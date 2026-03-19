Espanyol x Getafe – Palpites, análise e odds (21/03)

O Espanyol recebe o Getafe no RCDE Stadium neste sábado pela 29ª rodada da La Liga 2025/26. Os dois clubes travam uma disputa acirrada no meio da tabela, separados por apenas dois pontos, e este confronto tem peso real nas ambições de ambos para a reta final da temporada.

Os donos da casa ocupam a oitava posição com 37 pontos, enquanto o Getafe aparece em nono com 35. Nenhum dos dois vive um momento tranquilo, embora por razões bem diferentes. O Espanyol não vence há 11 jogos consecutivos na liga. O Getafe, por outro lado, conquistou uma vitória histórica por 1 a 0 no Santiago Bernabéu no início deste mês antes de perder por pouco para o Atletico de Madrid.

O contexto deste duelo promete uma batalha tática envolvente entre duas equipes que precisam desesperadamente de pontos.

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Análise da partida

O Espanyol começou a temporada com aspirações europeias genuínas. O time de Manolo González voava na primeira metade do campeonato, somando 30 pontos nos primeiros 16 jogos e se acomodando confortavelmente dentro do top seis. Esse embalo evaporou por completo.

Desde meados de janeiro, o Espanyol acumula 11 partidas sem vencer na La Liga, conquistando apenas quatro pontos em 33 possíveis. A sequência recente mostra três empates e duas derrotas, incluindo um doloroso revés por 2 a 1 contra o Mallorca no último fim de semana.

Em casa, os números são igualmente preocupantes. O Espanyol venceu apenas três dos últimos 10 jogos como mandante na La Liga, com dois empates e cinco derrotas. A defesa tem vazado gols em ritmo alarmante, sofrendo em cada uma das últimas 10 partidas competitivas. O goleiro Marko Dmitrovic tem sido excepcional, realizando 10 defesas contra o Mallorca sozinho, mas nem mesmo seu heroísmo consegue disfarçar os problemas estruturais à sua frente.

O Getafe chega em posição psicológica mais forte. O técnico José Bordalás viu sua equipe vencer o Real Madrid por 1 a 0 no Bernabéu em 2 de março, resultado que Domingos Duarte classificou como uma "conquista histórica". O voleio de primeiro tempo de Martín Satriano no ângulo naquela noite foi um dos momentos mais marcantes da temporada para o clube madrilenho.

Na sequência, os visitantes perderam por 1 a 0 no Metropolitano, em jogo no qual competiram bem apesar de ficarem com um a menos após o cartão vermelho direto de Abdel Abqar. Nos últimos cinco jogos, o Getafe venceu três e perdeu dois. Esse tipo de resiliência é marca registrada de Bordalás.

O retrospecto fora de casa do Getafe, no entanto, conta uma história mais cautelosa. Eles marcam menos de um gol por partida como visitante. Menos de 2.5 gols saiu em 70% das partidas do Getafe nesta temporada, o que diz tudo sobre o tipo de confronto esperado no sábado.

Outros palpites para Espanyol x Getafe

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Confrontos diretos

Os dois clubes já se enfrentaram 42 vezes em todas as competições. O Espanyol tem a vantagem histórica com 17 vitórias contra 15 do Getafe, além de dez empates. A média de gols por confronto fica em apenas 2,07, confirmando a natureza travada e física deste clássico.

O jogo do primeiro turno desta temporada foi disputado em 13 de dezembro de 2025, no Coliseum Alfonso Pérez. O Espanyol venceu por 1 a 0 com gol de cabeça de Leandro Cabrera aos 53 minutos, resultado que estendeu seu bom retrospecto contra o Getafe. No RCDE Stadium especificamente, o Espanyol venceu três dos últimos quatro encontros.

Uma tendência marcante se destaca nos últimos cinco confrontos diretos: todos os cinco terminaram com menos de 1.5 gols totais, e nenhuma das equipes marcou no mesmo jogo durante essa sequência. Apostadores devem prestar muita atenção a esses padrões.

Notícias de Espanyol e Getafe

Espanyol:

O Espanyol não contará com Charles Pickel após seu cartão vermelho em Mallorca. O meio-campista suíço vinha sendo um dos jogadores mais consistentes do elenco, e sua ausência abre uma lacuna no meio de campo. Fernando Calero também está fora com uma lesão muscular. O técnico González indicou que o zagueiro só deve retornar após a pausa para a data FIFA de março. Javi Puado segue afastado pelo restante da temporada após sofrer uma lesão no ligamento cruzado.

Provável escalação do Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Leandro Cabrera e Carlos Romero; Urko González e Pol Lozano; Tyrhys Dolan, Edu Expósito e Ramón Terrats; Kike García. Técnico: Manolo Gonzalez.

Getafe:

O Getafe enfrenta uma lista de desfalques ainda maior. Abdel Abqar está suspenso após seu cartão vermelho direto contra o Atletico de Madrid. O artilheiro da temporada Borja Mayoral (seis gols) e o criativo Juanmi (cinco gols) estão lesionados, privando Bordalás de suas duas opções ofensivas mais perigosas. Abu Kamara e Davinchi também estão indisponíveis.

