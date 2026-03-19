Levante x Real Oviedo – Palpites, análise e odds (21/03)

Levante e Real Oviedo se enfrentam neste sábado, 21 de março de 2026, no Estádio Ciudad de Valencia, pela 29ª rodada da La Liga. Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento, com peso muito maior do que apenas três pontos.

O Levante aparece na 19ª posição, com 22 pontos, enquanto o Real Oviedo é o 20º colocado, com 21. Apenas um ponto separa as duas equipes, o que amplia ainda mais a tensão em torno da partida.

No primeiro turno, o Levante venceu por 2 x 0 em Oviedo, com gols de Carlos Álvarez e Etta Eyong. Agora, em casa, tenta repetir o resultado para ganhar fôlego na reta final da competição.

Para os dois lados, o cenário é de pressão máxima. Com apenas nove rodadas restantes, uma derrota pode empurrar o time derrotado para um quadro muito mais próximo do desespero na luta pela permanência.

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Análise da partida

O Levante voltou à primeira divisão com a expectativa de se firmar na La Liga, mas a temporada rapidamente virou uma luta contra o rebaixamento. A equipe soma cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas em 27 jogos, com 29 gols marcados e 45 sofridos.

O problema fica ainda mais evidente em casa. No Estádio Ciudad de Valencia, o Levante venceu apenas duas vezes, empatou cinco e perdeu sete, registrando o pior desempenho como mandante entre os 20 clubes da liga.

No ataque, Etta Eyong é o principal destaque, com cinco gols e quatro assistências. Espí e Iván Romero aparecem logo atrás, com quatro gols cada, mas o time mantém média ofensiva baixa, de apenas 1,07 gol por partida.

O Real Oviedo, por sua vez, vive sua primeira temporada na La Liga desde 2000/01 e enfrenta a dura realidade de ocupar a última colocação. A campanha é de quatro vitórias, nove empates e 15 derrotas, com apenas 18 gols marcados e 44 sofridos.

A temporada do clube asturiano já passou por três treinadores. Veljko Paunovic caiu após um início muito ruim, Luis Carrión não venceu em oito partidas, e Guillermo Almada assumiu em dezembro tentando reorganizar a equipe.

Sob o comando de Almada, o Oviedo mostrou alguns sinais de reação, com empates contra Espanyol e Real Sociedad e uma vitória importante por 1 x 0 sobre o Valencia. Ainda assim, também sofreu derrotas pesadas, como o 3 x 0 diante do Rayo Vallecano.

No setor ofensivo, Federico Viñas lidera a equipe com cinco gols. Alberto Reina e Ilyas Chaira contribuem com três cada, enquanto Santi Cazorla, aos 41 anos, segue como principal referência técnica e símbolo de experiência dentro do elenco.

Outros palpites para Levante x Real Oviedo

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Confrontos diretos

Levante e Real Oviedo se enfrentaram várias vezes na Segunda Divisão nos últimos anos, antes de ambos conquistarem o acesso à elite na temporada 2024/25. Esse histórico recente ajuda a explicar o equilíbrio e o nível de tensão que cerca o duelo atual.

O último encontro entre os dois na segunda divisão aconteceu em abril de 2025 e terminou com vitória do Oviedo por 1 x 0 no Tartiere. Antes disso, porém, o Levante havia conseguido resultados melhores quando atuou no Ciudad de Valencia.

No primeiro turno desta La Liga, em 4 de outubro de 2025, o Levante venceu por 2 x 0 em Oviedo, com gols de Carlos Álvarez e Etta Eyong. Mesmo com 57% de posse de bola, o Oviedo produziu menos no alvo, finalizando apenas duas vezes contra cinco do adversário.

Na primeira divisão espanhola, os confrontos entre os clubes são raros. Antes desta temporada, o último duelo entre eles na elite havia acontecido em 2000/01, justamente na última passagem do Oviedo pela La Liga.

Notícias do Levante e Real Oviedo

Levante: elenco fragilizado, mas sem grandes desfalques

O Levante não tem desfalques graves confirmados para esta partida. Com isso, o técnico Luis Castro deve manter a base das últimas rodadas, sem mudanças significativas na equipe titular.

Etta Eyong e Iván Romero seguem cotados para formar a dupla de ataque. Toljan aparece como peça importante pela lateral direita, setor em que já soma três assistências na temporada.

José Luis Morales, ídolo do clube, continua como alternativa no banco e pode ser utilizado no segundo tempo. O veterano soma dois gols na temporada e segue como opção de experiência para momentos decisivos.

