Sevilla x Valencia – Palpites, análise e odds (21/03)

Sevilla e Valencia se enfrentam neste sábado, 21 de março de 2026, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 29ª rodada da La Liga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que fazem temporadas abaixo das expectativas e ainda precisam pontuar para se afastar da parte inferior da tabela.

O Sevilla aparece na 12ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Valencia está logo atrás, em 14º, com 32. A proximidade entre os times reforça o peso direto do confronto, já que uma derrota pode aumentar a pressão, enquanto uma vitória oferece alívio importante para a sequência da temporada.

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Análise da partida

O Sevilla soma oito vitórias, sete empates e 13 derrotas em 28 jogos da La Liga. Os 37 gols marcados e 47 sofridos traduzem uma campanha instável, com defesa vulnerável e ataque dependente de poucos nomes.

A temporada começou com expectativa alta após a chegada de Matías Almeyda, que chegou a comandar uma vitória marcante por 4 x 1 sobre o Barcelona em outubro. A empolgação, porém, perdeu força, e o treinador ainda foi suspenso por sete jogos em fevereiro, deixando a equipe sob comando do auxiliar nas partidas oficiais.

No Sánchez Pizjuán, o rendimento também tem ficado abaixo do esperado. O Sevilla soma média modesta de 1,15 ponto por jogo como mandante, sem conseguir transformar o estádio em vantagem consistente.

No ataque, Akor Adams lidera com sete gols na liga. Djibril Sow e Isaac Romero Bernal aparecem logo atrás, com cinco cada, enquanto Rubén Vargas é o principal assistente, com quatro passes decisivos.

O Valencia, por sua vez, soma seis vitórias, oito empates e 11 derrotas, com 26 gols marcados e 42 sofridos. A equipe de Carlos Corberán segue em posição desconfortável e ainda tenta se afastar de vez da parte mais perigosa da tabela.

O principal problema do time está no rendimento fora de casa. O Valencia venceu apenas duas vezes em 13 jogos como visitante, número que ajuda a explicar a dificuldade em construir uma campanha mais segura.

No setor ofensivo, Hugo Duro é o principal nome, com oito gols na temporada. Arnaut Danjuma e Diego López somam três gols cada, enquanto Luis Rioja lidera o time em assistências, com quatro.

A última vitória do Valencia foi um 3 x 2 em casa contra o Alavés. Longe de seus domínios, porém, a equipe segue sem transmitir confiança, carregando uma sequência negativa como visitante.

Outros palpites para Sevilla x Valencia

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Confrontos diretos

Sevilla e Valencia têm um histórico longo e equilibrado na La Liga. Nos últimos 52 confrontos entre os clubes, o Sevilla venceu 23 vezes, o Valencia 17, e houve ainda 12 empates.

No primeiro turno desta temporada, em 7 de dezembro de 2025, as equipes empataram por 1 x 1 no Mestalla. Foi um jogo de poucas chances, com placar zerado no intervalo e pouca fluidez ofensiva dos dois lados.

Esse padrão tem se repetido nos encontros recentes. Os últimos quatro confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols, reforçando a tendência de partidas mais travadas entre as equipes.

No Sánchez Pizjuán, o Sevilla leva vantagem no retrospecto mais recente. Ainda assim, mesmo quando atua em casa, o time costuma disputar jogos de placar curto diante do Valencia.

Notícias do Sevilla e Valencia

Sevilla: suspensão do técnico e opções limitadas

Matías Almeyda segue cumprindo a suspensão de sete jogos aplicada em fevereiro. Com isso, o auxiliar técnico continua à frente da equipe nas partidas oficiais, cenário que contribui para um ambiente de instabilidade na comissão.

No departamento médico, Tanguy Nianzou segue fora por lesão muscular, com retorno previsto apenas para abril. Gabriel Suazo também continua como desfalque, enquanto Adnan Januzaj é dúvida por conta de um problema na coxa.

Rubén Vargas voltou recentemente aos treinos após lesão muscular e pode reaparecer entre as opções. Kike Salas, por sua vez, sente um incômodo na virilha e ainda não tem presença garantida.

Mesmo aos 37 anos, Alexis Sánchez continua como alternativa no elenco. O chileno voltou a chamar atenção ao marcar no dérbi contra o Betis recentemente.