Provável escalação do Getafe (4-4-2): David Soria; Femenía, Domingos Duarte, Djené, Zaid Romero e Iglesias; Dakonam, Milla e Mauro Arambarri; Luis Vásquez e Martín Satriano. Técnico: José Bordalás.

Destaques individuais de Espanyol x Getafe

Jogador destaque · RCD Espanyol Marko Dmitrovic 28 Jogos na La Liga 7 Jogos sem sofrer gol 3,4 Defesas por jogo 72% Aproveitamento em defesas Jogador destaque · Getafe CF Mauro Arambarri 28 Jogos na La Liga 5 Gols na La Liga 52% Duelos ganhos na temporada 2º Em desarmes no elenco

Os técnicos

Manolo González assumiu o comando do Espanyol antes desta temporada, após conduzir o clube por uma difícil luta pela permanência em 2024/25. Seu estilo favorece transições rápidas e construção estruturada desde trás, confiando fortemente em Edu Expósito como coração criativo da equipe. A atual sequência sem vitórias está colocando seu trabalho à prova, mas a organização defensiva do elenco na primeira metade da temporada mostrou do que ele é capaz.

José Bordalás dispensa apresentações no futebol espanhol. O treinador de 62 anos é sinônimo da identidade do Getafe há anos, moldando o clube como uma das equipes mais difíceis de enfrentar na divisão. Seus times são físicos, disciplinados e implacáveis nas bolas paradas. A vitória sobre o Real Madrid foi uma aula de organização defensiva e precisão nos contra-ataques. Bordalás segue como um dos melhores técnicos táticos da La Liga quando o assunto é extrair resultados com recursos limitados.

Análise Tática

O Espanyol deve escalar um 4-2-3-1, buscando controlar a posse de bola através de Edu Expósito e empurrar os laterais para o ataque. Sem Pickel no meio de campo, Pol Lozano e Urko González precisarão fornecer a cobertura defensiva enquanto Terrats e Dolan oferecem amplitude. Kike García opera como centroavante solitário, dependendo de serviço pelas pontas.

O Getafe quase certamente se posicionará no seu habitual 4-4-2, retrancado em bloco compacto e buscando pegar o Espanyol nos contra-ataques. Luis Milla, o líder de assistências da equipe com oito nesta temporada, será a peça de ligação entre defesa e ataque. Arambarri acrescenta combatividade e ameaça de gol vindo de trás.

O duelo tático deve se desenrolar em linhas claras. O Espanyol terá mais a bola, mas precisa ter cuidado para não comprometer muitos jogadores no ataque. O Getafe é especialista em conquistar faltas em posições perigosas e desacelerar o jogo no ritmo que lhe convém. Suas faltas táticas interrompem o embalo adversário, e com a confiança do Espanyol em baixa, esse pode ser um padrão difícil de quebrar para os anfitriões.

As bolas paradas são protagonistas neste confronto. Leandro Cabrera marcou o gol da vitória no jogo do turno com uma cabeçada, e a ameaça aérea do Getafe com Arambarri e seus zagueiros é bem documentada. Ambos os times vão buscar explorar lances de bola parada no que se projeta como um duelo fechado e de poucos gols.

Prognósticos de placar exato para Espanyol x Getafe

🎯 Previsão de Placar Espanyol 1 x 0 Getafe Tudo aponta para um confronto travado e de poucos gols. O retrospecto do Espanyol como mandante contra o Getafe e a crônica falta de gols dos visitantes fora de casa sugerem que os donos da casa podem levar a melhor com um gol solitário. O Getafe ficou sem marcar em sete dos últimos nove jogos como visitante na La Liga. A ausência de Borja Mayoral (seis gols) e Juanmi (cinco gols) limita ainda mais as opções ofensivas de Bordalás.

Nos últimos cinco confrontos diretos, todos terminaram com menos de 1.5 gols totais e nenhuma das equipes marcou no mesmo jogo. O padrão de jogos fechados neste duelo é consistente.

No RCDE Stadium, o Espanyol venceu três dos últimos quatro encontros contra o Getafe. Leandro Cabrera marcou o gol da vitória no turno com uma cabeçada, e as bolas paradas podem ser decisivas novamente.

A suspensão de Charles Pickel enfraquece o meio-campo do Espanyol, mas a de Abdel Abqar tira do Getafe um zagueiro titular. Ambos os times chegam desfalcados, o que reforça a tendência de um jogo truncado decidido nos detalhes. Previsão final: Vitória magra do Espanyol por 1 a 0, com o gol saindo provavelmente de uma bola parada ou momento individual de Kike García ou Edu Expósito. O Getafe vai tornar tudo difícil e físico, mas não tem poder de fogo suficiente fora de casa para evitar a derrota.

Resumo do palpites do Lance para Espanyol x Getafe