Provável escalação do Levante (4-4-2): Ryan; Toljan, Moreno, Postigo e Manu Sánchez; Losada, Vencedor, Colombatto e Espí; Etta Eyong e Romero. Técnico: Luis Castro.

Real Oviedo: Almada busca regularidade

Guillermo Almada ainda busca ajustar o Real Oviedo desde que assumiu o comando em dezembro. O técnico uruguaio deu mais solidez defensiva à equipe, mas o ataque continua sendo o maior problema, com apenas 18 gols em 28 jogos, o pior número da liga.

Santi Cazorla, capitão e símbolo do clube, segue em atividade mesmo aos 41 anos. Sua experiência continua sendo um fator importante, especialmente em partidas de pressão como esta.

Na defesa, Eric Bailly e David Carmo formam a dupla titular. Já no meio-campo, Leander Dendoncker e Colombatto disputam espaço, enquanto Haissem Hassan aparece como o jogador mais criativo do elenco, com três assistências.

Provável escalação do Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo e Lucas Ahijado; Colombatto e Dendoncker; Chaira, Cazorla e Hassan; Viñas. Técnico: Guillermo Almada.

Destaques individuais de Levante x Real Oviedo

Jogador destaque · Levante Etta Eyong 5 Gols na La Liga 4 Assistências na temporada Gol Marcou na vitória do 1º turno (2 x 0) 22 Jogos disputados Jogador destaque · Real Oviedo Federico Viñas 5 Gols na La Liga 1 Assistência na temporada 24 Jogos disputados Artilheiro Líder de gols do Real Oviedo na liga

Os técnicos

Luis Castro comanda o Levante em uma tentativa de reverter uma temporada complicada. O treinador espanhol aposta em uma estrutura mais cautelosa, com foco defensivo e transições rápidas para surpreender os adversários, tendo como missão principal tirar o time da zona de rebaixamento.

Do outro lado, Guillermo Almada é o terceiro técnico do Real Oviedo nesta temporada. O uruguaio, de 54 anos, chegou em dezembro vindo do Valladolid e trouxe uma proposta mais organizada e disciplinada, apoiada pela bagagem de ter conquistado a Concacaf Champions League com o Pachuca.

Ainda assim, o desafio em Oviedo é de outra dimensão. Almada tenta estabilizar uma equipe fragilizada, em um contexto de pressão alta e pouca margem para erro na reta final da La Liga.

Análise técnica

O Levante deve se organizar em um 4-4-2 com linhas compactas e postura mais cautelosa. Em casa, Castro costuma permitir um pouco mais de posse ao adversário para explorar saídas rápidas, principalmente com Etta Eyong e Romero, os nomes mais perigosos nas transições.

O Real Oviedo de Almada tende a atuar no 4-2-3-1, com Cazorla centralizado na criação e Hassan oferecendo apoio pelos lados. A equipe até mantém boa posse de bola, com média de 55%, mas sofre com a falta de eficiência ofensiva, refletida nos apenas 18 gols marcados em 28 jogos.

O confronto tático coloca frente a frente dois times que precisam vencer, mas também carregam receio de perder. Esse cenário pode gerar um primeiro tempo mais travado, com mais espaços surgindo apenas na segunda etapa, à medida que a urgência aumentar.

A bola parada pode ser um diferencial a favor do Levante, que marcou mais gols dessa forma ao longo da temporada. Já o Oviedo depende muito mais de lances individuais e de inspiração pontual para conseguir desequilibrar.

Prognóstico de placar exato para Levante x Real Oviedo

🎯 Palpite do Lance! Levante 1 x 0 Real Oviedo Em jogos entre equipes da parte de baixo da tabela, quem joga em casa costuma ter uma ligeira vantagem. O Levante venceu o primeiro turno por 2 x 0 e tem mais gols na temporada. O Real Oviedo é o time que menos marca na La Liga, o que torna difícil imaginar um cenário onde o visitante consiga balançar a rede. O Levante venceu o primeiro turno por 2 x 0 fora de casa

por fora de casa O Real Oviedo marcou apenas 18 gols em 28 jogos, o pior ataque da La Liga

gols em jogos, o pior ataque da La Liga O Levante tem mais participações em gols ( 29 ) do que o Oviedo ( 18 )

) do que o Oviedo ( ) Jogos de zona de rebaixamento tendem a ser fechados e com poucos gols Previsão final: Levante conquista três pontos vitais e ultrapassa o Oviedo na tabela.

Resumo dos palpites do Lance para Levante x Real Oviedo