pela Bundesliga

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 19/03/2026
11:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bayern de Munique recebe o Union Berlin neste sábado, 21 de março de 2026, pela 27ª rodada da Bundesliga, na Allianz Arena. Líder isolado do campeonato, o time bávaro tenta manter a campanha dominante que vem construindo ao longo da temporada.

Do outro lado, o Union Berlin busca uma posição mais confortável na metade superior da tabela. No primeiro turno, a equipe de Steffen Baumgart arrancou um empate por 2 x 2, com dois gols de Danilho Doekhi e um gol salvador de Harry Kane nos acréscimos para o Bayern.

A diferença entre os times na classificação é grande, mas o confronto de novembro mostrou que o Union sabe criar dificuldades para o gigante alemão. Esse é justamente o tipo de jogo em que o líder entra pressionado a confirmar o favoritismo, mesmo diante de um adversário inferior tecnicamente.

Análise da partida

O Bayern lidera a Bundesliga com 67 pontos em 26 jogos, fruto de 21 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A campanha impressiona também pelos números ofensivos, com 93 gols marcados e 25 sofridos, além de um aproveitamento de 85%.

Harry Kane já ultrapassou a marca de 30 gols na liga e segue na perseguição ao recorde de 41 em uma única temporada, estabelecido por Robert Lewandowski em 2020/21. Antes da pausa, o atacante inglês vinha de quatro jogos consecutivos marcando ao menos dois gols.

A equipe de Vincent Kompany também quebrou recordes desde o início da temporada. O Bayern abriu a campanha com 16 vitórias seguidas, melhor largada da história entre as cinco grandes ligas europeias, superando uma marca que pertencia ao próprio clube na era Guardiola.

Na Allianz Arena, o domínio é ainda mais evidente. O Bayern transformou o estádio em fortaleza e ainda lidera a Bundesliga em gols marcados após os 75 minutos, com 26, mostrando força para decidir jogos mesmo na reta final.

Já o Union Berlin ocupa a 11ª colocação, com 28 pontos em 25 partidas. A campanha de sete vitórias, sete empates e 11 derrotas, além do saldo negativo de 30 gols marcados e 42 sofridos, retrata uma temporada de muita irregularidade.

O time berlinense passou por uma sequência de sete jogos sem vencer entre janeiro e fevereiro, mas reagiu com uma vitória importante por 1 x 0 sobre o Bayer Leverkusen. Na rodada seguinte, porém, voltou a tropeçar ao perder fora de casa para o Gladbach.

O grande problema do Union tem sido o desempenho como visitante. Longe do Estádio An der Alten Försterei, a equipe venceu apenas três das 11 partidas disputadas, número que ajuda a explicar o tamanho do desafio diante do líder da Bundesliga.

Outros palpites para Bayern de Munique x Union Berlin

Confrontos diretos

O retrospecto do confronto é amplamente favorável ao Bayern. Em 15 jogos oficiais entre os clubes, o time bávaro venceu dez e empatou cinco, enquanto o Union Berlin ainda busca sua primeira vitória nesse duelo.

No primeiro turno, em 8 de novembro de 2025, o Union esteve perto de quebrar esse tabu. Danilho Doekhi marcou duas vezes, aos 27 e aos 83 minutos, enquanto Luis Díaz havia feito o gol do Bayern ainda no primeiro tempo.

No fim, porém, Harry Kane apareceu aos 90+3 para garantir o empate por 2 x 2 e encerrar a sequência perfeita de 16 vitórias do Bayern no início da temporada. O resultado mostrou que, mesmo com ampla inferioridade técnica, o Union pode competir quando consegue se organizar bem.

A equipe berlinense teve apenas 26,4% de posse de bola naquela partida, mas igualou o Bayern em finalizações, 12 a 12, e em chutes no alvo, quatro a quatro. Foi uma demonstração clara de eficiência e disciplina tática diante do favorito.

Notícias do Bayern e Union Berlin

Bayern: crise no gol e ausências importantes

O Bayern atravessa uma crise incomum no gol. Manuel Neuer segue fora com ruptura de fibra muscular, Sven Ulreich sofreu lesão no adutor na rodada 26, e Jonas Urbig, que se recuperou de concussão, ainda depende de avaliação médica para saber se terá condições de atuar no sábado.

Jamal Musiala é outra dúvida importante. O meia-atacante lida com uma reação de estresse no tornozelo, a mesma articulação afetada pela fratura de fíbula do ano passado, e já desfalcou a equipe contra Leverkusen e Atalanta.

Alphonso Davies também continua fora por lesão muscular, com retorno previsto apenas para o início de abril. Hiroki Ito segue no departamento médico e amplia a lista de baixas do elenco bávaro.

A boa notícia é o retorno de Harry Kane, que voltou ao time titular diante da Atalanta e marcou dois gols. Joshua Kimmich e Michael Olise, suspensos na Champions, ficam novamente à disposição para a Bundesliga.