Provável escalação do Sevilla (4-3-3): Álvaro Fernández; Carmona, Badé, Gudelj e Salas (ou Pedrosa); Agoumé, Sow e Saúl; Lukebakio, Adams e Vargas. Técnico: Matías Almeyda.

Valencia: poucos desfalques confirmados

Carlos Corberán tem menos problemas médicos para administrar neste momento. A principal baixa está no setor defensivo, onde ao menos um zagueiro segue fora por lesão.

No ataque, Hugo Duro vive boa fase e deve ser a principal referência da equipe. Arnaut Danjuma aparece como alternativa importante pelo lado esquerdo, oferecendo velocidade e profundidade.

No meio-campo, Pepelu e Ugrinic formam a base de sustentação. Já Luis Rioja segue como peça-chave na criação, com quatro assistências na temporada e o maior número de chances criadas no elenco.

Provável escalação do Valencia (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tarrega e Gayà; Pepelu e Ugrinic; Rioja, Duro (ou López) e Danjuma; Raba. Técnico: Carlos Corberán.

Destaques individuais de Sevilla x Valencia

Jogador destaque · Sevilla Akor Adams 7 Gols na La Liga 23 Jogos disputados Artilheiro Líder de gols do Sevilla na liga 1 Assistência na temporada Jogador destaque · Valencia Hugo Duro 8 Gols na La Liga 27 Jogos disputados Referência Principal centroavante do Valencia 3 x 2 Gol na última vitória vs Alavés

Os técnicos

Matías Almeyda trouxe mais intensidade ao Sevilla desde que chegou, em junho de 2025. Influenciado por Marcelo Bielsa, implantou um estilo de pressão alta e marcação individual, mas a suspensão de sete jogos o afastou da beira do campo em um momento delicado da temporada.

A vitória por 4 x 1 sobre o Barcelona, em outubro, mostrou o potencial da equipe sob seu comando. Ainda assim, a irregularidade tem marcado a campanha, com uma sequência longa sem vitórias aumentando a pressão sobre o trabalho.

Do outro lado, Carlos Corberán dirige o Valencia com uma proposta mais pragmática. Aos 41 anos, o treinador espanhol prioriza organização defensiva e contra-ataques rápidos, tentando dar competitividade a um elenco com menos profundidade.

A equipe valenciana depende bastante de Hugo Duro e também das jogadas de bola parada para criar perigo. O desafio de Corberán é justamente tirar o máximo de um grupo mais curto em uma temporada de exigência alta.

Análise tática

O Sevilla de Almeyda costuma atuar em um 4-3-3 com pressão alta e tentativa de controle territorial. Lukebakio e Vargas dão amplitude pelos lados, enquanto Adams funciona como referência no ataque e Sow e Agoumé ajudam na circulação da bola no meio-campo.

Já o Valencia tende a se organizar em um 4-2-3-1 mais conservador, principalmente fora de casa. Corberán prioriza a solidez defensiva e aposta em transições rápidas, com Rioja e Danjuma como os jogadores mais perigosos nesse tipo de jogada.

O duelo tático deve girar em torno da pressão do Sevilla contra a compactação do Valencia. Se os mandantes não conseguirem quebrar esse bloco cedo, a partida pode ficar mais favorável ao plano dos visitantes.

Os números recentes reforçam essa leitura. Os quatro últimos confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols, o que indica um jogo mais travado, em que os detalhes tendem a fazer a diferença.

Prognóstico de placar exato para Sevilla x Valencia

🎯 Palpite do Lance! Sevilla 1 x 0 Valencia O Sevilla deve conseguir uma vitória magra diante de sua torcida. O Valencia tem sérios problemas como visitante e este confronto historicamente produz poucos gols. A pressão da torcida do Sánchez Pizjuán pode ser o diferencial em um jogo decidido nos detalhes. Os quatro últimos confrontos diretos tiveram menos de 2,5 gols

últimos confrontos diretos tiveram gols O Valencia venceu apenas duas vezes fora de casa em 13 jogos na temporada

vezes fora de casa em jogos na temporada O Sevilla tem vantagem histórica nos confrontos em casa: 23 vitórias em 52 jogos totais

vitórias em jogos totais A média do Sevilla como mandante é de 1.15 ponto por jogo Previsão final: Sevilla conquista três pontos cruciais na luta para se afastar do rebaixamento.

Resumo dos palpites do Lance para Sevilla x Valencia