Benfica x Vitoria SC – Palpites, análise e odds (21/03)

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães neste sábado, 21 de março de 2026, às 15h (horário de Brasília) no Estádio da Luz, pela 27ª rodada da Liga Portugal. As Águias seguem invictas no campeonato e entram em campo para manter a pressão sobre Porto e Sporting na disputa pelo título.

A grande questão em torno da partida vai além das quatro linhas. José Mourinho foi suspenso por dois jogos após um desentendimento com a comissão técnica do Porto na última rodada, e o Benfica tenta reverter a punição para tê-lo no banco diante do Vitória SC.

Do outro lado, o Vitória de Guimarães ocupa a nona colocação e ainda tenta se aproximar da zona de classificação europeia. O problema é que o desafio acontece justamente em um estádio onde a equipe historicamente encontra muitas dificuldades para pontuar.

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Análise da partida

O Benfica ocupa a terceira colocação da Liga Portugal, com 62 pontos em 26 jogos. A campanha é sólida, com 18 vitórias e oito empates, sem nenhuma derrota, além de 55 gols marcados e apenas 17 sofridos.

A invencibilidade de 26 partidas no campeonato é o grande destaque da temporada benfiquista. Nem o empate por 2 x 2 com o Porto na última rodada abalou o rendimento, embora os empates acumulados tenham custado terreno na perseguição aos primeiros colocados.

No ataque, Vangelis Pavlidis lidera com 14 gols na liga, enquanto Prestianni, Schjelderup e Leandro Barreiro também aparecem como nomes importantes no setor ofensivo. Em casa, o Benfica cresce ainda mais, segue invicto em 13 jogos na Luz e marcou em todos eles.

Já o Vitória de Guimarães ocupa a nona posição, com 32 pontos em 26 partidas. A campanha de nove vitórias, cinco empates e 12 derrotas reflete uma temporada irregular, marcada por perdas importantes no elenco e dificuldade para manter rendimento fora de casa, onde o time venceu apenas três vezes.

Outros palpites para Benfica x Vitoria SC

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Confrontos diretos

O domínio do Benfica sobre o Vitória SC é amplamente consolidado. As Águias não perdem para os vimaranenses há 32 jogos consecutivos, sequência composta por 26 vitórias e seis empates.

No recorte geral das últimas duas décadas, o cenário também é amplamente favorável ao time lisboeta. Em 61 confrontos, o Benfica venceu 44 vezes, contra apenas sete vitórias do Vitória e dez empates.

No primeiro turno desta temporada, em 1º de novembro de 2025, o Benfica venceu por 3 x 0 em Guimarães. Pavlidis marcou aos 21 e aos 84 minutos, enquanto Ángel Fernández completou o placar aos 77.

Na Luz, o desequilíbrio é ainda maior. O Benfica não perde para o Vitória de Guimarães em Lisboa há mais de uma década, dado que reforça o peso histórico do mando neste confronto.

Notícias do Benfica e Vitória SC

Benfica: suspensão de Mourinho e baixas na defesa

A situação de José Mourinho é o principal tema que cerca o Benfica. O técnico recebeu uma suspensão por expulsão contra o Porto e outra punição, de 11 dias, após um confronto com o auxiliar Lucho González, sanções que não podem ser cumpridas ao mesmo tempo.

O Benfica entrou com recurso e com uma providência cautelar para tentar garantir Mourinho no banco. Caso a tentativa não tenha efeito, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico nesta rodada.

Dentro de campo, o time também convive com baixas importantes. Amar Dedic e António Silva estão suspensos, enquanto Nicolás Otamendi é desfalque por lesão. Fredrik Aursnes, João Veloso e Bruma também seguem no departamento médico.

Por outro lado, Pavlidis, Prestianni e Schjelderup estão disponíveis e devem formar o trio ofensivo. No meio-campo, Leandro Barreiro ganha destaque após ter marcado o gol de empate contra o Porto na última rodada.