Provável escalação do Bayern (4-2-3-1): Urbig; Kimmich, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Goretzka e Pavlović; Olise, (Musiala ou Bischof) e Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Union Berlin: retornos pontuais

O Union Berlin chega com menos problemas no departamento médico. Robert Skov segue fora por lesão muscular, enquanto Andrik Markgraf também continua como desfalque.

Tim Skarke é dúvida por um problema não especificado. Por outro lado, Tom Rothe pode retornar após ter desfalcado a equipe nas últimas rodadas.

A tendência é de que Steffen Baumgart mantenha a base do time que venceu o Leverkusen. Danilho Doekhi segue como peça central da defesa e ainda carrega o destaque de ter marcado os dois gols do Union no empate do primeiro turno contra o Bayern.

Provável escalação do Union Berlin (3-4-2-1): Ronnow; Querfeld, Doekhi, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Koöhn; Haberer e Jeong; Ansah. Técnico: Steffen Baumgart.

Destaques individuais de Bayern de Munique x Union Berlin

Jogador destaque · Bayern
Harry Kane
Atacante · Inglaterra · 32 anos
30+
Gols na Bundesliga
46
Gols em todas as competições
4
Braces consecutivos na liga
Recorde
Na mira dos 41 gols de Lewandowski
Jogador destaque · Union Berlin
Danilho Doekhi
Zagueiro · Holanda · 26 anos
2
Gols contra o Bayern no 1º turno
6,95
Nota média WhoScored
Líder
Pilar defensivo da equipe
25
Jogos na temporada

Os técnicos

Vincent Kompany transformou o Bayern em uma máquina ofensiva. Aos 39 anos, o técnico belga já colocou a equipe em nível dominante, com recordes de gols, sequência de vitórias e saldo expressivo. Seu modelo se baseia em posse alta, pressão intensa e linha defensiva avançada, dando ao Bayern um controle de jogo raro na Bundesliga recente.

Do outro lado, Steffen Baumgart assumiu o Union Berlin com a missão de manter o clube competitivo na elite. Aos 53 anos, segue identificado com um estilo enérgico e direto, e tem apostado em um sistema com três zagueiros, foco em compactação e transições rápidas. A vitória sobre o Leverkusen mostrou que sua equipe pode responder bem em jogos de maior exigência.

Análise tática

O Bayern deve novamente dominar a posse de bola, em um cenário parecido com o do primeiro turno. No 4-2-3-1 de Kompany, os laterais avançam bastante, os meias ocupam o centro do campo e Harry Kane funciona como principal referência ofensiva.

A possível ausência de Musiala pesa bastante nesse desenho. Sem ele, o time perde criatividade na condução e nos passes entre linhas, o que aumenta a responsabilidade de Olise e Luis Díaz pelos lados.

O Union Berlin tende a se organizar em um 3-4-2-1, que pode virar 5-4-1 sem a bola. A proposta deve ser fechar os espaços centrais, empurrar o Bayern para os lados e tentar acelerar em transições rápidas.

Esse plano conversa com uma fragilidade conhecida do time bávaro: o espaço deixado nas costas da linha alta. No jogo de ida, o Union aproveitou justamente esse tipo de situação para marcar duas vezes, mostrando que pode incomodar se repetir a mesma disciplina.

Outro ponto importante está no comportamento do Bayern na reta final. A equipe já marcou 26 gols após os 75 minutos, melhor marca da Bundesliga, o que obriga o Union a manter concentração máxima até o apito final.

Prognóstico de placar exato para Bayern x Union Berlin

🎯 Palpite do Lance!
Bayern 3 x 0 Union Berlin
O Bayern deve impor seu domínio na Allianz Arena contra um Union Berlin que tem grandes dificuldades fora de casa. Mesmo com desfalques no gol e no meio-campo, a superioridade técnica e coletiva do líder da Bundesliga é esmagadora.
  • O Bayern nunca perdeu para o Union Berlin em 15 confrontos oficiais
  • Kane marcou 30+ gols na liga e vem de dois gols contra o Atalanta na Champions
  • O Union venceu apenas três jogos fora de casa em toda a temporada
  • O Bayern marcou 26 gols após o minuto 75 nesta Bundesliga, recorde da competição
Previsão final: Bayern confirma vitória tranquila e mantém a marcha rumo ao bicampeonato.

Resumo dos palpites do Lance para Bayern x Union Berlin

Melhor palpite do jogo: Bayern vence com handicap -1.5 – Odd 1,55 na Betsson

Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1.45 na Betsson

Palpite alternativo 2: Kane marca a qualquer momento – Odd 1.45 na Superbet

Palpite alternativo 3: Bayern vence sem sofrer gols (clean sheet) – Odd 2,00 na Betano

Palpite de placar exato do Lance!: Bayern 3 x 0 Union Berlin – Odd 7,50 na Betsson