Provável escalação do Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Tomás Araújo, Morato e Álvaro Fernández; Florentino e Barreiro; Prestianni, Kökçü e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Vitória SC: poucas opções no ataque

O Vitória tem Gui e Óscar Rivas como desfalques confirmados por lesão. Fora isso, o elenco deve estar à disposição do treinador. A equipe precisa de eficiência ofensiva para competir na Luz. Com 29 gols em 26 jogos, o ataque é modesto para os padrões da Liga Portugal.

Provável escalação do Vitória SC (4-3-3): Varela; Gaspar, Villanueva, Jorge Fernandes e Mendes; Tiago Silva, Méndez e João Mendes; Karamoko, Samu e Oliveira. Técnico: Gil Lameiras.

Destaques individuais de Benfica x Vitória SC

Jogador destaque · Benfica Vangelis Pavlidis 14 Gols na Liga Portugal 2 Gols no 1º turno contra o Vitória Artilheiro Líder de gols do Benfica 26 Jogos invictos na liga Jogador destaque · Vitória SC Nélson Oliveira 9º Posição na Liga Portugal 29 Gols do Vitória na liga Experiência Referência no ataque vimaranense 32 Jogos sem perder do Benfica no H2H

Os técnicos

José Mourinho voltou ao Benfica com a missão de devolver o título ao clube da Luz. A campanha tem sido sólida, com invencibilidade na liga e uma defesa consistente, embora os oito empates tenham custado pontos importantes na perseguição ao topo.

A suspensão após o clássico contra o Porto aumentou a tensão nesta reta final. Mesmo com críticas por algumas decisões pontuais, Mourinho ainda sustenta um time competitivo e muito difícil de ser batido.

Do outro lado, o técnico do Vitória SC tenta organizar uma equipe que perdeu peças importantes ao longo da temporada. O momento é de transição, e o objetivo mais realista passa por consolidar o clube na metade superior da tabela.

Análise tática

O Benfica de Mourinho deve atuar no 4-2-3-1, com Kökçü centralizado na criação, Prestianni e Schjelderup pelos lados e Pavlidis como referência no ataque. Florentino Luís aparece como peça-chave no meio-campo, dando equilíbrio e disciplina posicional à equipe.

O Vitória tende a se organizar em um 4-3-3 mais compacto, cedendo a posse e apostando em transições rápidas. A equipe sabe que terá poucas oportunidades e, por isso, precisará ser muito eficiente diante de uma defesa sólida.

Na Luz, o Benfica costuma controlar o jogo com pressão alta, posse de bola e volume ofensivo constante. Esse cenário pode dificultar bastante a saída do Vitória, especialmente em um confronto no qual o mandante deve tentar impor ritmo desde os primeiros minutos.

A diferença entre os setores ofensivos e defensivos das equipes ajuda a desenhar o panorama da partida. O ataque do Benfica, com 55 gols marcados, enfrenta uma defesa do Vitória que já sofreu 39, o que sugere um jogo em que o time da casa tende a controlar as ações e criar condições para sair na frente cedo.

Prognóstico de placar exato para Benfica x Vitória SC

🎯 Palpite do Lance! Benfica 3 x 0 Vitória SC O Benfica deve repetir o roteiro do primeiro turno na Luz. A invencibilidade de 26 jogos, aliada ao domínio absoluto no confronto direto e à superioridade técnica, aponta para uma vitória tranquila dos mandantes. O Benfica não perde para o Vitória SC há 32 jogos consecutivos

para o Vitória SC há jogos consecutivos Pavlidis marcou dois gols no primeiro turno e tem 14 na liga

gols no primeiro turno e tem na liga O Benfica está invicto em 13 jogos em casa nesta temporada

em jogos em casa nesta temporada O Vitória sofreu 39 gols em 26 jogos, média superior a 1,5 por partida Previsão final: Benfica mantém a invencibilidade e reforça a pressão sobre Porto e Sporting na briga pelo título.

Resumo dos palpites do Lance para Benfica x Vitória SC